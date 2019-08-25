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Все про:міст (254) обвалення (70) Харків (1479)

 Руйнування моста під Харковом сталося через перевантажену фуру, - "Укравтодор"

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") повідомило, що за попередніми даними аварійне руйнування частини шляхопроводу через залізницю на дорозі М-18 в районі с. Пісочин (об'їзна Харкова) сталося внаслідок динамічного удару перевантаженої фури.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Транспортні потоки направлені через іншу частину об’їзної - дорогу Київ-Харків-Довжанський.

"За попередніми даними, руйнування сталося через суттєве перевантаження однієї з фур, що пересувалися мостом, унаслідок чого відбулося зміщення плити і руйнування конструкції. Зміщення конструкції, за попередньою інформацією, міг викликати динамічний удар перевантаженої фури, про що свідчить чітко виражений гальмівний шлях у межах місця руйнування", - наголошують у пресслужбі "Укравтодору".

В "Укравтодорі" зазначають, що відповідно до експертизи Харківського автодорожнього інституту, проведеної у травні 2018 року, міст (побудований в 1977 році) кваліфікувався як працездатний і до категорії аварійних не належав.

Зараз фахівці аналізують відеоспостереження з камер, вивчають гальмівний шлях та інші чинники для остаточного встановлення причини руйнування.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Харкові обвалився міст разом із пішохідною частиною, рух на об'їзній перекрито. ВIДЕО

Рух залізничного транспорту на під'їздах до шляхопроводу уповільнено. На місці події працюють дорожники, мостовики, представники поліції.

За результатами обстеження буде ухвалено рішення про відновлення або ділянки мосту, або необхідності цілковитої реконструкції мостової споруди.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144639
 
 
 Топ коментарі
 
Брехня. Так перегрузити фуру, щоб обвалився міст неможна. Вона розвалиться. В моста повинен бути запас більше ніж в фури. Це й дурню зрозуміло.

Міст був вже в тому стані що повинен був розвалитися.
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А фура то где?!
Найти и заставить починить мост!
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Винен бардак. Дрожники - бєспрєдєльнічають. Водії - собі по бєспрєдєлу. Менти - собі. Якби менти штрафували за перегруз як слід, то фури не руйнували б транспортну інфраструктуру. Якби дорожники виконували свої обов'язки, то дороги б так легко не руйнувалися. Якби власники транспорту на порушували закону, то на кладовище за 15 років не переїхало б населення міста Охтирка. І не заселили б Черкаси інвалідами. Поголовно.
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А фура то где?!
Найти и заставить починить мост!
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Дійсно, де та фура, чому вона не провалилась разом з мостом а поїхала собі геть! А тому що ця фура була не одна і вона багато років руйнувала мости по всій Україні! Таких перевантажених фур десятки тисяч по всій Україні і вони руйнують дороги та мости кожну хвилину! Після такої заяви всю Харківську службу автодоріг Укравтодору потрібно посадити в тюрму, зі всіма попередніми керівниками за попередні 28 років!
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посмотри на состояние не обрушенной части, там тоже фуры раздолбали бетон до арматуры
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Брехня. Так перегрузити фуру, щоб обвалився міст неможна. Вона розвалиться. В моста повинен бути запас більше ніж в фури. Це й дурню зрозуміло.

Міст був вже в тому стані що повинен був розвалитися.
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Мосту еще и 50 лет нет.
Мосты строятся на сотни лет.
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Це рідкісний випадок, коли міст стоїть 100 років, в нас їх 4 через Прут, жодному нема 100 років, може якісь історичні, що наразі не використовуються вантажним транспортом.
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спочатку цей місток відбудувати, ще місток в дніпрі, щоб філатов для міста виграв спор...а в же десь потім у станиці луганской...бо там міни
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Тільки не ті, що совдеп будував. Там і інтенсивність занижена, і запас по навантаженню зменшений. Плюс мости треба обслуговувати не просто прийти та подивитись, а аналізувати стан перекриття, несущих частин, арматури. Брехня, що не можливо це зробити.
Якщо совдепівські дороги не витримують, то чому мости повинні тримати?
Збільшилось навантаження на все і усім; кількість авто в годину, вантажопідйомність транспорту. А наші усе відтягують капіталки до кращого часу. Не буде його. Коли не почнуть БУДУВАТИ, то старе почне сипатись одне за одним.
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строятся и построили это не одно тоже
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Зачем ты пишешь бред в котором даже приблизительно не разбираешься??? Для таких как ты даже поговорка есть, - "Промолчишь за умного сойдёшь"!
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тоесть, если мост выдерживает вес в 50 тонн, то он и тысячу тонн выдержит.
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Если балка целая, то она и десять фур не заметит. А если она рассыпалась на щебень (как на фото) то завалится под своим весом. Сам мост то в десятки раз тяжелее фуры.
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сопромат вообще для идиотов. ваше мнение верно.
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У одних моих партнеров на юге Украины стоят авто весы с максимальной нагрузкой в 80 тонн. Они поверены и одни из самых новых и точных на большую округу. К ним часто ездят взвеситься, они оказывают такую услугу для окрестных предприятий. Так вот на некоторых фурах, особенно от "Нибулона" весы зашкаливают. На 80 тонн !!! Какая дорога и какой мост выдержит такие нагрузки?

