 Руйнування моста під Харковом сталося через перевантажену фуру, - "Укравтодор"

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Транспортні потоки направлені через іншу частину об’їзної - дорогу Київ-Харків-Довжанський.

"За попередніми даними, руйнування сталося через суттєве перевантаження однієї з фур, що пересувалися мостом, унаслідок чого відбулося зміщення плити і руйнування конструкції. Зміщення конструкції, за попередньою інформацією, міг викликати динамічний удар перевантаженої фури, про що свідчить чітко виражений гальмівний шлях у межах місця руйнування", - наголошують у пресслужбі "Укравтодору".

В "Укравтодорі" зазначають, що відповідно до експертизи Харківського автодорожнього інституту, проведеної у травні 2018 року, міст (побудований в 1977 році) кваліфікувався як працездатний і до категорії аварійних не належав.

Зараз фахівці аналізують відеоспостереження з камер, вивчають гальмівний шлях та інші чинники для остаточного встановлення причини руйнування.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Харкові обвалився міст разом із пішохідною частиною, рух на об'їзній перекрито. ВIДЕО

Рух залізничного транспорту на під'їздах до шляхопроводу уповільнено. На місці події працюють дорожники, мостовики, представники поліції.

За результатами обстеження буде ухвалено рішення про відновлення або ділянки мосту, або необхідності цілковитої реконструкції мостової споруди.