 Нову "надмасивну" ракетну установку успішно випробували в КНДР

За даними Центрального телеграфного агентства Кореї, випробування відбувалися 24 серпня під керівництвом лідера КНДР Кім Чен Ина, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.
Зазначається, що ракетна установка є "надмасивною". Подробиці про озброєння не розкриваються.
Нагадаємо, вранці 10 серпня Північна Корея провела чергові ракетні випробування у на знак протесту проти спільних військових навчань США та Південної Кореї. Лідер КНДР Кім Чен Ин назвав ці запуски ракет "урочистим попередженням" щодо спільних південнокорейсько-американських військових навчань.
Пізніше президент США Дональд Трамп заявив, що лідер КНДР Кім Чен Ин вибачився за випробування ракет малої дальності.
А в ЄС засудили нещодавні ракетні випробування КНДР.
При цьому в серпні Північна Корея провела вже кілька ракетних запусків, останній — 24 серпня, в бік Японського моря. У зв'язку з цим Японія висловила рішучий протест і заявила про порушення резолюцій Собвезу ООН.
Ну, і без інтернету само собою.
І так 70 років?
От, тільки чесно.
Точно, так же, как сдєлалі єго дальокіє прєдкі с «Мартовскімі пісьмамі» Богдана Хмельніцкого.
Там найдьотє много чєго інтєрєсного.
робот федор ты заработался, пойди отдохни всех денег не заработаешь
Ну, блин, так это все меняет! Ыну остается только расписать график извинений на год вперед и испытывать все, что захочется.