 У Трампа з лідерами G7 стався конфлікт через Росію, - The Guardian

Про це повідомляє The Guardian, посилаючись на дипломатичні джерела, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
За інформацією видання, конфлікт стався ввечері в суботу, 24 серпня, під час вечері на офіційному відкритті саміту.
Трамп наполягав на тому, що Росії слід повернутися в G7, але з усіх лідерів G7, які були за столом, його підтримав лише прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте, який іде у відставку.
Зі свого боку прем'єр Японії Сіндзо Абе зберігав нейтралітет. Проти повернення Росії рішуче виступили прем'єр Великої Британії Борис Джонсон, канцлер ФРН Ангела Меркель, прем'єр Канади Джастін Трюдо, президент Франції Емманюель Макрон і голова Європейської ради Дональд Туск.
"На цьому моменті ситуація почала загострюватися, якщо не сказати більше. Більшість лідерів наполягали на тому, щоб G7 залишалася співтовариством ліберальних демократій, і тому вони сказали Трампу, що не можна дозволити повернутися президенту Путіну, який не відповідає цьому", - розповів європейський дипломат.
Трамп, своєю чергою, наполягав, що для обговорення питань Ірану, Сирії й КНДР необхідна присутність Росії.
Нагадаємо, Трамп неодноразово повертався до питання про можливість повернення Росії в "Групу семи" і відновлення формату "Групи восьми".
А кто из них?
На зустріч віп-формата,
За круглий не садили стіл,
Не гицеля ,ні ката.
Для ката є страшний підвал.
Ви гицель?! Спершу лазня.
Під стіл могли пустить собак.
І знайте кого ? -- Блазня!
В итоге не угадав!!! диаметр вихря они добавят в эпицент немнога радиации. А если скинут чуть сбоку сила урагана увеличится...вместе с радиацией. Нук ...крокодилы во Флориде точно подохнут! Мне они тоже не очень нравились..
***** купил рыжую шлюху с плтрохами
у ***** і його приспішників), не буде більшості, а там всі рішення ідуть консенсусом?!
так шо все це привід для декількох твітів, і не більше!!!
А так все остальные уроды и только и паразитируют на здоровом телеСШа
сам идиот и жена курва......
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Про Рашу не розмовляти треба, а виставляти їй реальні санкції, а не бутафорні. Раша загрожує людству існуванням, тому прогибатись перед таким терористом - втрата власної гідності. Яка різниця - чи буде Раша присутня в якійсь структурі, чи ні? Важливо, щоб Раша була без штанів. Або ставала нормальною.
Але до чого тут поверненя рф в G8???
Перемовини з сателітами рф має таке ж відношення до поверненя рф в G7, як морська свинка до моря
А когда выполнишь эти арифметические действия, сравни результаты, понюхай портянку и заколдобься.
Проведи с Путей внутренний флешмоб!!!
(см. "Это был наш внутренний флешмоб", - Зеленский об "отставке" Богдана)