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Все про:Львів (1083) суд (5469) цигани (79)

 Суд звільнив від покарання двох підлітків, що напали на на табір ромів у Львові рік тому

Пустомитівський районний суд Львівської визнав винними в хуліганстві двох старшокласників, які минулого року напали на табір ромів у Львові.

Однак суд звільнив їх від відбування покарання (по 4,5 роки в'язниці) і призначив по 1,5 роки умовно, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Zaxid.net.

Суд встановив, що учасники угруповання готувалися до нападу в гаражному кооперативі на вул. Трускавецькій. За день до нападу, яке відбулося 24 червня, вони приготували дерев'яні палиці, ножі, металеві труби, ланцюги і молоток. Також вони взяли маски, щоб приховати свої обличчя.

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Частина членів угруповання нападали на табір, а інші залишалися на підступах до нього, щоб повідомити про наближення людей.

У серпні 2019 року Пустомитівський райсуд Львівщини закінчив розглядати справу стосовно двох з 14 нападників - Андрія І. та Юрія Г., які навчаються в 11 класі ліцею ім. Івана Пулюя. В судовому вироку зазначено, що один з хлопців безпосередньо руйнував циганський табір металевою трубою і "виганяв ромів із займаної території", а інший "стояв на шухері". Їх звинувачували в хуліганстві із застосуванням зброї, що карається позбавленням волі від 3 до 7 років. Андрій І. та Юрій Г. уклали угоду про визнання провини з прокурором.

Тому суддя Пустомитівського райсуду Львівщини Євген Данилов визнав Андрія І. та Юрія Г. винними в хуліганстві і призначив покарання у вигляді 4,5 років в'язниці кожному, однак звільнив їх від відбування цього покарання, призначивши по 1,5 роки умовно. Протягом цього часу вони мають періодично з'являтися для реєстрації в уповноважений орган з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Справи інших 12 нападників, троє з яких звинувачуються в навмисному вбивстві, продовжують розглядати в суді.

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Нагадуємо, в ніч з 23 на 24 червня 2018 року група підлітків, яким керував 20-річний організатор, напала на ромський табір поблизу Львова. Агресивні юнаки були озброєні ножами, металевими трубами і ланцюгами. Під крики "Забирайтеся звідси геть!" вони били ромів, серед яких були жінки і діти.

В результаті нападу зазнав смертельних поранень 24-річний чоловік. Потрапив до лікарні з ранами грудної клітини та правого плеча 19-річний юнак, а жінці і 10-річному хлопчикові, які теж постраждали від дій нападників, медики надали допомогу на місці.

Проти нападників порушено кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене групою осіб за попередньою змовою). Затримані можуть бути позбавлені волі на строк до 15 років або довічно. Були затримані вісім осіб, причетних до цього злочину. Встановлюють причетність інших.

Як прокоментували правоохоронці, нападники належать до угруповання "Твереза ​​і зла молодь", яке пов'язують з неонацистським рухом Misanthropic Division.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144652
 
