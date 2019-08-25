EN|RU|UK
Теми дня: Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Події
  6863  173
Матеріали за темою:
Все про:Крим (7339) правозахисники (230) активіст (205)

 "Палимо бандерлогів у нашому місті", - правозахисники заявляють про переслідування українських активістів в окупованому Севастополі

У Севастополі після окупації багато проросійські налаштованих мешканців фактично полюють на українських активістів.

Про це розповіли керівниця Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник і представник групи Володимир Чекригін в ефірі "Радіо Культура", пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Кримської правозахисної групи.

За словами Чекригіна, проросійські активісти почали відчувати свою безкарність і створили групу на Севастопольському форумі, яка називається "Палимо бандерлогів у нашому місті".

"Там відверті виклики до розправи над українськими активістами, збирається інформація – там 150 сторінок. Там є фото українських активістів, адреси, інформація про родини, де вони мешкають, яким шляхом вони ведуть своїх дітей до садку. І пропонується їх знайти і з ними розправитися", — розповів правозахисник.

Скрипник зазначає, що в окупованому Криму загалом небезпечно проявляти українську ідентичність.

Використання кольорів українського прапора часто переслідується в рамках адміністративних справ, часто людей заарештовують за статтями, наприклад, про несанкціонованій  мітинг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Співробітники російського СІЗО влаштували погром у камері фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" Ісмаїлова, - адвокат

"Або може бути навіть кримінальне переслідування. І тут є різні варіанти. Інколи, якщо, наприклад, такі кольори з’явилися на спорудах або якихось стінах, то тоді можуть використати статтю кримінальну "вандалізм". І це загрожує навіть позбавленням волі. І таки випадок був цього року, коли Максим із Сімферополя на знак протесту облив фарбою споруду, памятник так званим зеленим чоловічкам, і декілька місяців провів у СІЗО", – наголосила Скрипник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фігурант "справи Хізб ут-Тахрір" Аділов оголосив сухе голодування, - "Кримська солідарність"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144647
 
 
 Топ коментарі
 
той серіал взагалі не про Україну, а про рашку.
Там навіть номера автівок росіскі.
Не знаю, допоки нам промиватимуть мізки кацапщиною..
 показати весь коментар
 
Лепший друг президента и 95 квартала вновь нарушает Закон Украины!!! Зато Сваты на ТВ шуруют, аж гай шумит...

"Палим бандерлогов в нашем городе", - правозащитники заявляют о преследованиях украинских активистов в оккупированном Севастополе - Цензор.НЕТ 7909
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
коментар відмічено як спам  
 
Парахоботику ,шо ти жуєш?
-шаКАЛадку!
-А шо так смердить?!
-Другий раз жую!)))
Потребив продукт "вторичный",
Ты лизнул Барыге лично!))
 показати весь коментар
 
 
З романа «Москва 2042».
В. Войнович.
100% пророцтво про россію.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
свинорчуки и петриллы 5 лет помогали своим торговым партнёром убивать украинцев.
 показати весь коментар
 
 
Цього не було, а от переконання зебілів та впертість у питанні вивчення української мови підтверджують антиукраїнську суть зебілів.
 показати весь коментар
 
 
И именно поэтому ваш зебеня ПРАЗДНУЕТ день Памяти погибших???
 показати весь коментар
 
Хорошо бы построить великую Европейскую стену, чтобы орки не совались на цивилизованную землю.
 показати весь коментар
 
 
А шо вы так сразу запаниковали? Любите крымский пляж?
 показати весь коментар
 
Приїду, коли деокупують Крим та втікатимете на росію.
 показати весь коментар
 
 
Вони відчувають свою неповноцінність, y паРашi вони все одно будуть завжди хахли яким би паспортом не махали перед носом, там через південний акцент відразу визначають НЕ кацапів, в Україні вони крисчане, а в Європу їх не пускають (принаймні з кримськими паспортами), тому і агресія у них надмірна проти України і українців
 показати весь коментар
 
 
Пускай хорошо поищут: там при желании и солдаты наполеоновской армии могут найтись.
 показати весь коментар
 
