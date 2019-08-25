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Все про:міст (258) Нацполіція (8095) Харків (1479)

 Обвалення моста в Харкові розслідують за двома статтями КК - службова недбалість і порушення правил експлуатації, - поліція

Поліція Харківщини почала кримінальне провадження за фактом обвалення частини автомобільного моста від ринку "Лоск" у бік селища Пісочин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області.

"За  цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367(службова недбалість) та ч. 2 ст.275 (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд) Кримінального кодексу України. Санкціями статей передбачено покарання від 2 до 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

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Нагадаємо, вранці 25 серпня в Харкові обвалився один бік мосту від ринку "Лоск" в бік селища Пісочин. В результаті події ніхто не постраждав.

Державне агентство автомобільних доріг України ( "Укравтодор") повідомило, що за попередніми даними аварійне руйнування частини шляхопроводу сталася через динамічний удар перевантаженої фури.

Транспорт спрямований  іншою частиною окружної дороги - Київ-Харків - Довжанський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144645
 
 
 Топ коментарі
 
Кого только не упомянули! А о непосредственном гиперлупно-инфраструктурно-министерском любителе случайных родов в Америке- забыли! Я- напоминаю. Это- его хозяйство! Вот такое гиперлупное хозяйство...
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Кернес не виноват. Никто не виноват.Виноват мост.
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А я би додав таку статтю як теракт! Службові особи Служби автодоріг в Харківській області свідомо довели стан мосту до критичного і це терористичний акт!
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А я би додав таку статтю як теракт! Службові особи Служби автодоріг в Харківській області свідомо довели стан мосту до критичного і це терористичний акт!
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Так, винуваті служби, що утримують міст, а не оці:
Обвалення моста в Харкові розслідують за двома статтями КК - службова недбалість і порушення правил експлуатації, - поліція - Цензор.НЕТ 7852
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А Вы видели танки на трейлерах Ураганов.А я видел и неоднократно и именно там.Дорога войны на Луганскую область.Все они проходили по этим мостам неоднократно туда и обратно.Перегруз влияет на дорожное полотно,а не на такие мосты.Тут надо восстанавливать молниеносно ,ибо она главная на войну в объезд Харькова.подключать СБУ и проверку автодора по всем цепочкам обслуживания данного моста. Особенно экспертиз несущей способности.В 500 м от этого моста развязка на Окружной,и она ремонтировалась в прошлом году.Тут главный ход жд на Киев ,Сумы.В объезд Ни ЖД ни автодороги не справятся с потоком тяжелогрузов.
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Танки на трейлерах не створюють небезпечні навантаження на мости і дороги! Трейлер має багато коліс і вага танка 60т розподіляється рівномірно, Ураган має всього лише 43 тони ваги, а от перевантажена машина може мати 135 тон і зламати ваги на ваговому комплексі - зверху на фото саме вона!
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" Обрушение моста в Харькове расследуют по двум статьям УК - служебная халатность и нарушение правил эксплуатации, - полиция "


Чушь . Вредительство и диверсия - вот 2 основных направления .
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Фура не продукцию рошен везла?
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Не знаю . Можно начать отжимать майно у всех , хто имеет отношение к строительству , тогда быстро говорить начнут .
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Гружёной фуры, если что.
И там нет знака "Только легковое движение"
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Кернес не виноват. Никто не виноват.Виноват мост.
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да.
Зеля вже йому зателефонував і менторським тоном наказав побудувати міст в короткі терміни, інакше "голова с плєч" !
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В чому це я винний ? Я в Харкови вже пбять рокив не був.
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Кого ?
Я взагалі про вину не писала.
Бач як фраза звучить - дивом ніхто не постраждав.
Тобі взагалі чого ?
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Эта Дорога Автодора,Омеляна .Спрос с них.Омелян останни дни доживае,да и Автодор -тоже.
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Похоже будут искать водилу и вешать все на него ну не сажать же комиссию проверяющую мост в прошлом году.
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И что они ему предьявят, запрета тормозить на мосту нет а перегруз нужно еще доказать если он вообще был.
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А зачем доказывать???? В наших судах и не такое прокатило....
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Мост устал,не верите,спросите у Кличка
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Кличко тоже устал. Быть мэром. Для боксера это сверхнагрузки.
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В Киеве фуры вообще по мостам через Днепр ездят.
Это должно быть запрещено.
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столице, через которую проходят четыре (!) международных транспортных коридора, и несколько десятков дорог областного и местного значения, все же придется самой искать выходы, чтобы оградить себя от фур и транзитных легковушек.
Деваться некуда, и решения придется принимать быстро, ведь при худшем стечении обстоятельств через Южный мост проходит до двух тысяч фур в час! Через мегаполис ежедневно следует во всех направлениях около 300 тысяч легковых автомобилей. И Киев - единственный большой город в Украине, который не имеет окружной дороги. Да и кроме транзитных машин, столица задыхается от своего полуторамиллионного автомобильного стада.
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переходов через Днепр на Окружной дороге нет.
Вообще, на Левом берегу нет даже зачатков, даже временных решений окружных дорог.

