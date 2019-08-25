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Все про:G-7 (188) G8 (33) Євросоюз (2588) Трамп (1927)

 Переговори з Росією мають відбуватися не в форматі G7 або G8, бо це об'єднання - група демократичних країн, - аргументи ЄС

У Європейському союзі розповіли про труднощі обговорення ідеї президента США Дональда Трампа про повернення Росії в "Групу семи" на саміті цієї групи у французькому Біарріці.

Як повідомило журналістам, акредитованим на саміті, джерело в Євросоюзі на умовах анонімності про це обговорення, що відбулося під час вечері лідерів 24 серпня, Трамп виступав з позиції, що Росія - важливий світовий гравець, який має бути притягнутий до дискусій, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Він аргументував цю позицію тим, що з низки питань, таких, як Іран чи Сирія, більше сенсу залучати президента Росії Володимира Путіна до переговорів, враховуючи, що в цих питаннях Росія є визначним гравцем.

Саме це питання стало найгострішим у перебігу вечері, сказав неназваний посадовець ЄС.

Але, наголосив він, інші учасники заявили, що ці переговори з Росією мають відбуватися не у форматі "Групи семи" чи відновленої "Групи восьми", бо це об’єднання – група демократичних країн.

За словами джерела, дискусія "стала дещо напруженою через думку про те, що "Група семи" – це клуб ліберальних демократій… а цю точку зору президент США вочевидь не поділяє".

Раніше 25 серпня сам Трамп, виступаючи на заходах під час саміту, кілька разів повертався до питання про можливість повернення Росії до "Групи семи" і відновлення формату "Групи восьми".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144658
 
   
 Топ коментарі
 
Переговоры с кацапами должны происходить возле расстрельной стены в тюрьме и длиться не дольше автоматной очереди.
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Можна не запрошувати росію у G7, бо вона нічого не буде виконувати.
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Заседание РАН. Российской Академии Наук.
Русские Илоны Маски.
Глубокий технологический Прорыв неизбежен.

Переговори з Росією мають відбуватися не в форматі G7 або G8, бо це об'єднання - група демократичних країн, - аргументи ЄС - Цензор.НЕТ 6625
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Вал Мишель‏ @VALMICHEL7 23 ч.23 часа назад

Переговоры с Россией должны происходить не в формате G7 или G8, потому что это объединение - группа демократических стран, - аргументы ЕС - Цензор.НЕТ 8941

Туск рассказал, что Трамп предлагал вернуть Россию в G7 потому что, по мнению Трампа, «аннексия была частично оправдана и нужно смириться с этим фактом». Похоже, что видео с девочками, «золотым дождём» и рыжим стариком всё же имеются на Лубянке.

https://twitter.com/i/status/1165369103806345216
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А хто это мишель ? Иксперд ? Давайте уже ледокоина с чеками и Алежку Панамаря с Анакондой .
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Договір з кацапами не вартий навіть паперу на якому надрукованийи !!!
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Когда там против Рашки уже санции введете за не выполнение Гаагского трибунала, черти продажные?
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Можна не запрошувати росію у G7, бо вона нічого не буде виконувати.
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Паходу, кацапы и дальше будут продолжать сасать с заглотом, сидя на бутылке, да, казламордые ??? Переговоры с Россией должны происходить не в формате G7 или G8, потому что это объединение - группа демократических стран, - аргументы ЕС - Цензор.НЕТ 5386
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Трамп выступал с позиции, что Россия - важный мировой игрок, который должен быть привлечен Переговоры с Россией должны происходить не в формате G7 или G8, потому что это объединение - группа демократических стран, - аргументы ЕС - Цензор.НЕТ 7364

Только етот игрок за стол садится не с картами а с ножом, отчего все стараются ему поддакивать и соглашаться с его мнением. Так стоит его вообще приглашать играть?
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путинская марионетка вскрылась полностью.. Видно, плешивый сделал недвусмысленный намек, - пообещал подкинуть Байдену интересную информацию перед выборами, после чего рыжий дурак забегал на цырлах..
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В принципе можно любую инфу гнать по страницам блогов ссылаясь на таинственного анонимного источника - очень удобно и ответственности никакой, вот только стоит ли доверять такой информации - вопрос.
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Переговоры с кацапами должны происходить возле расстрельной стены в тюрьме и длиться не дольше автоматной очереди.
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Короче, послали рыжево нах с такими предложениями...
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Україна там не гравець...---слабаків в дупу копають..
навіть з Іраном торгуються і Іран ставить свої умови гри..

