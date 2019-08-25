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Все про:випробування (169) КНДР (352) ракети (499)

 Нову "надмасивну" ракетну установку успішно випробували в КНДР

Північна Корея повідомила про проведення успішних випробувань нової ракетної пускової установки.

За даними Центрального телеграфного агентства Кореї, випробування відбувалися 24 серпня під керівництвом лідера КНДР Кім Чен Ина, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Зазначається, що ракетна установка є "надмасивною". Подробиці про озброєння не розкриваються.

Нагадаємо, вранці 10 серпня Північна Корея провела чергові ракетні випробування у на знак протесту проти спільних військових навчань США та Південної Кореї. Лідер КНДР Кім Чен Ин назвав ці запуски ракет "урочистим попередженням" щодо спільних південнокорейсько-американських військових навчань.

Пізніше президент США Дональд Трамп заявив, що лідер КНДР Кім Чен Ин вибачився за випробування ракет малої дальності.

А в ЄС засудили нещодавні ракетні випробування КНДР.

При цьому в серпні Північна Корея провела вже кілька ракетних запусків, останній — 24 серпня, в бік Японського моря. У зв'язку з цим Японія висловила рішучий протест і заявила про порушення резолюцій Собвезу ООН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нові ракети КНДР підозріло схожі на російські "Іскандери", - Сеул