А уж идеи 40-километровой Совсем Большой окружной дороги по территории области пока выглядят уже даже не как утопия, а как афера. Конечно, дальний объезд Киева нужен - но где взять деньги?
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пистец мосту!так и останется.птому что будут искать крайнего вместо того что бы брать и ремонтировать мост.
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Ты думаешь,что за поиском виновных,восстановление не состоится ?
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Зрада і тепер жівєє всє жівих, тільки вже в іншому таборі.
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Цікаво, чи відвідував зебєня Харків, бо скрізь після цього запускається руйнівний механізм уповільненої дії.
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Зумів таки встромити свої 5 копійок, щоб звинуватити Зелю і в руйнуванні мосту. Полегшало після випорожнення? Іди відпочивай, трудодень зараховано.
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Згадай якими були зебіли до виборів. Тепер прилітає отвєтка, но ви дєржітєсь. Харошего вам настроєнія.
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Ну, что ты как то просил выставить свой комментарий, чтобы подтвердить, что ты соевый. Прочитай свой опус. Ну при чем Зеля к рухнувшего мосту??????
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Петя виноват однозначно.
И водитель фуры.
Мост упал потому что неча ездить.
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Ну я бы тоже Порося как то бы не винил. Не он создал эту воровской систему, Он её просто не замечал, и не пытался разрушить.
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Возможно и Зеля уже по схемам получает. Посмотрим, время обязательно покажет
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І що він доводить? Що після приїзду кловуна у Францію згорів Нотр Дам, при зустрічі з Меркельшою її почало трясти, після приїзду в Одесу обвалився берег на пляжі і це все доводить що я соєвий. Ха-ха-ха. Три рази. Придумай щось переконливіше.
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Это и показывает, что ты соевый. Ты обвиняет Зелю, к тем печальным событиям, к которым он не имеет ни малейшего отношения. Допустим, у него сильная отрицательная энергетика и Меркель ше действительно стало плохо. Но при чем Зеля к пожар в Нотр Даме. И какое отношение он имеет к рухнувшего в Одессе пляже??????
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Тебе же уже пояснили.
Отзеркаливают ваше поведение когда вы во всем винили петю.

Теперь то что?
Ну что дальше?
У вас тупик?
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Я винил Петю исключительно за то, что он делал и к чему имел отношение. Какое отношение имеет Зеля к мосту, а тем более к Нотр Даму????
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А згадай якими були зебіли до виборів і що тут верещали. Тепер прилітає отвєтка. Звикайте. Ви точно так обсерали і Юльку. Тепер не скигліть, я вам відсиплю повною мірою.
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Я что то не помню, чтобы Зелю здесь активно поддерживали. В том числе и я.А что ка ается баба Юли то я вообще как то против неё никаких комментариев не писал. Я никого не обгаживаю. Есть критика и она должна быть обоснованной. А не виноват Зеля в пожаре Нотр Дама, потому, что он приехал в Париж. За версту соей воняет....
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Кого только не упомянули! А о непосредственном гиперлупно-инфраструктурно-министерском любителе случайных родов в Америке- забыли! Я- напоминаю. Это- его хозяйство! Вот такое гиперлупное хозяйство...
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То, что мост рухнул не удивительно. По простой причине, деньги украли, про мост забыли. Теперь будут искать какого то левого водилу с перегружен ной фурой и на него повесят всех собак. На мой взгляд, страна от этих реформ уже просто задыхается.
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Каких еще реформ?
Что то изменилось разве с брежневских времен?
Данилыч не из того клана?
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Ну результат как то налицо. Начиная от бессильно полиции и имитации бурной деятельности.
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МРАЗИ нажирались 25 лет, а теперь виновата фура
НИЧЕГО халупки сирот-ублюдков-депутатов-воров-мусоров
ПОСТРОЕНЫ надёжно и не развалятся
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1920 год, поезд, в котором едет советское правительство внезапно
останавливается,
Ленину докладывают: кулаки взорвали рельсы. Ленин провозглашает:
"Товагищи! Все на
коммунистический субботник! Удагным коммунистическим тхудом пхоложим
новый путь!"...
Комиссары с маузерами сгоняют местных крестьян, рельсы восстанавливают.
Советское
правительство едет дальше...
1940 год, поезд, в котором едет советское правительство внезапно
останавливается,
Сталину докладывают: троцкисты разобрали рельсы. Сталин командует:
"Начальника
поезда посадить, виновных расстрелять, рельсы восстановить". Посадили,
расстреляли,
пригнали толпу зеков и восстановили путь. Советское правительство едет
дальше...
1960 год, поезд, в котором едет советское правительство внезапно
останавливается,
Хрущеву докладывают: весенние ручьи размыли железнодорожный путь. Хрущев
говорит речь:
"Товарищи! Догоним и перегоним западные железнодорожные компании!"
Институты и заводы начинают срочно копировать западную строительную
технику, и с
ее помощью путь быстро восстанавливают. Советское правительство едет
дальше...
1980 год, поезд, в котором едет советское правительство внезапно
останавливается,
Брежневу докладывают: шпалы повреждены плесневыми грибками. Брежнев
собирает Политбюро и
говорит: "Задрапируйте окна и раскачивайте вагон - будем делать вид, что
едем..."
Юмористический конкурс: продолжить этот анекдот.
(правильный ответ:"... оборудуйте роскошный вагон-ресторан, сидите там и
изображайте
благоденствие - будем привлекать инвесторов")
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