Руйнування моста під Харковом сталося через перевантажену фуру, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 185
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Згоден. Автодор бреше.
Навіть на фото видно, що балка, що лежить на опорах геть зруйнована. І руйнувалась вона багато років. На неї десь зверху затікала вода. Воно накисло і його в мороз порвало. Щебінь посипався. Арматура не витримала і погнулась. Нікому до нього не було діла поки не впало.
Про фуру то казки для дебілів.
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Фура мост поломала.
Может он для велосипедов строился?
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Может, а может быть так к примеру.
Мост - 5тонн.
Грузовик пятитонник берет на борт 10тонн и херачит не 60, а 100 Где его подкидывает на горбаке (потому что в Украине нормальных дорог мало) и вот он наносит удар мосту в 20-30тонн.
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Не хочу даже вникать.
Есть такие специальные люди инженеры.
Они должны заниматься проектированием и расчетами.
Это все равно как вы приходите в кинотеатр смотреть кино и вырубается свет.
Вместо денег за билет выходит админстратор и начинает рассказывать про проблемы с проектированием электросети.
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Все мосты делятся по допустимой нагрузке которую по ним можно провозить. Если в башне ******* то тут никакой инженер не поможет!
Зачем к примеру в селе строить мост который будет выдерживать 40-50тонн или зачем на магистральной трассе строить мост который будет выдерживать только 5тонн???
Всему свое место иначе никаких бюджетов не напасешься.
Хотя конечно если фото от того моста то опорам там явный кирдык!
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Поэтому дороги проектируют по назначению.
Если по дороге ездят фуры она во первых не должна через село проходить.
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вот и спроси водителя фуры, какого он туда поперся
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На дороге все что не запрещено - разрешено.
Нет знака вот и поперся.
Если бы знак был товарищ бы ответил на вопрос про ограничения а не писал что только путин знает.
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Найди и ответь на вопрос какая там максимальная масса разрешена.
Там пишут что фото моста есть.
Как найдешь скажешь.
Пока какие то фантазии идут.
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тоесть если нет знака "пешеходный переход" то нельзя переходить дорогу. ну или если нет знака то можно ехать перегруженой фуре через деревянный мостик. я все правильно понял?
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а он там должен быть вообще? считается, что водитель фуры не пи.рас и не ездит с перегрузом. хотя волны на асфальте на различных дорогах страны говорят об обратном.
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Хватит уже.
Есть разрешенная масса 40 тонн.
На дорогах и мостах с другой разрешенной максимальной массой должен стоять знак.
Нет знака нет запрета.
Это проблемы автодора а не водителя.
Каждая фура как и другие автомобилисты платит налоги и вправе расчитывать на фкункционирующие дороги и работающие правила дорожного движения.
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верно, есть разрешенная масса в 40 т. а если 80т в фуре, это проблемы автодора, или водитель пи.арас? эти пи.ары тупо раздавливают дороги перегрузом
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Нет! Поэтому на мостах и фурах есть установленный тоннаж!
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ПДД изучайте.

3.15 Движение транспортных средств, масса которых превышает ... т, запрещено
3.15 "Движение транспортных средств, масса которых превышает ... т, запрещено"
3.15
Знак 3.15 "Движение транспортных средств, масса которых превышает ... т, запрещено" запрещает движение транспортных средств, в том числе их составов, общая фактическая масса которых превышает указанную на знаке.

