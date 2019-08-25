 МЗС рішуче засудило проведення Росією так званих "президентських виборів" в окупованій Абхазії

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві МЗС.
У тесті зазначається: "Україна не визнає ці фейкові "вибори" та розглядає їх як чергову провокаційну спробу Російської Федерації легітимізувати проросійський сепаратистський режим окупованої грузинської території Абхазія.
Україна незмінно підтримує суверенітет і територіальну цілісність Грузії у межах її міжнародно визнаних кордонів та не визнає так званої незалежності окупованих Абхазії, Грузія, та Цхінвальського регіону/Південної Осетії, Грузія.
Міністерство закордонних справ України закликає Російську Федерацію до поваги й неухильного виконання норм і принципів міжнародного права та перегляду рішення щодо визнання "незалежності" так званих Республіки Абхазія та Республіки Південна Осетія".
Складається таке враження що незалежність країни можуть отримувати лише з погодження США.
З метою усунення будь-яких правових підстав для подібних претензій у договорі між СРСР і ФРН від 12 серпня 1970 р. була закріплена норма про визнання непорушності кордонів усіх держав у Європі (ст. 3). Подібна норма увійшла до тексту подальших договорів, укладених ФРН з ПНР, НДР і ЧРСР в 1970-1971 рр.
Однією з головних цілей скликання Наради з безпеки і співробітництва в Європі в 1975 р. у Гельсінкі було закріплення принципу непорушності кордонів. У ст. ПІ Декларації принципів Заключного акта НБСЄ від 1 серпня 1975 р. проголошується: "Держави-учасниці розглядають як непорушні всі кордони одна одної, так і кордони всіх держав в Європі, тому вони утримуватимуться зараз і в майбутньому від будь-яких посягань на ці кордони.
Вони відповідно утримуватимуться також від будь-яких вимог або дій, спрямованих на захоплення й узурпацію частини або всієї території будь-якої держави-учасниці"1.
Таким чином, 35 держав - учасниць ОБСЄ юридично визнали лінії проходження кордонів між ними і всіма державами в Європі; взяли зобов'язання не чинити будь-які замахи на ці кордони; відмовилися від будь-яких територіальних претензій одна до одної.
Чуть знаком был с грузином. Во время войны, ТОЙ войны, убили его отца, сыновья за одну ночь выехали все. Мать не захотела.
ЭТИ мрази всё ходили к ней пытались выгнать из дома.
Вчора о 09:43 ·
Историческая встреча ветеранов Гражданской войны на востоке Украины - смотрите сегодня и завтра. Эфир в сб. 10:00, вскр. 15:00 на канале «Россия 24»
учасники("Атошники")-
Алєксандр Мединский,
Алєксєй Грживач,
Плошкін віталій
На чрезвычайной сессии парламента Конфедерации Горских Народов Кавказа , состоявшейся 18 августа в столице Чеченской Республики, в Грозном, было единогласно решено оказать помощь сражающейся Абхазии, рассмотрен вопрос о сборе и отправке добровольцев в Абхазию. Выступая на сессии, генерал Джохар Дудаев сказал: «Я, как Президент Чеченской республики, не могу объявить войну Грузии, но Конфедерация может принять решение об объявлении войны Грузии. И тогда мы поможем». Конфедерация предъявила ультиматум грузинскому руководству о выводе войск до 21 августа, в противном случае она объявляет Грузии войну. 21 августа истек срок ультиматума.
За шо оно зп получает?
Тепер разом: ми зробили себе разом !
А куда делись 1.7 лярда лолиты с марынкой?
Заметь,1.7 с бюджета были, сечешь, порохнявое
ПІ..АРАСТИЧНЕ ДІЙСТВО А-ЛЯ .БАДОЄВ НЕ БУЛО ПОВЯЗАНЕ З"МАРШЕМ ВЕТЕРАНІВ"
Горькая, но правда.
Твітерянин Gheorghe Bandu @BoSS_Modpe зробив чудовий розбір задумів від російських окупаційних замовників знущання над Днем Незалежності та державними символами у розпал російської агресії.Дуже рекомендую до читання:
дегенератів Гройсман(Порошенко) порозставляв"по вертикалі" Неміряно..
законів"під схеми' прйнято ДОФУЯ
вся судова СИСТЕМА-СПІ*АРАШЕНА гРАНОВСЬКИМ(БПП) "НА АМІНЬ'(
...Алексей «Тишайший» Михайлович собрал на Волге клон голландского пинаса (не ржать, именно так пишется) - причем, скопировал его полностью, включая голландский флаг. Кстати, сама идея не так глупа, как кажется - голландский флаг очень котировался на тогдашних морях, особенно в портах и проливах (не век же на Волге сидеть). Так что мы имеем дело с первым воровством флага.
Однако, как обычно, мокшан подвели руки, растущие из жопы - заказанные полосы ткани сшили не в том порядке, а вместо довольно редкого оранжевого удалось получить только линяло-красный. Естественно, никто геральдику не проверял, ибо сам царь, будучи московским сидельцем, корабль никогда не видел. А тот, кто видел и о чем-то догадывался, старался не поднимать гнилой вопрос, ради бережения своей спины от кнутования. В итоге и узаконился тот самый аквафреш, который по сей день служит флагом Государства рассейского"