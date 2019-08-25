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Все про:Одеса (2075) Труханов (183) Ситник (510) Антикорупційний суд (419)

 Апеляційна палата Антикорупційного суду дасть, сподіваюся, належну оцінку доказам у справі Труханова, - Ситник

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник очікує, що апеляцію у справі, в якій фігурує мер Одеси Геннадій Труханов, розглядатиме апеляційна палата Вищого антикорупційного суду.

Про це він сказав в ефірі Українського радіо, інформує Цензор.НЕТ.

"Тут перша інстанція пройшла, але я не думаю, що вони встигнуть це "прогнати" в апеляційному суді Одеської області. 5 вересня не за горами, я думаю, що все-таки це не відбудеться, і апеляція буде слухатись вже в апеляційній палаті Антикорупційного суду, і там уже буде, сподіваюсь, дана належна оцінка цим доказам", — сказав він.

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Антикорупційний суд, створення якого передбачене законом про судоустрій і статус суддів від 2016 року, має почати роботу 5 вересня цього року.

Нагадаємо, суд повністю виправдав Геннадія Труханова, його заступника Павла Вугельмана й інших фігурантів у справі про продаж заводу "Краян", бо їхня провина не була доведена.

САП має намір оскаржити виправдувальний вирок, а НАБУ заявило про підтримку позиції САП. У САП вказали, що, на думку сторони звинувачення, детективи провели всебічне, повне і об'єктивне досудове розслідування в цьому кримінальному провадженні, зібрали безліч належних та допустимих доказів, які в своїй сукупності в повному обсязі доводять винуватість міського голови Одеси та інших осіб у вчиненні інкримінованих їм злочинів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144648
 
   
 Топ коментарі
 
Зараз багато чого буде залежати від того чи людна з "проста прєкратіть стрєлять" чи з іншого боку. До того часу поки лялька не опиниться в Ростові. Не сама опиниться звичайно, а її опинять.
Апелляционная палата Антикоррупционного суда даст, надеюсь, надлежащую оценку доказательствам по делу Труханова, - Сытник - Цензор.НЕТ 5591
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Рано делать такие оптимистические прогнозы . Пусть НАБУ и САП доказывают свою состоятельность и эффективность . Им дали срок доказать , что их руководители останутся в своих креслах , не зря едят хлеб налогоплательщиков
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Результат определяется не тем сколько потратили, а что получили. А результат нулевой, по простой причине. Топтание на месте и имитация деятельности за бешенную зарплату.
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Посмотрим. Создали кучу органов с заоблачной зарплатой, а результат пока нулевой....
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Чому нульовий? Наші кармани фіскали для їх панського, багатого життя щомісячно чистять.
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Результат определяется не тем сколько потратили, а что получили. А результат нулевой, по простой причине. Топтание на месте и имитация деятельности за бешенную зарплату.
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Почему имитация? они просто сначала ловят ,а затем за мзду от пойманных их дела так строят,что государство еще должно остается..минимум за моральный ущерб как в случае с портновым
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Это и называется имитацией.Я смотрю с точки зрения общества, а не этих торговцев мутняками....
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Сроки посадки Порошенко или всех в отставку и набрать эфективных
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Зараз багато чого буде залежати від того чи людна з "проста прєкратіть стрєлять" чи з іншого боку. До того часу поки лялька не опиниться в Ростові. Не сама опиниться звичайно, а її опинять.
Апелляционная палата Антикоррупционного суда даст, надеюсь, надлежащую оценку доказательствам по делу Труханова, - Сытник - Цензор.НЕТ 5591
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Рано делать такие оптимистические прогнозы . Пусть НАБУ и САП доказывают свою состоятельность и эффективность . Им дали срок доказать , что их руководители останутся в своих креслах , не зря едят хлеб налогоплательщиков
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Ну они как то не просто хлеб едят, а с маслом и чёрной икрой
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Вот пусть за икорку и шевелят жопами , оторвавшись от уютных кресел .
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Они и шевелятся торгую уголовными делами....
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если трушок её не купит как гепа с дупой муд ))
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Ситник любить здобувати докази "неналежним" чином. Так що, може і таке статися, що суспільство, ознайомившись з деталями "справи Труханова" вирішить: "да, Труханов порушив Закон, вчинив корупцію"; але притягнути Труханова до відповідальность виявиться неможливим (антикорсуд відмовить) саме через незаконність здобуття доказів злочинів Труханова.
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Политшаманы пети переводят стрелки с реформированы судов на Сытника. Их воля они бы всех оправдали,обеспечив себя и внуков,но боятся и выжидают спуская дела на тормозах,
не за так а за щиру подяку. Скоро 5 сентября а там все станет предельно ясно без всяких слов.
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