 Командир взводу 24-го батальйону "Айдар" Тихон Курбатов(позивний Тихий) загинув під Горлівкою, - Бутусов. ФОТО

Як пише в фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, загиблий - "чудова людина, воїн, громадянин". "Без перебільшення - уважний до товаришів, до підлеглих, обов'язковий, освічений, мотивуючий, він мав величезний авторитет і повагу в батальйоні. Загинув унаслідок обстрілу з кулемета під Горлівкою, противник в бою також активно застосовував автоматичні гранатомети, всіляко перешкоджав евакуації. Зрозуміло, дії ворога не залишилися без відповіді, бій під Горлівкою триває", - повідомив журналіст.
Він нагадав, що також 25 серпня загинув морський піхотинець - кульове поранення. Згідно з офіційним висновком - не бойові втрати.
Крім того, бойові поранення мають двоє бійців 24-ї бригади - їх обстріляли з автоматичного гранатомета в Мар'їнці. І ще один воїн поранений в 72-й бригаді.
"У серпні 2019 року в зоні ООС загинули 14 українських воїнів, зокрема:
бойові втрати - 7 військовослужбовців,
не бойові втрати - 7 військовослужбовців.
Незважаючи на зниження інтенсивності бойових дій, російські війська систематично продовжують порушувати чергове перемир'я.
І захищаючи Україну, наші кращі люди продовжують платити своєю кров'ю", - підкреслив Бутусов.
Він також повідомив, що Олександр - єдиний син у літньої матері, триває збір допомоги - 4149 4991 1785 0444, Нікішин Костянтин (найближчий друг).
Але мене здивувало, ні !, мене неабияк обурило, те як швидко змінюють інформацію.
Тепер пишуть, що поранення в цього хлопчини було НЕ бойове.
Ви там знущаєтесь чи що ?
25 августа, в зоне проведения операции Объединенных Сил, во время выполнения боевого задания погиб 20-летний Виталий Олегович Собко, житель села Барсуки Ланивецкого района Тернопольской области, военнослужащий 35-й отдельной бригады морской пехоты.Источник: https://censor.net.ua/p3144641
В тиші яка настає після бою
Це завше виглядає недоречно
Це наче штурхати загиблого воїна
І просити щоб той встав.
Не треба панахид
Ми й так знаємо де тепер буде наше місце
Просто накрийте нас землею
І - йдіть.
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СЛАВА УКРАИНЕ ! .ГЕРОЯМ СЛАВА ! .ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ!
Коли невелику ділянку ворог молотить 120-ми , 152-ми, БТР-ами ,танками і таким іншим , а після цього наші пукають звідти підствольниками, кулями 5.45 та кулеметами в яких розкид вогню по 500 метрів - то ніяк втрати не будуть не те що рівними а будуть гарантовано на користь ворога..Для цього треба знати для початку як виглядае прихід хоч би 120-ї а не думати що це в окопі - по барабану .Там повітрям може вбити при невдалих обставинах.
Тому я і обурений тим що ця тупа жидівська сцикота просто забиває на те що гинуть та отримують каліцтва кожну добу. Кожну добу - чиєсь нещастя чи трагедія.. А воно - сцить кацапів , сцить шо скаже Європа та не дасть коштів розкрасти тим хто обсів сьогодні цого тупого блазня, сцить того що совдепівске кацапське бидло України його не підтримає. сцить що великі злодії України не будуть кормити краденим баблом а посадити їх теж не може і сцить..Тай не хоче..Хоча всі військові експерти знають - ніякої великої війни після відповіді тим самим - НЕ БУДЕ ! Що буде - це менше обстрілів та наших втрат. А немає цієї відповіді ще й не тільки тому, що керівництво сцикливе - там свої моменти зав'язані на грошах..На мародерстві - тільки вже не такому відкритому як за поросячої пики. То я й чекаю коли виросте на передовій український Піночет. А він виросте..Обов'зково.. Це вже точно. Тільки шкода часу .Поки час іде просто у сраку і далеко не на користь країни.