 "Відчуваю якусь загрозу", - Кравчук розповів, що лягає спати з пістолетом

Про це він розповів в інтерв'ю, пише УНІАН, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз я відчуваю не те що небезпеку, а якусь загрозу. Я навіть не можу її пояснити. Ось я лягаю спати і в мене на тумбочці завжди зі мною мій пістолет. Завжди. Я вже звик до цього. Якщо я його не дістав з тумбочки і не поклав біля себе - я не можу заснути. Знаю, якщо хтось щось захоче зробити, то, що цей пістолет у моїх руках може дати? Але він мене заспокоює"- сказав Кравчук.

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