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Все про:G-7 (195) Меркель (571) Росія (19466) Трюдо Джастін (91) Трамп (1929) Макрон Емманюель (287)

 У Трампа з лідерами G7 стався конфлікт через Росію, - The Guardian

Президент США Дональд Трамп посварився зі своїми колегами з "Великої сімки" на саміті в Біарріце, наполягаючи на поверненні Росії в G7.

Про це повідомляє The Guardian, посилаючись на дипломатичні джерела, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За інформацією видання, конфлікт стався ввечері в суботу, 24 серпня, під час вечері на офіційному відкритті саміту.

Трамп наполягав на тому, що Росії слід повернутися в G7, але з усіх лідерів G7, які були за столом, його підтримав лише прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте, який іде у відставку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговори з Росією мають відбуватися не в форматі G7 або G8, бо це об'єднання - група демократичних країн, - аргументи ЄС

Зі свого боку прем'єр Японії Сіндзо Абе зберігав нейтралітет. Проти повернення Росії рішуче виступили прем'єр Великої Британії Борис Джонсон, канцлер ФРН Ангела Меркель, прем'єр Канади Джастін Трюдо, президент Франції Емманюель Макрон і голова Європейської ради Дональд Туск.

"На цьому моменті ситуація почала загострюватися, якщо не сказати більше. Більшість лідерів наполягали на тому, щоб G7 залишалася співтовариством ліберальних демократій, і тому вони сказали Трампу, що не можна дозволити повернутися президенту Путіну, який не відповідає цьому", - розповів європейський дипломат.

Трамп, своєю чергою, наполягав, що для обговорення питань Ірану, Сирії й КНДР необхідна присутність Росії.

Нагадаємо, Трамп неодноразово повертався до питання про можливість повернення Росії в "Групу семи" і відновлення формату "Групи восьми".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144670
 
   
 Топ коментарі
 
Маккейн был прав
Хуйло купил рыжую шлюху с плтрохами
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Патлатый ублюдок уже не особо шифруется. Похоже в кацапской гостиннице его всё таки шлюхи обссыкали под камеры фсб. Ох и гнида.
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Можно итак .потому что это одно и тоже Трамп поспорил с лидерами G7 из-за России, - The Guardian - Цензор.НЕТ 780 Президент США Дональд Трамп поссорился со своими коллегами из "Большой семерки" на саммите в Биаррице, настаивая на принятии КНДР в G7.Источник: https://censor.net.ua/n3144670
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Этот придурок рыжий заявил что он царь иудейский,намекает,что он мессия.Такой же ******* как и путин,а как известно подобное тянет к подобному.
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Россия пусть с чЛениными и Мавзолеем определиться ,как можно в G7 принимать ссср(Московия + колониии) Трамп поспорил с лидерами G7 из-за России, - The Guardian - Цензор.НЕТ 1221
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З часів князів і королів,
На зустріч віп-формата,
За круглий не садили стіл,
Не гицеля ,ні ката.

