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Все про:Львів (1083) суд (5469) цигани (79)

 Суд звільнив від покарання двох підлітків, що напали на табір ромів у Львові рік тому

Пустомитівський районний суд Львівської визнав винними в хуліганстві двох старшокласників, які минулого року напали на табір ромів у Львові.

Однак суд звільнив їх від відбування покарання (по 4,5 роки в'язниці) і призначив по 1,5 роки умовно, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Zaxid.net.

Суд встановив, що учасники угруповання готувалися до нападу в гаражному кооперативі на вул. Трускавецькій. За день до нападу, яке відбулося 24 червня, вони приготували дерев'яні палиці, ножі, металеві труби, ланцюги і молоток. Також вони взяли маски, щоб приховати свої обличчя.

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Частина членів угруповання нападали на табір, а інші залишалися на підступах до нього, щоб повідомити про наближення людей.

У серпні 2019 року Пустомитівський райсуд Львівщини закінчив розглядати справу стосовно двох з 14 нападників - Андрія І. та Юрія Г., які навчаються в 11 класі ліцею ім. Івана Пулюя. В судовому вироку зазначено, що один з хлопців безпосередньо руйнував циганський табір металевою трубою і "виганяв ромів із займаної території", а інший "стояв на шухері". Їх звинувачували в хуліганстві із застосуванням зброї, що карається позбавленням волі від 3 до 7 років. Андрій І. та Юрій Г. уклали угоду про визнання провини з прокурором.

Тому суддя Пустомитівського райсуду Львівщини Євген Данилов визнав Андрія І. та Юрія Г. винними в хуліганстві і призначив покарання у вигляді 4,5 років в'язниці кожному, однак звільнив їх від відбування цього покарання, призначивши по 1,5 роки умовно. Протягом цього часу вони мають періодично з'являтися для реєстрації в уповноважений орган з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Справи інших 12 нападників, троє з яких звинувачуються в навмисному вбивстві, продовжують розглядати в суді.

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Нагадуємо, в ніч з 23 на 24 червня 2018 року група підлітків, яким керував 20-річний організатор, напала на ромський табір поблизу Львова. Агресивні юнаки були озброєні ножами, металевими трубами і ланцюгами. Під крики "Забирайтеся звідси геть!" вони били ромів, серед яких були жінки і діти.

В результаті нападу зазнав смертельних поранень 24-річний чоловік. Потрапив до лікарні з ранами грудної клітини та правого плеча 19-річний юнак, а жінці і 10-річному хлопчикові, які теж постраждали від дій нападників, медики надали допомогу на місці.

Проти нападників порушено кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене групою осіб за попередньою змовою). Затримані можуть бути позбавлені волі на строк до 15 років або довічно. Були затримані вісім осіб, причетних до цього злочину. Встановлюють причетність інших.

Як прокоментували правоохоронці, нападники належать до угруповання "Твереза ​​і зла молодь", яке пов'язують з неонацистським рухом Misanthropic Division.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144652
 
