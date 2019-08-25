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 Суспільство
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Все про:Житомирщина (441) плюндрування (26) пам'ятник (521) вандалізм (256)

 Меморіал загиблим воїнам АТО осквернили на Житомирщині. ФОТО

У Житомирській області у військовому містечку Озерне на День Незалежності червоною фарбою облили Меморіал пам'яті воїнам АТО.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише УНІАН.

"Облили червоною фарбою облито скульптуру Божої Матері, яка символізує оберіг для вояків. Меморіал пам’яті воїнам АТО у селищі офіційно відкрили на День прапора. Тоді на відкриття зібралися місцеві жителі і військовослужбовці, які дислокуються в Озерному, родини загиблих воїнів в зоні АТО/ООС", - йдеться у повідомленні.

Жителі Озерного звернулися до правоохоронців та планують оголосити винагороду за інформацію про зловмисника, який вчинив наругу над меморіалом.

Нагадаємо, в березні цього року в Харківській області облили фарбою пам'ятний знак учасникам АТО.

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Меморіал загиблим воїнам АТО осквернили на Житомирщині 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144642
 
 
 Топ коментарі
 
Це триватиме доти поки за глум над пам'яттю національних Героїв не даватимуть мінімум 10 років + серьйозі штрафи (на відновлення пошкоджених пам'ятників
)
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Мемориал погибшим воинам АТО осквернили на Житомирщине - Цензор.НЕТ 9661

У войны не бывает выходных - на Востоке Украины воины продолжают отстаивать свободу и независимость своей страны. В воскресенье, 25 августа, во время вражеских обстрелов четверо военнослужащих ВСУ получили ранения разной степени тяжести.
Один боец скончался во время эвакуации. Двоих же героев доставили военным вертолетом в Днепр, в знаменитую Мечьку (больница им. Мечникова)
«Состояние Защитников тяжелое, минно-взрывные ранения во время обстрела, политравма (множественные ранения, еще и глаза). В сознании, но кислородозависимые. Направлены в больницу имени Мечникова. Так нам дается наша Независимость и Свобода - кровью и жизнью наших героев»
Мы приносим свои соболезнования близким воинов и надеется на скорейшее выздоровление раненых. Украина не простит... Вечная слава Героям.!
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А ви помічаєте - частіш всього паскудять пм"ятники АТОвцям саме в населених пунктах, де, при Союзі, військові гарнізони стояли і стоять, і де осіла велика кількість "відставників", що не побажали їхать на "історичну батьківщину", і мінять пшеничну паляницю і сало, на щі та "аржануху"?
Лежав у Чернігівському шпиталі, так два старих "пердуни" сиділи і, тихцем, "кістки перемивали" хлопцям з АТО, які там лікувалися, та лаяли Путіна, що побоявся "дальше идти".... Я їх спитав: "Вам не соромно паплюжить тих, хто захищає можливість вам лікування отримувать безкоштовно? Пенсія українська, кишеню, не пече?!"
Заткнулися... А на ранок, дивлюся, обоє на "виписку" рвонули... І у одного під оком - "синець". Видно, почув хтось з хлопців, і не витримав...
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Неужели в подобных местах трудно организовать видеонаблюдение?
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А хто фінансуватиме? Це задоволення не з дешевих...
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І - що?
Сам факт встановлення камери ще не вирішує проблеми.
По-перше їх потрібно встановлювати декілька.
По-друге потрібно щоб хтось постійно здійснював спостереження і реагування.
А так.......... ну буде у вас відео як кілька мудаків у спортивних шапочках або балаклавах підійшли і скоїли акт вандалізму. А яка з нього користь.
Крім того сотку баксів коштує сама "голімая" камера. Вночі вона майже безкорисна. Це вже перевірено досвідом.
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а вкрасти на тендері? А відкати? 1000 дол.сама дешева виходить
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В моем городе камеры установлены за деньги горсовета. Ночью снимают отлично. Благодаря камерам было раскрыто несколько случаев вандализма. Камеры установлены не только в местах наибольшего посещения, но даже во дворах многоэтажных домов.
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Граждане города, если они украинцы,а не мусор биологический. Отловить суку и заставить на коленях вымаливать прощение. О восстановлении памятника - и говорить нечего. Сколько уродов ползает ещё по украинской земле! Надо, чтоб земля горела у них под ногами. Поражение в гражданских правах - нормальное решение для скотов.
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Неужели ты не понял,сняли верхушку а прихлебатели остались.Теперь ,я надеюсь новый мент может быть наведет порядок.
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Мемориал погибшим воинам АТО осквернили на Житомирщине - Цензор.НЕТ 9661

