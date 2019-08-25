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 Політика України
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Все про:Зеленський (2478) відставка (542) Богдан Андрій (138) Офіс Президента (70)

 "Це був наш внутрішній флешмоб", - Зеленський про "відставку" Богдана. ВIДЕО

Під час прийому на честь річниці Незалежності України Володимир Зеленський прокоментував відставку глави Офісу Президента Андрія Богдана, назвавши її "внутрішнім флешмобом".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Взагалі-то кожна людина не має триматися за своє крісло. І взагалі це був наш внутрішній флешмоб. Якщо кожен член нашої команди, якщо він не впорається з якимсь завданням - не чекати від нього, нікого не вмовляти, а готовий відразу піти у відставку, тому заздалегідь пише заяву (про відставку. - Ред.), - я думаю, в цьому нічого страшного немає", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, 2 серпня після скандалу з нібито звільненням за власним бажанням голови Офісу Президента Андрія Богдана чиновник заявив, що на самому початку роботи написав заяву про звільнення. "Заяву писав, всі писали", - сказав Богдан.

Того ж дня цю інформацію підтвердив сам президент Зеленський. Він зазначив, що може за необхідності показати суспільству заяви на звільнення від членів своєї команди.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Богдан провів День Незалежності України на весіллі "смотрящего" за Мін'юстом Довбенка в Сен-Тропе, - Bihus.Info. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144637
 
 
 Топ коментарі
 
Таких жидовских выкрутасов ещё предстоит наслушаться. "Это был наш внутренний флешмоб", - Зеленский об "отставке" Богдана - Цензор.НЕТ 8033
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Скажений Оскар‏ @magnat107557910

"Это был наш внутренний флешмоб", - Зеленский об "отставке" Богдана - Цензор.НЕТ 2319

Читаю у зелефаноф: «Вам техники на параде не хватает? Едьте в Марьинку,Авдеевку etc". Напишу небольшой тред об этом на правах человека,прожившего 2,5 года в оккупации. Первое,с чем ассоциируется война-это колонны техники.1.1
Куда бы мы не ехали,я машу в окно нашим солдатам. Медикам на чёрных номерах. Я хочу видеть эту технику в своём освобождённом городе. Я хочу видеть эту технику на Параде в Киеве. Это гордость за нашу Армию! За тех,кто выстоял в 2014,несмотря ни на что. Как-то так.Слава Украине!
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Хрюкоботы вообще не понимают как это, можно нести ответственность находясь на высоком посту, им хочеться шоб все как педро мальдивский воровали по беспределу. Кстати видел вчера ролик мародера, где он чешет почему отсутствовал с утра на Майдане, чувак после недельного запоя без вариантов. Видать стыдно рожей светить было.
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ой неудобная правда, да соя??? благо ботоферма большая, заспамить можно)
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Так, поделись своей правдой - приведи пруфы, доказывающие "как педро мальдивский воровали по беспределу" (с цифрами, датами). Глядишь народ поверит и потянется в ваше секту.
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Факты-по утверждению кума мародера Луценко дело о воровстве в оборонке против партнера мародера Свынарчука открыто еще в 17-м году, с тех пор целому генпрокурору замять его не удалось, ДОСТАТОЧНО. А кого тянуть??? 8% состоящих из пенсов купленных за 1000 грн и людей имеющих воровской доход и заинтересованных в коррупции??? или откровенных рузогавно мертвечука ??? это безнадежно)
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а ЗАЧЕМ туда было ходить? посмотреть как уродец, четырежды откосивший от армии, певший и плясавший во время революции достоинства и войны свои шуточки, объясняет с Майдана (!) Украине и стоящей перед ним армии (!) про революцию и войну: "если кто еще не понял, что происходит - представьте, что ваш сосед украл у вас двух детей. Первого ребенка просто выкрал..." ???

большинство вменяемых туда и не пошли....
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...твои объяснения ему не помогут, видишь, оно само с собой дискутирует... "Це був наш внутрішній флешмоб", - Зеленський про "відставку" Богдана - Цензор.НЕТ 3030 "Це був наш внутрішній флешмоб", - Зеленський про "відставку" Богдана - Цензор.НЕТ 4923
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Самое интересное, что из 73% никто комментарии здесь не пишет. Большинство временно затмённых комиком реально люди простые и незлобные. Топят за зелю здесь активно грязная кацапская троллятина и регионско-сепарские недобитки.
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Киевский 🇺🇦
@Kieffskiy
Для порохобота Україна неважлива. Для порохобота важлива влада Мародера. А в відсутності цієї влади порохобот перетворюється в гнилу вату і радіє будь яким проблемам України.
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комедиант онО и есть кАмедиант..))))))))))))))
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ЗАПАНУЄМ І МИ БРАТТЯ У СВОЇЙ!!! СТОРОНЦІ- оттакий флешмобнутий БЛІАДЬ слуга у нашого ггловного слуги, який підспівув ці рядки Гімну у Сан-Трапе
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Какое оно #бнутое это зелёное чмо. Таких дебилов надо в дурдом, а не в президенты.
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Як там ваше Порося, порохоскот? Від цирозу ще не сдохло?)
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а зебіли то прекрасно розуміють, що зелібоб шут по своїй натурі і президент з нього не получиться. але поки що терплять цей фарс
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А слабо сделать такой "внутренний флешмоб"- всей зекомандой сдохнуть?
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Роман Рябчук

