 Переговори з Росією мають відбуватися не в форматі G7 або G8, бо це об'єднання - група демократичних країн, - аргументи ЄС

Як повідомило журналістам, акредитованим на саміті, джерело в Євросоюзі на умовах анонімності про це обговорення, що відбулося під час вечері лідерів 24 серпня, Трамп виступав з позиції, що Росія - важливий світовий гравець, який має бути притягнутий до дискусій, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Він аргументував цю позицію тим, що з низки питань, таких, як Іран чи Сирія, більше сенсу залучати президента Росії Володимира Путіна до переговорів, враховуючи, що в цих питаннях Росія є визначним гравцем.

Саме це питання стало найгострішим у перебігу вечері, сказав неназваний посадовець ЄС.

Але, наголосив він, інші учасники заявили, що ці переговори з Росією мають відбуватися не у форматі "Групи семи" чи відновленої "Групи восьми", бо це об’єднання – група демократичних країн.

За словами джерела, дискусія "стала дещо напруженою через думку про те, що "Група семи" – це клуб ліберальних демократій… а цю точку зору президент США вочевидь не поділяє".

Раніше 25 серпня сам Трамп, виступаючи на заходах під час саміту, кілька разів повертався до питання про можливість повернення Росії до "Групи семи" і відновлення формату "Групи восьми".