В частности, в Иране заявили, что «жестом доброй воли» со стороны Запада было бы предоставление разрешения на экспорт как минимум 700 тыс. барр. нефти в день (с доведением этого показателя до 1,5 млн барр. в день), а также размораживания счетов Исламской Республики за рубежом.
В обмен в Тегеране заявили о готовности отказаться от действий, противоречащих ядерной сделке 2015 года, а также содействовать разрешению противоречий на Ближнем Востоке. При этом иранские представители не согласились с предложенным Францией планом, в соответствии с которым Исламская Республика должна была ограничить свою ракетную программу. Не намерены в Иране и отказываться от своей ядерной программы. «Обогащение урана является нашим неотъемлемым правом», - заявил представитель Тегерана.
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когда у Украины будет нефть и ядерное оружие, тогда и с Украиной начнут считаться. Иран не подчиняется никому и кладет большой болт даже на США. Которые их пугали-пугали, но атаковать Иран зассали. Так и путлер бы зассал напасть на Украину, если было ядерное оружие
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С Украиной начнуть считаться когда у нас будет нормальное население, а не 75 процентов ********* которые выбирирают *** пойми кого во власть. У КНДР есть ядерное оружие, с кто-то считаеться? Нет.
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Україну там не згадують..там Сирія..Іран.Північна .Корея..Китай
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Заседание РАН. Российской Академии Наук.
Русские Илоны Маски.
Глубокий технологический Прорыв неизбежен.

Переговори з Росією мають відбуватися не в форматі G7 або G8, бо це об'єднання - група демократичних країн, - аргументи ЄС - Цензор.НЕТ 6625
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академікі жеж...Маск не академік..а інженер
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ой не могу! ))))

в интернет-сети опять подняли на смех президента парашки х.ла-хутина, которого любовно и пафосно «обгадили» собственные депутаты
"В Госдуме назвали G7 без Путина... Переговори з Росією мають відбуватися не в форматі G7 або G8, бо це об'єднання - група демократичних країн, - аргументи ЄС - Цензор.НЕТ 2562 "кастрированой организацией". Переговори з Росією мають відбуватися не в форматі G7 або G8, бо це об'єднання - група демократичних країн, - аргументи ЄС - Цензор.НЕТ 2562
Так тонко и с размахом х.ло ещё никто не называл - х***ем ))))) ..."

Это стало причиной едкого смеха со стороны пользователей:

"кастрированная Россия с кастрированным Путиным в Кремле",
" вот так гавкнули - мудями назвали Президента РФ",
"мошонка мира ваш Путин", "ага, мудак еще тот"
" так залу**** или все же *** моржовая?"

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Казляндія і демократія речі не сумісні.
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А где делись порохососы, доказывавшие месяца два назад, какое непреклонное и решительное есть Лохматое Чмо?
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Петух ржавый , что общего между демократическими странами и парашей ?
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Какие нах. переговоры с окупантами, на востоке сейчас бои идут и погибшие есть
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Андерс Ослунд 24 августа https://twitter.com/anders_aslund
@anders_aslund
Предложения G-7 (-Trump): 1. Скажите Трампу, чтобы он прекратил свою бесполезную и самоуничтожающуюся торговую войну!
2. Спросите Трампа, на стороне ли он демократии или диктатуры?
3. Спросите его, имеет ли он какое-либо представление об изменении климата или остается тупым.
4. Скажите ему постоять за Украину!



Anders Åslund

@anders_aslund20h

Global diplomacy in as long as Trump is POTUS: Don't hold any G-7 or G-20 meetings involving Trump! He will only deteriorate the global order. Wait until he is gone!
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Потому что это объединение сателлитов США.
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