EN|RU|UK
Теми дня: Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Політика України
  9130  189
Все про:Порошенко (9593) Волкер Курт (454)

 Спецпредставник США Волкер зустрівся із Порошенком

Спецпредставник США щодо України Курт Волкер провів робочу зустріч із п'ятим президентом України Петром Порошенком.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці Порошенка.

У повідомленні зазначається: "Як завжди тепла і змістовна зустріч зі спеціальним посланцем США щодо України Куртом Волкером.

Я подякував йому за незмінну і тверду підтримку з боку Сполучених Штатів у питанні відновлення суверенітету і територіальної цілісності України. Також наголосив на передчасності та хибності розмов про запрошення Росії до участі у зустрічах країн групи "Великої сімки".

Для припинення російської агресії важливо ввести миротворчий контингент ООН на окуповану частину Донбасу та продовжити військово-технічну співпрацю України зі США. Також я підкреслив необхідність продовження боротьби за звільнення всіх українських заручників Кремля, зокрема Романа Сущенка, Олега Сенцова та 24-х полонених українських моряків".

Спецпредставник США Волкер зустрівся із Порошенком 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144631
 
   
 Топ коментарі
 
так Порох же классний дипломат, поміркована, знаюча людина, вихована, нарешті в додачу, на відмінність від цього торчкового дезертира-неука , дешевого паяца, сцикла, брехуна з кварталу...Але зєлохторат продовжує облизувати свого нічкчемного ШанПанЗє за всі його витівки проти самої держави та народу України...Перефразую(трохи) Бенюка :"таки вийшло з маленького Вови велике х*йло"...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Сколько Порошенко заплатіл за встрєчу?
Запитай у Брітіш Бродкастінг Компані (ВВС), вони знають по собі, скільки таке коштує.

 показати весь коментар
 
 
Кто теперь порошенко ? Бессмысленная встреча. Больше похоже на отчаянный пиар тонущего за любые деньги.
 показати весь коментар
 
 
Скорей всего Волкер предостерег петра от последствий в случае продолжения его мерзких пакостей и коварства...
 показати весь коментар
 
 
А може б тобі було краще, перед тим як викласти («наложить») це на Цензорі, порадитись, з своїм лікарем психіатром?
 показати весь коментар
 
а чего ольгинцы еще на статьи про пороха реагируют?по клоуну еще не решили пока? Спецпредставитель США Волкер провел встречу с Порошенко - Цензор.НЕТ 7467
 показати весь коментар
 
 
Вели беседу за освобождение военнопленных моряков, которых порох их сам и запер туда.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Вот, ты кто такое, чучело соевое?! Жди сиди. Тебя вызовут куда надо. И не один ещё раз. О шкуре своей позаботься, деятель!
 показати весь коментар
 
 
сережа,если слишком много вызывать,может вызывалка сломаться..
 показати весь коментар
 
 
Спрашивал о 144 потужных рехвормах и приглашал посетить Гуантанамо?
 показати весь коментар
 
 
Треба дописувати до кінця - за кого пан проголосував?. Але всім і так стає зрозуміло, що пан дебіл проголосував за Мародера. Схоже вже вдруге.
 показати весь коментар
 
TI каким-то образом обратилось (нет начала фразы) к Президенту Украины по поводу борьбы с коррупцией? Какой ужас!!!
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Петя ищет пути, куда драпать и сколько лярдов нужно для этого. Это не спасет мародера. Лазаренко тоже так думал, теперь вазелин с собой носит.
 показати весь коментар
 
 
мужики рішили пива випити, а тут такий кіпіш піднявся )))
 показати весь коментар
 
Ой, ну как ты умеешь красиво сформулировать и элегантно облечь...
 показати весь коментар
 
Да, ему видимо до сих пор боятся сказать правду, чтоб лишний раз не расстраивать...
 показати весь коментар
 
Возьми рошенку с полочки . Заработал .И запомни её сосать надо а не кусать .Так на дольше хватает
 показати весь коментар
 
