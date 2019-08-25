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Все про:G-7 (188) Іран (117) саміт (243) ядерна зброя (247)

 Міністр закордонних справ Ірану Заріф терміново прибув на саміт "Великої сімки"

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф терміново прибув до французького Біарріца, де відбувається саміт "Групи семи"(G7).

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Перед цим лідери G7, окрім президента США Дональда Трампа, узгодили спільну позицію щодо Тегерана з метою утримати його від невиконання зобов’язань за ядерною програмою та для уникнення торговельної війни зі Сполученими Штатами.

"Ми погодили, що маємо спільно сказати Ірану… Усі хочуть уникнути конфлікту, і Дональд Трамп був надзвичайно чітким у цьому питанні", - заявив у неділю президент Франції Емманюель Макрон.

Натомість Трамп заявив, що не обговорював це питання, а тому США діятимуть за власною позицією.

Також читайте: Лідери G7 уповноважили Макрона вести діалог з Іраном

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144646
 
 
 Топ коментарі
 
Не викликатимуть, а запрошувати Міністр закордонних справ Ірану Заріф терміново прибув на саміт "Великої сімки" - Цензор.НЕТ 7402
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Просто дивовижний боєць, 7 років воював з Іраком, який амери знесли за тиждень, та й з танкерами воювати це круто, можна щн збити цивільний літак як москалі.
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Пока что Макрон слил Зелебеню. Ватан, твой ус отклеился Министр иностранных дел Ирана Зариф срочно прибыл на саммит "Большой семерки" - Цензор.НЕТ 4050. У кацапов ума меньше чем у парнокопытных
Министр иностранных дел Ирана Зариф срочно прибыл на саммит "Большой семерки" - Цензор.НЕТ 1644
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Це означає що буде війна з Іраном, раз Трамп відмовляється від спілкування з іранським міністром! А війна з Іраном призведе до посилення бойових дій і на фронті на Донбасі, бо Трамп хоче домовлятись з путіним перед війною з Іраном, а путін буде використовувати війну США проти Ірану для захоплення України! Нас чекають веселі роки, панове! Як там справи з відновленням ядерної зброї та крейсера Україна, як потенційного носія ядерних ракет? Україні потрібно скорше проводити обмін полоненими, поки не почалось!
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Наверное, пояс Джахида Гусейнли. Есть такой "ниндзя".

На Первом канале вышел 6-ой выпуск второго сезона спортивного шоу "Русский ниндзя". Покорить полосу препятствий попытался 24-х летний азербайджанец, певец и участник проекта "Фабрика звезд" на МУЗ ТВ Эльман Зейналов.
К сожалению, уже в самом начале испытания артист не справился с заданием и упал в бассейн. Группа поддержки Эльмана, а точнее друг певца Джахид Гусейнли решил пройти испытания за товарища и буквально кинулся в бой, но уже на 43 секунде испытания парень рухнул в бассейн. На этом испытания для друзей были окончены.