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144654
 
 
 Топ коментарі
 
Это мощная ракета один запуск и три года голода в КНДР
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Я так и знал. Сюда тоже прахоботы должны Зе запихнуть. Новости спорта, погода, ДТП - всюда надо вспомнить Зе. Вам там поробылы шото с вашей кукушкой, стэцьки?
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У.. смотри как запел зрадофил который ещё не так давно прибегал в абсолютно любую тему и визжал про Порошенко и зраду...
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Это мощная ракета один запуск и три года голода в КНДР
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вони як їсти хочуть то завжди запускають якусь ракету, на другий день прилітає американський президент - і вже на пару місяців є рис. )))
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Хитрая тактика,не то что простачки из Южной Кореи кучу денег тратят на развитие технологий и науки,не научила их Рашка духовности
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Ой, та они и на солнце ночью уже летали
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Толерасты всегда проиграют гопнику. Не верю в победу толерастии. Больше сюсюкайтесь с мордатым хомяком как и с ******, и они об вас обязательно вытрут ноги Ывротолерасты тряпочные. Привет безальтернативному миротворцю с односторонним перемирием ЗЕшапито 95.
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Я так и знал. Сюда тоже прахоботы должны Зе запихнуть. Новости спорта, погода, ДТП - всюда надо вспомнить Зе. Вам там поробылы шото с вашей кукушкой, стэцьки?
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У.. смотри как запел зрадофил который ещё не так давно прибегал в абсолютно любую тему и визжал про Порошенко и зраду...
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100% Замычал зрадофил который тут на форуме аж до пены визжал про зраду от Порошенко на каждом шагу.
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Порошенко гроза кремля,Крым вернул,Донбасс тоже,медведчука посадил😁
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не... разобрал все укрепления под Луганском и будет сепарам мост строить.
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Так Донбасс это Украина или ты запутался?😁
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Так Крым тоже Украина то може твоя ЗЕшмарля начнёт пенсии крымчанам платить, а ЗЕбил??
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А Крым Украина или ты уже его Рашке подарил,петяраст забывчивый😁
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Зеленую шмарклю вчера славный боевой Денис Прокопенко, кавалер ордена Б.Хмельницкого, вчера на органе игры на рояле вертанул...это маленькое говнецо - президент тех, кто ржОт над похождениями вовки зеленского - шута, паяца и клоуна, по 73 кварталу...
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Крым под оккупацией, и ответственность несет оккупант. Это, надеюсь, понятно даже зеленйоппу...даже такому восхитительному мягкомозгому зелопоцу, как ... как там тебя в реале??? Сидор иванов???
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Так, а зараз він що, чимось другим займається?
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він свою норму не виробив, старший зміни дасть не рубля а Шалену Бджілку пососати )))
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коли треба буде хомяка з ударного БПЛА завалять точковим ударом в його ж ДЕУ чи на чому там жирдоса возять Навіть не зрозуміє як до свого чучхе відправиться..Поки що його погрози-то балабольство пустобріха.
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Похоже, этот пзырь мордастый нужен Америке,чтобы пугать америкацев ядерной бомбой и ассоциированными расходами в этой связи
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Ну вот всем и привет от Пу, особенно большой семёрке. И напоминание про Будапештский Меморандум.....
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я о другом О ненависти к неоглобализму США ЕС и НАТО от Северной Кореи, к которой с 1948 года применяют санкции, проводят по 3-4 раза на год учения возлее ее берегов да там свои перекосы у меня вопрос почему они могут запускать ракеты создали опытно промышленные образцы 6 штук ядерные головки... а мы Украина, которую вы..и во все дырки заткнув Будапешстким рулоном туалетного папирца.. не можем..... а задумайтесь если бы КНДР и Украина и Иран совместно свои силы использовала в части ракет малой, средней и межконтинентальной...дальности полета... подумайте.... а не смейтесь.... тупо повторяя дебильную контрпропаганду США, ЕС, НАТО и так далее...
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Ви згоді, за таке як у КНДР «вєлічіє» отримувати 1 кг рису на місяць?
Ну, і без інтернету само собою.
І так 70 років?
От, тільки чесно.
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А Меморандумом, ***** подтєрло сєбє сраку.
Точно, так же, как сдєлалі єго дальокіє прєдкі с «Мартовскімі пісьмамі» Богдана Хмельніцкого.
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Вот ценний совєт современним археографам - а, покопайтєсь ка ви, в СОРТІРАХ крємля.
Там найдьотє много чєго інтєрєсного.
