 Трамп посварився з лідерами G7 через Росію, - The Guardian

Про це повідомляє The Guardian, посилаючись на дипломатичні джерела, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
За інформацією видання, конфлікт стався ввечері в суботу, 24 серпня, під час вечері на офіційному відкритті саміту.
Трамп наполягав на тому, що Росії слід повернутися в G7, але з усіх лідерів G7, які були за столом, його підтримав лише прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте, який іде у відставку.
Зі свого боку прем'єр Японії Сіндзо Абе зберігав нейтралітет. Проти повернення Росії рішуче виступили прем'єр Великої Британії Борис Джонсон, канцлер ФРН Ангела Меркель, прем'єр Канади Джастін Трюдо, президент Франції Емманюель Макрон і голова Європейської ради Дональд Туск.
"На цьому моменті ситуація почала загострюватися, якщо не сказати більше. Більшість лідерів наполягали на тому, щоб G7 залишалася співтовариством ліберальних демократій, і тому вони сказали Трампу, що не можна дозволити повернутися президенту Путіну, який не відповідає цьому", - розповів європейський дипломат.
Трамп, своєю чергою, наполягав, що для обговорення питань Ірану, Сирії й КНДР необхідна присутність Росії.
Нагадаємо, Трамп неодноразово повертався до питання про можливість повернення Росії в "Групу семи" і відновлення формату "Групи восьми".
Страна намного влиятельнее богаче и цивилизованее.
Создай свою норманскую четверку.
Источник: https://censor.net.ua/n3144670
Не могу понять, на что он рассчитывал, делая такое заявление?
Но есть вот такая инфа....
tZE inform
@tZEinform
·3 ч
Вчера вечером начальник Генерального штаба ВС Украины, Верховный командующий ВСУ генерал-лейтенат Хомчак передал президенту Украины Зеленскому прошение об отставке. Детали нам неизвестны.
25.08.2019 г.
В результате массированных обстрелов позиций украинских войск под Докучаевском, Павлополем, Водяным, Золотым-4, Широкино, Трехизбенкой, Попасным погибло 3 украинских военнослужащих и ранено около 14.
Во всех случаях запросы на ответный огонь были отклонены. Сообщение военной комиссии tZe (обновление)
Где официально об этом сказано?
Ты ещё тот ольгинец, так что, веры тебе нет!
+
На зустріч віп-формата,
За круглий не садили стіл,
Не гицеля ,ні ката.
Для ката є страшний підвал.
Ви гицель?! Спершу лазня.
Під стіл могли пустить собак.
І знайте кого ? -- Блазня!
***** купил рыжую шлюху с плтрохами
у ***** і його приспішників), не буде більшості, а там всі рішення ідуть консенсусом?!
так шо все це привід для декількох твітів, і не більше!!!