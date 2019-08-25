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Все про:Горлівка (136) Донбас (12837) Бутусов Юрій (1028) втрати (1425)

 Командир взводу 24-го батальйону "Айдар" Тихон Курбатов(позивний Тихий) загинув під Горлівкою, - Бутусов. ФОТО

У неділю, 25 серпня, загинув командир взводу 24-го батальйону "Айдар" 53-ї механізованої бригади Тихон Курбатов з позивним Тихий.

Як пише в фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, загиблий - "чудова людина, воїн, громадянин". "Без перебільшення - уважний до товаришів, до підлеглих, обов'язковий, освічений, мотивуючий, він мав величезний авторитет і повагу в батальйоні. Загинув унаслідок обстрілу з кулемета під Горлівкою, противник в бою також активно застосовував автоматичні гранатомети, всіляко перешкоджав евакуації. Зрозуміло, дії ворога не залишилися без відповіді, бій під Горлівкою триває", - повідомив журналіст.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Від початку доби ворог сім разів відкривав вогонь по позиціях ОС, один боєць ЗСУ загинув, троє мають поранення, - пресцентр. ВIДЕО

Він нагадав, що також 25 серпня загинув морський піхотинець - кульове поранення. Згідно з офіційним висновком - не бойові втрати.

Крім того, бойові поранення мають двоє бійців 24-ї бригади - їх обстріляли з автоматичного гранатомета в Мар'їнці. І ще один воїн поранений в 72-й бригаді.

"У серпні 2019 року в зоні ООС загинули 14 українських воїнів, зокрема:
бойові втрати - 7 військовослужбовців,
 не бойові втрати - 7 військовослужбовців.

Незважаючи на зниження інтенсивності бойових дій, російські війська систематично продовжують порушувати чергове перемир'я.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ 5 разів порушили режим тиші на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС

І захищаючи Україну, наші кращі люди продовжують платити своєю кров'ю", - підкреслив Бутусов.

Він також повідомив, що Олександр - єдиний син у літньої матері, триває збір  допомоги - 4149 4991 1785 0444, Нікішин Костянтин (найближчий друг).

Командир взводу 24-го батальйону Айдар Тихон Курбатов(позивний Тихий) загинув під Горлівкою, - Бутусов 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144659
 
 
 Топ коментарі
 
ВАм Порошенко не подобався? Тоді втрат не приховували.
Тепер приховують.
Ви зробили це разом. Зє! Радійте! Пишайтеся!
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Потому что их нет, кроме того основные потери у кацапов были от превентивных ударов, а сейчас их нет, стрельба стрелкотней в ответ это просто перевод боеприпасов, КПД около нулевой, хотя и помогает поддерживать хоть какой-то моральный дух бойцов на передке. Ну и данным нашей разведки по потерям боевиков я бы не очень доверял, несложно было заметить тенденцию, что когда у нас большие потери, то практически всегда наша разведка "докладывала" о еще больших потерях у кацапов, причем эти данные не очень то подтверждались на интернет ресурсах террористов (неофициальных естественно).
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Скільки вбитих.......
Але мене здивувало, ні !, мене неабияк обурило, те як швидко змінюють інформацію.
Тепер пишуть, що поранення в цього хлопчини було НЕ бойове.
Ви там знущаєтесь чи що ?

