 Спецпредставник США Волкер зустрівся із Порошенком

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці Порошенка.
У повідомленні зазначається: "Як завжди тепла і змістовна зустріч зі спеціальним посланцем США щодо України Куртом Волкером.
Я подякував йому за незмінну і тверду підтримку з боку Сполучених Штатів у питанні відновлення суверенітету і територіальної цілісності України. Також наголосив на передчасності та хибності розмов про запрошення Росії до участі у зустрічах країн групи "Великої сімки".
Для припинення російської агресії важливо ввести миротворчий контингент ООН на окуповану частину Донбасу та продовжити військово-технічну співпрацю України зі США. Також я підкреслив необхідність продовження боротьби за звільнення всіх українських заручників Кремля, зокрема Романа Сущенка, Олега Сенцова та 24-х полонених українських моряків".
Запитай у Брітіш Бродкастінг Компані (ВВС), вони знають по собі, скільки таке коштує.
- Петро, а ты почему еще не сидишь?
Порошенко:
- Адвокат в отпуске!
- Петр Порошенко проснулся на 15 минут раньше (позже);
- у Петра Порошенко запорище, так как плохой сон о моряках был (что они наконец то вернутся);
- сегодня иудей Петр посетил Христианскую Церковь (зачем только);
- завтра превеликий Петр Порошенко встретится с 5 замом 3 секретаря госдепа.
Петр Петр сидеть тебе скоро... Вот визгу то будет. Пока накоплю на попкорн и колу.
Чому це Порошенко п'ятий президент?
4 лютого 2015 року Верховна Рада 281 голосом позбавила Януковича звання Президента України[173].
зебилята и свинособаки, прямо захлебываются от ненависти к Порошенко!...))
чиста как пра Скавараду