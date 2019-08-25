 Саміт "нормандської четвірки" організуємо незабаром у Франції, - Меркель

Про це заявила на полях саміту "Групи семи" канцлер ФРН Ангела Меркель, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
"Ми підкреслили, що хочемо незабаром, після підготовчої зустрічі радників і міністрів закордонних справ, організувати саміт з російським і українським президентами", - сказала вона.
"Ми давно говорили про те, що, оскільки колишня зустріч відбувалася в Берліні, то ця має бути в Парижі", - додала Меркель.
спасіба Украина
Конечно, если сам Порошенко в это время не будет занят допросом в ГБР, где с проводками полиграфа на голове будет каяться во всех преступлениях.
сьогодні роковини як немає з нами щирого друга України і патріота США
Джона Си́дней Макке́йна III ( John Sidney McCain III,)
29 серпня 1936 - 25 серпня 2018 роки життя
таких друзів бракує.... пам"ятаємо
але може то і добре.що не бачить то що тепер в Україні
причесався.прилизався до дівчини йти зібрався---прийшов на поріг і в портки всрався
в Иране заявили, что «жестом доброй воли» со стороны Запада было бы предоставление разрешения на экспорт как минимум 700 тыс. барр. нефти в день (с доведением этого показателя до 1,5 млн барр. в день), а также размораживания счетов Исламской Республики за рубежом.
В обмен в Тегеране заявили о готовности отказаться от действий, противоречащих ядерной сделке 2015 года, а также содействовать разрешению противоречий на Ближнем Востоке. При этом иранские представители не согласились с предложенным Францией планом, в соответствии с которым Исламская Республика должна была ограничить свою ракетную программу. Не намерены в Иране и отказываться от своей ядерной программы. «Обогащение урана является нашим неотъемлемым правом», - заявил представитель Тегерана.