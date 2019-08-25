 "Палимо бандерлогів у нашому місті", - правозахисники заявляють про переслідування українських активістів в окупованому Севастополі

Про це розповіли керівниця Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник і представник групи Володимир Чекригін в ефірі "Радіо Культура", пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Кримської правозахисної групи.
За словами Чекригіна, проросійські активісти почали відчувати свою безкарність і створили групу на Севастопольському форумі, яка називається "Палимо бандерлогів у нашому місті".
"Там відверті виклики до розправи над українськими активістами, збирається інформація – там 150 сторінок. Там є фото українських активістів, адреси, інформація про родини, де вони мешкають, яким шляхом вони ведуть своїх дітей до садку. І пропонується їх знайти і з ними розправитися", — розповів правозахисник.
Скрипник зазначає, що в окупованому Криму загалом небезпечно проявляти українську ідентичність.
Використання кольорів українського прапора часто переслідується в рамках адміністративних справ, часто людей заарештовують за статтями, наприклад, про несанкціонованій мітинг.
"Або може бути навіть кримінальне переслідування. І тут є різні варіанти. Інколи, якщо, наприклад, такі кольори з’явилися на спорудах або якихось стінах, то тоді можуть використати статтю кримінальну "вандалізм". І це загрожує навіть позбавленням волі. І таки випадок був цього року, коли Максим із Сімферополя на знак протесту облив фарбою споруду, памятник так званим зеленим чоловічкам, і декілька місяців провів у СІЗО", – наголосила Скрипник.
-шаКАЛадку!
-А шо так смердить?!
-Другий раз жую!)))
Потребив продукт "вторичный",
Ты лизнул Барыге лично!))
В. Войнович.
100% пророцтво про россію.
Справка:
москаль - ублюдок ЛЮБОЙ национальности, поддерживающий имперскую политику кремля...
россиянин - человек ЛЮБОЙ национальности имеющий паРашкинский паспорт...
https://sevpolitforum.ru/viewtopic.php?f=65&t=790473
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Расскажи о честности и справедливости в международной политике.
Сайты создают, хотят нас уничтожить...
Вот что подумалось, как часто я встречаю такие настроения на этом сайте?
Ответ очень прост - очень часто!
Но наши сволочи намного хуже! Наши прикрываются патриотизмом...
И более чем уверен, что они через полгода тоже начнут создавать аналогичные сайты...
Начиная с Абу... Продолжаю вуданами... В общем, полные приветы нас ждут...
а всех кто против оккупации они преследуют и убивают.
https://startko.co.ua/9924/bogun/?fbclid=IwAR0Tv5z-FRjyg7T1OUMP8_GkM4LpocXr9XdwHicWdiSv3rzbOG55xhB8QF0
«С ними тоже будем стараться наладить контакт. Что можно сказать в конце, идите ко мне, бандерлоги», - сказал Путин Источник: https://censor.net.ua/v191419
Кто такие бандерлоги?