 Грабіжник під час затримання вистрілив у поліцейського в Дніпрі, - Нацполіція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Дніпропетровської області.

"25 серпня в поліцію надійшов виклик про вчинення грабежу на території Індустріального району Дніпра. Невідомий зірвав золотий ланцюжок із шиї дівчини і побіг у напрямку Слобожанського проспекту. Володіючи оперативною інформацією про зазначений злочин, заступник начальника Індустріального відділення поліції Володимир Галушко помітив підозрюваного. Під час спроби його затримати, зловмисник почав стрілянину в бік поліцейського. З пораненням ноги Володимира доставили в лікарню", - йдеться в повідомленні.

28-річного підозрюваного в пограбуванні і замаху на життя підполковника поліції затримали патрульні. Чоловік переховувався у власній квартирі. Пі час відпрацювання території скоєння злочину патрульні виявили речові докази, зокрема дві гільзи, золотий хрестик постраждалої дівчини і пістолет травматичної дії.

За фактом зазіхання на життя співробітника правоохоронного органу відкрито кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України (зазіхання на життя співробітника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця). Підозрюваного затримано в порядку ст. 208 КПК.

Дивіться також: Уночі біля станції метро "Голосіївська" в Києві сталася стрілянина: госпіталізовано трьох чоловіків, - поліція. ВIДЕО





