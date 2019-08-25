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Все про:Абхазія (45) МЗС (1867)

 МЗС рішуче засудило проведення Росією так званих "президентських виборів" в окупованій Абхазії

Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує проведення під контролем Російської Федерації так званих "президентських виборів" на окупованій території Абхазії (Грузія) 25 серпня 2019 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві МЗС.

У тесті зазначається: "Україна не визнає ці фейкові "вибори" та розглядає їх як чергову провокаційну спробу Російської Федерації легітимізувати проросійський сепаратистський режим окупованої грузинської території Абхазія.

Україна незмінно підтримує суверенітет і територіальну цілісність Грузії у межах її міжнародно визнаних кордонів та не визнає так званої незалежності окупованих Абхазії, Грузія, та Цхінвальського регіону/Південної Осетії, Грузія.

Міністерство закордонних справ України закликає Російську Федерацію до поваги й неухильного виконання норм і принципів міжнародного права та перегляду рішення щодо визнання "незалежності" так званих Республіки Абхазія та Республіки Південна Осетія".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦВК зареєструвала кандидата, який вказав місцем свого народження Абхазію

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144643
 
   
 Топ коментарі
 
Впізнали цю навіжену бл@дюгу з ходи огидності?

МИД решительно осудил проведение Россией так называемых "президентских выборов" в оккупированной Абхазии - Цензор.НЕТ 6744
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Жили бы не тужили в Грузии. Теперь мучаются с недоразвитой рашкой у которой ума на саму себя не хватает.
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После твоих слов тупым ЗЕбилам не так обидно стало. МЗС рішуче засудило проведення Росією так званих "президентських виборів" в окупованій Абхазії - Цензор.НЕТ 7629
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Впізнали цю навіжену бл@дюгу з ходи огидності?

МИД решительно осудил проведение Россией так называемых "президентских выборов" в оккупированной Абхазии - Цензор.НЕТ 6744
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Последний абзац- великолепен! МИД решительно осудил проведение Россией так называемых "президентских выборов" в оккупированной Абхазии - Цензор.НЕТ 1387 Читаешь- как будто в глубокое детство нырнул и мультик смотришь. Чес слово! Я даже два раза прочитал. Щас коммент отправлю... и снова прочитаю.
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Для абхазцев это как озабоченность Европы по Украине. Такие же бедолаги как и мы.
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Жили бы не тужили в Грузии. Теперь мучаются с недоразвитой рашкой у которой ума на саму себя не хватает.
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Звичайні, перш за все не має бути претендентів на цю територію, визнаних претендентів, бо інакше почнеться хаос
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Просто. По-перше. Непорушними мають бути кордони країн, в тому вигляді, в якому вони склались по закінченні ІІ світової війни. По-друге. Непорушними мають бути кордони країн, в тому вигляді, в якому вони склались при виході союзних республік зі складу СРСР.
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Яким міжнародним документом це прописано?
Складається таке враження що незалежність країни можуть отримувати лише з погодження США.
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Після закінчення Другої світової війни не всі політичні сили в Західній Європі були задоволені територіальним устроєм Старого світу. Реалізація домагань радикальних політиків про перегляд післявоєнних кордонів могла б призвести до трагічних наслідків для долі світу.
З метою усунення будь-яких правових підстав для подібних претензій у договорі між СРСР і ФРН від 12 серпня 1970 р. була закріплена норма про визнання непорушності кордонів усіх держав у Європі (ст. 3). Подібна норма увійшла до тексту подальших договорів, укладених ФРН з ПНР, НДР і ЧРСР в 1970-1971 рр.
Однією з головних цілей скликання Наради з безпеки і співробітництва в Європі в 1975 р. у Гельсінкі було закріплення принципу непорушності кордонів. У ст. ПІ Декларації принципів Заключного акта НБСЄ від 1 серпня 1975 р. проголошується: "Держави-учасниці розглядають як непорушні всі кордони одна одної, так і кордони всіх держав в Європі, тому вони утримуватимуться зараз і в майбутньому від будь-яких посягань на ці кордони.
Вони відповідно утримуватимуться також від будь-яких вимог або дій, спрямованих на захоплення й узурпацію частини або всієї території будь-якої держави-учасниці"1.
Таким чином, 35 держав - учасниць ОБСЄ юридично визнали лінії проходження кордонів між ними і всіма державами в Європі; взяли зобов'язання не чинити будь-які замахи на ці кордони; відмовилися від будь-яких територіальних претензій одна до одної.
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Мерзкий народец.
Чуть знаком был с грузином. Во время войны, ТОЙ войны, убили его отца, сыновья за одну ночь выехали все. Мать не захотела.
ЭТИ мрази всё ходили к ней пытались выгнать из дома.
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Не можна робити висновок про націю по одному прикладу, москалів це не стосується, там нема нації.
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Тобто, абхези не винні що розв'язали війну?
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кАКАЯ ВОЙНА?Александр Мединский
Вчора о 09:43 ·

