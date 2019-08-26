 "Відчуваю якусь загрозу", - Кравчук розповів, що лягає спати з пістолетом

Про це він розповів в інтерв'ю, пише УНІАН, передає Цензор.НЕТ.
"Зараз я відчуваю не те що небезпеку, а якусь загрозу. Я навіть не можу її пояснити. Ось я лягаю спати і в мене на тумбочці завжди зі мною мій пістолет. Завжди. Я вже звик до цього. Якщо я його не дістав з тумбочки і не поклав біля себе - я не можу заснути. Знаю, якщо хтось щось захоче зробити, то, що цей пістолет у моїх руках може дати? Але він мене заспокоює"- сказав Кравчук.
С гранатой пусть ложится
да ещё и привыкшая заглядывать в рот маскве и получать оттуда указания.
ну что они могли сделать хорошего для страны?
НИЧЕГО
После Майдана Кравчкл спал
с женойс ружьем.
у нас 5 лет войны официально то нет. ну было бы оно сейчас... и толку от него.??? в кого бы стреляли?
с ней как?
Кому нужны ваши дурацкие комментарии.
белые люди лучшие стрелки в мире
черные люди лучшие бегуны в мире
Черные люди не успели убежать?
Я понимаю.
🤗
Кхе кхе, если к вам подключились то этот пистолет, ....будет стрелять в Вас Вашими же руками. Будьте осторожны.... с питалетами...
Некоторые христиане указывают на Исаия 17:1, где говорится:
Пророчество о Дамаске. - Вот, Дамаск исключается из числа городов и будет грудою развалин. [Библия. Синодальный перевод.]