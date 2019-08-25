 Суд звільнив від покарання двох підлітків, що напали на на табір ромів у Львові рік тому

Однак суд звільнив їх від відбування покарання (по 4,5 роки в'язниці) і призначив по 1,5 роки умовно, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Zaxid.net.
Суд встановив, що учасники угруповання готувалися до нападу в гаражному кооперативі на вул. Трускавецькій. За день до нападу, яке відбулося 24 червня, вони приготували дерев'яні палиці, ножі, металеві труби, ланцюги і молоток. Також вони взяли маски, щоб приховати свої обличчя.
Частина членів угруповання нападали на табір, а інші залишалися на підступах до нього, щоб повідомити про наближення людей.
У серпні 2019 року Пустомитівський райсуд Львівщини закінчив розглядати справу стосовно двох з 14 нападників - Андрія І. та Юрія Г., які навчаються в 11 класі ліцею ім. Івана Пулюя. В судовому вироку зазначено, що один з хлопців безпосередньо руйнував циганський табір металевою трубою і "виганяв ромів із займаної території", а інший "стояв на шухері". Їх звинувачували в хуліганстві із застосуванням зброї, що карається позбавленням волі від 3 до 7 років. Андрій І. та Юрій Г. уклали угоду про визнання провини з прокурором.
Тому суддя Пустомитівського райсуду Львівщини Євген Данилов визнав Андрія І. та Юрія Г. винними в хуліганстві і призначив покарання у вигляді 4,5 років в'язниці кожному, однак звільнив їх від відбування цього покарання, призначивши по 1,5 роки умовно. Протягом цього часу вони мають періодично з'являтися для реєстрації в уповноважений орган з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.
Справи інших 12 нападників, троє з яких звинувачуються в навмисному вбивстві, продовжують розглядати в суді.
Нагадуємо, в ніч з 23 на 24 червня 2018 року група підлітків, яким керував 20-річний організатор, напала на ромський табір поблизу Львова. Агресивні юнаки були озброєні ножами, металевими трубами і ланцюгами. Під крики "Забирайтеся звідси геть!" вони били ромів, серед яких були жінки і діти.
В результаті нападу зазнав смертельних поранень 24-річний чоловік. Потрапив до лікарні з ранами грудної клітини та правого плеча 19-річний юнак, а жінці і 10-річному хлопчикові, які теж постраждали від дій нападників, медики надали допомогу на місці.
Проти нападників порушено кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене групою осіб за попередньою змовою). Затримані можуть бути позбавлені волі на строк до 15 років або довічно. Були затримані вісім осіб, причетних до цього злочину. Встановлюють причетність інших.
Як прокоментували правоохоронці, нападники належать до угруповання "Твереза і зла молодь", яке пов'язують з неонацистським рухом Misanthropic Division.
Все никак с бутылки из под Кристала не соскочишь которую слуги народа выпили и тебя посадили на неё?
Сідай ЗЕшлунок ))
Тому ці країни в НАТО та ЄС.
Думай-Те!
Тогда ты от этого фото описяешься. ))
19 серпня на нараді з питань енергетики за участю Володимира Зеленського було сплановано, що слід зробити для того, щоб змусити ДТЕК Ріната Ахметова знизити ціни на вугілля до 1500 гривень за тонну.
Про це йдеться в публікації "Цензору".
"У Зеленського вирішили вдарити по монополісту і змусити Ахметова знизити ціни, скоротивши свої прибутки. ДТЕК обіцяє кризу в разі відсутності плану закупівлі вугілля, і це було головним скандалом наради, проведеної Зеленським", - стверджує головний редактор видання Юрій Бутусов.
Для запобігання цій кризі нібито узгоджено "дорожню карту" дій, яка складається із шести основних пунктів:
реформа на ринку електроенергії з метою зниження гуртових цін
поділ ДТЕК або продаж ним частини активів
блокування експортних постачань із "Бурштинського острова", який контролює ДТЕК
заміна керівництва "Енергоатому" і збільшення частки атомної енергії
заміна керівництва "Центренерго" для створення конкуренції ДТЕК
екологічні перевірки на підприємствах ДТЕКНагадаємо, що 21 серпня на засіданні Кабміну було прийнято рішення про покладання спецзобов'язань на "Енергоатом" і "Укргідроенерго". За словами представника президента в Кабінеті Міністрів Андрія Геруса, це згодом дозволить знизити тариф на електрику для непобутових споживачів приблизно на 10%.
Конфликт между цыганской общиной и жителями Чемодановки
13 июня в Чемодановке произошла массовая драка между местными жителями и представителями цыганской общины. По словам селян, столкновения начались из-за того, что кто-то из цыган попытался изнасиловать женщину, за нее вступились мужчины из Чемодановки.
В итоге пострадали не менее пяти человек, один мужчина скончался в реанимации. В тот же день жители Чемодановки устроили сход на площади у сельского дома культуры, требуя от властей наказать виновных. Часть из них затем блокировала трассу М5.
https://thebabel.com.ua/news/34680-rozsliduvannya-razumkov-volodiv-merezheyu-lombardiv-pro100kredit-ale-potim-perepisav-biznes-na-druzhinu
https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/glava-slugi-naroda-perepisal-na-jenu-set-lombardov---tsjr
P.S. Як це мило й символічно, що мережею ломбардів володіє саме голова СЛУГ Уроду.
Тем более лысый любовник ЗЕленой Сопли - это и не отрицает.
В совершенном преступлении подозреваются девять учеников двух львовских школ. Пятеро подростков учатся в школе №85, еще четверо - в №36. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение. Всем молодым людям по 16-17 лет, а вероятному организатору - 20 лет.
Подозреваемые подростки, которые порезали женщину ножом за попытку защитить своего 10-летнего ребенка, признали себя членами группы Трезвая и злая молодежь, которые используют символику ультраправой националистической организации Misanthropic Division.
https://nv.ua/ukraine/events/napadenie-na-tsyhanskij-tabor-vo-lvove-vse-podrobnosti-2478561.html
Этот то хоть не подозревается?