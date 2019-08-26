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Все про:G-7 (195) Меркель (571) Росія (19466) Трюдо Джастін (89) Трамп (1927) Макрон Емманюель (287)

 Трамп посварився з лідерами G7 через Росію, - The Guardian

Президент США Дональд Трамп посварився зі своїми колегами з "Великої сімки" на саміті в Біарріце, наполягаючи на поверненні Росії в G7.

Про це повідомляє The Guardian, посилаючись на дипломатичні джерела, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За інформацією видання, конфлікт стався ввечері в суботу, 24 серпня, під час вечері на офіційному відкритті саміту.

Трамп наполягав на тому, що Росії слід повернутися в G7, але з усіх лідерів G7, які були за столом, його підтримав лише прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте, який іде у відставку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговори з Росією мають відбуватися не в форматі G7 або G8, бо це об'єднання - група демократичних країн, - аргументи ЄС

Зі свого боку прем'єр Японії Сіндзо Абе зберігав нейтралітет. Проти повернення Росії рішуче виступили прем'єр Великої Британії Борис Джонсон, канцлер ФРН Ангела Меркель, прем'єр Канади Джастін Трюдо, президент Франції Емманюель Макрон і голова Європейської ради Дональд Туск.

"На цьому моменті ситуація почала загострюватися, якщо не сказати більше. Більшість лідерів наполягали на тому, щоб G7 залишалася співтовариством ліберальних демократій, і тому вони сказали Трампу, що не можна дозволити повернутися президенту Путіну, який не відповідає цьому", - розповів європейський дипломат.

Трамп, своєю чергою, наполягав, що для обговорення питань Ірану, Сирії й КНДР необхідна присутність Росії.

Нагадаємо, Трамп неодноразово повертався до питання про можливість повернення Росії в "Групу семи" і відновлення формату "Групи восьми".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144670
 
 
 Топ коментарі
 
Лучше КНДР пригласить.
Страна намного влиятельнее богаче и цивилизованее.
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Був лавочником, лавочником і залишився.
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Дядя Трамп, ты Грендандию уже купил?
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Поспорил на Украину?
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ну вот а вы орали типа Трампуша не человек Путина..ой ли....
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Все из-за бабок. По данным МВФ в 2018 г. суммарное ВВП стран G7 - 28% от мирового, ВВП стран БРИКС (Китай, Бразилия, Индия, Московия) - 32% мирового. В 2019 отставание G7 вырастет. Сближение Московии и Китая невыгодно США.
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Мировой ВВП по данным МВФ https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%92%D0%92%D0%9F_(%D0%9F%D0%9F%D0%A1)
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2018 г. ВВП Китая- 24 триллиона долл., ВПП США - 20 триллионов долл.
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Орки выбрали быть орками, и ничего, кроме стены с расстрелом на попытку пересечения, цивилизованное общество не спасет.
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Лучше КНДР пригласить.
Страна намного влиятельнее богаче и цивилизованее.
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Там получается пока голоса поровну, США, Франция и Италия за, Япония еще думает, остальные против.
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Там все решения-принимаются консенсусом.Если хотя-бы одно государство-против,не видать пыне и россиське G-7 "как своих ушей".
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Недовго залишилося (закінчить на лаві підсудних після президенства)!(ІМХО)
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Та блин скорей бы, задрал этот неадекват конченый...Еще успеет, к сожалению, дров наломать, почему его никак не утихомирят?
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Та йому приєднати США до РФ хоча б сенат не дає, а у нашого всі карти в руках.
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Девять мирных жителей погибли и 20 получили ранения в результате ночных авиаударов по сирийской провинции Идлиб со стороны правительственных и российских войск. Источник: https://censor.net.ua/n3144669
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Трамп, в свою очередь, настаивал, что для обсуждения вопросов Ирана, Сирии и КНДР необходимо присутствие России.

