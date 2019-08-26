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 Події, За кордоном
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 Дев'ятеро цивільних, серед яких троє дітей, загинули через авіаудари РФ у Сирії, - Anadolu

Дев'ять мирних жителів загинули і 20 дістали поранення унаслідок нічних авіаударів по сирійській провінції Ідліб з боку урядових та російських військ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомляє турецьке державне новинне агентство Anadolu, посилаючись на організацію з цивільної оборони "Білі шоломи".

За даними активістів, серед загиблих – троє дітей.

Туреччина і Росія домовилися у вересні минулого року перетворити Ідліб на зону деескалації, де акти агресії прямо заборонені. Однак сирійський режим і його російські союзники почали наступ на позиції повстанців у цьому регіоні.

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Зараз у зоні деескалації проживає близько чотирьох мільйонів мирних жителів, в тому числі сотні тисяч людей, які мігрували сюди з інших регіонів країни.

Як повідомлялося, в Сирії військова авіація режиму Башара Асада влаштувала бомбардування в частині провінції Ідліб, через яку проходила колона армії Туреччини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144669
 
 
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Если тушить лесные пожары, то у ***** нет средств, а на убийства сирийских детей деньги всегда найдутся.
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Перепутать колонну турецких войск с бармалеями чревато.
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Бармалеев называют повстанцами или даже белыми касками. Хотя от смены названия суть не меняется.
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Через неделю будет годовщина убийства российскими солдатами чужих детей с Беслана,все помнят как российские военные расстреливали прямой наводкой с танков школу с детьми,ради влияния России на Кавказе.
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который год не понимаю:
что мешает Украине снабдить повстанцев БУКами и что мешает отправить на помощь повстанцам украинских добровольцев?
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Анадолу сцылаеца на белые члены, ой простите шлемы, ну то есть каски. А ссылка будет на анадолу?
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Нужно срочно РФ вернуть в Г 7. Ато видишь что вытворяет
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Кто то еще думает что после подписания мирного договора с РФ украинцы перестанут гибнуть от рук рашистов? Дев'ятеро цивільних, серед яких троє дітей, загинули через авіаудари РФ у Сирії, - Anadolu - Цензор.НЕТ 723
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Ненаказанное зло, только усиливает свои аппетиты.
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