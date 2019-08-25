EN|RU|UK
Теми дня: Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Суспільство
  1586  36
Матеріали за темою:
Все про:НАБУ (2079) Мартиненко (183) Ситник (510)

 У "справі Мартиненка" 18 нардепів і 3 міністри здійснювали безпосередній тиск на суддю, - Ситник

Під час судового засідання щодо обрання запобіжного заходу екснардепу Миколі Мартиненку в залі суду перебували 18 нардепів і три чинних міністри, які чинили "безпосередній тиск на суддю".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Українського радіо" заявив глава Національного антикорупційного бюро Артем Ситник.

"Я не хотів би говорити про корумпованість суддів, тут потрібно говорити ще і про незахищеність суддів перед певними процесами. Повернусь до справи Мартиненка. Коли слухався запобіжний захід, у залі судового засідання перебували 18 членів парламенту і три чинні міністри, чинили безпосередній тиск на суддю", - сказав Ситник.

Також він наголосив, що в таких умовах дуже важко здійснювати правосуддя.

Читайте також: У суді оприлюднили докази причетності Мартиненка до офшору, який отримував відкати з "Енергоатому"

Як повідомлялося, 22 травня 2018 року САП направила в суд обвинувальний акт за обвинуваченням колишнього парламентарія М.Мартиненка, а також Сергія Переломи, Руслана Журила, Олександра Сорокіна, Володимира Богданця і Валерія Василькова у справі про заволодіння коштами держпідприємств "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" (СхідГЗК) і "Енергоатом". Їм інкримінується вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем), ч .3 ст. 209 (легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом), ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України (створення злочинної організації)".

Зокрема, М.Мартиненку та В.Василькову інкримінується заволодіння коштами ДП "НАЕК "Енергоатом" під час укладення та виконання контрактів із постачання обладнання для згаданого підприємства від чеської компанії Skoda JS, укладення та виконання контракту між Skoda JS і компанією Bradcrest Investments SA на загальну суму 6,4 млн євро.

Крім того, М.Мартиненка, С.Перелому, Р.Журила, А.Сорокіна і В.Богданця звинувачують у заволодінні коштами ДП "СхідГЗК" у розмірі $17,28 мільйонів шляхом неправомірного укладення і подальшого виконання контракту купівлі-продажу уранового концентрату для ДП "СхідГЗК" через австрійську компанію-посередника Steuermann Investitions-und Handelsgesellschaft mbH, підконтрольну учасникам злочинної організації.

Читайте також: Захист Мартиненка назвав "фейком" причетність нардепа до компанії "Бредкрест"

20 квітня 2017 року НАБУ і САП затримали Мартиненка за підозрою у справі про розтрату коштів ДП ​​"СхідГЗК" у розмірі 17,28 млн дол. США.

22 квітня як запобіжний захід суд відпустив його на поруки 15 депутатів парламенту, міністра молоді та спорту Ігоря Жданова, міністра освіти Лілії Гриневич, міністра інфраструктури Володимира Омеляна та заступника голови Центральної виборчої комісії Андрія Магери.

НАБУ підозрює Мартиненка у вчиненні злочинів за чотирма статтями Кримінального кодексу.

У січні 2018-го суд відмовився продовжувати покладені на колишнього народного депутата Миколу Мартиненка зобов'язання.

Читайте також: Суд вивчив панамські матеріали у справі Мартиненка, - САП

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144626
 
 
 Топ коментарі
 
Сытник, расследуй: кто и сколько бабок влил в избирательные кампании Зеленского, Медведчука и Разумкова, и не были ли то иностранные деньги недружественных государств, а главное: не подпадают ли такие инвестиции ( и пользование ими) под статью 111-ю УК Украины ?
Или ты боишься что заденешь слишком важных и влиятельных людей ?
 показати весь коментар
 
А потому что в расследовании вопросов коррупции должны быть правильно расставлены приоритеты. Дача взятки патрулю ГАИ - это уголовщина, но всё же мелкая по сравнению с государственным переворотом на иностранные деньги.
 показати весь коментар
 
Их преступления не имеют срока давности.Всех пересадить,начиная со времён Кравчука. Я имею ввиду тех,чья вина будет доказана в суде присяжных.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Всі ці депутати та міністри мають сісти на довічне до в'язниці разом з Мартиненком, з конфіскацією майна!
 показати весь коментар
 
 
вот это реально труба. пиарятся все время на старых делах, которые выеденного яйца не стоят + выслуживаются перед новой властьюУ "справі Мартиненка" 18 нардепів і 3 міністри здійснювали безпосередній тиск на суддю, - Ситник - Цензор.НЕТ 7648
 показати весь коментар
 
