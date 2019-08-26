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 Політика України
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Все про:Кравчук (161) пістолет (28)

 "Відчуваю якусь загрозу", - Кравчук розповів, що лягає спати з пістолетом

Перший Президент України Леонід Кравчук не почувається в безпеці, тому лягає спати з пістолетом.

Про це він розповів в інтерв'ю, пише УНІАН, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз я відчуваю не те що небезпеку, а якусь загрозу. Я навіть не можу її пояснити. Ось я лягаю спати і в мене на тумбочці завжди зі мною мій пістолет. Завжди. Я вже звик до цього. Якщо я його не дістав з тумбочки і не поклав біля себе - я не можу заснути. Знаю, якщо хтось щось захоче зробити, то, що цей пістолет у моїх руках може дати? Але він мене заспокоює"- сказав Кравчук.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144668
 
 
 Топ коментарі
 
Основная угроза Кравчука это старческий маразм
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камуняка старый - грехи старые спать не дают, тварь
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Помните основание СДПУ (о) - Кравчук, Марчук, Медведчук, Суркис?
С гранатой пусть ложится
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А помнишь политтехнологов Януковича? Манафорт ,арестован в США , Разумков, коронован почти уже на пост головы верховной ради Украины.
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Основная угроза Кравчука это старческий маразм
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камуняка старый - грехи старые спать не дают, тварь
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так его грехи комуняские, разве можно сравнить с грехами других президентов? те в ограбили весь народ, что привело вымиранию и уменьшению населения практически в два раза, можно сравнить с отечественной войной, где погибло 20 миллионов
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Тактичну ядерну зброю мошам корєш подарив,Чорноморське пароплавство у карман свій запустив, кравчучки.. А згадаймо на поч нульових років легенарне СДПУ(о). Лідер разом з Медвечуком. І взагалі хамеліоні криса.
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к власти тогда пришла , перекрасившаяся самую малость внешне, партноменклатура.
да ещё и привыкшая заглядывать в рот маскве и получать оттуда указания.
ну что они могли сделать хорошего для страны?
НИЧЕГО
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А это прогресс. "Чувствую какую-то угрозу", - Кравчук рассказал, что ложится спать с пистолетом - Цензор.НЕТ 764
После Майдана Кравчкл спал с женой с ружьем.
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Бывшему главному идеологу компартии, Карл Маркс снится
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ну тогда парашенка ложится спать с гранатометом, тремя автоматами, с 10 гранатами
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Зе ложится с Богданом и , как в песне - забывает обо всём . !!! "Відчуваю якусь загрозу", - Кравчук розповів, що лягає спати з пістолетом - Цензор.НЕТ 1965 .
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коментар відмічено як спам  
 
ты за свынопетю переживай , как бы мудя себе писталетой не прострелил, когда пьяным хряком заваливается спать
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Та шо мне за Петю переживать , он человек взрослый , сам за себя постоит ,, в отличии от свинозели . "Відчуваю якусь загрозу", - Кравчук розповів, що лягає спати з пістолетом - Цензор.НЕТ 7718 ..А у Пети есть писталет .?? Он вроде никогда этого не говорил . Да и бухим его никто не видел .Выдумываешь , хню разную . !! .
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Ну правильно...а чего б из-под прокси писАть??? Знать, стыдно быть кацапкой, носить кокошник, пить бояру, элегантно отставив мизинчик, и сочинять байки...свиноматка курильская, у пети диабет...отсюда и морда красная...так называемая "бабочка"...а у вовки зелегого простой комический передоз...
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А кісєльова НАТА душить... Напевно з віком приходять і такі фобії.
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и простой народ тоже так хочет спокойно засыпать..зная что у него на тумбочке лежит оф.зареганый пистоль и он может спокойно завалить того кто угрожая жизни ему и его семье заберется в дом..и судья не скажет что ему стало плохо и он через выбитое окно залез за таблетками от сердца ( а такие случаи были) Так вот оказа=ывается для Кравчука закон про зброю и самооборону не нужет..а нам почему то да
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Или зная что у твоей страны есть ядерное оружие и твою семью не вырежут русские добровольцы или в твой дом не прилетит снаряд.
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а с чего ты решил что его ктото будет применять?

