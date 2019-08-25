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Все про:NASA (21) космос (146) розслідування (1530)

 NASA розслідує підозру на перший злочин, скоєний в космосі

Американську космонавтку Енн Макклейн підозрюють у крадіжці ідентичності та неправомірному доступі до фінансових даних її дружини Саммер Ворден, з якої вона розлучається.

Американське космічне агентство NASA розслідує випадок, який може бути першим злочином, вчиненим у космосі, пише Цензор.НЕТ з посиланням на DW.

Американській астронавтці Енн Макклейн закидають звинувачення у крадіжці ідентичності та неправомірному доступі до фінансових даних її дружини під час шестимісячного перебування на борту Міжнародної космічної станції (МКС), повідомляє видання Тhe New York Times.

Подружжя перебуває у процесі розлучення. На початку 2019 року дружина астронавтки Саммер Ворден подала скаргу до Федеральної комісії з торгівлі, а її родичі надіслали ще одну заяву до Генерального інспектора NASА після того, як жінка дізналась, що МакКлейн отримала доступ до її банківського рахунку без її дозволу.

Водночас адвокат астронавтки запевняє, що її клієнтка не порушувала закон і слідкувала за даними банківського рахунку під час перебування на борту МКС, щоб мати інформацію про спільні фінанси подружжя. За словами адвоката, це ж саме Макклейн робила і під час стосунків пари.

За даними видання, слідчі NASA зв'язалися з двома жінками. Тим часом у Федеральній комісії з торгівлі Саммер Ворден, за її словами, ще не відповіли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": NASA відправить туристів на МКС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144660
 
 
 Топ коментарі
 
В основном да. Но видимо и лесбонавты затесались.
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я три раза перечитал, думал мож опечатка какая... это жесть)))
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Так. Бидон Помоев , якiй органiзував зебил-шоу - не гей. И Зе з Богданом - не гейская пара. NASA розслідує підозру на перший злочин, скоєний в космосі - Цензор.НЕТ 9706
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так она в космосе идентичность крала???, ох уж эти космосеки)))
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Вот вам результат длительного пребывания в космосе.
Мало того, что выходят замуж за женщину, так еще и тырят бабки с орбиты.
Теперь ясно, какие нравы царят на российской МКС ...
Только московитские космонавты не регистрируют брак друг с другом.
И тырить рубли друг у друга при таком курсе вообще не интересно.
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валіть нада с Зє!млі, пока ето нє стало обязатєльним
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В NASA объяснили причину неудачной стыковки "Союза МС-14" к МКС

Причиной неудачной стыковки пилотируемого космического корабля "Союз МС-14" с МКС стали проблемы с усилителем системы автоматической стыковки "Курс", расположенной на борту МКС. Об этом сообщили в NASA во время трансляции стыковки.
В Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США пояснили, что никаких технических проблем с пилотируемым кораблем "Союз МС-14" нет, причиной неудачной стыковки стала неисправность усилителя системы автоматической стыковки "Курс", которая расположена на борту МКС. В то же время космонавты со станции не могут в ручном режиме пристыковать "Союз МС-14", так как он пилотируемый и на нем отсутствует запасная система телеоператорного управления, которая устанавливается на грузовых кораблях "Прогресс".
Это проблема не с кораблем "Союз", а с усилителем системы "Курс" на борту станции. Корабль невозможно пристыковать в ручном режиме, поскольку данная система не установлена на корабле "Союз МС-14, так как это пилотируемый вариант корабля, без экипажа на борту - пояснили в NASA.
NASA розслідує підозру на перший злочин, скоєний в космосі - Цензор.НЕТ 7165
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ну, правильно: це тільки у натуралів стиковка получайєця
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Зеленский, запусти украинцев космос. Там оказывается прикольно.
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- мужік, ти к нам нє клєйся - ми лєсбіянкі
- ?
- ну, ми тока дєвушєк любім
- а, так я тож лєсбіян - тока дєвушєк люблю
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порохоботы они все такие..либо геи либо розовые
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Зє!лєнь спорамі размножайєца - как гріби
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ну хорошо хоть порохосрань никак не может размножится.все меньше и меньше их становится
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