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Иран теперь в г8? Так ведь порохоботы трактуют приглашение рашки как гостя.
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Пока что Макрон слил Зелебеню. Ватан, твой ус отклеился . У кацапов ума меньше чем у парнокопытных
Министр иностранных дел Ирана Зариф срочно прибыл на саммит "Большой семерки" - Цензор.НЕТ 1644
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Именно так Трамп и сказал,что сливает Зеленского и целует Порошенко,зря ты от санитаров огородами убежал😁
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Челу даны мозги чтобы думать. А анализ - высшая форма мышления. Звыняй, если у тебя мозги в заднице. И те ржавые . Пей солярку, **** Міністр закордонних справ Ірану Заріф терміново прибув на саміт "Великої сімки" - Цензор.НЕТ 343
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То что ты скандальная чмара давно ведомо. Мне твои перлы - сама знаешь куда Міністр закордонних справ Ірану Заріф терміново прибув на саміт "Великої сімки" - Цензор.НЕТ 3064. Могем про тебя еще рассказать, но ты же, ... , побежишь модерам стучать, да и с бабьем принципильно не воюю. ПыШЫ есчо, мне ты франческа фиолетово
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Північну Корею запросять..Инка кусять хоче--Северная Корея сообщила об успешном испытании еще одного нового вида вооружений - сверхкрупной реактивной системы залпового огня. В распространенном в воскресенье, 25 августа, сообщении северокорейского информагентства ЦТАК, говорится, что испытания прошли безупречно, поражены все цели. Технические характеристики новой системы вооружений не приводятся, сообщает dw.com.
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Коли Україна почне створювати ядерну зброю нас теж туди викликатимуть?
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Разница в том как на ковре стоять. Раком или руки в боки
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петруха бухнул и стоял руки в боки ,а клоуняра с перепугу еще с самолета раком вышел.
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Тут у вас клуб порохошизиков из дурки😁
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Нее,мы клуб свидетелей цифровизации и смартофикации бабушек и дедушек страны.
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Правильно, бухнУл грамм 200,потому и ходит вечно с красным носом, алкаш
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Странно зачем этому алкашу столько денег ему бы хватило стакан водки и огурец
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Так це він щоб ЛЮДИ не бачили як ти в ЗЕ на кінцю сосалом висілО.... Міністр закордонних справ Ірану Заріф терміново прибув на саміт "Великої сімки" - Цензор.НЕТ 3579
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Ташовигаварітє? Пишу своїм сленгом. Звикай. Міністр закордонних справ Ірану Заріф терміново прибув на саміт "Великої сімки" - Цензор.НЕТ 9521
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Зеленский вас сделал,как щенков глупых,теперь вы можете потявкать 😁
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Макрон и Меркель решили сыграть без Трампа. Штаты, со своим Доней хавают, как и Украина со своим Злебеней, свою тягу к шоуменам. Похмелье уже скоро
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Отут трампоеу і потрібна рашка.
Своїх солдатів йому шкода, домовиться з путлєром щоб і Іраку москалі воювали.
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Прогиб G7 великолепен. А Иран боец, показал зубы в вопросе с танкерами. На слабо взять персов не прокатило. Кто отстаивает свои интересы достоин уважения.
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Сейчас скажут , шо ты кремлевский агент . Привыкай
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Перси це історичний ворог московитів, хоча може прізвище Грибоєдова зараз нікому нічого не говорить.
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А ты расскажи про свои планы разделить Украину по днестру?
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ні.Альтаір тупо на..уй вилітає у спам .. як носій гангрени рашенпропаганди..
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ну якщо у тебе хопить розуму пояснити в чому тута рашенпропаганда. Павло, Ви епідеміолог троллів?
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ви не троль.а жертва рашенпропаганди важаючи поводження ірану чимсь позитивним
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Просто дивовижний боєць, 7 років воював з Іраком, який амери знесли за тиждень, та й з танкерами воювати це круто, можна щн збити цивільний літак як москалі.
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Ну при чому тут факти? Мóцквалі оперують словами. Міністр закордонних справ Ірану Заріф терміново прибув на саміт "Великої сімки" - Цензор.НЕТ 9486 А ти їм факти...
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ага, весело на кнопочки натискати - тиць і сотні томогавкків спустошують кв. км. землі. Плюс якщо є добре підготовлена оппозиція. Але Афган і Сирія стали поперек 700 млрд. військовому бюджету США. З танкерами це дипломатична гра і Британія попустилась
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А в результаті у східних "бійців" усе оце виходить як завжди: Міністр закордонних справ Ірану Заріф терміново прибув на саміт "Великої сімки" - Цензор.НЕТ 5644
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А ты сепар себя лучше кацапы считаешь?
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Встреча в Сен-Тропе Богдана и Довбенко (смотрящего за минюстом от порошенки) - тревожный сигнал.
Либо у Богдана антикоррупционный стержень как у Ли Куан Ю, либо начинается плавный откат в дерьмо имени Януковича-Порошенко.
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Ніякого відкату, все йде так, як вони то собі запланували. Хавай те
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Хто такий "смотрящій"? і якщо від Порошенка, то Богдан лєпший товариш "смотрящого", а значить немає свинарчуків і взагалі Порошенко був гарним президентом))
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Во всех этих зеБогданов давно уже вставлен стержень, и совсем не антикоррупционный, а Бенин.
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Без разницы, главное, что все они куклы, а все остальные украинцы - участники регаты, независимо от из желания.
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Богдан відвідав весілля юриста Андрія Довбенка з Анною Огренчук
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Меня умиляют поклонники политических суперменов, они хотят победить коррупцию не меняясь при этом сами, должы прилететь Ли Куан Ю и Брюс Ли и всё устроить, им невдомёк, что коррупция это мы с вами, коррупция это когда устраиваешь родственников на роботу в госучереждение имея влияние, это когда платишь за экзамены в ВУЗе, это когда не платишь налоги и штрафы, ездишь на евробляхе и покупаешь контрабанду и т.д. и т.п.
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Трамп, судя по-всему, настроен решительно, европейские лицемеры в своей обычной манере "диалога" уговаривают Иран не рыпаться, однако безумные аятоллы вряд ли прислушаются, они такие же скрепные, как их верный союзник товарищ Путин, Трамп может разорвать ядерную сделку с Ираном, которую заключил Обама, но иранским ватникам дела нет, они готовы есть траву, лишь бы и дальше осыпать проклятиями и угрожать Израилю.
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Да черт с ним с тем Израилем, пусть уничтожают. О себе надо думать.
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А вас не смущает, что многие в Европе так думают об Украине?
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Если их в Европе это не смущает, почему нас должно смущать?
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Да черт с тобой, и всеми твоими родными. Мразь.
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Не надо черта вспоминать, могут обернуться проклятия против вас же.
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Нюанс здесь в том, что часть населения может быть как угодно фанатична, но есть и другая часть в Иране, не старички и не деревенские, и им уже сильно поднадоела вся эта хрень, так что, если Иран немного дожать, будет взрыв и изнутри, как уже бывало.
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Боюсь что подобные режимы, имея мощный репрессивный и пропагандистский аппарат, а также заинтересованных внешних союзников, могут существовать довольно долго.
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Конечно могут. Вот империя как СССР, имея мощный репрессивный и пропагандистский аппарат, разваливалась не продержавшись и 100 лет. Подобные режимы сами себя сжирают.
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Том, ну в самом деле, сравнение СССР и Персии неуместно. Персии сколько лет? Израиль и тот возродился из пепла, отчасти благодаря СССР. Міністр закордонних справ Ірану Заріф терміново прибув на саміт "Великої сімки" - Цензор.НЕТ 2373
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Исконные персы на стороне Израиля,а аятоллы -нет.Персы древнейший народ,как египтяне,евреи,греки .римляне .А их в Иране затоптали шииты.Персы в своей стране -меньшинство.
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по сути иран за пять/шесть часов превращается в правильную территорию
простым уничтожением эл.станций
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необходимо налаживать производство плутония
и обогащения урана,
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20 лярдів доларів на програму Мвф надасть? Міністр закордонних справ Ірану Заріф терміново прибув на саміт "Великої сімки" - Цензор.НЕТ 7543
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смотря как подойти к организации процесса,
но не думаю, что это реально при существующем положении
вещей в государстве Украина
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а при нормальном состоянии государства то и не очень надо ?
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Лучше ядерный зонтик США.Идиоты понадеялись на ядерный зонтик ,,братской России",а оно вон как! Свинья забралась к нам на стол своими грязными лаптями.
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