 
Кажуть, шо пiсля сьемок фiльма бондарчука в лiсах пiд Бородино до се бродят пьяни гусари.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Не хочется лишний раз говорить об этом, но если уж и сообщать такую информацию, то хотя бы подкрепляли ее фактами и наглядными доказательствами , иначе все это выглядит как призыв к национальной розне, которая во всех цивилизованных странах является уголовно наказуемой деятельностью.
 показати весь коментар
 
Жирик на федеральному каналі закликав скинути ядерну бомбу на Стамбул, в якій в'язниці він зараз?
 показати весь коментар
 
 
Рознь между какими НАЦИЯМИ???? С каких пор москали и россияне стали нацией???
Справка:
москаль - ублюдок ЛЮБОЙ национальности, поддерживающий имперскую политику кремля...
россиянин - человек ЛЮБОЙ национальности имеющий паРашкинский паспорт...
 показати весь коментар
 
 
Вираз "чєлавєк" вжитий тут некоректно. Правильно "свинособака".
 показати весь коментар
 
Зато *украинская* власть оправдывается каждый день кацапам что не притесняет рузьгий языг.
 показати весь коментар
 
 
Чуть не в тему. Только вот прочёл и посмотрел. Именно в Токио, именно на чемпионате мира по дзюдо, именно у японки в финале победила чисто Дарья Белодед! А теперь главное, в 18 лет чемпион мира и во второй раз! Единственная в мире двукратная чемпионка в 18 лет!!! Во наши девки дают! Ну вот догадается хлопец весёлый завтра квартиру в Киеве купить и ключи в Борисполь привезти к прилёту!?
 показати весь коментар
 
 
Что именно профукал? В 15-04, 25-08 прошла новость в первые скорее всего. Я нарвался в 19-30. На Цензоре не было по части дзюдо и не только. Может виноваты 2 маленькие рюмки *Кампари*---так люблю побаловать себя на старости!
 показати весь коментар
 
 
Головне, що ти вловив приємну для нас новину, а чарку випити - це не гріх "Палимо бандерлогів у нашому місті", - правозахисники заявляють про переслідування українських активістів в окупованому Севастополі - Цензор.НЕТ 9431
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Русские варвари в Севастополе убивают украинцев , а украинцы с материковой части Украины ездят к ним отдыхать и платят им деньги. Где логика ? Ее нет ! Не народ вы украинцы , а быдло ? Потому и вами управляют такие как Зеля и компания. Вы сами во всем виноваты ! Аминь!
 показати весь коментар
 
 
Бред сивой кобылы, лаптеногий, кокошник то поправь
 показати весь коментар
 
 
Забугорний, їздять туди хахли-малароси і криворізького малароса обрали вони ж.
 показати весь коментар
 
 
И таких в стране аж 73 % , я правильно понимаю ?
 показати весь коментар
 
 
73 процента от 50 процентов проголослвавших.
 показати весь коментар
 
Мля...Крым вернется в Украину по-любому, исход белой гвардии 1920 года просто отдыхает в сравнении с тем, как будут драпать недороссияне, которые считают себя россиянами
 показати весь коментар
 
 
Ага ! С зебилам смотри чтобы ещё границы по збручу не было с москалями
 показати весь коментар
 
 
сначала туда на пару недель нужно запустить крымско-татарский батальйон,
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
А он существует?
 показати весь коментар
 
чтобы они распродали русне всю паленую водку и стекломой? Толку от кр. татар как боевой единицы 0. На крым зайдут наши патриоты, и крысы умоются красными соплями.
 показати весь коментар
 
Что вы хотите от фашисткой *********? Кто мешает оглашать все списки этих рашистких ублюдков и устроить охоту на них?
 показати весь коментар
 
 
вот так то...я не раз уже здесь предлагал постояльцам тролям и ботам президента! пойти на сеперско вражеские ресурсы или ютуб. и там проявлять свою украинскую позицию с толком для страны а не делить страну на ЗЕ и ПО! запомните повторяю дебилы...чем больше вы будете ставить палки в колёса и подножки новому президенту тем хуже будет стране и вам как жителям страны. но мозги у вас куринные...поэтому вам насрать...вот зайдите на этот ресурс и трольте рашку и сепарню там делая поддержку патриотам рискующим жизнями...а не кидаться тут гавном в друг друга у кого лучше вышиванка или лучше украинский язык и так далее. болезненные вы наши троли...((
 показати весь коментар
 
