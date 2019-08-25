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 Командир взводу 24-го батальйону "Айдар" із позивним Тихий загинув під Горлівкою, - Бутусов. ФОТО

У неділю, 25 серпня, загинув командир взводу 24-го батальйону "Айдар" 53-ї механізованої бригади з позивним Тихий.

Як пише в фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, загиблий - "чудова людина, воїн, громадянин". "Без перебільшення - уважний до товаришів, до підлеглих, обов'язковий, освічений, мотивуючий, він мав величезний авторитет і повагу в батальйоні. Загинув унаслідок обстрілу з кулемета під Горлівкою, противник в бою також активно застосовував автоматичні гранатомети, всіляко перешкоджав евакуації. Зрозуміло, дії ворога не залишилися без відповіді, бій під Горлівкою триває", - повідомив журналіст.

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Він нагадав, що також 25 серпня загинув морський піхотинець - кульове поранення. Згідно з офіційним висновком - не бойові втрати.

Крім того, бойові поранення мають двоє бійців 24-ї бригади - їх обстріляли з автоматичного гранатомета в Мар'їнці. І ще один воїн поранений в 72-й бригаді.

"У серпні 2019 року в зоні ООС загинули 14 українських воїнів, зокрема:
бойові втрати - 7 військовослужбовців,
 не бойові втрати - 7 військовослужбовців.

Незважаючи на зниження інтенсивності бойових дій, російські війська систематично продовжують порушувати чергове перемир'я.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ 5 разів порушили режим тиші на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС

І захищаючи Україну, наші кращі люди продовжують платити своєю кров'ю", - підкреслив Бутусов.

Він також повідомив, що Олександр - єдиний син у літньої матері, триває збір  допомоги - 4149 4991 1785 0444, Нікішин Костянтин (найближчий друг).

Командир взводу 24-го батальйону Айдар із позивним Тихий загинув під Горлівкою, - Бутусов 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144659
 
 
 Топ коментарі
 
ВАм Порошенко не подобався? Тоді втрат не приховували.
Тепер приховують.
Ви зробили це разом. Зє! Радійте! Пишайтеся!
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как говорит зеленский - наш внутренний флешмоб
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КАПИТУЛЯНТЫ ЗЕ БИЛЫ ПРЕСТУПНО УБИВАЮТ ВСУ .... СВОИМ ОДНОСТОРОННЕМ ПЕРЕМИРИЕМ. ЧТОБЫ ПОТОМ ЗАЯВИТЬ УКРАИНСКОМУ НАРОДУ ЧТО ИЗ ЗА ТАКИХ УЖАСНЫХ ПОТЕРЬ ЛИЧНОГО СОСТАВА . И ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ИХ, МОЖНО ТОЛЬКО НА УСЛОВИЯХ НАШЕГО КРОВАВОГО ВРАГА ОККУПАНТА ПРОКЛЯТОЙ ПА РАШИ. НИЖАЙШИ ПОПРОСИТЬ У НЕЁ МИР КАПИТУЛЯЦИЮ С ПОТЕРЕЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ ( КРЫМ - ДОНБАСС) И СУВЕРЕНИТЕТА УКРАИНСКОЙ ДЕРЖАВЫ... ОЧЕНЬ НАДЕЕТСЯ ПРОДАЖНЫЙ ЭКС- КЛОУН ...РЕЗИДЕНТ И ЕГО БАНДА УКРАИНОФОБОВ ЗЕБИЛОВ . О ТОМ ЧТО И ИХ УНИЧТОЖЕНИЕ УКРАИНСКОГО ГОСУДАРСТВА НЕ РАЗБЕРУТСЯ И ОБРАТНО ПОДДЕРЖАТ 73 % ПРИКОЛИСТОВ ЗАРАДИ КАПИТУЛЯЦИИ ЗАМАСКИРОВАННОЙ ПОД МИР. НО ВЫБРАТЬ ПО ПРИКОЛУ ЗЕБИЛОВ КОТОРЫЕ НЕОЖИДАННО ОКАЗАЛИСЬ АНТИУКРИНСКОЙ ЗАРАЗОЙ - КАПИТУЛЯНТАМИ ЕЩЁ МОЖНО. НО ЧТОБЫ ПРОДАТЬ ПО ПРИКОЛУ РОДИНУ ЕЁ НЕЗАВИСИМОСТЬ НА ЭТО 73 % УКРАИНЦЕВ НИКОГДА НЕ ПОЙДУТ. ОНИ НЕ СТАНУТ КАК ПРОДАЖНЫЕ ЗЕБИЛЫ ПО УКАЗКЕ КРЕМЛЯ ВРАГАМИ СВОЕГО СВОБОДНОГО СУВЕРЕННОГО ОТЕЧЕСТВА.
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А шоколадные "некапитулянты" только шли вперёд. Почти всю Кубань освободили, ага.
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Хто ще не бачив Пітер-рассових капсів?Подивіться вище-там і мені Президентську приставку "ЗЕ" приписали.Автору-"ДЕ"від мене навзаєм!
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надо будет я еще раз по приколу проголосую.....но не за попередников
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Я тоже голосовал не за продажных капитулянтов ЗЕбилов и не за таких же коррупционеров но мение продажных шоколадных а за" Свободу " Но она не прошла как как по приколу за неё не голосовали. Да на кону стоит доля Украины ...И защитить её по приколу или капитуляцией невозможно.
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да не кто не капитулирует это все бред приходящий в голову
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ВСУ ДО ПРОДАЖНЫХ КАПИТУЛЯНТОВ ЗЕБИЛОВ ЭКС КЛОУНА ...РЕЗИДЕНТА ОСВОБОДИЛИ ДВЕ ТРЕТИ ТЕРРИТОРИИ ДОНБАССА ...И ТОЛЬКО ВЕДЕНИЕ ПРОКЛЯТЫХ РОССИЙСКИХ КАДРОВЫХ ОККУПАЦИОННЫХ ВОЙСК ОСТАНОВИЛО ДЕТАЛЬНЕЙШЕЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ УЖЕ ВСЕГО НАШЕГО РОДНОГО УКРАИНСКОГО ДОНБАССА А ПРОДАЖНЫЕ . ЗЕБИЛЫ КАПИТУЛЯНТЫ ОНИ ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ ОСВОБОДИЛИ И ТОЛЬКО СДАЛИ ОККУПАНТАМ СТАНИЦУ ЛУГАНСКУЮ ... И ПРЕСТУПНО ПЛАНИРУЮТ СДАТЬ ВЕСЬ ДОНБАСС А ПОТОМ И УКРАИНУ
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