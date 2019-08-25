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 Політика України
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Все про:Мартиненко (183) Ситник (510)

 У Мартиненка звинуватили Ситника в порушенні закону про презумпцію невинуватості у відповідь на заяви глави НАБУ про тиск на суддів

Директор НАБУ Артем Ситник продовжує незаконно піариться на згадуванні Миколи Мартиненка, порушуючи презумпцію невинуватості.

Про це заявила пресслужба ексдепутата, повідомляє Апостроф.

"Пан Ситник у публічних коментарях знову почав згадувати ім'я Миколи Мартиненка, без рішення суду подаючи його як нібито винного. Хоча судові слухання в суді першої інстанції показали, що доказову базу щодо Мартиненка було сфабриковано, захист аргументовано показав юридичну нікчемність всіх обвинувачень НАБУ", - йдеться в повідомленні.

У ексдепутата заявили, що "директор НАБУ дуже любить піар і прикриває ним свої провали. Він безцеремонно порушує презумпцію невинуватості та виходить за межі закону і своїх повноважень, коли бере на себе роль одночасно слідчого, прокурора і судді щодо Миколи Мартиненка".

"Пан Ситник радий служити будь-якій владі. Але директор НАБУ став токсичним, його не взяли  в жоден виборчий список. Проти нього розслідується низка справ про корупцію. Він є фігурантом американської справи про втручання у вибори президента США - і каже неправду, коли заперечує, що його допитувало ФБР... Тому Артем Ситник намагається за всяку ціну утриматися на посаді. Але за всі порушення закону, за фальсифікацію обвинувачень у "справі Мартиненка" рано чи пізно настане кримінальна відповідальність", - стверджують у Мартиненка.

Раніше глава НАБУ Артем Ситник заявив, що під час судового засідання щодо обрання запобіжного заходу екснардепу Миколі Мартиненку в залі суду перебувало 18 нардепів і три чинних міністри, які чинили "безпосередній тиск на суддю".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144629
 
 
 Топ коментарі
 
Хрюканье переходило в истерический визг, похоже не просто корыто забирали, дело шло к забою...
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У мартышки жопа пригорает. Чует,что могут за неё взять в любой момент.
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Во как у барыг.Любое заявление-нарушение презумпции невиновности.А уголовные дела-преследования политические.Что такие как Мартыненко "петь" будут,когда антикоррупционный суд работать начнет?Там уже по году уголовные дела зачитывать не будут,как Насирову.
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А у кошки четыре ноги,
А сзади у ней длинный хвост.
А ты трогать ее не моги
За ее малый рост, малый рост

Припев:

А ты не бей, не бей, не бей кота по пузу,
Кота по пузу, кота по пузу.
А ты не бей, не бей, не бей кота по пузу,
И мокрым полотенцем не моги.
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Хрюканье переходило в истерический визг, похоже не просто корыто забирали, дело шло к забою...
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мож не столько ворошит, сколько у депуворов не получается на тормозах держать дела) вообще лично мне пофиг как фамилия главы, лишь бы ворье по тюрьмам было
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Ни одно расследование, которыми занимается Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), еще не развалилось. Об этом заявил директор ведомства Артем Сытник, сообщило 25 августа "Українське радіо".

"Дело еще ни одно не развалено, потому что ни одно решение не вступило в силу, ни один оправдательный приговор не вступил в силу. И это только первая инстанция", - сказал он.

По мнению директора НАБУ, появление антикоррупционного суда позволит правосудию стать более качественным.

"В этом и была идея создания антикоррупционного суда - и судьи отбирались иностранными экспертами - что все же правосудие будет отличаться от того, когда судьи руководствуются вовсе не законом, не доказательствами, а теми факторами, которые сейчас их окружают", - подчеркнул Сытник.
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мсье из пресс-службы депутата знают толк....
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СЛУГИ НАРОДУ,, АЮШКИ.. де ви?? Для чиновників потрібно вводити закон "ПРИЗУМЦІЯ ВИНУВАТОСТІ" і вони мають дрожати, що люба кава у компаніі потенційного ідвідувача, може і буде розцінюватися як зговор і каратися строками від 5 років.. хай на совість працюють .. і боятся..
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шото подобное они декларировали принять, типа презумпции виновности для богатств чиновников, поживем увидим, вруны как рошения или нет)
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Во как у барыг.Любое заявление-нарушение презумпции невиновности.А уголовные дела-преследования политические.Что такие как Мартыненко "петь" будут,когда антикоррупционный суд работать начнет?Там уже по году уголовные дела зачитывать не будут,как Насирову.
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У мартышки жопа пригорает. Чует,что могут за неё взять в любой момент.
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а в набу ж знают, что доказательств у них нет, вот поэтому они так и затягивали передачу дела в суд. и если б не защита, которая продавливала этот вопрос, то дело бы щас суд не рассматривал
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У Мартына истерика, Коля точно присядет лет на пять как минимум.
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ну а що він може запропонувати? Якщо інших варіантів нема. Та й йому завжди усі заважають, то суди, то ніби міністри, то САП, то ГПУ? Простіше названи тих, хто йому не заважав (враховуючи його брєд)
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