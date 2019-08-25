 Міністр закордонних справ Ірану Заріф терміново прибув на саміт "Великої сімки"

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондент Укрінформу.





Перед цим лідери G7, окрім президента США Дональда Трампа, узгодили спільну позицію щодо Тегерана з метою утримати його від невиконання зобов’язань за ядерною програмою та для уникнення торговельної війни зі Сполученими Штатами.

"Ми погодили, що маємо спільно сказати Ірану… Усі хочуть уникнути конфлікту, і Дональд Трамп був надзвичайно чітким у цьому питанні", - заявив у неділю президент Франції Емманюель Макрон.

Натомість Трамп заявив, що не обговорював це питання, а тому США діятимуть за власною позицією.

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