@ryabtchuk_roman


Яхта за 200 тысяч евро, судьи и "смотрящие". Как Андрей Богдан отгулял День независимости в Сен-Тропе"Це був наш внутрішній флешмоб", - Зеленський про "відставку" Богдана - Цензор.НЕТ 6275
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и дополнение для забывчивых зебилов.... "Це був наш внутрішній флешмоб", - Зеленський про "відставку" Богдана - Цензор.НЕТ 4446
"Це був наш внутрішній флешмоб", - Зеленський про "відставку" Богдана - Цензор.НЕТ 1001
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к чему этот пост? Написали же - 21 апреля, конец эпохи бедности.
так вот, 21 апреля прошло, эпоха бедности закончилась.
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Вообще яхта за 200 тыр евро - это что-то мелкое совсем.
Т-шка, что ли? Тогда сочувствую ему, там и выспаться-то негде.
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Класно Зеленський тролить порохососів. "Це був наш внутрішній флешмоб", - Зеленський про "відставку" Богдана - Цензор.НЕТ 5985
А те як вони казяться від нього - бальзам на рану.

Якщо він ще й припинить цю безглузду, нікому не потрібну кроваву бійню на Донбасі та посадить баригу з основними підбарижниками - буде зовсім чудово.
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...бросай это дело, вася, хотя бы перед заходом на Цензор... "Це був наш внутрішній флешмоб", - Зеленський про "відставку" Богдана - Цензор.НЕТ 918
"Це був наш внутрішній флешмоб", - Зеленський про "відставку" Богдана - Цензор.НЕТ 153
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Топ Ган - и посоветуй ему перестать долбится в задницу...

Грех это...., и неправильно...
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Порохоскотам мабуть більш до вподоби фанфуріки з боярою та склоомивач. Так само, як і вашим ідейним та ментальним братам - кацапам)
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Не розумію твоєї свинособачої мови, кацап-порохоскот. Пиши по-людські.
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Oleg Malin - не остановит....

Он наживается на войне....
А за без.ответный огонь - путин не трогает его бизнес в рашке....
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А там фся команда написала заявы?! Или "был тот, который не" писал?
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Один з перших результатів за запитом Ukrainian facepalm - оцей. За його допомогою і прокоментую цей "флешмоб", трясця його матері...

"Це був наш внутрішній флешмоб", - Зеленський про "відставку" Богдана - Цензор.НЕТ 8409
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"Цирк без дроту"!!! ПреЗЕдент визнав-він не актор, а просто КловунВова!
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странно, умникам из бригады зебилов не стыдно, мда, а ведь тогда это и не лечиться.
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Вован, война идёт, тарифы не падают, закон нарушал?
Флешмоб исполни!
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Команда клоуна це гопникі девяностих років замішана на баригах і брехунах. Не знаю ні одного знокомого (а їх в мене багато) єврея,щоб був не брехуном,а головне --це все робити для своєї ОСОБИСТОЇ вигоди.
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Ну таки . все видели как в кафе во Франции он прятался за спину жены и за это чмо проголосовавшие теперь ждут от него смелых и мужественных поступков . тьху гидота
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Если каждый член нашей команды, если он не справится с какой-то задачей - не ждать от него, никого не уговаривать, а готов сразу пойти в отставку, Источник: https://censor.net.ua/v3144637

Ххххххххххххххххххх

Дебил, твою зеленую бестолковку не посещала мьісль что тебе уже пора.
"Уговорьі", чмо зеленое, будут очень болнзненьі для тебя.
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Разве зеленский виноват что он стал президентом? Виноваты те кто за него голосовали !
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А он в ответ им фшлешмоб в Сен-Тропе устроил, какие умнички, как мне нравится эта креативная команда -разом до перемогы!!!!
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Зеленский не виновата что за него проголосовали дэбилы . Это они виноваты
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То есть Зеленский признался в совершении преступления: он заставил сотрудников написать заявления на увольнение с открытой датой, как в самой левой конторе. При этом Зеленский даже не скрывает этого, т.к. считает нормой. Инспекция по труду, надо проверить все его фирмы! Там нарушений на несколько миллионов штрафа.

А теперь при увольнении любого сотрудника ОП тот берет это видео и идет в суд - "Я заявление не писал, меня заставили, собственного желания не было, сам Зеленский подтверждвет, вот интервью" - и получает компенсацию и невыплаченную зарплату из карманов зелефилов. Вы за это голосовали?
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флешмобы, стендапы, перфомансы, инсталяции, главное что зебилы в восторге, мрази
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"Украинский воин Виталий Собко погиб на Донбассе 25 августа."

Давай еще по прикалываемся, говнокомандующий говногидрант!...
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Вообще-то заявление об увольнении без даты, но с подписью является правонарушением. Но президенту - закон не писан...
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