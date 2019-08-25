 Меморіал загиблим воїнам АТО осквернили на Житомирщині. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише УНІАН.

"Облили червоною фарбою облито скульптуру Божої Матері, яка символізує оберіг для вояків. Меморіал пам’яті воїнам АТО у селищі офіційно відкрили на День прапора. Тоді на відкриття зібралися місцеві жителі і військовослужбовці, які дислокуються в Озерному, родини загиблих воїнів в зоні АТО/ООС", - йдеться у повідомленні.

Жителі Озерного звернулися до правоохоронців та планують оголосити винагороду за інформацію про зловмисника, який вчинив наругу над меморіалом.



Нагадаємо, в березні цього року в Харківській області облили фарбою пам'ятний знак учасникам АТО.

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