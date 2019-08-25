 ВС задовольнив позов кандидата від "Слуги народу" Д'яченко та скасував протокол ЦВК про результати виборів в окрузі №198

Як стало відомо агентству "Інтерфакс-Україна", відповідне рішення суд ухвалив 24 серпня за позовом кандидата в депутати у цьому окрузі від "Слуги народу" Наталії Д'яченко , передає Цензор.НЕТ.
"Визнати протиправним та скасувати протокол Центральної виборчої комісії про результати виборів народних депутатів України в одномандатному виборчому окрузі 198 від 21 серпня 2019 року", - говориться в рішенні суду.
Суд також зобов'язав ЦВК продовжити дії з встановлення результатів виборів в окрузі 198 за результатами виконання рішень Шостого апеляційного адміністративного суду від 6 і 10 серпня, і Верховного суду від 12 серпня.
Як повідомлялося, Верховний суд 12 серпня визнав протиправним і скасував протокол ЦВК про результати виборів в окрузі №198 від 5 серпня. Крім того, були визнані протиправними дії ЦВК, і комісію зобов'язали продовжити встановлювати результати виборів в окрузі з урахуванням постанов Шостого апеляційного адміністративного суду від 7 серпня і 10 серпня.
При цьому в ЦВК зазначили, що постановою Великої палати Верховного суду від 17 серпня рішення Верховного суду від 12 серпня в частині визнання протиправними дій ЦВК з встановлення результатів виборів в окрузі №198 було скасовано з прийняттям нового рішення, яким у задоволенні цієї позовної вимоги відмовлено. В іншій частині рішення Верховного суду від 12 серпня залишено без змін.
ЦВК проаналізувала це рішення Верховного суду, а також рішення Черкаського окружного адміністративного суду від 25 липня, 3 і 9 серпня, які були залишені в силі постановами Шостого апеляційного адмінсуду про відмову в задоволенні позовів кандидата в народні депутати в окрузі 198 від "Слуги народу" Наталії Д'яченко та кандидата від партії "Сила і честь" Миколи Сташука до окружної комісії №198.
"На підставі проведених дій ЦВК дійшла висновку, що постанови Шостого апеляційного адміністративного суду від 7 серпня і від 10 серпня 2019 роки не можуть вплинути на встановлення результатів позачергових виборів народних депутатів України в окрузі № 198. З урахуванням цього, комісія постановила врахувати зазначені постанови Шостого апеляційного адміністративного суду при продовженні дій для встановлення зазначених результатів виборів", - зазначалося в повідомленні ЦВК від 21 серпня.
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Зі свого боку, в команді кандидата від партії "Слуга народу" Д'яченко тоді підкреслили, що ЦВК проігнорувала низку судових рішень.
"ЦВК посилається на рішення, в яких було відмовлено позивачу, а ті, де суд задовольнив позови і зобов'язав ОВК та ЦВК відновити виборчий процес і встановити результат, виконавши ці рішення, зокрема, перерахунок у більшості дільниць - ні", - вказали в штабі кандидата.
20 марта 2015 [Сергей Ярославович Рудик] остановил членство в «Свободе» и в межфракционной парламентской группе ВО «Свобода» 11 апреля 2016 вступил в парламентскую фракцию БПП.
Все серьезные общественные организации Днепропетровщины просили Рудыка не назначать Чувпыло, но он проигнорировал просьбы всех активистов, в том числе Люстрационного комитета. В результате за Рудыка не заступился ни один человек. ----
Справка: Вадим Чувпило является начальником криворожского управления агенства, и его общественные организации обвиняют в создании коррупционных схем. Об этом «Обозревателю» стало известно от общественников и Люстрационного комитета Днепропетровской области.
По информации источников, Рудык собрал совещание актива днепропетровского управления Госземагентства, чтобы представить Чувпило в качестве их нового руководителя.https://dosye.info/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D1%8B%D0%BA,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
Особисто мені нецікава доля мажоритарників-самовисуванців.
, чтобы не допустить незаконного назначения, общественники позвонили в Штаб национального спасения, активисты которого вмешались в ситуацию. После этого председатель Госземагентства начал звонить неизвестным лицам и рассказывать о том, что его захватили и применяют силовое воздействие. Однако прибывший на место прокурор области засвидетельствовал неправдивость данной информации.
Помимо попытки назначить Чувпило Рудык, по информации «Обозревателя», дал указание отключить Днепропетровскую область от электронного реестра документации по землеустройству и оценке земель, целью чего является вымогательство денег за срочное решение вопросов, связанных с куплей-продажей земли и другими процедурами.
При этом официально представители днепропетровского управления утверждают, что реестр отключен из-за технических проблем.
В далеком 1937 году, когда сталинский репрессивная машина достигла апогея в своей смертоубийственной деятельности, в СССР проходили выборы депутатов Верховного совета СССР по новой "сталинской Конституции", принятой накануне. Вождь трудящихся масс, разумеется, также был лично выдвинут благодарными за счастливую жизнь гражданами кандидатом в депутаты по избирательному округу Сталинского района Москвы. По случаю такого торжественного события Иосиф Виссарионович выступил с речью на избирательном собрании, где помимо прочего сказал: "Депутат должен знать, что он слуга народа, его посланец в Верховный Совет".
але одночасно вважаю миротворчу політику Зе помилковою,а "ходу від Бадоєва' взагалі ідіотським шоу( співаючий зайчик на мосту,дітки ,супроводжувані секюріті,тіна кароль в позі з"оновного інстинкту' і дико виглядаюча реперша,за якою плаче 'миротворець'..
просто вважаю,що відлік 100 днів у зе піде 29..
просто йому 'роги обламали'
Чэсным-прозорым-демократычным, истественно...
Видео, от которого волосы дыбом: суд освобождает сепаратиста "ЛНР", покалечившего бойца ОУН Регора
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