   
 Топ коментарі
 
У Пебилов еще больше истерика Суд освободил от наказания двух напавших год назад на табор ромов во Львове - Цензор.НЕТ 4267
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Тут я согласен с судом. А вот самих цыган под суд.
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Цыгане - это не национальность, а стиль жизни. Наркота, воровство, криминал и полная бесполезность для страны проживания. Не знаю откуда они приперлись, но лучше бы ехали назад всем кодлом. В США свои цыгане - негры и мексиканцы, такой же криминал.
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Это кореша, они вчера вместе бухали и общались как старые друзья. У ЗЕбилов была истерика...
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Ага. Говорят ЗЕбилы теперь с Цензора все на порнохаб уйдут )))
Суд освободил от наказания двух напавших год назад на табор ромов во Львове - Цензор.НЕТ 1388
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ты ещё здесь - ЗЕшлунок? Дуй на свою альмаматер макака беззубая )))
Суд освободил от наказания двух напавших год назад на табор ромов во Львове - Цензор.НЕТ 2171
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знатно ты чмо ватное обоссанное обосралось Суд освободил от наказания двух напавших год назад на табор ромов во Львове - Цензор.НЕТ 2977
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Ты ещё здесь преЗЕдент? Суд освободил от наказания двух напавших год назад на табор ромов во Львове - Цензор.НЕТ 2624
Все никак с бутылки из под Кристала не соскочишь которую слуги народа выпили и тебя посадили на неё?
Суд освободил от наказания двух напавших год назад на табор ромов во Львове - Цензор.НЕТ 4319
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кто про что. а ты петух штамбовый про бутылку свою, плотно ты чушка сидишь на ней, то то тебя по всем веткам опускают, чмо ватное обосцанное Суд звільнив від покарання двох підлітків, що напали на на табір ромів у Львові рік тому - Цензор.НЕТ 4159
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Яка тупість! Andrew Nilov, чи легко вам жити на расєі без мізків?
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Це Крістал. Він і так 17 к грн. А Сен-Тропе, думаю, в рази...

Сідай ЗЕшлунок ))
Суд звільнив від покарання двох підлітків, що напали на на табір ромів у Львові рік тому - Цензор.НЕТ 5648
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ты не саша днепр-ТЫ САША ДЕБИЛ,а твоя свыня петямародер скоро будет на нарах кукарекать
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Агов. Ця ЗЕшлунок евгения сахнова нагадує актрису з німецького порнофільму, яка готова прийняти в будь-якій кількості з будь-якого боку Суд звільнив від покарання двох підлітків, що напали на на табір ромів у Львові рік тому - Цензор.НЕТ 953
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дебил, свынопетя уже по дороге на мясокомбинат, исчадие ада скоро будет на нарах
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ЗЕшлунок, в Латвії, Литві та Естонії місцевим зєлєбобам з рузькоїзичними щелепами голосування заборонене.
Тому ці країни в НАТО та ЄС.
Думай-Те!
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тебе свынопетя наверное прислал остатки анализов и ты их перепил и переел
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ЗЕшлунок, ты про те анализы которые Зассыха обосался сдать даже в частной нарколаборатории или про те где Зеленая Сопля подделал дату анализов прежде чем выложил её в фейсбуке?
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Чотаржу? А то что Порох общается с прокацапской марионеткой вас не смущает? Суд освободил от наказания двух напавших год назад на табор ромов во Львове - Цензор.НЕТ 4689
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Этот руснявый клуон вчера был под немецким ай-пи и через яндекс твердил, что оно не рюзьге свинособака, а "украинец" из Германии
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Тебе смешно когда президент Порошенко смотрит на Зеленую Соплю как на ватника?
Тогда ты от этого фото описяешься. ))Суд освободил от наказания двух напавших год назад на табор ромов во Львове - Цензор.НЕТ 5432
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На зоне место занято мародерами и барыгами Зеленой Соплей + Богдан + Разумков.
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Исключено, даже если Зеленский по полной облажается - Пепу уже не выберут
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Для этого надо быть абсолютным зебилом, который никогда не поймёт - кто есть кто и как его развели...
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в петушинном углу зоне, будет премьерствовать, считать, сколько отс осил
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Чого ти ржош? Там були всі президенти окрім Проффесора, а недомірка прилаштували збоку поруч з Кравчуком.
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Послали гонца----вот интересно, а догадается литру взять, или как всякое дурко бутылку притянет?
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Команда Зеленського прийняла "дорожню карту" боротьби з Ахметовим, - ЗМІ

