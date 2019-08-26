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Все про:Росія (19466) санкції (2361) США (5305) Скрипаль (461)

 Другий пакет санкцій США проти РФ у справі Скрипалів набув чинності

Набув чинності другий пакет американських санкцій проти Росії у справі про отруєння в британському Солсбері ексспівробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії.

5 серпня Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США повідомило, що друга частина антиросійських санкцій за звинуваченням в застосуванні хімзброї в британському Солсбері набуде чинності 26 серпня, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Пізніше, 23 серпня, держдеп США підтвердив інформацію щодо термінів реалізації другого пакету антиросійських санкцій.

Перші санкції стосовно Росії за недотримання Закону США про контроль над хімічною та біологічною зброєю (CBW Act) були введені рік тому. Для другого етапу санкцій за законом CBW Act потрібно було вибрати мінімум три заходи з шести, перерахованих у законі.

В результаті США зупинилися на таких трьох заходах: Вашингтон виступатиме проти видачі всіх кредитів чи іншої фінансово-технічної допомоги Росії з боку міжнародних фінансових організацій, таких як Світовий банк і МВФ; США посилять ліцензування при продажу РФ низки товарів і технологій; заборонять американським банкам брати участь у первинному ринку валютного суверенного боргу Росії і видавати кредити уряду РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Новий пакет санкцій проти РФ за отруєння Скрипалів почне діяти 26 серпня, - Мінфін США

Як повідомлялося, нові санкції США не зачіпають російські держкомпанії, а також вторинний ринок суверенного боргу, номінованого не в рублях (на борг в російській валюті обмеження не поширюються). Ці винятки пом'якшують ефект санкцій, зазначають аналітики дослідницько-консалтингової компанії Eurasia Group.

"Цей крок (новий пакет санкцій, – ред.) істотно знижує шанси на те, що "яструби" в Конгресі проведуть більш жорсткі санкції щодо суверенного боргу РФ, навіть якщо найзапекліші з них вважатимуть вжиті заходи недостатніми", - цитує Bloomberg аналітичну записку Eurasia Group.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144664
 
   
 Топ коментарі
 
Выхолощенные санкции. Неэффективно. Трамп, паскуда, здорово смягчил удар по расие.
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Луганск Украина? А зачем же тогда ЗЕбилятня на своей земле укрепления разбирает??? Кацапня на своей земле ничего не разбирает..а ЗЕбилы разбирают...
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Опять ритуальные танцульки. Вроде санкции,а вроде и не санкции. Что,блеать,происходит? Неужели кацапская дичь так разложила современную цивилизацию?
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Плохая новость для порошенко и медведчука,так надеялись что север им поможет,а тут облом
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Ты укрепления под Луганском уже разобрал? А мост сепарам построил??
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Луганск это Украина брысь говно путинское
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Луганск Украина? А зачем же тогда ЗЕбилятня на своей земле укрепления разбирает??? Кацапня на своей земле ничего не разбирает..а ЗЕбилы разбирают...
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Прикиньте, форменное издевательство - пригласить и не пустить в G8, и ввести новый пакет санкций
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Я смотрю, США вечно им помогает, надеюсь эта помощь будет и дальше будет рости.
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Ты кого больше любишь Порошенко или свинарчуков?
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Теперь Рашка станет ещё более сильной и внесёт в мировую экономику аж 1%🤔
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плюсонул за продолжение и усиление напользы для мордвы.
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Получите - и распишитесь.
Трамп - ничто против Конгресса!
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Пшли на шмеркель либерастьґ-трубу СП-2 уберите питер-рассьі.
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билли! тебя то мне и надо! прокомментируй скандал на G7, пожалуйста. шо это вашего Трампа так тыркнуло, шо он против союзников за рашу открыто топить начал? заболел, наверное?
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Выхолощенные санкции. Неэффективно. Трамп, паскуда, здорово смягчил удар по расие.
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Чого США не хочуть вводити жорсткі санкції? Мабуть ті російські компанії, які залишилися без санкціями є насправді американськими? Хтось може пояснити?
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Тобто ви усі існуючі книжки з економіки прочитали. Томі вам у спамі буде комфортно.
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Введення жорстких санкцій- це означає відрізати шлях до діалогу на десятки років (Іран, КНДР). Санкції- це інструмент, а ціль- прибрати агресора з Криму та Донбасу. Та й розвал РФ Заходу не потрібен. Коли розвалився СРСР, то західні партнери окучували новостворені республіки з однією ціллю- позбавити їх ядерної зброї і зосередити її в руках однієї постсовкової країни. А розвал СРСР був спричинений якраз введенням жорстких санкцій....
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Опять ритуальные танцульки. Вроде санкции,а вроде и не санкции. Что,блеать,происходит? Неужели кацапская дичь так разложила современную цивилизацию?
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Похоже, что так. Пока Украина себя разворовывала да металась между европой и мышебратством.... Остальных-то понимающих поганую суть русни от скандинавии до балкан, где русня бесновалась веками - не так то и много... Не хватало миру Украинского Просветления.
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Ничего не бывает просто так исторически сложилось - это догадки для дураков. Все говорят, что США подняли Германию и Японию с колен- вранье в чистом виде! И до второй мировой они были самыми продвинутыми - это в крови, это суть нации и помогай не помогай после войны, а они все равно бы стали опять самыми передовыми - потому что по другому не умеют, потому что так воспитали - все дается тяжелым трудом!
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Лахта, перепечатывай свои методички в другом месте. Сначала пишешь ни о чем для внедрения, потом начнёшь пропагандонить. Вот твои 11.80 руб, а теперь - лесом, лахта, лесом и далее вслед за пуйлом НaХ.
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по ходу, Трамп в США елемент бутафорії. рулидь Госдеп
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Как то странно работают эти санкции - звр рашкки за 2019г. с 468.5 лярдов зелени поднялись до 528,4, т.е. фактически на 60 лярдов - и где тут победа западного мира над ордой? Что-то мне подсказывает, что вся возня больше похожа на спектакль сс плохими актерами и режиссером в этой пьеске выступает кремль - так и хочется сказать "не верю!".
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Ну да,ну да, я тебе на заборе буй напишу, а там дрова лежат
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да ладно, каких там 60, на 600 триллионов вырасли, ага
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Дійсно, що ваша влада скуповувала золото і валюту. Але ЗВР не є повним показником розвитку держави. Є ВВП, внутрішній і зовнішній борг...
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Чи можна прорахувати зниження ВВП росії внаслідок цих нових санкцій?
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Доброго... чтобы немного снизить градус противостояния между мыслящими гражданами и ..как бы сказать...электоратом еврейского толка...предагаю кадое утро вместе ходить бить рыло Шуфречу...
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ДЯ-КУ-Є-МО за пропозицію ..
ПС ))) Але чому барига за п*ять років не прикрив той *жоппоблок * ?
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Ну...оставил зебилам возможность хоть как-то проявить себя...не все ж хером по роялю...
Так ты идешь шуферечу ипало бить или нет?
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А що відбувається в Україні, яка мене більше цікавить?