 
Зеб, расскажи это своему Зелемойскому, который отменил парада защитников и устроил спектакль и людям пришлось самоорганизовываться для отдания должного защитникам, а не участвовать в спектакле...
 показати весь коментар
 
 
тебе отдельно повторяю. я голосовал в первом за ПО. во тором ни за кого! понял что ПО УЖЕ конец в президенстве... так что ненужно попой на меня тарахтеть...я за честность и справедливость и большенство! как то так... тебя тоже призываю сидеть на рос. сайтах и там отбивать атаки сепаров и роосиян на УКРАИНУ. нефуй тут на сайте шастать без дела...(( далее мои атовци друзья меня фотками с киева парада закидали и мы были на связи все сутки по вайбер. они представляли нашу область. так что тоже неподелу ко мне...всё прошло изумительно и все довольны парадом и ходой...начитался отзывов и смотрел много трансляций парадов делая скриншоты и кидал своим в киев .
 показати весь коментар
 
Ты врагов внутри Украины не видишь, что всех приглашаешь на кацапские сайты?
Расскажи о честности и справедливости в международной политике.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
для кого эта новость
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
кто в это поверит?
 показати весь коментар
 
Що там роблять ці проукраїнські активісти? Пильнують своє майно?
 показати весь коментар
 
 
И почему я не удивлен? Ты хоть немного представляешь сколько их там???
 показати весь коментар
 
Эти суки ненавидят украинский народ и державу!
Сайты создают, хотят нас уничтожить...

Вот что подумалось, как часто я встречаю такие настроения на этом сайте?
Ответ очень прост - очень часто!

Но наши сволочи намного хуже! Наши прикрываются патриотизмом...
И более чем уверен, что они через полгода тоже начнут создавать аналогичные сайты...
Начиная с Абу... Продолжаю вуданами... В общем, полные приветы нас ждут...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Тогда странно, что человекооборот с Крымом составляет 10тысяч человек в сутки.
 показати весь коментар
 
 
кацапские фашисты оккупировали Крым и оставили людей без воды,

а всех кто против оккупации они преследуют и убивают.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Оставили людей без воды. "Палимо бандерлогів у нашому місті", - правозахисники заявляють про переслідування українських активістів в окупованому Севастополі - Цензор.НЕТ 3708
 показати весь коментар
 
Крым постепенно умирает после нашествия кацапской саранчи.
 показати весь коментар
 
У них там воды и так немеряно, практически вокруг. Прорыть бы еще канал в Азовское море, так Крым станет вообще островом.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
А это идея - сделать Крым островом. Ведь во всех международных документах он обозначен как полуостров. А после этого все документы станут недействительны.
 показати весь коментар
 
а если еще убить всех, кто против кацапской оккуппации, то Крым станет еще и безлюдным островом.
 показати весь коментар
 
Хто заважає відповідним чином відшуковувати їх закордоном? Вякнуло щось на Україну, наколка на шкурі провокаційного змісту або футболка, все, злазь, приїхав.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
кто верит в этот бред отзовитесь
 показати весь коментар
 
Если бы это было правдой, тут давно бы появились ссылки, скрины.
 показати весь коментар
 
Остап Дроздов: Сьогодні я побачив блискучий акторський виступ, ба навіть цілий перформанс. Украй небезпечне явище.
https://startko.co.ua/9924/bogun/?fbclid=IwAR0Tv5z-FRjyg7T1OUMP8_GkM4LpocXr9XdwHicWdiSv3rzbOG55xhB8QF0
 показати весь коментар
 
Дурні кацапи, ті що радіють цьому. Вони не розуміють, що після українців візьмуться за них.
 показати весь коментар
 
В России сожгли украинский хутор: ,я не удивлюсь если на России в украинском селе про экспериментируют ГОЛОДОМОР
 показати весь коментар
 
"Палим бандерлогов в нашем городе"

«С ними тоже будем стараться наладить контакт. Что можно сказать в конце, идите ко мне, бандерлоги», - сказал Путин Источник: https://censor.net.ua/v191419
Кто такие бандерлоги?
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору