 Міністр закордонних справ Ірану Заріф терміново прибув на саміт "Великої сімки"

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Перед цим лідери G7, окрім президента США Дональда Трампа, узгодили спільну позицію щодо Тегерана з метою утримати його від невиконання зобов’язань за ядерною програмою та для уникнення торговельної війни зі Сполученими Штатами.
"Ми погодили, що маємо спільно сказати Ірану… Усі хочуть уникнути конфлікту, і Дональд Трамп був надзвичайно чітким у цьому питанні", - заявив у неділю президент Франції Емманюель Макрон.
Натомість Трамп заявив, що не обговорював це питання, а тому США діятимуть за власною позицією.
На Первом канале вышел 6-ой выпуск второго сезона спортивного шоу "Русский ниндзя". Покорить полосу препятствий попытался 24-х летний азербайджанец, певец и участник проекта "Фабрика звезд" на МУЗ ТВ Эльман Зейналов.
К сожалению, уже в самом начале испытания артист не справился с заданием и упал в бассейн. Группа поддержки Эльмана, а точнее друг певца Джахид Гусейнли решил пройти испытания за товарища и буквально кинулся в бой, но уже на 43 секунде испытания парень рухнул в бассейн. На этом испытания для друзей были окончены.
Своїх солдатів йому шкода, домовиться з путлєром щоб і Іраку москалі воювали.
Либо у Богдана антикоррупционный стержень как у Ли Куан Ю, либо начинается плавный откат в дерьмо имени Януковича-Порошенко.
простым уничтожением эл.станций
и обогащения урана,
но не думаю, что это реально при существующем положении
вещей в государстве Украина