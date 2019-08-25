 "Це був наш внутрішній флешмоб", - Зеленський про "відставку" Богдана. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
"Взагалі-то кожна людина не має триматися за своє крісло. І взагалі це був наш внутрішній флешмоб. Якщо кожен член нашої команди, якщо він не впорається з якимсь завданням - не чекати від нього, нікого не вмовляти, а готовий відразу піти у відставку, тому заздалегідь пише заяву (про відставку. - Ред.), - я думаю, в цьому нічого страшного немає", - заявив Зеленський.
Нагадаємо, 2 серпня після скандалу з нібито звільненням за власним бажанням голови Офісу Президента Андрія Богдана чиновник заявив, що на самому початку роботи написав заяву про звільнення. "Заяву писав, всі писали", - сказав Богдан.
Того ж дня цю інформацію підтвердив сам президент Зеленський. Він зазначив, що може за необхідності показати суспільству заяви на звільнення від членів своєї команди.
большинство вменяемых туда и не пошли....
@Kieffskiy
Для порохобота Україна неважлива. Для порохобота важлива влада Мародера. А в відсутності цієї влади порохобот перетворюється в гнилу вату і радіє будь яким проблемам України.
Роман Рябчук
@ryabtchuk_roman
Яхта за 200 тысяч евро, судьи и "смотрящие". Как Андрей Богдан отгулял День независимости в Сен-Тропе
так вот, 21 апреля прошло, эпоха бедности закончилась.
Т-шка, что ли? Тогда сочувствую ему, там и выспаться-то негде.
А те як вони казяться від нього - бальзам на рану.
Якщо він ще й припинить цю безглузду, нікому не потрібну кроваву бійню на Донбасі та посадить баригу з основними підбарижниками - буде зовсім чудово.
Грех это...., и неправильно...
Он наживается на войне....
А за без.ответный огонь - путин не трогает его бизнес в рашке....
Флешмоб исполни!
Ххххххххххххххххххх
Дебил, твою зеленую бестолковку не посещала мьісль что тебе уже пора.
"Уговорьі", чмо зеленое, будут очень болнзненьі для тебя.
А теперь при увольнении любого сотрудника ОП тот берет это видео и идет в суд - "Я заявление не писал, меня заставили, собственного желания не было, сам Зеленский подтверждвет, вот интервью" - и получает компенсацию и невыплаченную зарплату из карманов зелефилов. Вы за это голосовали?
Давай еще по прикалываемся, говнокомандующий говногидрант!...