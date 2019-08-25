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 Політика України
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Все про:Верховний Суд (427) підрахунок (15) результат (59) ЦВК (788)

 ВС задовольнив позов кандидата від "Слуги народу" Д'яченко та скасував протокол ЦВК про результати виборів в окрузі №198

Верховний Суд України у складі Касаційного адміністративного суду скасував протокол ЦВК України про результати виборів в окрузі №198 Черкаської області, яким було визнано обраним народним депутатом самовисуванця Сергія Рудика.

Як стало відомо агентству "Інтерфакс-Україна", відповідне рішення суд ухвалив 24 серпня за позовом кандидата в депутати у цьому окрузі від "Слуги народу" Наталії Д'яченко , передає Цензор.НЕТ.

"Визнати протиправним та скасувати протокол Центральної виборчої комісії про результати виборів народних депутатів України в одномандатному виборчому окрузі 198 від 21 серпня 2019 року", - говориться в рішенні суду.

Суд також зобов'язав ЦВК продовжити дії з встановлення результатів виборів в окрузі 198 за результатами виконання рішень Шостого апеляційного адміністративного суду від 6 і 10 серпня, і Верховного суду від 12 серпня.

Як повідомлялося, Верховний суд 12 серпня визнав протиправним і скасував протокол ЦВК про результати виборів в окрузі №198 від 5 серпня. Крім того, були визнані протиправними дії ЦВК, і комісію зобов'язали продовжити встановлювати результати виборів в окрузі з урахуванням постанов Шостого апеляційного адміністративного суду від 7 серпня і 10 серпня.

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При цьому в ЦВК зазначили, що постановою Великої палати Верховного суду від 17 серпня рішення Верховного суду від 12 серпня в частині визнання протиправними дій ЦВК з встановлення результатів виборів в окрузі №198 було скасовано з прийняттям нового рішення, яким у задоволенні цієї позовної вимоги відмовлено. В іншій частині рішення Верховного суду від 12 серпня залишено без змін.

ЦВК проаналізувала це рішення Верховного суду, а також рішення Черкаського окружного адміністративного суду від 25 липня, 3 і 9 серпня, які були залишені в силі постановами Шостого апеляційного адмінсуду про відмову в задоволенні позовів кандидата в народні депутати в окрузі 198 від "Слуги народу" Наталії Д'яченко та кандидата від партії "Сила і честь" Миколи Сташука до окружної комісії №198.

"На підставі проведених дій ЦВК дійшла висновку, що постанови Шостого апеляційного адміністративного суду від 7 серпня і від 10 серпня 2019 роки не можуть вплинути на встановлення результатів позачергових виборів народних депутатів України в окрузі № 198. З урахуванням цього, комісія постановила врахувати зазначені постанови Шостого апеляційного адміністративного суду при продовженні дій для встановлення зазначених результатів виборів", - зазначалося в повідомленні ЦВК від 21 серпня.

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Зі свого боку, в команді кандидата від партії "Слуга народу" Д'яченко тоді підкреслили, що ЦВК проігнорувала низку судових рішень.

"ЦВК посилається на рішення, в яких було відмовлено позивачу, а ті, де суд задовольнив позови і зобов'язав ОВК та ЦВК відновити виборчий процес і встановити результат, виконавши ці рішення, зокрема, перерахунок у більшості дільниць - ні", - вказали в штабі кандидата.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144656
 
 
 Топ коментарі
 
мало вам суки ..... еще власти хочется...

50000 вчера показали - рано радуетесь шмаркли.... снесем и рыгнуть не успеете...
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Це демонстррує, що суди лежать під Слугами народу.
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ЗЕКкоманда устанавливает тоталитарный режим. Искренне надеюсь что сами же ЗЕбилы пойдут по тюрьмам и нищими по миру. Обычно быдло лохторат сразу в расход пускают. Лоха сразу обдирают, папа Бабломойский знает толк как ЗЕбилов ободрать...на его заводы уже электроэнергия идёт по 57 коп. пока ЗЕбилятня башляет по 1,64. найс ЗЕбилов зелали..Привет из Сен - Тропе зебильчики))))
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не ври зебил, петро великий провел самую лучшую рехформу в мире !!! у нас самые честные суды на планете !!!
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Жмєн, всі судді пам'ятають сите життя під Януковичем і тому із задоволеннням знову під нього лягли. Скажи, скільки років треба вчитися щоб стати суддею?
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не ври зебил !!! Петр Алексеевич сказал шо была патужная рехформа!!! ты просто врун !!!
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Круто. Часи Сраліна скоро здадуться нам квіточками.
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А ты прям их и ждёшь. Тогда можно будут не только на известной ветке свои поносы писать...
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Дон Серхіо, він же Дон Ескобар, що ти думаєш про Майдан та про Небесну Сотню?
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Задолбал ты всех вопросами, ты что на всех досье пишешь.
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Порох и есть бывший рыга, что же ты его не гоняешь.
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Верховный суд подменяет ЦИК. Может нафиг те выборы... Просто ВС назначит депутатами нужных кандидатов
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Порохоботы, ваших принципиальных "самовидвиженцев" душат, не дают в раду залезть. Доколе?