При ограниченных возможностях Украины привлекать средства на международных рынках капитала, возникнет угроза финансированию дефицита бюджета в полном объеме и рефинансированию госдолга.
Об этом говорится в отчете Национального банка Украины (НБУ) о деятельности Совета по финансовой стабильности.
В документе отмечается, что Украина в 2019-2021 годах проходит период пиковых выплат по внешнему долгу.
"Правительство внедряет шаги, призванные повысить фискальную устойчивость. В частности, приняты меры по фискальной консолидации, в том числе введены новые фискальные правила в Бюджетный кодекс Украины", - сказано в отчете.
Согласно этим правилам, дефицит госбюджета не может превышать 3% валового внутреннего продукта, а государственный и гарантированный государством долг - 60% ВВП. При этом объем предоставления государственных гарантий ограничен размером в 3% плановых доходов общего фонда госбюджета.
В отчете также сказано, что дальнейшее сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ) является важным, учитывая возможность получения льготного финансирования от международных партнеров, включая Евросоюз и Всемирный банк, и увеличение доступа к международному рынку капитала.
Новости "Сегодня" сообщали, что в конце 2018 года МВФ утвердил для Украины программу stand-by. В декабре того же года Украина получила первый транш в размере 1,4 млрд долларов. В последний раз миссия фонда работала в Киеве с 21 по 29 мая 2019 года и обещала вернуться, когда заработают новый парламент и Кабмин.
По данным Минфина, в 2019 году Украина должна выплатить по госдолгу (обслуживание и погашение самого долга) 482,46 млрд грн.https://www.segodnya.ua/economics/enews/pikovye-vyplaty-ukrainy-po-vneshnemu-dolgu-nazvana-ugroza-1320846.htm
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Крайне унылая перспектива, учитывая знания, умения, компетенцию и опыт обновленной власти аферистов-триумфаторов, возглавляемую вовкой-шутом... единственное, что удалось дураку на сотый день правления, так это заставить всех говорить о 95 квартале...других достижений нет и не предвидится...но смешно...
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Маємо те, що маємо. Я не можу прикрашати реальність, бо лише економічний розвиток ліквідує таку перспективу. Правда нині у влади є ціль - влаштувати економічну і політичну війну олігархів. Звичайно, що це призведе до зниження рівня життя. Прийдеться через це пройти🙄
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