Для ката є страшний підвал.
Ви гицель?! Спершу лазня.
Під стіл могли пустить собак.
І знайте кого ? -- Блазня!
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кураторы требуют отработки ранее вложенного в него бабла. приходится шкандалить.
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Что вы от него хотите?....Генератор ошибок!!! Именно поэтому его и выбрали путем манипулирования.
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А как вам такое? Президент США Дональд Трамп несколько раз рекомендовал чиновникам служб государственной безопасности проверить возможность использования ядерных бомб для борьбы с ураганами. Об этом сообщает сайт американский новостной сайт Axios со ссылкой на информированные источники. Источники сайта цитируют слова американского президента, произнесенные, как утверждает Axios, на брифинге, посвященном угрозе ураганов: "Они формируются у берегов Африки, а потом проходят по Атлантическому океану. Почему бы нам не сбросить там прямо в сердце урагана бомбу? Почему мы не можем это сделать?" По данным сайта, в 2017 году Дональд Трамп уже поднимал эту тему в беседе с высокопоставленными членами своей администрации.
В итоге не угадав!!! диаметр вихря они добавят в эпицент немнога радиации. А если скинут чуть сбоку сила урагана увеличится...вместе с радиацией. Нук ...крокодилы во Флориде точно подохнут! Мне они тоже не очень нравились..
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Маккейн был прав
***** купил рыжую шлюху с плтрохами
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Так возьми в Г 7 Иран или северную Корею, лизоблюд рыжий. Какая разница Иран или Рашка.
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***** в джі)-7, це погано, але навіть, як буде там *****, товсеодно),
у ***** і його приспішників), не буде більшості, а там всі рішення ідуть консенсусом?!
так шо все це привід для декількох твітів, і не більше!!!
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Патлатый ублюдок уже не особо шифруется. Похоже в кацапской гостиннице его всё таки шлюхи обссыкали под камеры фсб. Ох и гнида.
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Ага!Дымократы Йоропы санкции з аятал снять,рашу в ПАСЕ вернуть,трубу СП-2 тянуть...Интерессно,а кто спонсор Терориста №1?За чьи деньги банкет?Не Йоропа ли заказывает музон в Нормандском формате,оплачивая вонючку аятал с рашистами,а значит и войну?А если Трамп в совместный с ним формат в общуюю открытую клеть,чтобы копняка дать,да на чистую воду вывести-ни-ни,нельзя?Однако-ход конём и Трамп оказался в Дамках-и санкции оставил и всех развёл,да ещё и потролил!Пейте шампусик-не обляпайтесь!Вот,что такое-Опыт!
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Уникальная способность у тебя-пытаться придать гавну в штанах вкус победы. От ЗЕро до Трмпа
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тоість, вєсь трьоп за лібєральну дімакратію мона прікратіть - міром правіт бабло
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Старе руде пердло : а ось Мелані і Джастін (Трюдо)-сексі!
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в полушаге от...экономической войны между Канадой и США...а чо...ураганы же можно ядерным оружием останавливать...почему я не могу остановить этого ловеласа Джастина...боже,у кого в руках США...все таки первое впечатление о Трампе было самое правильное,как бы он не вилял,а кураторы требуют действий,срок то подходит к концу и петлять больше не получается
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Фото на 5 баллов....можно еще рядом Окурка с собачкой...
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Ну во первых в составе этого Высокого собрания, нет представителя страны с одной из самых ( это еще мягко сказано) экономик мира. Я имею в виду конечно же Китай. Вопрос - почему... Наверное потому что Китай является не демократическим, авторитарным, не либеральным государством. Так в РФ эти все "слова" считаются ругательными, кроме второго ( это у них просто "состояние души") Так что там РФ делать, в добавок она бомбит мирные города Сирии, развязывает войны по периметру своих границ. Оккупировала территории трех членов ООН - Молдовы, Грузии и Украины. И еще тысяча и один пункт. А сбитый Боинг, а отравление Скрипалей, а вмешательство в выборы в США и многие страны ЕС, а захват судов с командами в международных водах. Ребята вы это о чем. Тут дело не в Украине. Где наша Украина и вы.. Вы о себе подумайте, о судьбе западного демократического мира, о судьбе мира в конце концов. Проблема Трампа это не меньшая, это даже большая проблема чем Путин. В добавок это позор для Америки, и колоссальные потери как для самих США, так и для остального мира. Если Трамп выиграет второй срок. Это будет полный "капец", и это я не про Украину.
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Десь перекидалось пророцтво що це останній президент США перед громадянською війною . Все може бути .
