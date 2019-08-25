 Лідери G7 уповноважили Макрона вести діалог з Іраном

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише DW.
Як пояснив Макрон в інтерв'ю телеканалу LCI, документ містить опис "наших цілей".
За його словами, країни G7 прагнуть до того, щоб утримати Іран від недотримання угоди щодо його ядерної програми, а також зберегти можливість діалогу.
Подробиці тексту послання "групи семи" Тегерану не повідомляються.
Напередодні, в перший день саміту G7, що відбуважтєя у французькому місті Біарріц, його учасники на переговорах щодо Ірану погодилися, що не можна допустити розробки Тегераном ядерної зброї, пише dpa з посиланням на джерела в дипломатичних колах.
Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що не брав участі в обговоренні загального послання країн G7 Тегерану. Коментуючи повідомлення про це, Трамп зазначив, що якщо лідери інших країн хочуть вести переговори з Іраном, то "не можна їм це заборонити".
Или наоборот
Москва = Тегеран
Ждём Тегеран 2019?
Мож его в дурке проверить нужно?
Наприклад, єслі би ти був космонавтом. Єдине що це значить, що ти не космонавт.
Трампа треба судити не за твітером, а за його справами.
что непонятно?
Политика Трампа помогла российским нефтяникам заработать почти $1 млрд - Bloomberg
https://biz.nv.ua/markets/tramp-pomog-rossii-zarabotat-1-mlrd-na-prodazhe-nefti-novosti-mira-50037807.html
Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф терміново прибув до французького Біарріца, де проходить саміт «Групи семи» (G7).
Це підтвердило головування Франції у G7, яка цього року приймає зустріч високого рівня, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
«Ми погодили, що повинні спільно сказати Ірану… Усі хочуть уникнути конфлікту, і Дональд Трамп був надзвичайно чітким у цьому питанні», - заявив у неділю президент Франції (с)
Сейчас просто переводят в официальную плоскость...
В общем, ждём очередную политическую туфту...
Ну , шо ? Всем понятно , чи не ? А пан Куприк давно топит за ядерную Украину , тем более шо все для этого имеется .
Ну, припустимо, є компромат. Він є компроматом лише до того моменту поки він добре схований. А як тільки він вилазе не поверхню, то одразу страє непотрібом. Друге - це ще волокита не одного дня довести що це дійсний компромат, а не фальшивка.
а я думаю что жабоеды по приказу Х.йла сами напрашиваются...