   
 Топ коментарі
 
Цыгане - это не национальность, а стиль жизни. Наркота, воровство, криминал и полная бесполезность для страны проживания. Не знаю откуда они приперлись, но лучше бы ехали назад всем кодлом. В США свои цыгане - негры и мексиканцы, такой же криминал.
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Тут я согласен с судом. А вот самих цыган под суд.
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Не-а...паааа рацтвуууу бродяжьей душиииии... меня возмущает романтизация цыганвы... с чего вдруг они стали гражданами ромской национальности??? Немытая, безграмотная, воровитая срань, имеющая самое поверхностное понятие о гигиене как физической, так и моральной...эти рондолевые зубы, грязные косынки на грязнющих головах, стадное поведение...к тому же от них очень воняет... и - на тебе, цыганва стала ромами... как можно было санскритский дамару произнести как ром??? Нижайшая презренная каста, разбежавшаяся из индии по всему миру...я их не люблю... собственно, как украинских однокровок вовки зеленского...в частности, гепу, розенблята, мишуЙобкина, рабиновича, шифира, мендель, червоненко, мураевсон и прочую обрезную срань
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Термин "цыган" уже зас...али, поэтому неполиткорректно. Когда зас...ут название "ром", будет тоже самое.
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Господи, навіщо було бить? Проблема в "таборі"? Він та його мешканці заважають довкіллю і оточуючим? Нема проблем... Кілька пляшок з аміачною водою виливаються з навітряного боку, за межами табору (бажано, вище по схилу - аміак важкий). Можна змішать порошок сірки з тирсою і порошком алюмінію, та підпалить, за тих же умов, що й з аміачною водою - сірчаний газ вижене звідти навіть мишей з жуками...
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И что дальше? Они отойдут 100 метров и там осядут сразу. Это не работает. Только физическая расправа, они как тараканы или кацапы по другому не понимают. А жить в грязи им не привыкать.
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А когда это у нас был дорогим раствор аммиака? И "повторить" можно...
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А если ещё селитры подмешать в Вашу смесь?
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Нет смысла... Горение смеси опилок с алюминием даёт высокую температуру. При ней качественнее сгорает сера, производя сернистый газ... Селитра сделает то же самое, но алюминий даёт более высокую температуру... А селитра с целлюлозой будет просто тлеть... (Намочи бумагу в растворе селитры, высуши, и подожги... Даже пламени не будет...).
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? вы шутите, селитра соединение дающее кислород для реакции горения,
ал и сера с опилками без селитры горят только за счёт кислорода воздуха,
а точнее гореть не будут
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прочитал ваш стартовый комент
вода фигня, вам следует смотреть в сторону
иприт/фосген
водой только тараканов пугать (аммиачной)
в целом вы на ложном пути, увы
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Слышь, "теоретик", я "химичил" ещё тогда, когда ты "под стол пешком ходил"... А ипритом и фосгеном занимайся сам - быстрее посадят, за изготовление и применение БОВ...
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В городе, где я жил цыган было немерено. И я только одного цыганавидел работающего водилой, одного сварщиком. Все. Остальные на базаре или возле него. Ещё с советских времен.
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А вот еще был такой позитивный во всех отношениях цыган Будулай.
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Который умер в нищете... Ну очень позитивный пример....
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Умер молдавский актер Михай Волонтир. Жалко его, конечно.
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15 сентября 2015 года. Пусть с Богом пребудет этот Цыган.
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Вот это и есть издержки профессии. В 2015-м, в сентябре я пребывал вдали от ИНЕТа. Но, это не отменяет, что мне очень жалко его.
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Так Семен Фарада теж вмер у бідності. Чи Віцин? Старий я став, можу путати.
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Так і було. Тяжка та акторська стезя...
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класно наші депутати придумали з "договором", визнаєш вину і вільний.
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Я смотрю интересное обсуждение. Одни крестики....
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бачив https://youtu.be/TLHVzJu8VXo, я не расист, але 4,5р малолітньому пацану за звичайне *********** яке спровокували неправомірні дії осіб якоїсь нацональності це надто жорстоко. Сєпара бойовика можна випускати, це занадто жорстоко до суспільства.
А корінь цих судилищ один = пацан що наводив поядок на своїй землі патріот, сєпар напав на оунівця патріота, тобто згадані судові проеси спрямовані проти патріотів своєї країни, землі на якій вони живуть. Так що патріотом бути небезпечно, і як держава думає виховувати і заохочувати патріотизм ? Вишиванка, "руса коса до пояса" це шароварщина, "играть хахла"
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Его готовят к обмену просто.
Мать Пугачева которого убил Александров или Ерофеев то же не давала согласия на обмен этих деятелей на Наденьку.
Мораль тут есть
Надо просто немножко подумать
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та и нормально. Нормальный админ, задрали соевые всякую хрень постить
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Ну про неправильных зеботов я ещё могу понять. Но, что за неправильно не порохоботы???
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Может там, что то лишнее типа не да уже удалили модеры неужели за слово ср-чь короче имелось в виду все кто здесь устраивает ср-чь из лагеря по и зе умом не блещут
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Ага. Де поймают - там и любят Пока он через трубу на небо не смоется
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что значит ксенофобия ?
где гражданин Украины имеет право табором остановиться ?
или цыганва имеет дополнительные права ?
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У кримінальному кодексі української сср була стаття "систематичне заняття жебрацтвом та бродяжництвом". Може її слід відновити?
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Тогда каждого безработного можно будет спокойно "принимать" прямо у дверей центра занятости.
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Ні, ту що йдуть до центру зайнятості ще не безнадійні. До речі, у 2000-ні через ЦЗ до нашої фірми влаштувалася дівчина (з дипломом і-ту легкої промисловості, до того працювала контролером у казино). Виявилася кмітливою, вела договори, ділову пошту та інше.
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Радует,что в моей стране их нет совсем.Есть арабы,но они оседлые и им всегда есть,что терять.
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Тільки но читав вікіпедію - є. Але небагато, асимільовані майже всі. десь в Єрусалимі є маленький квартал.
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Є, тільки усі встигли стати євреями. Мій давній знайомий, єврей (київський) грає на гітарі у циганському театрі "Романс". Дружина циганка. Хотіли виїхати, але залишилися в Україні.
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Більшість циган ( чи їх древніх родичів) стали справді українцями. І стали тими ж ковалями чи конюхами, різниками та іншими спецами. Інколи лише якесь призвіще може натякати, що в людини є частка циганської крові.
Може й навпаки - це цигани поповнили свій генетичний набір українцями, аби не дуже відрізнятися від навколишніх.
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