20 марта 2015 [Сергей Ярославович Рудик] остановил членство в «Свободе» и в межфракционной парламентской группе ВО «Свобода» 11 апреля 2016 вступил в парламентскую фракцию БПП.
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а, тогда суд точно принял пральное решение, прибарыжникам не место в раде
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Так вас не интересуют ВЫБОРЫ? Вас интересует, только что бы НУЖНЫЕ зашли?)))
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Рудик-типовий гречкосій..Якось його не жаль.

Все серьезные общественные организации Днепропетровщины просили Рудыка не назначать Чувпыло, но он проигнорировал просьбы всех активистов, в том числе Люстрационного комитета. В результате за Рудыка не заступился ни один человек. ----


Справка: Вадим Чувпило является начальником криворожского управления агенства, и его общественные организации обвиняют в создании коррупционных схем. Об этом «Обозревателю» стало известно от общественников и Люстрационного комитета Днепропетровской области.
По информации источников, Рудык собрал совещание актива днепропетровского управления Госземагентства, чтобы представить Чувпило в качестве их нового руководителя.https://dosye.info/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D1%8B%D0%BA,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

Особисто мені нецікава доля мажоритарників-самовисуванців.
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Рудик- НА..УЙ!

, чтобы не допустить незаконного назначения, общественники позвонили в Штаб национального спасения, активисты которого вмешались в ситуацию. После этого председатель Госземагентства начал звонить неизвестным лицам и рассказывать о том, что его захватили и применяют силовое воздействие. Однако прибывший на место прокурор области засвидетельствовал неправдивость данной информации.
Помимо попытки назначить Чувпило Рудык, по информации «Обозревателя», дал указание отключить Днепропетровскую область от электронного реестра документации по землеустройству и оценке земель, целью чего является вымогательство денег за срочное решение вопросов, связанных с куплей-продажей земли и другими процедурами.
При этом официально представители днепропетровского управления утверждают, что реестр отключен из-за технических проблем.
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ЗЕКкоманда устанавливает тоталитарный режим. Искренне надеюсь что сами же ЗЕбилы пойдут по тюрьмам и нищими по миру. Обычно быдло лохторат сразу в расход пускают. Лоха сразу обдирают, папа Бабломойский знает толк как ЗЕбилов ободрать...на его заводы уже электроэнергия идёт по 57 коп. пока ЗЕбилятня башляет по 1,64. найс ЗЕбилов зелали..Привет из Сен - Тропе зебильчики))))
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а можно достоверный источник с 57 коп ? очень сомнительная цифра, похоже на тупое ботовранье
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Сергей Рудык бывший депутат от БПП, сейчас он самовыдвиженец, и дураку понятно, если будет депутатом какую партию он пополнит, гнать оборотня.
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Слуга? І навіть нібито народу, ще і нібито навіть українського? Кажуть хоче подати в нову антиукраїнську ЗРаду, продажні ВСУ і КСУ Закон про доцільність проведення виборів в ЗРаду а може і виборів .... резидента як таких, іх просто буде призначати продажний офіс ...резидента і підвласні йому антиукраїнські суди. Що то таке як за прикладом бандитів -большевіков і їх народного однопартійного правління в кривавій тюрмі народів СРСР. "Слуга народу" (продажних ЗЕбілів) і Влада народу (кривава Влада Рад) У чому то вони навіть дуже схожі, своїми злочинними посяганнями. Тепер залишилося "Слугам народу" знайти ворогів народу ... Так закотити їм як більшовики: «Через трупи ворога на благо народу і за велінням народу масові репресії, розстріли мільйонів не зовсім правильного народу. Всім-всім таким, яких вони вважатимуть не зовсім лояльних до антиукраїнської влади нібито "Слуг народу"? ....
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От том, что выражение "депутат - слуга народа" стало популярным "мэмом" времен СССР с легкой руки одного из крупнейших и кровавейших тиранов за всю историю человечества Иосифа Сталина, известно уже более-менее хорошо. Но если кто-то еще не в курсе, то напомним.
В далеком 1937 году, когда сталинский репрессивная машина достигла апогея в своей смертоубийственной деятельности, в СССР проходили выборы депутатов Верховного совета СССР по новой "сталинской Конституции", принятой накануне. Вождь трудящихся масс, разумеется, также был лично выдвинут благодарными за счастливую жизнь гражданами кандидатом в депутаты по избирательному округу Сталинского района Москвы. По случаю такого торжественного события Иосиф Виссарионович выступил с речью на избирательном собрании, где помимо прочего сказал: "Депутат должен знать, что он слуга народа, его посланец в Верховный Совет".

