 Руйнування моста під Харковом сталося через перевантажену фуру, - "Укравтодор"

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Транспортні потоки направлені через іншу частину об’їзної - дорогу Київ-Харків-Довжанський.
"За попередніми даними, руйнування сталося через суттєве перевантаження однієї з фур, що пересувалися мостом, унаслідок чого відбулося зміщення плити і руйнування конструкції. Зміщення конструкції, за попередньою інформацією, міг викликати динамічний удар перевантаженої фури, про що свідчить чітко виражений гальмівний шлях у межах місця руйнування", - наголошують у пресслужбі "Укравтодору".
В "Укравтодорі" зазначають, що відповідно до експертизи Харківського автодорожнього інституту, проведеної у травні 2018 року, міст (побудований в 1977 році) кваліфікувався як працездатний і до категорії аварійних не належав.
Зараз фахівці аналізують відеоспостереження з камер, вивчають гальмівний шлях та інші чинники для остаточного встановлення причини руйнування.
Рух залізничного транспорту на під'їздах до шляхопроводу уповільнено. На місці події працюють дорожники, мостовики, представники поліції.
За результатами обстеження буде ухвалено рішення про відновлення або ділянки мосту, або необхідності цілковитої реконструкції мостової споруди.
Найти и заставить починить мост!
Міст був вже в тому стані що повинен був розвалитися.
Мосты строятся на сотни лет.
Якщо совдепівські дороги не витримують, то чому мости повинні тримати?
Збільшилось навантаження на все і усім; кількість авто в годину, вантажопідйомність транспорту. А наші усе відтягують капіталки до кращого часу. Не буде його. Коли не почнуть БУДУВАТИ, то старе почне сипатись одне за одним.
Навіть на фото видно, що балка, що лежить на опорах геть зруйнована. І руйнувалась вона багато років. На неї десь зверху затікала вода. Воно накисло і його в мороз порвало. Щебінь посипався. Арматура не витримала і погнулась. Нікому до нього не було діла поки не впало.
Про фуру то казки для дебілів.
Может он для велосипедов строился?
Мост - 5тонн.
Грузовик пятитонник берет на борт 10тонн и херачит не 60, а 100 Где его подкидывает на горбаке (потому что в Украине нормальных дорог мало) и вот он наносит удар мосту в 20-30тонн.
Есть такие специальные люди инженеры.
Они должны заниматься проектированием и расчетами.
Это все равно как вы приходите в кинотеатр смотреть кино и вырубается свет.
Вместо денег за билет выходит админстратор и начинает рассказывать про проблемы с проектированием электросети.
Зачем к примеру в селе строить мост который будет выдерживать 40-50тонн или зачем на магистральной трассе строить мост который будет выдерживать только 5тонн???
Всему свое место иначе никаких бюджетов не напасешься.
Хотя конечно если фото от того моста то опорам там явный кирдык!
Если по дороге ездят фуры она во первых не должна через село проходить.
Нет знака вот и поперся.
Если бы знак был товарищ бы ответил на вопрос про ограничения а не писал что только путин знает.
Там пишут что фото моста есть.
Как найдешь скажешь.
Пока какие то фантазии идут.
Так есть знак или нет?
Есть разрешенная масса 40 тонн.
На дорогах и мостах с другой разрешенной максимальной массой должен стоять знак.
Нет знака нет запрета.
Это проблемы автодора а не водителя.
Каждая фура как и другие автомобилисты платит налоги и вправе расчитывать на фкункционирующие дороги и работающие правила дорожного движения.
3.15 Движение транспортных средств, масса которых превышает ... т, запрещено
3.15 "Движение транспортных средств, масса которых превышает ... т, запрещено"
3.15
Знак 3.15 "Движение транспортных средств, масса которых превышает ... т, запрещено" запрещает движение транспортных средств, в том числе их составов, общая фактическая масса которых превышает указанную на знаке.
Зона действия знака - от места установки до ближайшего перекрестка за ним, а в населенных пунктах, где нет перекрестков, - до конца населенного пункта. Действие знака не прерывается в местах выезда с прилегающих к дороге территорий и в местах пересечения (примыкания) с полевыми, лесными и другими дорогами без покрытия, перед которыми не установлены знаки приоритета.
«Мэр Харькова Геннадий Кернес поздравил Владимира Зеленского с убедительной победой на выборах президента Украины. Об этом сообщает UA: Харків.
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и не поспориш)))
Нє благодарітє.
Как минимум надо знать.
Тоннаж и сколько еще у него срок службы
Если нет запрещающего знака то водитель тут при чем?
Все мосты деляться и по тонажу и по назначению!
...а там хоть мосты нехай рушатся! сказал - сделал!!!
Эта брехня в стиле парашенки, соевые схавают. Пять лет же в 144 рэформы верили.
А автодор таки казлины. Это аксиома.