Историческая встреча ветеранов Гражданской войны на востоке Украины - смотрите сегодня и завтра. Эфир в сб. 10:00, вскр. 15:00 на канале «Россия 24» МЗС рішуче засудило проведення Росією так званих "президентських виборів" в окупованій Абхазії - Цензор.НЕТ 8519МЗС рішуче засудило проведення Росією так званих "президентських виборів" в окупованій Абхазії - Цензор.НЕТ 9612

учасники("Атошники")-
Алєксандр Мединский,
Алєксєй Грживач,
Плошкін віталій
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Обоснуешь участие в войне чеченцев под командованием Басаева на стороне абхазцев?
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Не більше ніж донбасята, якби не рашковани, війни не було би ні в Абхазії ні в Україні. Да схід і захід різні, але не до війни, її підштовхнули москалики.
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В первые же дни грузино-абхазской войны Президент Чеченской Республики генерал Джохар Дудаев принял самостоятельно решительные меры. Под его личным руководством был создан и отправлен в Абхазию экспедиционный батальон, численностью в 350 бойцов, обеспеченный оружием и боеприпасами, под командованием Шамиля Басаева.

На чрезвычайной сессии парламента Конфедерации Горских Народов Кавказа , состоявшейся 18 августа в столице Чеченской Республики, в Грозном, было единогласно решено оказать помощь сражающейся Абхазии, рассмотрен вопрос о сборе и отправке добровольцев в Абхазию. Выступая на сессии, генерал Джохар Дудаев сказал: «Я, как Президент Чеченской республики, не могу объявить войну Грузии, но Конфедерация может принять решение об объявлении войны Грузии. И тогда мы поможем». Конфедерация предъявила ультиматум грузинскому руководству о выводе войск до 21 августа, в противном случае она объявляет Грузии войну. 21 августа истек срок ультиматума.
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А хде курский соловей климкинд?
За шо оно зп получает?
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Забувай про нього, тепер тамада з Кривого буде Європу вчити.
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Та я бы забыл, вот только схрена оно заныкалось, а зп получает?
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Так всі отримують, не впевнений що Бодя в Сан Тропе взяв відпустку за свій рахунок.
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Так бодя в выходной день был. Кзот читал, понимаешь, шо это такое, сойка?😀
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піг-дог пачему Парашенку можна на мальдивах на крави балдеть а нашим мальчикам новым лицам нельзя в сан-трапе празнавать празник на крови, так? МЗС рішуче засудило проведення Росією так званих "президентських виборів" в окупованій Абхазії - Цензор.НЕТ 9967
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главком на мальдивах, ну ты при-урок
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Бидлу тєлевізор к курками, що читають реп ротом, "слугам" - тьолочки та шампанське в Сен-Тропе по $1000 за пляшку. Гуляй народ, адже всі тепер "презеденти"!
Тепер разом: ми зробили себе разом ! МЗС рішуче засудило проведення Росією так званих "президентських виборів" в окупованій Абхазії - Цензор.НЕТ 9514
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А, за чей счет то шампанское было, уверен, шо не за бюджетный.
А куда делись 1.7 лярда лолиты с марынкой?
Заметь,1.7 с бюджета были, сечешь, порохнявое