 
Два лузера - один несет антикремлевскую отсебятину на фоне дружеских пропутинских высказываний своего рыжего хазяина, второй, пролетев как фанера над Парижем, как ни в чем не бывало, пытается корчить умную рожу при проигранной игре.
 показати весь коментар
 
 
Пете наглядно пояснили,--- успокойся ,иначе поедешь к Павлику!!!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Волкер:
- Петро, а ты почему еще не сидишь?
Порошенко:
- Адвокат в отпуске!
 показати весь коментар
 
 
тебя никто не читает а через 1-2 месяца и платить будет некому за порохоботство..
 показати весь коментар
 
 
...вася, ты, часом, не родственник куриному маршалу всея лугандонии? Спецпредставник США Волкер зустрівся із Порошенком - Цензор.НЕТ 2166
 показати весь коментар
 
 
все встречи и международные делегации - дело МИД а там друг Порошенко...очевидно ты считаешь, что их надо судить за такое..Да? я скорее с тобой согласен..
 показати весь коментар
 
 
...сам с собой полемизируешь? Спецпредставник США Волкер зустрівся із Порошенком - Цензор.НЕТ 8967 Весьма симптоматично... Спецпредставник США Волкер зустрівся із Порошенком - Цензор.НЕТ 4954
 показати весь коментар
 
 
волкер-наш президент, владимир-наш дурнуватый клоун.
 показати весь коментар
 
 
аналогично тебя никто не читает - неужели єто действительно ПОРОШЕНКО!!!!
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
а був один такий злодюга і брехун )
 показати весь коментар
 
Скоро начнутся сообщения:
- Петр Порошенко проснулся на 15 минут раньше (позже);
- у Петра Порошенко запорище, так как плохой сон о моряках был (что они наконец то вернутся);
- сегодня иудей Петр посетил Христианскую Церковь (зачем только);
- завтра превеликий Петр Порошенко встретится с 5 замом 3 секретаря госдепа.
Петр Петр сидеть тебе скоро... Вот визгу то будет. Пока накоплю на попкорн и колу.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Неужели откупился? Впрочем 8 миллиардов украденных у нас с вами вполне достаточно!(со слов советника мера Нью-Йорка Сема Кислина)
 показати весь коментар
 
 
С этим числом 8 у Пети вообще какая-то магия. Посадил за граты 8 тысяч патриотов. Украл 8 миллиардов. Обогатился даже не в 8, а 80 раз! Знающие люди говорили.
 показати весь коментар
 
 
У нас на рынке бабка,торгующая специями,утверждает,что Порох украл 18 миллиардов,инфа более,чем надёжная,ей соседка об этом по секрету рассказала.
 показати весь коментар
 
 
Шо в тебе можна вкрасти, малозабезпечений? Субсидії поки що не відміняли для таких як ти...
 показати весь коментар
 
Курт Волкер провел рабочую встречу с пятым президентом Украины Петром Порошенко.Источник: https://censor.net.ua/n3144631

Чому це Порошенко п'ятий президент?
4 лютого 2015 року Верховна Рада 281 голосом позбавила Януковича звання Президента України[173].
 показати весь коментар
 
и сказал Волкер парашенко - петя, ты не выделывайся, а собирай вещи и прямо суд-тюрьма... вот так вот тепло прошла встреча...
 показати весь коментар
 
 
Истерикой зеленых шмарклей удовлетворен, а присовокупить впечатления от Марша - и нирвана.
 показати весь коментар
 
 
Обговорюють яку ще копость має зробити барига Україні щоб отримати пристанище в США. Спецпредставник США Волкер зустрівся із Порошенком - Цензор.НЕТ 444
 показати весь коментар
 
он озвучивает главную говно-мысль со срувясны...
зебилята и свинособаки, прямо захлебываются от ненависти к Порошенко!...))
 показати весь коментар
 
 
Волкер ловил Зеленского, но не поймал
чиста как пра Скавараду
 показати весь коментар
 
Мабуть Мародер позичив у Волкера грошей і той вирішив потрясти за загривок боржника Спецпредставник США Волкер зустрівся із Порошенком - Цензор.НЕТ 8353
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору