 У Мартиненка звинуватили Ситника в порушенні закону про презумпцію невинуватості у відповідь на заяви глави НАБУ про тиск на суддів

Про це заявила пресслужба ексдепутата, повідомляє Апостроф.

"Пан Ситник у публічних коментарях знову почав згадувати ім'я Миколи Мартиненка, без рішення суду подаючи його як нібито винного. Хоча судові слухання в суді першої інстанції показали, що доказову базу щодо Мартиненка було сфабриковано, захист аргументовано показав юридичну нікчемність всіх обвинувачень НАБУ", - йдеться в повідомленні.

У ексдепутата заявили, що "директор НАБУ дуже любить піар і прикриває ним свої провали. Він безцеремонно порушує презумпцію невинуватості та виходить за межі закону і своїх повноважень, коли бере на себе роль одночасно слідчого, прокурора і судді щодо Миколи Мартиненка".

"Пан Ситник радий служити будь-якій владі. Але директор НАБУ став токсичним, його не взяли в жоден виборчий список. Проти нього розслідується низка справ про корупцію. Він є фігурантом американської справи про втручання у вибори президента США - і каже неправду, коли заперечує, що його допитувало ФБР... Тому Артем Ситник намагається за всяку ціну утриматися на посаді. Але за всі порушення закону, за фальсифікацію обвинувачень у "справі Мартиненка" рано чи пізно настане кримінальна відповідальність", - стверджують у Мартиненка.

Раніше глава НАБУ Артем Ситник заявив, що під час судового засідання щодо обрання запобіжного заходу екснардепу Миколі Мартиненку в залі суду перебувало 18 нардепів і три чинних міністри, які чинили "безпосередній тиск на суддю".