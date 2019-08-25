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Все про:G-7 (188) Росія (19455) саміт (243)

 Лідери "Великої сімки" вирішили, що повертати Росію до групи рано, - AFP

На саміті у французькому місті Біарріц лідери "Великої сімки" погодилися, що повертати Росію ще рано, але діалог і координацію треба зміцнити.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє AFP із посиланням на дипломатичні джерела.

"Вони погодилися з ідеєю, що G7 має зміцнити діалог і координацію з Росією щодо поточних криз, проте зазначили, що занадто рано повертати росіян за стіл", - сказало джерело.

Раніше видання Bloomberg повідомило, що Президент Дональд Трамп заявив, що "безумовно можливо", що він запросить Володимира Путіна як гостя на саміт "Великої сімки" в США наступного року, щоб створити точку дотику з іншими країнами.

Нагадаємо, 24 серпня лідери всіх країн, що належвть до "Групи семи", прибули до Франції для участі в саміті в місті Біарріц.

Читайте також: Канада та Велика Британія проти повернення Росії до "Великої сімки"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144635
 
   
 Топ коментарі
 
А москалі вже шкарпетки попрасували...
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...отметили, что слишком рано возвращать россиян за стол", - сказал источник.

Правильно. Как это, свинью - за стол?
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Оце набагато точніше... В Біаріцці - "Джі7", а в Сколково - "Жо1"
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А москалі вже шкарпетки попрасували...
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Такую зраду соевым обломали😀
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Тобто, ти б радів поверненню окупантів у G-7(8)? Якщо соєвих це б засмутило, то зекоксовані б раділи? Я правильно зрозумів?
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Шо ты там зрозумить можешь?😀
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Не "грузи" йому мізки... Логічні конструкції подібного масштабу він осмислить не здатен...
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...отметили, что слишком рано возвращать россиян за стол", - сказал источник.

Правильно. Как это, свинью - за стол?
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Судя по тону обсуждений в россми, главной нитью было одно - "очень лестно, конечно, а оно нам надо?" Как и с ПАСЕ.
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Делікатно, красиво, по буржуйські у відповідь на ядерний шантаж лошаріком та бурєвестніком цивілізований світ показав ботоксному карліку велику дулю.
Лидеры "Большой семерки" решили, что возвращать Россию в группу рано, - AFP - Цензор.НЕТ 6764
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Мóцквалі, а як вам плавається на Містралях? Лидеры "Большой семерки" решили, что возвращать Россию в группу рано, - AFP - Цензор.НЕТ 4304
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"лидеры "Большой семерки" согласились, что возвращать Россию пока рано, но диалог и координацию надо укрепить"...про укрепление им навеял просмотр в ютубе избиение и пытки полицией РФ своих граждан? Лицемерные ,продажные наследники Мюнхинского сговора...
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Рано порадовалась кацапня )) Запад он такой...
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Просто "молниеносная" реакция лидеров G7.
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Что там макаронники делают? Лоббируют интересы русни? К примеру Норвегия или Швеция в разы более достойны быть предсталены в этой говорильне.
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это правда. как блеет мордва - время еще не пришло. Кацапне не встречаться с гейропейцами нужно а подумать о вечном, о новых напользе для русни, о санкцЫях.
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Я чомусь думаю, що такий результат через те, що з Джонсоном і Трюдо переговорили. І не з зебільного жОПУ, а з офісу Порошенка. Можливо, і сам Петро перетер.
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офису порошенка это та комната в которой свиновальц соскладировал снятые мониторы?
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Да нет... "Офис Порошенка" - это то место, где занимаются реальной политикой, а не "флешмобами" и "блазенскими балет-шоу" на площадях, на которых лилась кровь патриотов Украины...
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А я считаю, что до тех пор, пока в России оправдывают чудовищные преступления проклятого маньяка Сталина ни о каком возвращении их в общество цивилизованных стран не может быть и речи.
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...і створить незалежну та самостійну угрофінську державу а етнічних межах угрофінів. Можливо, що це буде багато угрофінських держав.
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Самі підняли це питання - самі ж і намагаються його закрити. Лідери "Великої сімки" вирішили, що повертати Росію до групи рано, - AFP - Цензор.НЕТ 3989
Цікава позиція Росії. Вона веде себе так ніби їй зовсім байдуже ця "сімка".
А може так воно і є?
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Просто Росія звикла жить по принципу: "Хочу, щоб у мене було ВСЕ, а мені, за це, не було нічого...".
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Ты хоть и попытался что-то высрать на украинском, но свинорус в тебе победил. Москальское ватное нутро ничем не прикрыть.
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