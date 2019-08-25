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 Економіка
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Все про:гривня (73) НБУ (475) підробка (150)

 У першому півріччі 2019 року кількість підроблених гривень знизилася на чверть, - НБУ

Національний банк вказує на зниження кількості підроблених банкнот національної валюти за підсумками першого півріччя 2019 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національного банку України.

Зокрема, кількість і сума підроблення банкнот гривні за перше півріччя 2019 року, якщо порівняти з аналогічним періодом 2018 року, знизилися на 26% і 20% відповідно.

"Тому загалом кількість підроблених банкнот національної валюти є стабільно низькою", - йдеться в повідомленні.

Традиційно більшість (99%) вилучених з обігу в першому півріччі 2019 року підроблених банкнот гривні припадала на банкноти чотирьох номіналів: 500 грн (50% від загальної кількості вилучених підробок), 100 грн (24%), 200 грн (14%), 50 грн (11%).

Інші вилучені з обігу підроблені банкноти номіналами від 1 до 20 гривень становлять лише 1%.

Найчастіше виявлені підроблені банкноти збувалися через каси закладів швидкого харчування, торгівлі та автозаправних станцій.

Дивіться також: НБУ вводить в обіг банкноти 1000 гривень з 25 жовтня. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144630
 
 
 Топ коментарі
 
Лахтинські бот-програми, формують пости, оперуючи базовим набором слів: «соя, мародьор, вальцман, песики»
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ніхто і не здивується, якщо ти, бот, згенеруєш тут такий текст.

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І що саме за цим стоїт, чому саме такі дані НБУ може пояснити?

Чи як в пісну - що бачу про те й співаю?
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А тебе шо за дело ? Вычищай туалеты и задницы европенсов и не лезь не в свое дело В первом полугодии 2019 количество поддельных гривен снизилось на четверть, - НБУ - Цензор.НЕТ 7819
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Навіть кількість фальшивих гривень в обігу зменьшується. А кількість слів "задніца", "туалєт" тощо з рашкороту в день не може зменьшитись в принципі. Бо як зменьшиться, то то вже буде не рашик. а щось більш схоже на homo sapiens.
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Лахтинські бот-програми, формують пости, оперуючи базовим набором слів: «соя, мародьор, вальцман, песики»
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Как показали выборы , таких ботов в Украине 73% . Не многовато ли ? У першому півріччі 2019 року кількість підроблених гривень знизилася на чверть, - НБУ - Цензор.НЕТ 535
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Ні один бот не згадає "задніцу" чи "туалєт" стільки разів на день як живий мóцкваль.
Навіть якщо бота на це спеціально запрограмувати, він рашика не переможе.
Там тисячі років генетичного відбору й генетичного програмування.
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Ну канешно , ты же работаешь в ЕС главой компании современных технологий ... Може хорош уже мозги парить ? Всем прекрасно известно кем работают гастеры . Бывают канешно исключения , но дюже редко .
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Не удивлюсь если он ещё и гривны подделывал,на всем деньги делал,моральные вопросы этого индивид а не волновали
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ніхто і не здивується, якщо ти, бот, згенеруєш тут такий текст.

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Ввсе ХВальшивомонетчики пАшли работать в банки... В первом полугодии 2019 количество поддельных гривен снизилось на четверть, - НБУ - Цензор.НЕТ 2372 Будут печатать там В первом полугодии 2019 количество поддельных гривен снизилось на четверть, - НБУ - Цензор.НЕТ 2372
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ДО ЦЬОГО ЦЬОГО НЕ БУЛО (Ц)

В первом полугодии 2019 количество поддельных гривен снизилось на четверть, - НБУ - Цензор.НЕТ 7622
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стопудово, євро і долари вигідніше, навіть виходячи з курсу
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прогнали Порошенко и гривна постоянно укрепляется
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Ага, зебіки встигли надрукувати фальшиві ОГВЗ і впарити їх іноземним лохам. "Робот". цікаво, невже особисто тебе турбують курси валют?
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так это.... все грымчаку впарили...вместе с календариками )))))
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Доречі, а що з Юрієм Михайло/Миколайовичем?
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от честно - не знаю...(но так как залог не внесли...наверное сидит)
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А куди поділися фальшиві гривні? Усі роздали зебілам за агітацію, голосування та участь у масовках?
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Дык это объясняется просто, начали подделывать более крупные по номиналу купюры.
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Правильно. Смысл подделывать бумагу которая стоит дешевле самой бумаги. Обясните мне великие економисты как шайба для болта из обычной оцинковки может стоить в 20 раз дороже стоимости монеты такого же размера? Шайба размером с 5 копеек стоит 1 гривню, а 5 копеек стоит 5 копеек.
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Ага вот на прошлой неделе мне тетка пыталась впарить ксероксную двадцатку, потом сделала удивленную рожу и молча ушла, даже забыла с перепугу что купить хотела
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