у нас 5 лет войны официально то нет. ну было бы оно сейчас... и толку от него.??? в кого бы стреляли?
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у нас есть ракеты ТОЧКа-У. и как много их применили в 14? а от них никакого радиоактивного загрязнения
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Паранойя! (Я завжди відчував, що нами керують не зовсім адекватні люди! Нарешті отримав підтвердження!)
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Перший президент України Леонід Кравчук назвав дві вади п'ятого глави держави Петра Порошенка - бажання стати багатою людиною та кар'єризм.
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По оценкам мировых экспертов Порошенко по багатству переплюнул даже Януковича, это же надо столько наворовать.
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По оценкам мировых психологов ты идиот и лечить тебя уже бесполезно!
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У порохососов все, кто против барыги, идиоты. А может вы идиоты, что за это чмо так топчите.
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Навязчиво. Тупенько. Без фантазии. Скажи старшому,чтоб гнал тебя подсрачниками.
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так то как при совке - многих, кто выступал против существующего строя, определяли на принудительное психиатрическое лечение. Типа не может здравомыслящий человек быть против политики кпсс
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ета ж скока канфєт нада била наваравать...куда там януковічю с єво шапкамі...і їщьо ета єво любовь к кар'єрам...тут панєволє с пісталєтам спать ляжеш...толі дєла зєлєнскій! всю жизнь хатєл стать ніщім прі чьом бєз всякай кар'єри!
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Амедов. Я не тебе питав, а краще не означає адекватний.
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нами уже керуют олигархи,но свыня был абсолютным злом, ищем меньшее
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Евгенія Сахнова. Ви шукали менше зло, а знайшли Коломойського.
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А так часто бывает, когда совесть нечиста...
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Макарычь покайся,сдай валюту и спи спокойно.
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Скоріше всього йому не дає спати чорна каса КПРСУ (Уккраїни), забув код від ячейки в швейцарському банку
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Завтра эта никчема начнёт петь "Юный орел" в дуэте с Поплавским чтобы привлечь к себе внимание.
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Спати треба з жінкою а не "с откритой форточкой", "со светом", с "пистолетом". А хто такий "пистолет" що він спить з ним ? От старий гей дает, найшов собі коханця.
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Это уже все.На официальные мероприятия пускать только с переводчиком.Дальше пойдут .гранаты и пулеметы.
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Тролльное быдло сразу кинулось комментировать.
Кому нужны ваши дурацкие комментарии.
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просто констатация факта:
белые люди лучшие стрелки в мире
черные люди лучшие бегуны в мире
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В контексте севодняшних новостей про обстрел белыми людьми сирийской провинции не комильфо.
Черные люди не успели убежать?
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тока идиот или порохобот может реагировать на старую шутку сводками с мест реальных боевых действий
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Ему нада с санитарами спать уже...
🤗
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Классический психоз человека у которого совесть нечиста.
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Підлий гомосовєтікус, комуняцький недобиток, червоний злодій, на нари його з пістолетиком, пожиттєво з конфіскацією.
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Кравчуку - Пистолет это всего лишь инструмент. Дима Тымчук тоже думал, что он его спасет. А он знал толк в пистолетах! и не только..
Кхе кхе, если к вам подключились то этот пистолет, ....будет стрелять в Вас Вашими же руками. Будьте осторожны.... с питалетами...
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И в христианском, и в мусульманском Писании второе пришествие Христа связано с городом Дамаском, и некоторые понимают эти стихи как знак того, что нынешний конфликт в Сирии указывает на скорое возвращение Иисуса.

Некоторые христиане указывают на Исаия 17:1, где говорится:
Пророчество о Дамаске. - Вот, Дамаск исключается из числа городов и будет грудою развалин. [Библия. Синодальный перевод.]
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Шапочки из фольги. Недорого. Бывшим чиновникам скидки. Тел.1234567.
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Мои пожелания Кравчуку наилучшего здоровья,многая лета.При всех его недостатках и ошибках он оказался наиболее порядочным президентом и без сожаления ушёл с поста Президента.Его имя на века будет вписано в Историю Украины.Пена уходит, а добрая слава остаётся.
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Кравчук из всех президентов самый порядочный, да и именно он подарил Украине суверенитет... хоть он и был коммунистом.
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