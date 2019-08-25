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Все про:затримання (2998) Маріуполь (579) Національна гвардія (571) блокпост (122)

 Нацгвардійці зі стріляниною затримали п'яного громадянина, який намагався прорватися через блокпост під Маріуполем

Воїни Національної гвардії із застосуванням зброї затримали п'яного громадянина, який намагався прорватися через блокпост на автомобілі неподалік Маріуполя.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

"Під час несення служби на блокпосту, що розташований на східній околиці м. Маріуполя, військовослужбовці Національної гвардії України для перевірки документів зупинили автомобіль ВАЗ-21013. Під час спілкування з гвардійцями від водія було чути сильний запах алкоголю. Порушуючи вимоги військового наряду, громадянин К. намагався уникнути відповідальності та спробував прорватися через блокпост на транспортному засобі.

З метою припинення протиправних дій, старшим контрольного пункту було зроблено попередження голосом про застосування зброї та попереджувальний постріл вгору. Проте автомобіль продовжував рух у протилежному напрямку у бік населеного пункту Сопіно, збивши при цьому шлагбаум. Такі дії водія змусили військовослужбовців застосувати зброю для зупинки автомобіля, відкривши вогонь по колесах.

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Громадянина К. було затримано та надано йому домедичну допомогу у зв’язку з травмуванням, а на місце події викликано слідчо-оперативну групу та швидку медичну допомогу.

Наразі порушника передано співробітникам Національної поліції України м. Маріуполя

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144640
 
   
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Гуманисты блин, не по колеса надо, а по глазам.
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...это, часом, не Игарешка Л. к компу торопился? Нацгвардейцы со стрельбой задержали пьяного гражданина, пытавшегося прорваться через блокпост под Мариуполем - Цензор.НЕТ 3943
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Для храбрости тяпнул. И вперед в ненавистную Украину под пулями )) Да. У нас в Донецке много идиотов.Помните об этом ))
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Заметьте- на Восточной Окраине Мариуполя блок-пост! Надо быть законченным кретином, чтобы устроить такую хрень именно на этом блок-посту. Как будто выбирал, придурок. Странно, что не пристрелили. Даже очень странно.
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В якогось чергового порохососа дах знесло. Нацгвардійці зі стріляниною затримали п'яного громадянина, який намагався прорватися через блокпост під Маріуполем - Цензор.НЕТ 7992
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Кожен день черговий порохосос тоби на голову сре.
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ну постреляли в зебила-нарушителя, что сразу "дах знесло"?
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