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вы бы еще 68 размером букв напечатали и красным цветом я н про ЭТО все а про факт что КНДР как то умудряется делать ядерные ракеты.. и ракеты вообще.. и этот факт вызыват истерику у США и НАТО как и действия аналогичные России и Ирана.. вот оч ем я а то что мы как поцы склонив голоову ас Зедебилом вовсе на колени упали и голову закопали на 2 метра в землю.. то и вовсе нет слов.... а вы знатет СКОЛЬКО УКРАИНЕ ОБОЙДЕТСЯ ЧЛЕНСТВО В НАТО В ГОД ВЗНОСЫ.. НЕТ ВАМ СКРОМНО МОЛЧАт а сколько будет если будет настоящее полное членство в ЕС опять ж пока молчат мы только про ассоциацию подписались типа о намерениях и посмотрите что мием в сухом остатке разрушение полное хозяйственнной структуры Украины... как по мне до лампочки платить будет России за зонтик ядерный или НАТО ... но платить будем однозначно... чтобыне платить надло иметь самим ЯО... и вот что я думаю что с 1993 года началось и продолжается уничтожение СОВМЕСТНЫМИ СОГЛАСОВАННЫМИ действиями Европы и НАТО и России государства Украины как сильного и независимогою..... им надо рабы, дешевая рабсила, полигон ядерных и химических отходов слава ЧАЭС, полигон испытаний лекарств и вакцин и наши земли пашни... желательно без украинцев.... вообще...
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Вот ответь мне порохобот,Петя Украину медведчука сдал за сколько?И не стыдно ему держать гарем монолитов,за украденные у народа деньги?
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С ДЕБИЛАМИ ОБРЕЗАННЫМИНЕ ОБЩАЮСЬ У НИХ ИНТЕЛЕКТ НА УРОВНЕ ТИАБУРЕТА А ОДНА ИЗВИЛИНА И ТА В ТАБУРЕТКЕ ОКАНЧИВАЕТСЯ ПШЕЛ ВОН ШМАРКЛЯ ЗЕБОБИКОВАЯ
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Гром-2 вроде не такой сверхмассивный .Когда же наконец испытания ? И когда он пойдёт в украинские войска а не саудовским скрепным ватанам ?
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То Дойче Веле писало набагато раніше
Новую "сверхмассивную" ракетную установку успешно испытали в КНДР - Цензор.НЕТ 5676
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Ухх как мощно гнобят Сев.Корею всемирными санкциями, она точно скоро развалится, вслед за рашкой, ога.
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Но ранее Хомяк ведь извинился перед Трампом, по словах последнего. Чы все таки не извинился, а переводчики шото от себя добавили...
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Кто етих иероглифы поймет. У нас не там поставленная запятая делает в предложении совсем другой смысл. А у иероглифах не так закрученая черточка меняет смысл всего раунда переговоров.
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Трампушка опять утрется молчаливо ...
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Надо и Украине делать ракет разных и испытывать их в нужном направлении. Может хоть тогда появится уважение к Украине.
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Ой,та ладно Порошенко даже боялся заткнуться о будапештском меморандуме,все подписал в Минске,что куйло написало
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робот федор даже в тему про КНДР Пороха приплел, пора санитаров вызывать Новую "сверхмассивную" ракетную установку успешно испытали в КНДР - Цензор.НЕТ 167
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Тема выше не про Петю,а про будапештский меморандум,который Петя сдал за липецкую фабрику,учи матчасть балонка рассеянная 😁
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Новую "сверхмассивную" ракетную установку успешно испытали в КНДР
робот федор ты заработался, пойди отдохни всех денег не заработаешь
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сколько чучхейцев пухлый ын продал в вечное рабство за эту мордовскую вундервафлю?
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В Лапотном Рейхе им хоть сена на пропитание вдоволь дают. На родной чучхейщине и сено по талонам.
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на чучхейщине у рабов такие же замашки как и у русни на изгойке засрашке. хоть с голой жопой зато с вяличием.
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На чучхейщине все последние запуски ракет успехом увенчались, а у кацапов только мультики рисовать и показывать классно получается.
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Трамп обосранся по полной программе. Сначала Ын вопреки таким пафосным переговорам плюнул Трампу в спину, продолжив испытания и производство ядерных ракет. Потом ***** вопреки переговорам и просьбам Трампа освободить наших моряков и корабли плюнул тоже Трапу в затылок. Х*евый из Трампа переговорщик.
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Якаби на місці Трампа був би Джордж Буш-молодший,то людство вже давно забуло б про цього жирного ублюдка...
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"Позже президент США Дональд Трамп заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын извинился за испытания ракет малой дальности"

Ну, блин, так это все меняет! Ыну остается только расписать график извинений на год вперед и испытывать все, что захочется.
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Во пуздро даёт! Шмалит ракетами куда хочет---японцам спать не даёт! Рядом ведь южане, как вечные заложники. А так давно стёрли идиотов в шахтах что сидят ракетных.
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какие нах. испытания. то русня им совковую некондиционную и просроченную вундервафлю сбагрила по цене пачки сигарет. а чучхейцы ноздри раздувать стали от вяличия.
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Кацапы подсобили. Но толерасты с европы, америки и наши местные ******* будут волать про хорошую расейку...
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кроме свиновальца и его шнырей у нас никто не будет блеять что тамжынашилюди - адиннарот.
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***** на свиновальцев всяких. Их уже нету. А вот соевые клоуны-******* монополию получили...
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так не бывает. забыть про мыролюбные злочины свиней вальцманата равносильно прощению этих преступлений против народа Украины.
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Вспоминаю Петросяна про шпингалеты и Поле чудес. Порохососы видимо получают свои позорные деньги за количество упоминаний Зеленского всуе. Мерзкое это дело совесть продавать.
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