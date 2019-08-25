 Один наш воїн загинув, троє зазнали поранень унаслідок обстрілу 25 серпня, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
У повідомленні зазначається: "25 серпня в районі проведення операції Об'єднаних сил під час ворожих обстрілів чотири військовослужбовці Збройних сил України зазнали поранень різного ступеня тяжкості.
На жаль, під час евакуації до медичного закладу один із наших побратимів від отриманих поранень помер.
Інші військовослужбовці вже перебувають під наглядом медичних фахівців.
Командування Об'єднаних сил висловлює співчуття рідним і близьким загиблого".
Вечная и светлая память погибшему. Пусть покоится с миром..........
Раненным - выздоровления.........
и кто тут скажет что им "никто не запрещал" ? т.е. получается... они сами не хотят??? ложь!
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Царство Небесне Герою... співчуття родині
Зе старался дозвонится путину все это время..... - что бы повлиял на ту сторону...
Или нет?
IgorGirkin
@GirkinGirkin
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найбільш потужним і тривалим за часом був обстріл, здійснений противником біля с. Південне, що розпочався о 09.00 і тривав рівно годину. Тоді російсько-окупаційні війська застосували практично увесь спектр наявного у них піхотного озброєння, включно зі снайперським.
де "Штірліц" ..де його відео...от там видно --добрива на землі
Світла пам`ять загиблому Герою, та одужання пораненим. Тримайтеся, захисники, бо без вас і нас не буде.
Благодаря действиям нового преЗЕдента на Донбассе война закончилась! Погибших и пострадавших наших братьев нет!
Справи коломийського аж свистять від швидкості розглядів. А атовці, для вовіка то остання справа.
Раненым полного восстановления здоровья и сил !!!
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ПС )) А сексоті соєвій *пір*я в роті * ...що не фуйло винен а Зе ..!
Браво, 73%.....
Около 15:00 в воскресенье, 25 августа, пресс-служба Армии обороны Израиля передала в СМИ спутниковый снимок, на котором были отмечены цели в районе Акраба, к юго-востоку от Дамаска, которые были атакованы ВВС ЦАХАЛа накануне ночью. Упреждающему удару были подвергнуты три цели: здание, в котором находилась казарма боевиков, склад, на котором хранились их ударные БПЛА, а также пост охраны объекта. По данным разведки эти БПЛА-камикадзе иранского производства планировалось запустить с территории Сирии в сторону Израиля. Ранее, после первого сообщения ЦАХАЛ о ночном авиаударе, премьер-министр Нетаньяху заявил: Я вновь повторяю: у агрессоров нет неприкосновенности. Наши силы противодействуют иранской агрессии везде и всегда, где это необходимо".