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скорее, путлер его держит на крючке компроматом! это излюбленные приемы КГБ!
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Единственные с которыми он не ссорится это "хорошие парни" - Хйуло и Ын, ах да еще джихадистам прощает сбитый безпилотник стоимостью в 250 000 000 $.
А так все остальные уроды и только и паразитируют на здоровом телеСШа
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Ссора старых лядей,кому обслуживать щедрого карлика первой?
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Откаты для афериста разве что не пострашней карточного долга для дворянина - надо отрабатывать...
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Против возвращения России решительно выступили...президент Франции Эммануэль Макрон))
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Загалом, розклад такий. ЄС не беремо, бо він не входить до сімки, як країна. Інакше вже була б вісімка й без країни. Щодо справжніх сімох. Штати та Італія - за Росію. Японія поки що нейтральна, але її завжди можна підкупити островами. Залишаються четверо - Канада, Англія, Нміеччина, Франція. Остання тільки й шукає приводу, аби "забути все". Німеччина прораховує. Тобто, поки що баланс дуже нестійкий і може зруйнуватися будь-якої миті.
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Баланс тут роли не играет . Все решения в G-7 , принимаются консенсусом .. Тоесть , если кто нибудь , хоть один , против ,, решение не принимается .. У Трампа з лідерами G7 стався конфлікт через Росію, - The Guardian - Цензор.НЕТ 3335 .
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Трамп предложил бороться с ураганами ядерными бомбами 😂😂😂﻿
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Проти кохання і пристрасті- ніяки бомби не ефективні! Мелані і Джастін- солодка парочка! (Джастін -батько трьох дітей)
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А був час коли США могли пишатися такими фігурами як Джон Маккейн, Рональд Рейган...
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може в свій час руда доня разом с ****** в мацковскіх гастініцах тайно мальчікав в пупкі цилавалі або і взагалі є тайні статеві портньори раз це опудало так для пуціна стараіцца...?
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Що цікаво, то пуйлу взагалі байдуже - чи пустять його назад в цю Сімку, чи ні. Як і в ПАРЄ. Пуйло кайфує, коли про нього в світі говорять. Байдуже в якому контексті. А ще й коли сваряться - це взагалі супер! Власне, як і більшість росіян теж відчувають свою значимість, особливість, коли про Росію в Світі розмовляють.
__________________
Про Рашу не розмовляти треба, а виставляти їй реальні санкції, а не бутафорні. Раша загрожує людству існуванням, тому прогибатись перед таким терористом - втрата власної гідності. Яка різниця - чи буде Раша присутня в якійсь структурі, чи ні? Важливо, щоб Раша була без штанів. Або ставала нормальною.
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Если Рашка ТУДА вернётся, то все остальные ОТ ТУДА выйдут. И что будет в итоге?
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Ну і Машка ! Рожа- що підошва на старих черевиках- Мелані і Емануель -відпочивають!
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Тампекс если проанализировать все его высказывания - тупоголовый ! Специалист как нае.ать налоговую или по ****** ! Конечно он на крючке у ккб и очень боится об публикации видеоматериалов его порно в москве . Единственный его плюс это единение сената против его лизоблюдства с парашей и соответственно жесткие меры против неё !
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Полная ************** трампа проявилась когда он без всяких причин "наехал" опять на Иран. Это привело к повышению цен на нефть и положило в карман кремлевскому окурку буквально на ровном месте миллиарды дополнительных долларов. История Запад ничему не учит...
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Скажімо так, перемовини з Півн. Кореєю та Іраном не ефективні без усасті рф.
Але до чого тут поверненя рф в G8???
Перемовини з сателітами рф має таке ж відношення до поверненя рф в G7, як морська свинка до моря
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Кацап Хмара, арифметическое правило деления знаешь? Так вот, раздели совокупный ВВП твоего БРИКСа ( Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика. ) и раздели на число жителей этих стран. А потом раздели ВВП Большой семерки + ЕС на число жителей в этих странах.
А когда выполнишь эти арифметические действия, сравни результаты, понюхай портянку и заколдобься.
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Очень приятно, что трампомпо почучил щелбан по уху! Меркель, кстати, всегда противостояла ему. Ну а Италия всегда гнётся под ******, притом любая из партий.
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