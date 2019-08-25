 Переговори з Росією мають відбуватися не в форматі G7 або G8, бо це об'єднання - група демократичних країн, - аргументи ЄС

Як повідомило журналістам, акредитованим на саміті, джерело в Євросоюзі на умовах анонімності про це обговорення, що відбулося під час вечері лідерів 24 серпня, Трамп виступав з позиції, що Росія - важливий світовий гравець, який має бути притягнутий до дискусій, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Він аргументував цю позицію тим, що з низки питань, таких, як Іран чи Сирія, більше сенсу залучати президента Росії Володимира Путіна до переговорів, враховуючи, що в цих питаннях Росія є визначним гравцем.
Саме це питання стало найгострішим у перебігу вечері, сказав неназваний посадовець ЄС.
Але, наголосив він, інші учасники заявили, що ці переговори з Росією мають відбуватися не у форматі "Групи семи" чи відновленої "Групи восьми", бо це об’єднання – група демократичних країн.
За словами джерела, дискусія "стала дещо напруженою через думку про те, що "Група семи" – це клуб ліберальних демократій… а цю точку зору президент США вочевидь не поділяє".
Раніше 25 серпня сам Трамп, виступаючи на заходах під час саміту, кілька разів повертався до питання про можливість повернення Росії до "Групи семи" і відновлення формату "Групи восьми".
Туск рассказал, что Трамп предлагал вернуть Россию в G7 потому что, по мнению Трампа, «аннексия была частично оправдана и нужно смириться с этим фактом». Похоже, что видео с девочками, «золотым дождём» и рыжим стариком всё же имеются на Лубянке.
https://twitter.com/i/status/1165369103806345216
Только етот игрок за стол садится не с картами а с ножом, отчего все стараются ему поддакивать и соглашаться с его мнением. Так стоит его вообще приглашать играть?
навіть з Іраном торгуються і Іран ставить свої умови гри..
В частности, в Иране заявили, что «жестом доброй воли» со стороны Запада было бы предоставление разрешения на экспорт как минимум 700 тыс. барр. нефти в день (с доведением этого показателя до 1,5 млн барр. в день), а также размораживания счетов Исламской Республики за рубежом.
В обмен в Тегеране заявили о готовности отказаться от действий, противоречащих ядерной сделке 2015 года, а также содействовать разрешению противоречий на Ближнем Востоке. При этом иранские представители не согласились с предложенным Францией планом, в соответствии с которым Исламская Республика должна была ограничить свою ракетную программу. Не намерены в Иране и отказываться от своей ядерной программы. «Обогащение урана является нашим неотъемлемым правом», - заявил представитель Тегерана.
Русские Илоны Маски.
Глубокий технологический Прорыв неизбежен.
в интернет-сети опять подняли на смех президента парашки х.ла-хутина, которого любовно и пафосно «обгадили» собственные депутаты
"В Госдуме назвали G7 без Путина... "кастрированой организацией".
Так тонко и с размахом х.ло ещё никто не называл - х***ем ))))) ..."
Это стало причиной едкого смеха со стороны пользователей:
"кастрированная Россия с кастрированным Путиным в Кремле",
" вот так гавкнули - мудями назвали Президента РФ",
"мошонка мира ваш Путин", "ага, мудак еще тот"
" так залу**** или все же *** моржовая?"
@anders_aslund
Предложения G-7 (-Trump): 1. Скажите Трампу, чтобы он прекратил свою бесполезную и самоуничтожающуюся торговую войну!
2. Спросите Трампа, на стороне ли он демократии или диктатуры?
3. Спросите его, имеет ли он какое-либо представление об изменении климата или остается тупым.
4. Скажите ему постоять за Украину!
Anders Åslund
@anders_aslund20h
Global diplomacy in as long as Trump is POTUS: Don't hold any G-7 or G-20 meetings involving Trump! He will only deteriorate the global order. Wait until he is gone!