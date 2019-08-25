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Все про:Іран (117) перемовини (1369) ядерна зброя (247) Макрон Емманюель (286)

 Лідери G7 уповноважили Макрона вести діалог з Іраном

Лідери країн "Великої сімки" узгодили план спільних дій щодо Ірану. Про це повідомив у неділю, 25 серпня, президент Франції Емманюель Макрон, якому як президенту держави, що головує в G7, доручено передати Тегерану спільне послання "групи семи".

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише DW.

Як пояснив Макрон в інтерв'ю телеканалу LCI, документ містить опис "наших цілей".

За його словами, країни G7 прагнуть до того, щоб утримати Іран від недотримання угоди щодо його ядерної програми, а також зберегти можливість діалогу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США закликали Росію та Китай до переговорів щодо ядерної зброї

Подробиці тексту послання "групи семи" Тегерану не повідомляються.

Напередодні, в перший день саміту G7, що відбуважтєя  у французькому місті Біарріц,  його учасники на переговорах щодо  Ірану погодилися, що не можна допустити розробки Тегераном ядерної зброї, пише dpa з посиланням на джерела в дипломатичних колах.

Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що не брав участі в обговоренні загального послання країн G7 Тегерану. Коментуючи повідомлення про це, Трамп зазначив, що якщо лідери інших країн хочуть вести переговори з Іраном, то "не можна їм це заборонити".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон і Трамп у рамках саміту G7 обговорять ситуацію в Україні

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144644
 
 
 Топ коментарі
 
Макрон потримає за ножку Президента Ірану і всі конфлікти вирішаться! Макрон вже показав свою повне неспроможність у вирішенні питань з путіним, тому всі подальші дії G7 будуть гарантовано провалені!
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Если бы не сенаторы-республиканцы то Трамп с Хуйлом уже танцевали бы вальс на руинах Европы
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Макрон сможет иранцам разве что раслабляющий эротический массаж сделать, это ему только и позволят, к его радости ))
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Макрон потримає за ножку Президента Ірану і всі конфлікти вирішаться! Макрон вже показав свою повне неспроможність у вирішенні питань з путіним, тому всі подальші дії G7 будуть гарантовано провалені!
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Тегеран = Москва
Или наоборот
Москва = Тегеран

Ждём Тегеран 2019?
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) про яку неспроможність ви мовите?) Макрон саме й мав намір домовитися з путіним .. і домовився. Макрон і ЕС не повинні виконувати забаганки України. Європа дбає лише за себе. Для Макрона ці зустрічі - бонуси в зростанні довіри серед французів. Більше нічого.
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Шото у трампа совсем плохо с мозгом становится последнее время.
Мож его в дурке проверить нужно?
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Трамп найгірший президент. Ніколи на рашці так погано не жилося як при президентові Трампі.
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Если бы не сенаторы-республиканцы то Трамп с ****** уже танцевали бы вальс на руинах Европы
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Еслі би да каби. "єслі би" це значить що такого не було й не могло бути.

Наприклад, єслі би ти був космонавтом. Єдине що це значить, що ти не космонавт.
Трампа треба судити не за твітером, а за його справами.
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так тебе же и говорят - Трамп - гавно!
что непонятно?
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как консерва путэна= Трамп помог российским нефтяникам заработать на $1 млрд.



Политика Трампа помогла российским нефтяникам заработать почти $1 млрд - Bloomberg

https://biz.nv.ua/markets/tramp-pomog-rossii-zarabotat-1-mlrd-na-prodazhe-nefti-novosti-mira-50037807.html
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Что бы поржать. Праздник всё таки. Та пусть макрон-патрон свою люську возьмёт с собой туда. Персы увидав---та всё подпишут, и подарков дадут на дорожку. Лишь бы местные беременные не успели увидеть. Слово выкидыш замаскирую под слово нож-выкидуха.
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Однако! Реакция просто молниеносная! Лидеры G7 уполномочили Макрона вести диалог с Ираном - Цензор.НЕТ 8220

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф терміново прибув до французького Біарріца, де проходить саміт «Групи семи» (G7).
Це підтвердило головування Франції у G7, яка цього року приймає зустріч високого рівня, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
«Ми погодили, що повинні спільно сказати Ірану… Усі хочуть уникнути конфлікту, і Дональд Трамп був надзвичайно чітким у цьому питанні», - заявив у неділю президент Франції (с)
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Думаю, всё уже договорено заранее!
Сейчас просто переводят в официальную плоскость...

В общем, ждём очередную политическую туфту...
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" По его словам, страны G7 стремятся к тому, чтобы удержать Иран от несоблюдения соглашения по его ядерной программе, а также сохранить возможность диалога "

Ну , шо ? Всем понятно , чи не ? А пан Куприк давно топит за ядерную Украину , тем более шо все для этого имеется .
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пане Куприк..як говорив один із "землі обітованної" переселенець----а солько єто мне будет стоить?
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Куприк ни разу не экономист , но при наличии Южмаша не так дорого . И это в корне поменяет политическую обстановку . Только не надо мне про Северную Корею травить , бо это бесполезно . Нихто с голоду не сдохнет , Украина в состоянии обеспечить жратвой хоть 5 Евросоюзов , если земли рационально использовать будет .
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Мечтатели - это к примеру Чехия , у нее нема Южмаша и нихто не даст ей его построить .
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ніразу не економіст, але порахував, що вижевем. У Ірана були нафтодолари і ембарго їх загнало у кут, такий глухий, що почали піратство аби з ними говорили. Світом правлять розумні і хитрі, а не мавпи з вибухівкою
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Макрона за шестёрку все держат. В том числе и престарелая супруга.
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Сейчас Макрон еще снимет с Ирана санкции и пообещает Ирану вступление в G9
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Макрон пообщался с нашим клоуном, потом пригласил Путина в G8. Может у Путина что-то есть на Макрона, типа гейства всякого? Или он просто пи. этот самый....
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Не має значення є чи нема. Те саме й з Трампом.
Ну, припустимо, є компромат. Він є компроматом лише до того моменту поки він добре схований. А як тільки він вилазе не поверхню, то одразу страє непотрібом. Друге - це ще волокита не одного дня довести що це дійсний компромат, а не фальшивка.
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потому что он гавнюк - потому и суют...
а я думаю что жабоеды по приказу Х.йла сами напрашиваются...
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Похоже,в старухе Гейропе "коротыши Наполеоны" не переводятся а довольно успешно размножаются.Даже у нас свой имеется.
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Макрон сможет иранцам разве что раслабляющий эротический массаж сделать, это ему только и позволят, к его радости ))
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макрон ссикло типу зелі, а Іран кручє рашки, особливо в політиці...восток дєло тонкоє,Пєтруха...
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