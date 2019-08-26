 Трюдо і Меркель обговорили підтримку України і наголосили на важливості проведення реформ

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це йшлося під час розмови прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо і канцлера Німеччини Ангели Меркель, яка відбулася в рамках саміту лідерів країн G7 у французькому Біаріцці.
"Прем’єр-міністр та канцлер обговорили підтримку України та наголосили на важливості реформ, відзначивши значний мандат щодо цього, наданий після президентських та парламентських виборів", - розповіли в офісі глави уряду Канади.
У відомстві додали, що серед порушених тем був також Іран та стрімкі зміни клімату у світі. "Двоє лідерів обговорили обов’язковість боротьби зі змінами клімату. Вони висловили занепокоєння пожежами на Амазонці, та визнали цю проблему міжнародною кризою, яку слід вирішувати у рамках G7", - зазначили у Трюдо.
Нагадаємо: за інформацією WP, на саміті Великої сімки у Франції обговорювалося питання повернення до формату G8 за участі РФ, однак лідери Канади, Німеччини, Великобританії та Японії виступили проти цього.
Як вітчизняні, так й імпортні. Так за рис ми б з вами платили 20,6 грн. замість 23,5 грн., чорний хліб коштував би 1 4грн. за кілограм замість 16 грн., батон за 0, 5кг 9,6 грн. замість 11 грн., яловичина мала б вартість 109,1 грн. замість 124,7 грн., куряча тушка - 48,3 грн. замість 55,2 грн., молоко - 19,3 грн. проти 22 грн. за кілограм, яйця за десяток - 23,3 грн. проти 26,7 грн., соняшникова олія 30,3 грн. замість 34,6 грн. за літр, капуста - 8 грн. проти 9,2 грн., цукор - 13,3 грн. замість 15,2 грн.
При чому навіть при зниженні ціни на продукти їх продажі практично не знизяться. Відбудеться збільшення споживання. Сьогодні значна частина українців вимушена економити на продуктах. Навіть люди з середнім доходом розширили б свій раціон. Збільшення споживання позитивно вплине на виробництво, яке зараз впирається у низький попит у країні.
Для розрахунку експерти Асоціації постачальників торговельних мереж взяли середні ціни за даними Держстату на обрані продукти та перерахували ставку ПДВ із 20% до 5%.
Нагадаю, що практично в усіх країнах Євросоюзу податок на додану вартість на продукти в рази менший за Україну. Так в Німеччині він становить 7%, а Польщі - 5%. Різниця в оподаткуванні все більше впливає на вартість продуктів в нашій країні, знижуючи конкуренцію між українськими виробниками та виробниками інших країн. Це одна з причин, чому на ринках можна купити продукти харчування дешевше, ніж в магазинах. Багато виробників збільшують частку продажу за готівку, щоб уникнути оподаткування.
Гройсман досі прем'єр
У порохоботов и 8%-ных новая методичка. 100 дней Президента Зеленского, по их мнению, уже прошло...
Про потерю страны и московский реванш могут сейчас говорить только умственно неполноценные или профессиональные лжецы
У порохоботов новая методичка. 100 дней Президента Зеленского, по их мнению, уже прошло. Началось подведение итогов: обещания не выполнены, ничего не сделано, избиратели обмануты. Это если кратко. А вообще люди стараются - лонгриды ******, детализируют.
Информационная война, да. Причем жесткая. Ложь и манипуляции - на уровне кремлевских технологий. И стиль аналогичный. Я, кстати, давно говорил, что Порошенко строит не европейскую Украину, а путинскую Россию. И сейчас с облегчением выдыхаю, когда понимаю, что это всего лишь тявканье шавок вслед идущему каравану, а не лай ездовых собак, прокладывающих дорогу для реваншистов-коррупционеров.
Ну а "100 дней Зеленского" (со дня голосования) прекрасный повод вспомнить, как первые 30 дней (до инаугурации) ураганил Петя. Обдирал обои в президентской администрации и раздавал вагонами государственные награды. Как его охранники становились генералами. Как действующий еще Президент страны, реализуя кадровую политику, превратился в оптового торговца сэконд-хэндом на троещинском рынке.
Следующие 70 дней его министры упражнялись в саботаже и хамстве в адрес нового Президента. Забавные переобувания, конечно, тоже имели место. Гройсман в этом плане доставляет неимоверно. Вороватое и бездарное существо искренне надеется, что его потуги будут оценены и что Зеленский продлит такого шикарного Премьера. Хотя бы на часик...
Настоящие 100 дней Зеленского начнутся после утверждения состава Кабинета Министров. А свои два месяца в условиях ограниченных полномочий он отработал весьма неплохо. Про потерю страны и московский реванш могут сейчас говорить только умственно отсталые или профессиональные лжецы.
заняття недалеких людей..
як і обговорювати,хто,де і з ким спав.
для мене-страта часу...
дехто досі не зрозумів,що таке політфорум