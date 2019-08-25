 Саміт "нормандської четвірки" організуємо незабаром у Франції, - Меркель

Про це заявила на полях саміту "Групи семи" канцлер ФРН Ангела Меркель, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Ми підкреслили, що хочемо незабаром, після підготовчої зустрічі радників і міністрів закордонних справ, організувати саміт з російським і українським президентами", - сказала вона.

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"Ми давно говорили про те, що, оскільки колишня зустріч відбувалася в Берліні, то ця має бути в Парижі", - додала Меркель.

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