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 Один наш воїн загинув, троє зазнали поранень унаслідок обстрілу 25 серпня, - штаб ООС

Унаслідок обстрілу, вчиненого терористами, один український воїн загинув, троє зазнали поранень 25 серпня на Донбасі.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У повідомленні зазначається: "25 серпня в районі проведення операції Об'єднаних сил під час ворожих обстрілів чотири військовослужбовці Збройних сил України зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

На жаль, під час евакуації до медичного закладу один із наших побратимів від отриманих поранень помер.

Інші військовослужбовці вже перебувають під наглядом медичних фахівців.

Командування Об'єднаних сил висловлює співчуття рідним і близьким загиблого".

Читайте також: Найманці РФ 5 разів порушили режим тиші на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144623
 
 
 Топ коментарі
 
Блин.......нет слов........
Вечная и светлая память погибшему. Пусть покоится с миром..........
Раненным - выздоровления.........
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Блин.......нет слов........
Вечная и светлая память погибшему. Пусть покоится с миром..........
Раненным - выздоровления.........
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"ответки" судя по рапорту... так и не последовало..
и кто тут скажет что им "никто не запрещал" ? т.е. получается... они сами не хотят??? ложь!
.
Царство Небесне Герою... співчуття родині
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а..що я говорив..--патерь нет?....шляк би вас трафив
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стреляли час....
Зе старался дозвонится путину все это время..... - что бы повлиял на ту сторону...
Или нет?



IgorGirkin

@GirkinGirkin

·13 мин

найбільш потужним і тривалим за часом був обстріл, здійснений противником біля с. Південне, що розпочався о 09.00 і тривав рівно годину. Тоді російсько-окупаційні війська застосували практично увесь спектр наявного у них піхотного озброєння, включно зі снайперським.
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а вони сволота на цензорі відео показують..трьох місячної давності.--що атвєтка була
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атепер умудрились ..зняли відео--кулеметників які стріляють невідомо куди і невідомо по чому...
де "Штірліц" ..де його відео...от там видно --добрива на землі
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Хлопці Герої гинуть за Неньку, а богдан по весіллям у Франціх фестивалить, *****.
Світла пам`ять загиблому Герою, та одужання пораненим. Тримайтеся, захисники, бо без вас і нас не буде.
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Ось воно блюзнірство. "Вєчная память"- пише тут одне, тьфу. А само не здатне обратися хоть кудись, не те, що президентом. Патріоти один на один з ноутбуком, бо він же в пику не плюне. Гидота залишилася.
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Сколько ещё должно погибнуть, чтобы до Зели дошло, что кроме нас н кто Украину защищать не будет. Сколько можно слушать этот бред про безальтернативный Минск и политиков дипломатическое освобождение....
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Дойдет только после ого, как убьют кого-нибудь из 95 квартала и то дойдет через пару лет.
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від вас, зебілів, я сам хотів би почути про більш конструктивні пропозиції стратегії досягнення перемоги над воргоом.
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Соевым поясняю, чтение Зеля еврей. Второе. Предложения уже давно все высказаны.Только сначала один еврей торговал интересами страны теперь другой. Разницы, я как то не вижу
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Тебе бы валенку знать что Порох такой же еврей как ты бурят, хотя насчёт бурята это не точно.
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Порошенко, такой же еврей, как и я. Это открыто заявил еврей Червоненко. Почему я должен ему не верить????
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Потому что нет ни единого доказательства, ни единого пруфа, ни единого упоминания еврейской общины о еврейских корнях Пороха. А откровенный сепар это аргумент, Киселев с Соловьевым еще расскажи что там говорят.
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Червоненко на одном из каналов укр тв каждую неделю заявляет Я еврей. И не раз заявлял, что Порошенко такой же еврей как и я. Почему, я не должен верить еврей????
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Ниче се доказательство. А Рабинович что говорит с Жириновским, они тоже евреи ты им же тоже во всем веришь? 😀
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Воевать на убой по собственному желанию мне как то не интересно.
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Да, этот соевый все никак не отойдёт от поражения....
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Тільки єдині припущення - Вовік хоче отримати справжню владу, а потім почнуться якісь реформи.
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Ну, да Это мы уж как то слышали. Скоро слово реформы станет в Украине ругателствами
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Пойдёте на перемирья с ху...лом и сдачу интересов Украины, получите и войну и позор. Никто и нигде не уважает трусов и хлюпиков, а 73% это показатель ...
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**** ОСТАНОВИТЕ МАРОДЕРА УЖЕ! СКОЛЬКО МОЖНО НАЖИВАТСЯ НА ВОЙНЕ!
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«Вайну нада заканчівать! Понял, нєт? »
Один наш воїн загинув, троє зазнали поранень унаслідок обстрілу 25 серпня, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 972
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Команда У-ЗЕЛЕНСКОГО:
Благодаря действиям нового преЗЕдента на Донбассе война закончилась! Погибших и пострадавших наших братьев нет!
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Ты что, не слушал то, что говорил Зеленский? На Донбассе Киев воюет с бунтарями, а Москва миротворец!
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Чому Членограй не закінчує війну? заробляє падло?
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Треба припиняти це одностороннє перемир'я. Вовік грається з вогнем. І ще питання: чому Вовік не оголосив амністію атовцям, що сидять по сфальшованим справам??? Нафіга мені цей ваш довбаний парад, коли мої захисники сидять вже по декілька років задурно???
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Чому? Тому що йому так вигідно. Якби було вигідно навпаки - то вже б випустив.
Справи коломийського аж свистять від швидкості розглядів. А атовці, для вовіка то остання справа.
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Как же хорошо что ЗЕкоманда оперативно разбирает военные укрепления, теперь то кацапня точно перестанет стрелять, как и планировал наш главнокомандущий Шапито 95.
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А теперь поподробней, сколько было за последнее время погибших и раненых у станицы Луганской, где произошел развод сторон, разминирование и разбор инженерных сооружений?
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Ну сделают они тебе очередной пук. Их же тварей на фронте нет.
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Пусть покоятся с миром наши ГЕРОИ !!! Светлая и вечная память !!!
Раненым полного восстановления здоровья и сил !!!
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Все смерти на совести ваЗЕлина и его слуг. Хотите не стрелять, отправьте своих зебилов на передовую. На один выстрел кацапов надо отвечать сотней. Земля у кацапов должна гореть под нагими.
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Земля пухом загиблому воїну .
.....
ПС )) А сексоті соєвій *пір*я в роті * ...що не фуйло винен а Зе ..!
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дали б героям змогу хоча б захищатись - забивають як сусліков
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Ви зробили ЦЕ разом, а шо нє ЗЕбіли ? Хто тоді нажився на крові цих хлопців ? Тільки не кажіть що "марадьор соевий" (с)
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опять скажут что это перемирие. и как-то странно снимать защитные сооружения, когда по нам валят планово со всех видов оружия
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Патриоты умирают за Родину, которая во власти Кагала!
Браво, 73%.....
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Да 2/3 свято верят в своего инородца и его предательское перемирие
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И о Кагале.

