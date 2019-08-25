 Меморіал загиблим воїнам АТО осквернили на Житомирщині. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише УНІАН.
"Облили червоною фарбою облито скульптуру Божої Матері, яка символізує оберіг для вояків. Меморіал пам’яті воїнам АТО у селищі офіційно відкрили на День прапора. Тоді на відкриття зібралися місцеві жителі і військовослужбовці, які дислокуються в Озерному, родини загиблих воїнів в зоні АТО/ООС", - йдеться у повідомленні.
Жителі Озерного звернулися до правоохоронців та планують оголосити винагороду за інформацію про зловмисника, який вчинив наругу над меморіалом.
Нагадаємо, в березні цього року в Харківській області облили фарбою пам'ятний знак учасникам АТО.
Сам факт встановлення камери ще не вирішує проблеми.
По-перше їх потрібно встановлювати декілька.
По-друге потрібно щоб хтось постійно здійснював спостереження і реагування.
А так.......... ну буде у вас відео як кілька мудаків у спортивних шапочках або балаклавах підійшли і скоїли акт вандалізму. А яка з нього користь.
Крім того сотку баксів коштує сама "голімая" камера. Вночі вона майже безкорисна. Це вже перевірено досвідом.
РюкзаковуАвакову не до этого.
У войны не бывает выходных - на Востоке Украины воины продолжают отстаивать свободу и независимость своей страны. В воскресенье, 25 августа, во время вражеских обстрелов четверо военнослужащих ВСУ получили ранения разной степени тяжести.
Один боец скончался во время эвакуации. Двоих же героев доставили военным вертолетом в Днепр, в знаменитую Мечьку (больница им. Мечникова)
«Состояние Защитников тяжелое, минно-взрывные ранения во время обстрела, политравма (множественные ранения, еще и глаза). В сознании, но кислородозависимые. Направлены в больницу имени Мечникова. Так нам дается наша Независимость и Свобода - кровью и жизнью наших героев»
Мы приносим свои соболезнования близким воинов и надеется на скорейшее выздоровление раненых. Украина не простит... Вечная слава Героям.!
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Лежав у Чернігівському шпиталі, так два старих "пердуни" сиділи і, тихцем, "кістки перемивали" хлопцям з АТО, які там лікувалися, та лаяли Путіна, що побоявся "дальше идти".... Я їх спитав: "Вам не соромно паплюжить тих, хто захищає можливість вам лікування отримувать безкоштовно? Пенсія українська, кишеню, не пече?!"
Заткнулися... А на ранок, дивлюся, обоє на "виписку" рвонули... І у одного під оком - "синець". Видно, почув хтось з хлопців, і не витримав...
Вивести в чистий лан, поставити особою до стіни, навести прицільну комашку стовбура в лоба та розстріляти повною крамницею набоїв, щоб на все життя запам'ятали.
после Валоди придёт такой проукраинский Президент,что Порошенко будет казаться записным ватником и ярым украинофобом..
20.08.19 15:01 "У мене маленька дитина, у мене дружина, випустіть мене під заставу ... Я поважаю військових", - Сороченко, який побив ветерана АТО, під час обрання йому запобіжного заходу. ВIДЕО https://censor.net.ua/ua/video_news/3143802/u_mene_malenka_dytyna_u_mene_drujyna_vypustit_mene_pid_zastavu_ya_povajayu_viyiskovyh_sorochenko_yakyyi
И не обязательно на длительный срок...
Просто сообщать туда, что это за чувак (и) прибыли...
А там им и три месяца как тридцать лет покажутся!
Ищут статуи, картины
Вместо статуй будут урны
«Революции культурной».
А говорят, что все ватники на Донбассе...
2.В день рождения Членина местные ленинисты-сатанисты водрузили на бывший постамент школьный бюстик картавого ****** и водили вокруг хороводы. Пришлось снести постамент и посадить клумбу. Совок головного мозга неизлечим.
3.Сопливые пацаны из городка переселенцев с востока Украины в благодарность за приют ночью на снегу писали большими буквами "Слава ДНР", пока местные жители не поймали и уши не надрали. Больше не пишут.
Эти примеры показывают, что идиотов среди кацапов большинство. Некрофилия и свинство - это их любимое занятие. Нужно законодательно ввести уголовную ответственность за осквернение могил и монументов защитников Украины.