 Лідери "Великої сімки" вирішили, що повертати Росію до групи рано, - AFP

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє AFP із посиланням на дипломатичні джерела.

"Вони погодилися з ідеєю, що G7 має зміцнити діалог і координацію з Росією щодо поточних криз, проте зазначили, що занадто рано повертати росіян за стіл", - сказало джерело.

Раніше видання Bloomberg повідомило, що Президент Дональд Трамп заявив, що "безумовно можливо", що він запросить Володимира Путіна як гостя на саміт "Великої сімки" в США наступного року, щоб створити точку дотику з іншими країнами.

Нагадаємо, 24 серпня лідери всіх країн, що належвть до "Групи семи", прибули до Франції для участі в саміті в місті Біарріц.

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