Около 15:00 в воскресенье, 25 августа, пресс-служба Армии обороны Израиля передала в СМИ спутниковый снимок, на котором были отмечены цели в районе Акраба, к юго-востоку от Дамаска, которые были атакованы ВВС ЦАХАЛа накануне ночью. Упреждающему удару были подвергнуты три цели: здание, в котором находилась казарма боевиков, склад, на котором хранились их ударные БПЛА, а также пост охраны объекта. По данным разведки эти БПЛА-камикадзе иранского производства планировалось запустить с территории Сирии в сторону Израиля. Ранее, после первого сообщения ЦАХАЛ о ночном авиаударе, премьер-министр Нетаньяху заявил: Я вновь повторяю: у агрессоров нет неприкосновенности. Наши силы противодействуют иранской агрессии везде и всегда, где это необходимо".
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то там йєвреї за своїх, а тут юди за гешефт
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Світлої памяті . Пораненим одужати з повною реабілітацією . Зєбіли це ваша робота .
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нашо оті жертви??? Раді "мірних житєлєй"??? Так воно всьо там антиукраїнське! Чим більше їх здохне - тим краще Україні. Воно на підконтрольній шпіонить на кацапів, голосує за жопоблок та кличе *****. Не получайєця перемир'я - гинуть тільки наші, а кацапи нагліють. Жарити їх з усіх стволів! Привентивно, постійно, жорстко. Ніякої пощади - стріляють з дитсадка - отвєтка мгновєнно!!! І заткнути пельку отій мєндєль - шоп ростуляла тільки для мін'єта, падла
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