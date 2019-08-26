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 Політика України
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Все про:Кремль (203) Пєсков (571) нормандська четвірка (529)

 У Кремлі підтвердили "опрацювання" нової зустрічі в нормандському форматі

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков підтвердив, що в Кремлі "опрацьовують" варіанти проведення зустрічі в нормандському форматі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Новое время", про це повідомляють російські ЗМІ.

"Можливість організації такого саміту дійсно опрацьовується, але перед цим має бути проведена доволі велика домашня робота", - заявив Пєсков.

Раніше про підготовку зустрічі заявив президент Франції Емманюель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Також читайте: Саміт "нормандської четвірки" організуємо незабаром у Франції, - Меркель

Нормандська четвірка, або Нормандський формат - дипломатична група високопоставлених представників чотирьох країн (України, Німеччини, Франції та Росії). Її метою є стабілізація ситуації на Донбасі і виконання Мінських угод. Зустрічі проводяться як на рівні глав МЗС, так і на рівні очільників держав.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144667
 
 
 Топ коментарі
 
Нещодавно Хуйло заявив що перемови з Зеленським ;внушают оптимизм;.
Всі ми пам'ятаємо як Пєсков видав Зеленського про його дзвінок Хуйлу.
Тепер ми бачимо що дзвінок був уже не один. Схоже, Зеленський телефонує Хуйлу вже постійно.
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Идёт проработка новой встречи в нормандском формате. Это лучшие модельеры Европы (Меркель и Макрон) готовят для ВАЗЕлина мягкие переговорные наколенники
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Яке розумово обдароване створіння! Яка біда, що через неділю вас тут поменшає... тому що треба буде вам уроки до школи вчити.
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Нещодавно ***** заявив що перемови з Зеленським ;внушают оптимизм;.
Всі ми пам'ятаємо як Пєсков видав Зеленського про його дзвінок *****.
Тепер ми бачимо що дзвінок був уже не один. Схоже, Зеленський телефонує ***** вже постійно.
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а шо, по устроенному шоу, на День Незалежності, не видно?
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Це смішніше.
Стырить, отжать... попросить...
У Кремлі підтвердили "опрацювання" нової зустрічі в нормандському форматі - Цензор.НЕТ 5939
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Жителі майбутньої новоросійської автономної республіки, слава ЗЕ.
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