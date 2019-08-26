 Другий пакет санкцій США проти РФ у справі Скрипалів набув чинності

5 серпня Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США повідомило, що друга частина антиросійських санкцій за звинуваченням в застосуванні хімзброї в британському Солсбері набуде чинності 26 серпня, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Пізніше, 23 серпня, держдеп США підтвердив інформацію щодо термінів реалізації другого пакету антиросійських санкцій.
Перші санкції стосовно Росії за недотримання Закону США про контроль над хімічною та біологічною зброєю (CBW Act) були введені рік тому. Для другого етапу санкцій за законом CBW Act потрібно було вибрати мінімум три заходи з шести, перерахованих у законі.
В результаті США зупинилися на таких трьох заходах: Вашингтон виступатиме проти видачі всіх кредитів чи іншої фінансово-технічної допомоги Росії з боку міжнародних фінансових організацій, таких як Світовий банк і МВФ; США посилять ліцензування при продажу РФ низки товарів і технологій; заборонять американським банкам брати участь у первинному ринку валютного суверенного боргу Росії і видавати кредити уряду РФ.
Як повідомлялося, нові санкції США не зачіпають російські держкомпанії, а також вторинний ринок суверенного боргу, номінованого не в рублях (на борг в російській валюті обмеження не поширюються). Ці винятки пом'якшують ефект санкцій, зазначають аналітики дослідницько-консалтингової компанії Eurasia Group.
"Цей крок (новий пакет санкцій, – ред.) істотно знижує шанси на те, що "яструби" в Конгресі проведуть більш жорсткі санкції щодо суверенного боргу РФ, навіть якщо найзапекліші з них вважатимуть вжиті заходи недостатніми", - цитує Bloomberg аналітичну записку Eurasia Group.
Африкан_Свиридович доводить, що робот кацап
Трамп - ничто против Конгресса!
ПС ))) Але чому барига за п*ять років не прикрив той *жоппоблок * ?
Так ты идешь шуферечу ипало бить или нет?
пусть теперь получают ответочку
При ограниченных возможностях Украины привлекать средства на международных рынках капитала, возникнет угроза финансированию дефицита бюджета в полном объеме и рефинансированию госдолга.
Об этом говорится в отчете Национального банка Украины (НБУ) о деятельности Совета по финансовой стабильности.
В документе отмечается, что Украина в 2019-2021 годах проходит период пиковых выплат по внешнему долгу.
"Правительство внедряет шаги, призванные повысить фискальную устойчивость. В частности, приняты меры по фискальной консолидации, в том числе введены новые фискальные правила в Бюджетный кодекс Украины", - сказано в отчете.
Согласно этим правилам, дефицит госбюджета не может превышать 3% валового внутреннего продукта, а государственный и гарантированный государством долг - 60% ВВП. При этом объем предоставления государственных гарантий ограничен размером в 3% плановых доходов общего фонда госбюджета.
В отчете также сказано, что дальнейшее сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ) является важным, учитывая возможность получения льготного финансирования от международных партнеров, включая Евросоюз и Всемирный банк, и увеличение доступа к международному рынку капитала.
Новости "Сегодня" сообщали, что в конце 2018 года МВФ утвердил для Украины программу stand-by. В декабре того же года Украина получила первый транш в размере 1,4 млрд долларов. В последний раз миссия фонда работала в Киеве с 21 по 29 мая 2019 года и обещала вернуться, когда заработают новый парламент и Кабмин.
По данным Минфина, в 2019 году Украина должна выплатить по госдолгу (обслуживание и погашение самого долга) 482,46 млрд грн.https://www.segodnya.ua/economics/enews/pikovye-vyplaty-ukrainy-po-vneshnemu-dolgu-nazvana-ugroza-1320846.htm