Создай свою норманскую четверку.
Источник: https://censor.net.ua/n3144670
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становится понятно, что наши проблемы далеко не ограничиваются избранием Зеленского и победой СН.
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Вообще-то, нам, украинцам, пофиг какие там проблемы у вас, от того, что мы выбрали Зе' Трамп поспорил с лидерами G7 из-за России, - The Guardian - Цензор.НЕТ 8390
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кто бы сомневался... знаешь пословицу про мелкий жемчуг и жидкий суп? так вот, с супом у нас нет проблем...
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Зеленский очень "вовремя" предложил привлечь Штаты в переговорный процесс, чудик.
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Тебе Зеленский в щи нассал, что ты без него и минуты не можешь прожить?
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А ещё твоему ***** вся Украина в щи серет
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Правильно, винторогий ты кацап,только не моему, а твоему, ..Проходи мимо, ты не интересен.
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Не интересен, потому что лапти у тебя не того калибру? Или кокошник сползает
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С таким отношением к политике, Трампу второй срок не светит!
Не могу понять, на что он рассчитывал, делая такое заявление?
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верить - не верить дело личное...
Но есть вот такая инфа....








tZE inform

@tZEinform

·3 ч

Вчера вечером начальник Генерального штаба ВС Украины, Верховный командующий ВСУ генерал-лейтенат Хомчак передал президенту Украины Зеленскому прошение об отставке. Детали нам неизвестны.

25.08.2019 г.
В результате массированных обстрелов позиций украинских войск под Докучаевском, Павлополем, Водяным, Золотым-4, Широкино, Трехизбенкой, Попасным погибло 3 украинских военнослужащих и ранено около 14.

Во всех случаях запросы на ответный огонь были отклонены. Сообщение военной комиссии tZe (обновление)
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И?
Где официально об этом сказано?
Ты ещё тот ольгинец, так что, веры тебе нет!
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Если правда, то я не удивлюсь... А кому охота быть "мальчиком для битья"? Ведь ему, в первую очередь, звонят командиры с Донбасса, и задают один и тот же, вопрос: "Якого чорта?!!!" Сказать что-то, открыто, против Зеленского, не может - всё-таки, "отец-благодетель", на должность назначил, прикрыл от позора 2014-го года. Но и "дежурной задницей" быть, тоже не хочется... Зеленский может и сбежать успеть... А вот его пристрелят в самом начале, чтобы обезглавить, на время, Генштаб...
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Трамп по своему прав.Доминирование семёрки над Моськой озверевшим очевидно.Его туда приглашают не в дёсны целовать.Трамп -марионетка в руках Пенса.Нас никто не собирается сдавать,чтобы там и тут не вопили
+
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Можно итак .потому что это одно и тоже Трамп поспорил с лидерами G7 из-за России, - The Guardian - Цензор.НЕТ 780 Президент США Дональд Трамп поссорился со своими коллегами из "Большой семерки" на саммите в Биаррице, настаивая на принятии КНДР в G7.Источник: https://censor.net.ua/n3144670
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Этот придурок рыжий заявил что он царь иудейский,намекает,что он мессия.Такой же ******* как и путин,а как известно подобное тянет к подобному.
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Россия пусть с чЛениными и Мавзолеем определиться ,как можно в G7 принимать ссср(Московия + колониии) Трамп поспорил с лидерами G7 из-за России, - The Guardian - Цензор.НЕТ 1221
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З часів князів і королів,
На зустріч віп-формата,
За круглий не садили стіл,
Не гицеля ,ні ката.

Для ката є страшний підвал.
Ви гицель?! Спершу лазня.
Під стіл могли пустить собак.
І знайте кого ? -- Блазня!
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кураторы требуют отработки ранее вложенного в него бабла. приходится шкандалить.
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Что вы от него хотите?....Генератор ошибок!!! Именно поэтому его и выбрали путем манипулирования.
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Маккейн был прав
***** купил рыжую шлюху с плтрохами
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Так возьми в Г 7 Иран или северную Корею, лизоблюд рыжий. Какая разница Иран или Рашка.
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***** в джі)-7, це погано, але навіть, як буде там *****, товсеодно),
у ***** і його приспішників), не буде більшості, а там всі рішення ідуть консенсусом?!
так шо все це привід для декількох твітів, і не більше!!!
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Патлатый ублюдок уже не особо шифруется. Похоже в кацапской гостиннице его всё таки шлюхи обссыкали под камеры фсб. Ох и гнида.
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