давить не давить всех не передавишь я так думаю
 показати весь коментар
 
Сытник, расследуй: кто и сколько бабок влил в избирательные кампании Зеленского, Медведчука и Разумкова, и не были ли то иностранные деньги недружественных государств, а главное: не подпадают ли такие инвестиции ( и пользование ими) под статью 111-ю УК Украины ?
Или ты боишься что заденешь слишком важных и влиятельных людей ?
 показати весь коментар
 
 
а мартыненко и порошенко не слишком влиятельны?
 показати весь коментар
 
 
а чё ты так засуетился ? Кошелек Кролика то же важная персона , и не только по Энергоатому , но и о призабытом Интерпорт Ковель , Ковель на месте ,а вот Интерпорта как и бабок нет ,ты случайно не в курсе кто там этими НьюВасюками заведовал ?
 показати весь коментар
 
Меня интересуют сугубо заданные вопросы: какие иностранные финансы и от кого поступали на избирательные кампании упомянутых персонажей.
Больше никаких вопросов я не задавал.
 показати весь коментар
 
а причем тут "какие то персонажи и откуда у них бабки " на ветке обсуждения не они , а Мартыненко
 показати весь коментар
 
А потому что в расследовании вопросов коррупции должны быть правильно расставлены приоритеты. Дача взятки патрулю ГАИ - это уголовщина, но всё же мелкая по сравнению с государственным переворотом на иностранные деньги.
 показати весь коментар
 
 
до чого тут Ситник? якщо 111 це стаття підслідна - СБУ.
 показати весь коментар
 
Тем более: его долг - собрать материалы по данному вопросу, и передать в СБУ.
Чтобы Баканов всех чертей переловил.
Да и 368-я вполне для такого следствия подходит. На чьи бабки существует "Центр Разумкова" ?
 показати весь коментар
 
Безкарність породжує злочин
Якщо корумповані чиновники нездатні навести лад у країні, це право належить патріотам
Тим, які без будь якої допомоги держави у 14 йшли захищати країну ціною власного життя
Корупція має бути знищена фізично за будь яку ціну
 показати весь коментар
 
 
Мда Україна в велчезній дупі. Пришли "рЄшали". Ну не може бути такого в США чи Польші, Латвії чи Литві. А тут прийшли "сматрясчие". Офшори, дЄпутани. Коли вже в Україну прийде цивилізація?
 показати весь коментар
 
Сытник опять пиарится. Продвигай дело в Антикоррупционном суде , если собрана доказательная база , доводи до вынесения приговора. А так , это похоже на попытку оправдаться за отсутствие реальных результатов деятельности НАБУ . Было бы желание ...
 показати весь коментар
 
 
может руководство НАБУ чувствует, что "земля под ногами горит" у президента уже намекнули на то, что их могут турнуть если те за 3 месяца не покажут хоть шо нибудь помимо шкандалей У "справі Мартиненка" 18 нардепів і 3 міністри здійснювали безпосередній тиск на суддю, - Ситник - Цензор.НЕТ 7003
 показати весь коментар
 
Какой-то цирк... Одни громкие заявления вместо юридических доказательств, такое ощущение, что их нет вовсе. Ну и если анткор суд его оправдает, то кто за все ответит, а?
 показати весь коментар
 
А зачем Бюро незаконно пыталось тянуть время, нейтрализовать аргументы защиты? Не потому ли, что дело таки слишком связано с политикой, о чем свидетельствует столь странное поведение САП и НАБУ?
 показати весь коментар
 
Швейцарія и Україна - як небо и земля. Але стільки років вже з пустого в порожнє переливають, що складається враження, що нічого там нема. Ситник просто вирішив на цій возні ім'я собі зробити і імітувати бурну діяльність
 показати весь коментар
 
В рабочее время проёёёвая народные деньги приперлось пол рады и пол кабинета министров кореша отмазывать это походу в порядке вещей...
 показати весь коментар
 
на судовий розгляд по обранню міри запобіжного заходу після оголошення підозри підслідному жодні міністри, жодні депутати вплинути ніяк не можуть. Скільки би їх не було. Можуть вплинути лише неадеквати, штибу нацжон, чи сволотівці з лимонками.
 показати весь коментар
 
Их преступления не имеют срока давности.Всех пересадить,начиная со времён Кравчука. Я имею ввиду тех,чья вина будет доказана в суде присяжных.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору