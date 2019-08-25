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 Політика України
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Все про:G-7 (188) Меркель (571) саміт (243) Франція (767) нормандська четвірка (529)

 Саміт "нормандської четвірки" організуємо незабаром у Франції, - Меркель

Німеччина і Франція працюють над організацією саміту "нормандської четвірки" найближчим часом. Він відбудеться в Парижі.

Про це заявила на полях саміту "Групи семи" канцлер ФРН Ангела Меркель, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Ми підкреслили, що хочемо незабаром, після підготовчої зустрічі радників і міністрів закордонних справ, організувати саміт з російським і українським президентами", - сказала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міністр закордонних справ Ірану Заріф терміново прибув на саміт "Великої сімки"

"Ми давно говорили про те, що, оскільки колишня зустріч відбувалася в Берліні, то ця має бути  в Парижі", - додала Меркель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо є потреба, звичайно, ми підключимося, - Волкер заявив про готовність США приєднатися до "нормандського формату"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144655
 
 
 Топ коментарі
 
Хоть бы Порошенко пригласили на этот саммит, ведь ни одно важное событие в мире не может решаться без Порошенко.
Конечно, если сам Порошенко в это время не будет занят допросом в ГБР, где с проводками полиграфа на голове будет каяться во всех преступлениях.
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Саммит "нормандской четверки" организуем в скором времени во Франции, - Меркель - Цензор.НЕТ 3885

сьогодні роковини як немає з нами щирого друга України і патріота США
Джона Си́дней Макке́йна III ( John Sidney McCain III,)
29 серпня 1936 - 25 серпня 2018 роки життя
таких друзів бракує.... пам"ятаємо
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Лишь бы толк был для Украины от этого саммита...
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о...)(уйла вже запрошують в сімку...? і не пройшло пів-року..на наступний рік знімуть санкції..
спасіба Украина
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в яку сімку, бобби? Шо когось викинуть?
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ну вісімку..чи сімку-козирну..яка фіґ різниця...Україні там точно нема що рипатись
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Хоть бы Порошенко пригласили на этот саммит, ведь ни одно важное событие в мире не может решаться без Порошенко.
Конечно, если сам Порошенко в это время не будет занят допросом в ГБР, где с проводками полиграфа на голове будет каяться во всех преступлениях.
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Не время Порошенко в ДБР допрашивать,на саммите он должен быть,без его советов Трамп Украину сдаст и из НАТО выйдет,хаос начнется
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Возможно Поросенка,как представителя от США,поскольку с Волкером встречался?"Тhe report also raised the possibility that Poroshenko may flee to Washington( В отчете также говорилось о возможности того, что Порошенко может улететь в Вашингтон).Вот Питер-рассовым счастья подвалит- из штанов выпрыгнуть.
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ну если только опять за забором выступать, как в Вашингтоне )
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я також говорив--що Макрон не дарма треться...вже Меркель не лідирує..перехватив Макрон --тепер він головний рішала
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Бо він ******** Трампу. Бистріше б ця епіліптичка вже уходила. Та шо на замєнє, походу краща.
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аа..точно..там теж ..замінить її Аннегрет Крамп-Карренбауэр----чуть не Кальтенбруннер Саммит "нормандской четверки" организуем в скором времени во Франции, - Меркель - Цензор.НЕТ 9908
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не було і не буде толку з тої херні, - хіба що сліпий не бачить
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Україна там не гравець---скоріше нагадує дитсадкове дитятко .в якого відібрали іграшку і дали підзатильник а воно дітятко плаче...і зібрались батьки вирішувати --дати іграшку.щоб не плакало--чи дати копняка.щоб теж не плакало
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Это что Зеклоун подзатыльника будут давать?
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До и тут Зеленский виноват,санитары уже едут,тебя ждут уколы😁
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Буде чи не буде цієї четвірки🙄 Нікого вже не хвилюють імпотенти.
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Та было бы не плохо попозже. В ордло на 11 ноября выборы объявили. Само собой не законные. Вот пусть бы на 12 число и собрали озабочено-обеспокоенных. Нам как бы на руку эти выборы там. Хоть и мелко чуть---но доходчиво для чистоплюев из ЕС-а.
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Саммит "нормандской четверки" организуем в скором времени во Франции, - Меркель - Цензор.НЕТ 3885

сьогодні роковини як немає з нами щирого друга України і патріота США
Джона Си́дней Макке́йна III ( John Sidney McCain III,)
29 серпня 1936 - 25 серпня 2018 роки життя
таких друзів бракує.... пам"ятаємо
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так..жаль..дуже і дуже шкода дядька Маккейна..
але може то і добре.що не бачить то що тепер в Україні
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Може не надо, а? Боязно, что наш будет перед ****** пресмыкаться. Проклинаем путена и раиссю как можем: ВИДЕО
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Нащо?Воно нам треба?Чи є бажання подивитися як Вовка-хуйло буде гвалтувати в неприродній спосіб Вовку-сцикла?
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Так вот значит как тебя в порохоботы принимали😁
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ЗЄ-лупА лобкова,так приймають тільки в ЗЄлупенці.
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Ну я так понимаю, что и Гансы и лягушатникам услышали из Киева-Перемирие достигнуто!!! Теперь на носу выборы....
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)(уйло впихне -що за наш рахунок ще репарації будем платити
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а говорили...роспинались---та ми санкції...та ми план "анаконда"..
причесався.прилизався до дівчини йти зібрався---прийшов на поріг і в портки всрався
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Reuters--каже

в Иране заявили, что «жестом доброй воли» со стороны Запада было бы предоставление разрешения на экспорт как минимум 700 тыс. барр. нефти в день (с доведением этого показателя до 1,5 млн барр. в день), а также размораживания счетов Исламской Республики за рубежом.
В обмен в Тегеране заявили о готовности отказаться от действий, противоречащих ядерной сделке 2015 года, а также содействовать разрешению противоречий на Ближнем Востоке. При этом иранские представители не согласились с предложенным Францией планом, в соответствии с которым Исламская Республика должна была ограничить свою ракетную программу. Не намерены в Иране и отказываться от своей ядерной программы. «Обогащение урана является нашим неотъемлемым правом», - заявил представитель Тегерана.
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Торопятся гейропейцы побыстрее сдать Украину и снять санкции с *********. Смысл для Украины в етих переговорах?
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У США и ЕС война с Китаем на носу, им важно россию подвязать к себе. А Украина для них лишь разменная монетка - а что кто то удивлен?.
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а ты ждал, шо будет по-другому ? "минск" давно подписан, и за него топит весь Запад. Вангую, шо основной темой обсуждения будет выполнение минского договорняка Украиной. А там и амнистия, и закон об особом статусе, и выборы и т.д.
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минские подельники рашиста ,создавшие кровопролитие в Украине и оторвавшие часть украи нского Донбасса по указанию рашиста,для ведения войны с Украиной ,мира в Украине не принесли и не принесут,ибо они есть продажные немецко-французские твари, рвущиеУкраину на части за деньги куйла и именно они повинны в тысячах убитых украинцев...не будет мира до тех пор.пока рашизм не будет осужден как и нацизм за многотысячные смерти ...
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