19 серпня на нараді з питань енергетики за участю Володимира Зеленського було сплановано, що слід зробити для того, щоб змусити ДТЕК Ріната Ахметова знизити ціни на вугілля до 1500 гривень за тонну.
Про це йдеться в публікації "Цензору".
"У Зеленського вирішили вдарити по монополісту і змусити Ахметова знизити ціни, скоротивши свої прибутки. ДТЕК обіцяє кризу в разі відсутності плану закупівлі вугілля, і це було головним скандалом наради, проведеної Зеленським", - стверджує головний редактор видання Юрій Бутусов.
Для запобігання цій кризі нібито узгоджено "дорожню карту" дій, яка складається із шести основних пунктів:
реформа на ринку електроенергії з метою зниження гуртових цін
поділ ДТЕК або продаж ним частини активів
блокування експортних постачань із "Бурштинського острова", який контролює ДТЕК
заміна керівництва "Енергоатому" і збільшення частки атомної енергії
заміна керівництва "Центренерго" для створення конкуренції ДТЕК
екологічні перевірки на підприємствах ДТЕКНагадаємо, що 21 серпня на засіданні Кабміну було прийнято рішення про покладання спецзобов'язань на "Енергоатом" і "Укргідроенерго". За словами представника президента в Кабінеті Міністрів Андрія Геруса, це згодом дозволить знизити тариф на електрику для непобутових споживачів приблизно на 10%.
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«Дмитро Ярош: Вчора, ви всі поставили жирний хрeст на спробах пeретворити Україну на мoсковсько-хoхляцькe шaпіто!»

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У меня есть: я таки не увидел жирный крест. Крест, в моем понимании, особенно "жирный"- это действия. Насколько мне известно, только "сотня"(с) пошла на какой-то обозначенный протест, с определенными требованиями. И- всё. Не могу сказать, что я этому не рад. Напротив- я не хотел и не хочу никаких противостояний. Однако, этот "жирный крест"(с), напоминает "чистим оружие"(с). Я к тому, что иногда таки лучше промолчать, наверное.
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Тут я согласен с судом. А вот самих цыган под суд.
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Не "стоял на шухере", а "наблюдал за обстановкой".
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У мене є сусід Рома. Однокласник був Рома. А звідки з'явився цілий табір Ром? Вони по іменам кучкуються?
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Не-а...паааа рацтвуууу бродяжьей душиииии... меня возмущает романтизация цыганвы... с чего вдруг они стали гражданами ромской национальности??? Немытая, безграмотная, воровитая срань, имеющая самое поверхностное понятие о гигиене как физической, так и моральной...эти рондолевые зубы, грязные косынки на грязнющих головах, стадное поведение...к тому же от них очень воняет... и - на тебе, цыганва стала ромами... как можно было санскритский дамару произнести как ром??? Нижайшая презренная каста, разбежавшаяся из индии по всему миру...я их не люблю... собственно, как украинских однокровок вовки зеленского...в частности, гепу, **********, мишуЙобкина, рабиновича, шифира, мендель, червоненко, мураевсон и прочую обрезную срань
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Категорически согласен, и чуть более чем полностью поддерживаю.
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А гройсмана чего не перечислил, любишь его?
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В противном случае суд отпустил бы цыган на следующий день.
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Цыгане - это не национальность, а стиль жизни. Наркота, воровство, криминал и полная бесполезность для страны проживания. Не знаю откуда они приперлись, но лучше бы ехали назад всем кодлом. В США свои цыгане - негры и мексиканцы, такой же криминал.
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та та в була історія..їх ціле село виганяло ..

Конфликт между цыганской общиной и жителями Чемодановки
13 июня в Чемодановке произошла массовая драка между местными жителями и представителями цыганской общины. По словам селян, столкновения начались из-за того, что кто-то из цыган попытался изнасиловать женщину, за нее вступились мужчины из Чемодановки.
В итоге пострадали не менее пяти человек, один мужчина скончался в реанимации. В тот же день жители Чемодановки устроили сход на площади у сельского дома культуры, требуя от властей наказать виновных. Часть из них затем блокировала трассу М5.
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Ви цигана бачили на фабриці чи заводі?
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А как у ЗЕбила вальцман должен оправдать зельцмана ?
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бачив---і на фабриці і заводі..і на овочебезі директором
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Я еврея видел на заводе. Он был мастером цеха.
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Бачили,найменше то завлабораторією чи комірник Суд звільнив від покарання двох підлітків, що напали на на табір ромів у Львові рік тому - Цензор.НЕТ 1812
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так же, где вы видели жидов шахтеров? они в ломбардах, банках,писари
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Розслідування: Разумков володів мережею ломбардів «Про100Кредит», але потім переписав бізнес на дружину
https://thebabel.com.ua/news/34680-rozsliduvannya-razumkov-volodiv-merezheyu-lombardiv-pro100kredit-ale-potim-perepisav-biznes-na-druzhinu