У войны не бывает выходных - на Востоке Украины воины продолжают отстаивать свободу и независимость своей страны. В воскресенье, 25 августа, во время вражеских обстрелов четверо военнослужащих ВСУ получили ранения разной степени тяжести.
Один боец скончался во время эвакуации. Двоих же героев доставили военным вертолетом в Днепр, в знаменитую Мечьку (больница им. Мечникова)
«Состояние Защитников тяжелое, минно-взрывные ранения во время обстрела, политравма (множественные ранения, еще и глаза). В сознании, но кислородозависимые. Направлены в больницу имени Мечникова. Так нам дается наша Независимость и Свобода - кровью и жизнью наших героев»
Мы приносим свои соболезнования близким воинов и надеется на скорейшее выздоровление раненых. Украина не простит... Вечная слава Героям.!
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Це триватиме доти поки за глум над пам'яттю національних Героїв не даватимуть мінімум 10 років + серьйозі штрафи (на відновлення пошкоджених пам'ятників
)
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От падлюки. Треба зловити цих тварюк та ****** гарячою смолою.
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Хаим Вейцман, первый президент Израиля...Залман Шазар, президент Израиля...Шимон Перес, президент Израиля...Менахем Бегин, премьер-министр Израиля...Биньями́н (Биби) Нетанья́ху... - всі вихідці з Білорусії...чи не тому політика Білорусії та Ізраїлю стосовно України та Росії схожі, як дві краплі води?...
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А ви помічаєте - частіш всього паскудять пм"ятники АТОвцям саме в населених пунктах, де, при Союзі, військові гарнізони стояли і стоять, і де осіла велика кількість "відставників", що не побажали їхать на "історичну батьківщину", і мінять пшеничну паляницю і сало, на щі та "аржануху"?
Лежав у Чернігівському шпиталі, так два старих "пердуни" сиділи і, тихцем, "кістки перемивали" хлопцям з АТО, які там лікувалися, та лаяли Путіна, що побоявся "дальше идти".... Я їх спитав: "Вам не соромно паплюжить тих, хто захищає можливість вам лікування отримувать безкоштовно? Пенсія українська, кишеню, не пече?!"
Заткнулися... А на ранок, дивлюся, обоє на "виписку" рвонули... І у одного під оком - "синець". Видно, почув хтось з хлопців, і не витримав...
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...для таких нужно выписывать одно-единственное лекарство...
Мемориал погибшим воинам АТО осквернили на Житомирщине - Цензор.НЕТ 7422
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Вивести в чистий лан, поставити особою до стіни, навести прицільну комашку стовбура в лоба та розстріляти повною крамницею набоїв, щоб на все життя запам'ятали.
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Так, красиво працює Р-08, для прощання з такими нелюдями навіть патрону не жаль!
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да мацкавиты денег проплатили, а найти ****** который это сделает за деньги вообще не сложно, вот вообще в любом месте страны(((( не думаю шо это кончелыжная пенсовата сделала, хотя это просто мнение
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Вони мріють про великі російські військові пенсії. Найспритніші з них після розпаду СССР отримали російське громадянство, а жити приїхали в Україну і їздять в РФ за пенсіями. Знаю одного такого.
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Сколько ублюдков шатается по Украине-уму непостижимо.
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Хто буде шукати? Створена за Мародьора Нова Поліція? Сьогодні штук 50 цих створінь ганяли баок з сіл на ринку.. Як казав Барина - Неначасі!
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ну да , как тут могло обойтись без Порошенко , он и в этом виновен.
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Искать надо, и выжигать заразу каленым железом.
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будет,всё будет..
после Валоди придёт такой проукраинский Президент,что Порошенко будет казаться записным ватником и ярым украинофобом..
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Для этого надо время...Зомбоящик пока плодит вату диванную.
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Украина же либеральная страна. Как нас учили и учат, что нужно вытереть сопли и терпеть и простить. Зато раз в год умеем с украинским флагом ходить по Крещатику и петь про перемогу. В любой другой стране тварь сепарскую уже поймали бы и там же прикопали поменяв ему руки с ногами местами.
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З потворами лише так
20.08.19 15:01 "У мене маленька дитина, у мене дружина, випустіть мене під заставу ... Я поважаю військових", - Сороченко, який побив ветерана АТО, під час обрання йому запобіжного заходу. ВIДЕО https://censor.net.ua/ua/video_news/3143802/u_mene_malenka_dytyna_u_mene_drujyna_vypustit_mene_pid_zastavu_ya_povajayu_viyiskovyh_sorochenko_yakyyi
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Скажите спасибо Парашенку который считает что визовый режим с врагом и выдворение из Украины вражеского посольства, где укрываются и координируют свои действия вражеские диверсанты, применять нельзя.
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Вот тут море работы воспитателям из НК,Свободы,ПС,и других организаций.А не за ЛГБТ гоняться .Поскольку полиция,СБУ адекватно не работают,а суды не дают адекватного наказания.Такие преступники просто должны терять глаза по дороге в магазин ,по неосторожности.
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Садить!
И не обязательно на длительный срок...
Просто сообщать туда, что это за чувак (и) прибыли...
А там им и три месяца как тридцать лет покажутся! Меморіал загиблим воїнам АТО осквернили на Житомирщині - Цензор.НЕТ 6738
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Разве такие объекты не должны находиться под пристальным вниманием правоохранителей ? Где камеры ? Где наряд полиции быстрого реагирования ?
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Було б бажання вирішувати питання, наприклад могилу Джима Моррісона у Парижі досі охороняє поліцейський від фанів-вандалів
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С врагами Украины внутри страны вообще ни кто не борется.
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Ходят-бродят хунвейбины,
Ищут статуи, картины
Вместо статуй будут урны
«Революции культурной».
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Москалье которое осталось в Украине после развала ссср
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Мемориал погибшим воинам АТО осквернили на Житомирщине..

