 NASA розслідує підозру на перший злочин, скоєний в космосі

Американське космічне агентство NASA розслідує випадок, який може бути першим злочином, вчиненим у космосі, пише Цензор.НЕТ з посиланням на DW.
Американській астронавтці Енн Макклейн закидають звинувачення у крадіжці ідентичності та неправомірному доступі до фінансових даних її дружини під час шестимісячного перебування на борту Міжнародної космічної станції (МКС), повідомляє видання Тhe New York Times.
Подружжя перебуває у процесі розлучення. На початку 2019 року дружина астронавтки Саммер Ворден подала скаргу до Федеральної комісії з торгівлі, а її родичі надіслали ще одну заяву до Генерального інспектора NASА після того, як жінка дізналась, що МакКлейн отримала доступ до її банківського рахунку без її дозволу.
Водночас адвокат астронавтки запевняє, що її клієнтка не порушувала закон і слідкувала за даними банківського рахунку під час перебування на борту МКС, щоб мати інформацію про спільні фінанси подружжя. За словами адвоката, це ж саме Макклейн робила і під час стосунків пари.
За даними видання, слідчі NASA зв'язалися з двома жінками. Тим часом у Федеральній комісії з торгівлі Саммер Ворден, за її словами, ще не відповіли.
😁
Є фотки..
😁
Мало того, что выходят замуж за женщину, так еще и тырят бабки с орбиты.
Теперь ясно, какие нравы царят на российской МКС ...
Только московитские космонавты не регистрируют брак друг с другом.
И тырить рубли друг у друга при таком курсе вообще не интересно.
Причиной неудачной стыковки пилотируемого космического корабля "Союз МС-14" с МКС стали проблемы с усилителем системы автоматической стыковки "Курс", расположенной на борту МКС. Об этом сообщили в NASA во время трансляции стыковки.
В Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США пояснили, что никаких технических проблем с пилотируемым кораблем "Союз МС-14" нет, причиной неудачной стыковки стала неисправность усилителя системы автоматической стыковки "Курс", которая расположена на борту МКС. В то же время космонавты со станции не могут в ручном режиме пристыковать "Союз МС-14", так как он пилотируемый и на нем отсутствует запасная система телеоператорного управления, которая устанавливается на грузовых кораблях "Прогресс".
Это проблема не с кораблем "Союз", а с усилителем системы "Курс" на борту станции. Корабль невозможно пристыковать в ручном режиме, поскольку данная система не установлена на корабле "Союз МС-14, так как это пилотируемый вариант корабля, без экипажа на борту - пояснили в NASA.
- ?
- ну, ми тока дєвушєк любім
- а, так я тож лєсбіян - тока дєвушєк люблю