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Все про:Дніпропетровськ (1116) замах (282) Нацполіція (8095) стрілянина (1040)

 Грабіжник під час затримання вистрілив у поліцейського в Дніпрі, - Нацполіція

Під час затримання грабіжник вистрелив у поліцейського в місті Дніпро.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Дніпропетровської області.

"25 серпня в поліцію надійшов виклик про вчинення грабежу на території Індустріального району Дніпра. Невідомий зірвав золотий ланцюжок із шиї дівчини і побіг у напрямку Слобожанського проспекту. Володіючи оперативною інформацією про зазначений злочин, заступник начальника Індустріального відділення поліції Володимир Галушко помітив підозрюваного. Під час спроби його затримати, зловмисник почав стрілянину в бік поліцейського. З пораненням ноги Володимира доставили в лікарню", - йдеться в повідомленні.

28-річного підозрюваного в пограбуванні і замаху на життя підполковника поліції затримали патрульні. Чоловік переховувався у власній квартирі. Пі час відпрацювання території скоєння злочину патрульні виявили речові докази, зокрема дві гільзи, золотий хрестик постраждалої дівчини і пістолет травматичної дії.

За фактом зазіхання на життя співробітника правоохоронного органу відкрито кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України (зазіхання на життя співробітника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця). Підозрюваного затримано в порядку ст. 208 КПК.

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Грабіжник під час затримання вистрілив у поліцейського в Дніпрі, - Нацполіція 01
Грабіжник під час затримання вистрілив у поліцейського в Дніпрі, - Нацполіція 02
Грабіжник під час затримання вистрілив у поліцейського в Дніпрі, - Нацполіція 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144624
 
   
 Топ коментарі
 
А должна быть новость о том, как героические полицейские пристрелили вооружённого грабителя.
Разницу чувствуете?
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ВЬІ, ПОВТОРЯЕТЕСЬ, ОСТРАЯ ОВЦА:
Грабіжник під час затримання вистрілив у поліцейського в Дніпрі, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9762
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А ВАЩЕ СМЕШНО, ЧТО ПОДПОЛКОВНИК И ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА БЕГАЕТ ЗА ПРЕСТУПНИКОМ. И ЕЩЕ И ПУЛЮ ПОЛУЧАЕТ. НАВЕРНОЕ ОТАКОЕ ЛОВИЛО

Грабитель во время задержания выстрелил в полицейского в Днепре, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6159
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НУ, НАЧИНАЙТЕ СВОИ "ЗЕДЕБИЛЫ, ВЫ СДЕЛАЛИ ЭТО РАЗОМ" И "ПЕТЯ ДО СИХ ПОР НА ВОЙНУ СВОИ ДЕНЬГИ ЖЕРТВУЕТ" Грабитель во время задержания выстрелил в полицейского в Днепре, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4221
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коментар відмічено як спам  
 
ВЬІ, ПОВТОРЯЕТЕСЬ, ОСТРАЯ ОВЦА:
Грабіжник під час затримання вистрілив у поліцейського в Дніпрі, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9762
 показати весь коментар
 
 
28-летнего подозреваемого в грабеже и покушении на жизнь подполковника полиции задержали патрульныеИсточник: https://censor.net.ua/n3144624

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грабитель оригинально отпразнует свой 30 день рождения-с чифиром,новыми татуировками и отмороженными сокамерниками
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А должна быть новость о том, как героические полицейские пристрелили вооружённого грабителя.
Разницу чувствуете?
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Та не, достаточно что в таких случаях менты принимают с особым пристрастием. Зря ему замылили лицо, потому как лица уже фактически и нет.
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Силуминовый пистолетик. У меня такая рамка, продержалась обоймы две, может быть три. Правда, это при стрельбе из правильных травматических патрончиков. Ослабленные держит.
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Zoraki вроді. Це не травмат, а стартовий. Але умільці допилюють. На пару раз вистачає... Надіюсь, він мушку спиляв?
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Ну, да. У меня обычный газовик был. Не помню точно, кажись таки на третьей обойме рамка развалилась.
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А ВАЩЕ СМЕШНО, ЧТО ПОДПОЛКОВНИК И ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА БЕГАЕТ ЗА ПРЕСТУПНИКОМ. И ЕЩЕ И ПУЛЮ ПОЛУЧАЕТ. НАВЕРНОЕ ОТАКОЕ ЛОВИЛО


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Та нє, то на вихідні і свята людей не вистачає, тим більше кількість патрулів збільшена, на свято до охорони громадського порядку залучають навіть з управи.
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не смешно, а скорее удивительно. и какой никакой большой плюс органам, с одной стороны
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СКОРЕЕ, ИЗ РАЗРЯДА "ОЧЕВИДНОЕ НЕВЕРОЯТНОЕ"
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"и побежал в направлении Слободского проспекта. Источник:
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Гы, хотели себе забрать, подчинённым не доверили
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Каким же дебилом надо быть, чтобы грабить и каким же супердебилом надо быть чтобы стрелять в мента. Если разделить сумму возможной добычи на количество месяцев в зоне. то... короче дебил и супердебил.
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А урка дурень круглий, та бігом би здався підняв руки, угода з слідством віддав той хрестик і пару соток морального, могли б статтю перебити і навіть закрити справу за мирової з потерпілою. А так падаль нехай здихає десь на зоні від тубіка (туберкульозу)
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погано стріляло стерво . лиш тільки в ногу
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