25 августа, в зоне проведения операции Объединенных Сил, во время выполнения боевого задания погиб 20-летний Виталий Олегович Собко, житель села Барсуки Ланивецкого района Тернопольской области, военнослужащий 35-й отдельной бригады морской пехоты.Источник: https://censor.net.ua/p3144641
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Я очень уважаю Арестовича! Я считаю его одним из умнейших людей в Украине на сегодняшний день! Даже не умнейших, ибо умных - много, а РАЗУМНЕЙШИХ ,если вы понимаете разницу между умными и разумными людьми!
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Не потрібно прощальних промов
В тиші яка настає після бою
Це завше виглядає недоречно
Це наче штурхати загиблого воїна
І просити щоб той встав.
Не треба панахид
Ми й так знаємо де тепер буде наше місце
Просто накрийте нас землею
І - йдіть.
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Із думкою згоден, з подачею- ніт. Написання тексту капсом ********** читачів.
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идея перемирия заключатся в том что-бы такие герои не гибли,вообще,но фуйлу нужна война.
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Кремлівські окупанти і терористи спокійно підійшли впритул до позицій ВСУ, адже стріляти по ним не можна. Не поспішаючи добряче випили "глоду- бояришника" при цьому добре озирнувшись і намітили цілі для ефіктівного обстрілу і швидкого безпечного відходу, адже стріляти по ним не можна. А потім раптово завдали потужний але швидкоплинний вогневий удар і швидко відійшли, поки ще не дали команду стріляти у відповідь. А коли наші бійці отримали з верху команду що стріляти їм можна, то стріляти вже було по нікому. У підсумку виходить ситуація що наші військовослужбовці постійно і гинуть і отримують поранення під час цих "мирних" ворожих обстрілів. ЗЕбіли капітулянти постійно триндять що на кожен обстріл противник отримує адекватну відповідь з озброєння, яке не суперечать мінським домовленостями "і все. А раніше постійно було в військових зведеннях що у адекватній відповіді завжди були знищені і поранені кілька окупантів і бойовиків і навіть більше ніж наших воїнів, то тепер гинуть виключно тільки наші бійці. Гарне перемир'я цих продажних Зебилів тільки для кого?!
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СЛАВА УКРАИНЕ ! .ГЕРОЯМ СЛАВА ! .ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ!
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Так,героі не вмирають,оони гибнут от тупости и трусости карьеристов и аферистов,которые посчитали,что если умеют неплохо играть роль в кино,то и в жизни все также просто.Но ладно эти тыловые бестолковые,но генштаб...Ведь там офицеры практики.Куда они смотрят?Что они молчат?Или,что карьера и должность выше офицерской ЧЕСТИ?
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а что ты противопоставишь снайперу??? только дальнее разведение сил, минимум 2,5-3 км!
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Та й фішка у тому що нам постійно брешуть і брехали завжди по втратам..Ще раз змушений писати те що писав уже. Для тих хто дійсно знає що таке окоп - брехня з гівноштабу де кожен 3-й продажне кацапське падло і сепар -це сміх з гіркотою.. На війні є свої аксіоми - хто не розуміє :
Коли невелику ділянку ворог молотить 120-ми , 152-ми, БТР-ами ,танками і таким іншим , а після цього наші пукають звідти підствольниками, кулями 5.45 та кулеметами в яких розкид вогню по 500 метрів - то ніяк втрати не будуть не те що рівними а будуть гарантовано на користь ворога..Для цього треба знати для початку як виглядае прихід хоч би 120-ї а не думати що це в окопі - по барабану .Там повітрям може вбити при невдалих обставинах.
Тому я і обурений тим що ця тупа жидівська сцикота просто забиває на те що гинуть та отримують каліцтва кожну добу. Кожну добу - чиєсь нещастя чи трагедія.. А воно - сцить кацапів , сцить шо скаже Європа та не дасть коштів розкрасти тим хто обсів сьогодні цого тупого блазня, сцить того що совдепівске кацапське бидло України його не підтримає. сцить що великі злодії України не будуть кормити краденим баблом а посадити їх теж не може і сцить..Тай не хоче..Хоча всі військові експерти знають - ніякої великої війни після відповіді тим самим - НЕ БУДЕ ! Що буде - це менше обстрілів та наших втрат. А немає цієї відповіді ще й не тільки тому, що керівництво сцикливе - там свої моменти зав'язані на грошах..На мародерстві - тільки вже не такому відкритому як за поросячої пики. То я й чекаю коли виросте на передовій український Піночет. А він виросте..Обов'зково.. Це вже точно. Тільки шкода часу .Поки час іде просто у сраку і далеко не на користь країни.
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А як же "просто припинити війну, переставши стріляти"? Чомусь ця війна не перестає. Люди гинуть й надалі.
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