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ЗАСПОКОЮЄ ОДНЕ.
ПІ..АРАСТИЧНЕ ДІЙСТВО А-ЛЯ .БАДОЄВ НЕ БУЛО ПОВЯЗАНЕ З"МАРШЕМ ВЕТЕРАНІВ"
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Він був на День Незалежності, розумієш що таке незалежність, мордва?
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та то, шо вся это мразина лолита сотворила с независимостью, то многие и не праздновали.
Горькая, но правда.
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Та в курсі, на схід від Харкова не святкували.
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ПОДЬТЕСЬ, -РІШЕННЯ ПРО НЕПРОВЕДЕННЯ ВІЙСЬКОВОГО ПАРАДУ БУЛО ПЕРШОЮ СЕРЙОЗНОЮ ПОМИЛКОЮ ПРЕЗИДЕНТА.?
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Чудовий розбір "фішочкі" Бадоєва та Зеленського, або для чого Україну програмують на капітуляцію. МЗС рішуче засудило проведення Росією так званих "президентських виборів" в окупованій Абхазії - Цензор.НЕТ 9847
Твітерянин Gheorghe Bandu @BoSS_Modpe зробив чудовий розбір задумів від російських окупаційних замовників знущання над Днем Незалежності та державними символами у розпал російської агресії.Дуже рекомендую до читання:
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Можливо він в Сан-Тропе, запанувал, бл@, у своїй сторонці, нє?
МЗС рішуче засудило проведення Росією так званих "президентських виборів" в окупованій Абхазії - Цензор.НЕТ 32
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сыньочек, кидани видос про кокорина с мальдив. Там кокорин 500 000 американских денег с нашего бюджета просрал
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Думаєш ЗЕбіли спочатку такий парад хотіли зробити на Хрещатику?
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Ещё недельку и все соевое будет слито в унитаз
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После твоих слов тупым ЗЕбилам не так обидно стало. МЗС рішуче засудило проведення Росією так званих "президентських виборів" в окупованій Абхазії - Цензор.НЕТ 7629
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не зразу..ПІВ РОКУ РОБОТИ ЯК МІНІМУМ..

дегенератів Гройсман(Порошенко) порозставляв"по вертикалі" Неміряно..
законів"під схеми' прйнято ДОФУЯ
вся судова СИСТЕМА-СПІ*АРАШЕНА гРАНОВСЬКИМ(БПП) "НА АМІНЬ'(
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До Дня Аквафрешу на росії..


...Алексей «Тишайший» Михайлович собрал на Волге клон голландского пинаса (не ржать, именно так пишется) - причем, скопировал его полностью, включая голландский флаг. Кстати, сама идея не так глупа, как кажется - голландский флаг очень котировался на тогдашних морях, особенно в портах и проливах (не век же на Волге сидеть). Так что мы имеем дело с первым воровством флага.

Однако, как обычно, мокшан подвели руки, растущие из жопы - заказанные полосы ткани сшили не в том порядке, а вместо довольно редкого оранжевого удалось получить только линяло-красный. Естественно, никто геральдику не проверял, ибо сам царь, будучи московским сидельцем, корабль никогда не видел. А тот, кто видел и о чем-то догадывался, старался не поднимать гнилой вопрос, ради бережения своей спины от кнутования. В итоге и узаконился тот самый аквафреш, который по сей день служит флагом Государства рассейского" МЗС рішуче засудило проведення Росією так званих "президентських виборів" в окупованій Абхазії - Цензор.НЕТ 3223
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