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Зебіли тут верещали шо суди реформовані лавочником і він ними командує. Знов збрехали?
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Порохобот с 5 копеечным мозгом, скоро вам полный пипец будет, поэтому у вас пердаки горят. ВС удовлетворил иск кандидата от "Слуги народа" Дьяченко и отменил протокол ЦИК о результатах выборов в округе №198 - Цензор.НЕТ 5637
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Це СКОРО тягнеться вже з 21 квітня. До речі, ти помиляєшся що я порохобот.
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А кто же ты, если постоянно за барыгу топчишь.
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Извините, влез. Но, я читаю комменты 5 копійок и вижу, что он против команды Зеленского, но отнюдь- не порохобот! А шо? Так бывает.
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Такого не бывает, здесь только за Зеленского или за пороха. Другие не проходят.
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Да??? Во, дела... Хотя, если те, которые за Ляшко- таки не проходят, то я с вами соглашусь!
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Ти довбодятел. Забув що кандидатів було 39?
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Если взять между Зеленским и Порошенко, ты за кого из них.
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Я за Юльку-вароффку, щоб ти знав, але всеодно тепер ти тріпло.
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Что ты брешишь, Юлька за Зеленского, а ты против.
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Так ЗА що відмовилась виставляти кандидатуру на віце-спікера? Бгггг. До речі, я підтримую"Батьківщину", але кривляка і хам для мене не президент.
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ЧОГО ЦЕ.. Я ОСЬ ПРОТИ ПОРОХА...
але одночасно вважаю миротворчу політику Зе помилковою,а "ходу від Бадоєва' взагалі ідіотським шоу( співаючий зайчик на мосту,дітки ,супроводжувані секюріті,тіна кароль в позі з"оновного інстинкту' і дико виглядаюча реперша,за якою плаче 'миротворець'..

просто вважаю,що відлік 100 днів у зе піде 29..
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Ідійоти вважають що окрім Пороха нікого більше не існує.
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Це жахливо! Невже ми самі у цілому Всесвіті?
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Як ви вже остойобли мені. Давай мій коментар де я топлю за нього, інакше всюди писатиму Амедов тріпло.
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Большего трепла чем ты еще поискать надо, как вот та ********** везде надо и ненадо влазишь.
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Тобто, ніякої конкретики, а лише бла-бла. Акція почалась: Амедов тріпло!
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Єлажев, скажи, а що ти думаєш про Сталіна та СССР?
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Я у тєбя спрашіваю- што ти думаєшь о Сталінє і СССР?
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То что и *****, тиран и убийца. Совок нравился в чем то, все дешевое было, и товары и комуналка и топливо и продукты, только не не всегда все было в магазинах.
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Это история, цитата сралина, и это ничего не значит, тут и ленина картинки с цитатами вставляют.
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Я извиняюсь спросить, а вы случайно не блондинка.
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Чего влазишь, я сдевушкой общаюсь, а не с тобой чукчей.
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Улугбек, ты сначала со знаками препинания познакомься, ишь ты, Дон Жуан из кишлака.
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Зе-скот ніяк не нажереться. Вже мало 254 депутати, тре більше.. Худоба ненажерлива.
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найбільший жлоб -це Барига Пєтя..

просто йому 'роги обламали' ВС задовольнив позов кандидата від "Слуги народу" Д'яченко та скасував протокол ЦВК про результати виборів в окрузі №198 - Цензор.НЕТ 3364
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да ты и негру отсосешь лишь бы не порошенко
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Тобто ти от... Порошенку?)) Я знав, що ви - 3.14раси, але не знав, що настільки.
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опытом поделишься, просравший 8% бедолага ВС задовольнив позов кандидата від "Слуги народу" Дьяченко та скасував протокол ЦВК про результати виборів в окрузі №198 - Цензор.НЕТ 429
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Вибравши Зеленського він зробив це *****.
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Слава выборАм!
Чэсным-прозорым-демократычным, истественно...
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Обстановка изменилась при новой власти? Ужас какой то:

Видео, от которого волосы дыбом: суд освобождает сепаратиста "ЛНР", покалечившего бойца ОУН Регора

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/187587_1566755590
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Еще одна ЗЕленожопая ***** в Раду рвется, наверное надоело на базаре семечками торговать.
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