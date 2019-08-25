 "Палимо бандерлогів у нашому місті", - правозахисники заявляють про переслідування українських активістів в окупованому Севастополі

Про це розповіли керівниця Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник і представник групи Володимир Чекригін в ефірі "Радіо Культура", пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Кримської правозахисної групи.

За словами Чекригіна, проросійські активісти почали відчувати свою безкарність і створили групу на Севастопольському форумі, яка називається "Палимо бандерлогів у нашому місті".

"Там відверті виклики до розправи над українськими активістами, збирається інформація – там 150 сторінок. Там є фото українських активістів, адреси, інформація про родини, де вони мешкають, яким шляхом вони ведуть своїх дітей до садку. І пропонується їх знайти і з ними розправитися", — розповів правозахисник.

Скрипник зазначає, що в окупованому Криму загалом небезпечно проявляти українську ідентичність.

Використання кольорів українського прапора часто переслідується в рамках адміністративних справ, часто людей заарештовують за статтями, наприклад, про несанкціонованій мітинг.

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"Або може бути навіть кримінальне переслідування. І тут є різні варіанти. Інколи, якщо, наприклад, такі кольори з’явилися на спорудах або якихось стінах, то тоді можуть використати статтю кримінальну "вандалізм". І це загрожує навіть позбавленням волі. І таки випадок був цього року, коли Максим із Сімферополя на знак протесту облив фарбою споруду, памятник так званим зеленим чоловічкам, і декілька місяців провів у СІЗО", – наголосила Скрипник.

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