А говорят, что все ватники на Донбассе...
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У нас почему то все проблемы должны решаться "само": самосуд, самолечение, самозанятость, самооборона. А государство то где?
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а нету - оно решает свои проблемы - а петьки - воруют и живут по-новому как бпп
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Коли ми прочитаємо таке повідомлення: "Невідомі осквернили меморіал а потім самі собі відрубали руки" ???
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Не обязательно . Нарид где то 30 % не менее за СРСР в виде кацапстана . У меня сын воюет за Украину , а брат путлера любит . Мозги не вправить . Одна звезда родила - две противоположности .
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1.В селе Куриловка Днепр. обл. при союзе грохнулся самолет с командой Пахтакор. На месте падения самолета поставили памятный обелиск и список погибших футболистов. На надписи было кем-то сбито слово СССР. Так один местный идиот долотом нацарапал заново это слово.
2.В день рождения Членина местные ленинисты-сатанисты водрузили на бывший постамент школьный бюстик картавого ****** и водили вокруг хороводы. Пришлось снести постамент и посадить клумбу. Совок головного мозга неизлечим.
3.Сопливые пацаны из городка переселенцев с востока Украины в благодарность за приют ночью на снегу писали большими буквами "Слава ДНР", пока местные жители не поймали и уши не надрали. Больше не пишут.
Эти примеры показывают, что идиотов среди кацапов большинство. Некрофилия и свинство - это их любимое занятие. Нужно законодательно ввести уголовную ответственность за осквернение могил и монументов защитников Украины.
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