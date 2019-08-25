 Обвалення моста в Харкові розслідують за двома статтями КК - службова недбалість і порушення правил експлуатації, - поліція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області.
"За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367(службова недбалість) та ч. 2 ст.275 (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд) Кримінального кодексу України. Санкціями статей передбачено покарання від 2 до 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.
Нагадаємо, вранці 25 серпня в Харкові обвалився один бік мосту від ринку "Лоск" в бік селища Пісочин. В результаті події ніхто не постраждав.
Державне агентство автомобільних доріг України ( "Укравтодор") повідомило, що за попередніми даними аварійне руйнування частини шляхопроводу сталася через динамічний удар перевантаженої фури.
Транспорт спрямований іншою частиною окружної дороги - Київ-Харків - Довжанський.
Чушь . Вредительство и диверсия - вот 2 основных направления .
И там нет знака "Только легковое движение"
Зеля вже йому зателефонував і менторським тоном наказав побудувати міст в короткі терміни, інакше "голова с плєч" !
Я взагалі про вину не писала.
Бач як фраза звучить - дивом ніхто не постраждав.
Тобі взагалі чого ?
Это должно быть запрещено.
Деваться некуда, и решения придется принимать быстро, ведь при худшем стечении обстоятельств через Южный мост проходит до двух тысяч фур в час! Через мегаполис ежедневно следует во всех направлениях около 300 тысяч легковых автомобилей. И Киев - единственный большой город в Украине, который не имеет окружной дороги. Да и кроме транзитных машин, столица задыхается от своего полуторамиллионного автомобильного стада.
Вообще, на Левом берегу нет даже зачатков, даже временных решений окружных дорог.
А уж идеи 40-километровой Совсем Большой окружной дороги по территории области пока выглядят уже даже не как утопия, а как афера. Конечно, дальний объезд Киева нужен - но где взять деньги?
И водитель фуры.
Мост упал потому что неча ездить.
Отзеркаливают ваше поведение когда вы во всем винили петю.
Теперь то что?
Ну что дальше?
У вас тупик?
Что то изменилось разве с брежневских времен?
Данилыч не из того клана?
НИЧЕГО халупки сирот-ублюдков-депутатов-воров-мусоров
ПОСТРОЕНЫ надёжно и не развалятся
останавливается,
Ленину докладывают: кулаки взорвали рельсы. Ленин провозглашает:
"Товагищи! Все на
коммунистический субботник! Удагным коммунистическим тхудом пхоложим
новый путь!"...
Комиссары с маузерами сгоняют местных крестьян, рельсы восстанавливают.
Советское
правительство едет дальше...
1940 год, поезд, в котором едет советское правительство внезапно
останавливается,
Сталину докладывают: троцкисты разобрали рельсы. Сталин командует:
"Начальника
поезда посадить, виновных расстрелять, рельсы восстановить". Посадили,
расстреляли,
пригнали толпу зеков и восстановили путь. Советское правительство едет
дальше...
1960 год, поезд, в котором едет советское правительство внезапно
останавливается,
Хрущеву докладывают: весенние ручьи размыли железнодорожный путь. Хрущев
говорит речь:
"Товарищи! Догоним и перегоним западные железнодорожные компании!"
Институты и заводы начинают срочно копировать западную строительную
технику, и с
ее помощью путь быстро восстанавливают. Советское правительство едет
дальше...
1980 год, поезд, в котором едет советское правительство внезапно
останавливается,
Брежневу докладывают: шпалы повреждены плесневыми грибками. Брежнев
собирает Политбюро и
говорит: "Задрапируйте окна и раскачивайте вагон - будем делать вид, что
едем..."
Юмористический конкурс: продолжить этот анекдот.
(правильный ответ:"... оборудуйте роскошный вагон-ресторан, сидите там и
изображайте
благоденствие - будем привлекать инвесторов")