Зона действия знака - от места установки до ближайшего перекрестка за ним, а в населенных пунктах, где нет перекрестков, - до конца населенного пункта. Действие знака не прерывается в местах выезда с прилегающих к дороге территорий и в местах пересечения (примыкания) с полевыми, лесными и другими дорогами без покрытия, перед которыми не установлены знаки приоритета.
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Ты вообще в адеквате? Ты хоть первый свой пост перечитай.
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Порохоботы срочно кидайте фотки 2013 года где ещё Кернес с ногами с без 6 лет политиком Зеленским сфоткался Обрушение моста под Харьковом произошло из-за перегруженной фуры, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 3623
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А тексти 2019 підійдуть?
«Мэр Харькова Геннадий Кернес поздравил Владимира Зеленского с убедительной победой на выборах президента Украины. Об этом сообщает UA: Харків.
"Хочу сказать, что я знаю его лично. И я верю, что всем легко будет с ним работать. Не только мне, всем людям.", - сказал Кернес.»
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Ну так порохоботам переобуться как раз плюнуть . https://www.youtube.com/watch?v=dgYWdHQhYyA "Порошенко сейчас проявляет себя как лидер нации" Порохобот предал лидера нации
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Бот, передай прапору, хай він тобі підкоректує програму у частині синхонізації памяті з генератором текстів, бо пишеш про одне, а відповідаєш про інше.
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Я б ще зрозумів якби сказали що через кількох танків які заїхали на міст одночасно...........
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А яка різниця, зараз фура може взяти до 40 т, той самий танк.
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в херовых дорогах виноваты машины
и не поспориш)))
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Было бы очень смешно если бы не было правдой!
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Что ж получается, если запретить машины, то у нас будут дороги?
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Нет, точнее от части. Нужно увеличить штрафы за перегруз и самое главное начать их применять на практике!
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Є ще версія, мікро локальний землетрус.
Нє благодарітє.
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Ну і яка буде реакція нових законодавців щодо наведення порядку на дорогах?
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Скоріш за все накажуть поліції провести черговий пояснювальний "флешмоб".
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Вот оно что, Михалыч. Фура виновата. Гепа и Петя с Омеляном здесь нипричем. Обрушение моста под Харьковом произошло из-за перегруженной фуры, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 556
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Винен бардак. Дрожники - бєспрєдєльнічають. Водії - собі по бєспрєдєлу. Менти - собі. Якби менти штрафували за перегруз як слід, то фури не руйнували б транспортну інфраструктуру. Якби дорожники виконували свої обов'язки, то дороги б так легко не руйнувалися. Якби власники транспорту на порушували закону, то на кладовище за 15 років не переїхало б населення міста Охтирка. І не заселили б Черкаси інвалідами. Поголовно.
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А если бы автобус перегруженый детьми упал в пропасть?
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Так и не решили в стране проблему с перегрузом этих говновозок которые разбивают дороги в которые вкладывают миллиарды наших с вами налогов!
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Ну теперь всё понятно стало, если бы не "динамически ударившая" фура, мост простоял бы ещё лет сто. Только вот интересно, почему эта фура под мостом не валяется...
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Автодор включил дурака.Нужна независимая экспертиза обрушенных и уцелевших конструкций моста.По этому мосту и другим неоднократно возили танки на трейлерах ,которые тянули Ураганы.и он стоял.Гарантирую вину проектантов,строителей ,эксплуатантов и липовых экспердов.Так что нужны помошники водителю - цапу видбувайло,чтобы отбить атаку госбандитов.
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Какая разрешенная маса для этого моста ты можешь сказать?
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Там указатель должен быть если есть ограничения.
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Нужна конкретная цифра. Я вот к примеру не знаю и потому говорить что автодор гонит пургу не буду!
Как минимум надо знать.
Тоннаж и сколько еще у него срок службы
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Нужен конкретный указатель если есть ограничение.
Если нет запрещающего знака то водитель тут при чем?
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При том что если был реальный перегруз то ремонт моста должен быть за его счет!
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На всех автострадах все мосты должны выдерживать трейлеры с танками.При савке так строилось.Танк,минимум 35 тонн,ртейлер под ним тонн 20 и ещё тягачУраган или Маз тонн 10 вот ипосчитай.Да ещё минимум,двухкратный запас по прочности.А жд мосты из аналогичных конструкций должны выдерживать груз120 тонн и вагон под ним тонн40.
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не пишите бред!
Все мосты деляться и по тонажу и по назначению!
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На Автостраде Киев - Одесса все мосты должны иметь одну весовую нагрузку.Туда везут негабариты с перегрузом,или в Николаев.в сопровождении полиции.Так было при савке ,так есть и сейчас.Фермы жб весом 40тонн и длиной 24м,это то,что я лично монтировал в Харькове,и всеони возились по Харьковским мостам и окружной в частности..Поинтересуйтесь весом упавшей пролётной балки и Вы удивитесь!На ней кстати нарисован вес несмываемой краской.
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так вот от чего мосты падают. Мост не устал, по нему фура проехала. Скоро и от велосипедов падать будут.
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5 лет слушаем шо с перегрузами фур покончено, каждый месяц читаем шо весовой контроль закупили..
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Опять никто из чиновников не виноват, так никогда порядка не будет... а кто отвечает за перегруженные фуры... деньги и взятки за это получает, или обратно водители виноваты... А где власть с не виновными чиновниками...
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в первую очередь виноваты люди следящие за состоянием конструкций моста. Мост демонтировать, возвести новый. Рецепт прост, але ж нєма грошей!
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То дорога на войну!!! По ней провезли десятки танков и другой техники в Луганскую область.И обратно в ремонт.Деньги должны найти незамедлительно.Другие мосты танки могут и не выдержать.
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Укравтодор- самая брехливая коррупционная контора , одни откаты и взятки
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То была не фура, а дядька с тачками вез навоз.
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Руйнування моста під Харковом сталося через перевантажену фуру, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 4931

...а там хоть мосты нехай рушатся! сказал - сделал!!!
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Туфта.
Эта брехня в стиле парашенки, соевые схавают. Пять лет же в 144 рэформы верили.
А автодор таки казлины. Это аксиома.
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