https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/glava-slugi-naroda-perepisal-na-jenu-set-lombardov---tsjr

P.S. Як це мило й символічно, що мережею ломбардів володіє саме голова СЛУГ Уроду.Суд освободил от наказания двух напавших год назад на табор ромов во Львове - Цензор.НЕТ 5275
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поки їм звіздюль не відвісили то вони не заспокоїлись...
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Я считаю, рассадник наркоты нужно уничтожать,ради детей!
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Давно пора рассадник наркоты уничтожить весь 95 квартал!
Тем более лысый любовник ЗЕленой Сопли - это и не отрицает.
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Кто это придумал - лица ромской национальности ? Чем термин "цыгане" плох?
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цыгане это типа не полит коректно..вроде как жиды или коцабы или хохлы считаеца оскорбительным. Хотя в первых двух случаях я не совсем уверен в оскорбительности, точнее совсем не уверен..
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Ромы - социальные паразиты. Есть оседлые. Есть и работающие. Но 90% - абсолютные ничтожества.
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СОглашусь как бы не визжали про толерантность и полит коректность цыганва в основной массе весьма омерзительные типы...Работать категорически не хотят, шляюца как правило толпами, основойной доход -- воровство, наркота, проституция.
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Господи, навіщо було бить? Проблема в "таборі"? Він та його мешканці заважають довкіллю і оточуючим? Нема проблем... Кілька пляшок з аміачною водою виливаються з навітряного боку, за межами табору (бажано, вище по схилу - аміак важкий). Можна змішать порошок сірки з тирсою і порошком алюмінію, та підпалить, за тих же умов, що й з аміачною водою - сірчаний газ вижене звідти навіть мишей з жуками...
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И что дальше? Они отойдут 100 метров и там осядут сразу. Это не работает. Только физическая расправа, они как тараканы или кацапы по другому не понимают. А жить в грязи им не привыкать.
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А когда это у нас был дорогим раствор аммиака? И "повторить" можно...
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9 подростков с символикой Misanthropic Division
В совершенном преступлении подозреваются девять учеников двух львовских школ. Пятеро подростков учатся в школе №85, еще четверо - в №36. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение. Всем молодым людям по 16-17 лет, а вероятному организатору - 20 лет.
Подозреваемые подростки, которые порезали женщину ножом за попытку защитить своего 10-летнего ребенка, признали себя членами группы Трезвая и злая молодежь, которые используют символику ультраправой националистической организации Misanthropic Division.
https://nv.ua/ukraine/events/napadenie-na-tsyhanskij-tabor-vo-lvove-vse-podrobnosti-2478561.html


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Ну и детки пошли. Кто из них вырастет один Бог знает.
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Этого живодера и садиста надо поймать и прикончить (но не сразу) при попытке к бегству. Жаль, что у Украины нет чего-то подобного службе Цахал...
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это откровенная мразь. А -ля си-14. Праздношатающиеся подростки без мозгов. Если это патриоты, тогда Земля налетела на небесную ось
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В городе, где я жил цыган было немерено. И я только одного цыганавидел работающего водилой, одного сварщиком. Все. Остальные на базаре или возле него. Ещё с советских времен.
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А вот еще был такой позитивный во всех отношениях цыган Будулай.
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Который умер в нищете... Ну очень позитивный пример....
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Умер молдавский актер Михай Волонтир. Жалко его, конечно.
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