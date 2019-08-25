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 Політика України, За кордоном
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Все про:Зеленський (2478) Молдова (477) Додон (101)

 Розраховую на проведення найближчим часом зустрічі із Зеленським, - президент Молдови Додон

Президент Республіки Молдова Ігор Додон у привітанні до Дня Незалежності України повідомив, що хоче найближчим часом зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці.

"Для Республіки Молдова найважливішим пріоритетом був і залишається поступальний розвиток добросусідських, дружніх відносин з Україною за різними напрямками, заснованим на конструктивному і взаємовигідному партнерстві та довірі", - йдеться в повідомленні.

Також він підкреслив, що Республіка Молдова завжди підтримувала, підтримує і надалі підтримуватиме територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах.

Крім того, президент Молдови заявив, що хоче найближчим часом зустрітися із Зеленським.

"Розраховую на проведення найближчим часом двосторонньої зустрічі, на якій ми могли б обговорити весь спектр питань, що стосуються молдавсько-українських відносин", - підсумував Додон.

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Розраховую на проведення найближчим часом зустрічі із Зеленським, - президент Молдови Додон 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144622
 
 
 Топ коментарі
 
Встреча Гандона с ПреЗЕрвативом
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Зачем столько ваты в одном месте?
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Два "долдона" встретятся и осыпят комплиментами, друг друга...Старший "долдон", научит младшего, как удобней "подстелиться"...
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Встреча Гандона с ПреЗЕрвативом
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ИМЕЕШЬ В ВИДУ СЕБЯ И СВОЙ СОЕВЫЙ "ОТДЕЛ РВАНЫХ ЗА ПЕТЮ ПЕРДАКОВ"?
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ЗЕбилы доказывают, что шоколад Рошен состоит из сои, а в говне зеленского 73% какао бобов Розраховую на проведення найближчим часом зустрічі із Зеленським, - президент Молдови Додон - Цензор.НЕТ 7295
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СУДЯ ПО ОТЗЫВУ, ТЫ ЭКСПЕРТ.
НУ И КАК ОНО - В ЧУЖОМ ГАВНЕ КОВЫРЯТЬСЯ И ПРОБОВАТЬ НА ЗУБ?
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Эксперт по гавну это Lucretia Black - ЗЕлёная муха сидящая на навоЗЕ возле клоЗЕта
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Я ПРО ГАВНО НИ СЛОВА НЕ ГОВОРИЛ, НЕ ВЫДУМЫВАЙ.
"У КОГО ЧО БОЛИТ - ТОТ О ТОМ И ГОВОРИТ". ТАК ШО ГУЛЯЙ МИМО, КАЛОЕД УЕВ
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я эксперт по сое, а ты по гавну ЗЕлёному
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Lucretia Black - так ты ОН, а я думал, что ОНА - чёрная Лукреция Розраховую на проведення найближчим часом зустрічі із Зеленським, - президент Молдови Додон - Цензор.НЕТ 6400
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ЗЕ асоціюється з соплями та гівном. І це назавжди.
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ЕЩЕ ОДИН.
ТЕБЕ С ЗЕМЕРОМ СКЕНТОВАТЬСЯ НАДО - БУДЕТЕ ВМЕСТЕ ГАВНО И СОПЛИ ЖРАТЬ
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А шо ты орешь через caps lock??? Потише веди себя, ведь все узнают, что ты зелбоиопп...а быть в зеленой массе стыдно, поди...
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СТЫДНО БЫТЬ 8%НЫМ УНЫЛЫМ ДАУНОМ С РАЗОРВАННЫМ ПЕРДАКОМ
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кацапы больные... даже среди нашей ваты не слышала, чтоб мужик себя Лукерьей называл😂😁
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поздравляю презідента Зеленского і виражаю соболезнованія
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Ти диви, в адміністрації Путлєра з'явився новий співробітник-перемовник... Цей Додон - саме та падлюка, яка стверджувалша, що Крим належить Росії...
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*****, в нас своїх помідорів вистарчає..... ще цей дон Кондом зі своїми лізе
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посередник від ***** пропонує свої послуги в оформленні капітулції.
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Зелебеня тихо теряет рейтинг Рассчитываю на проведение в ближайшее время встречи с Зеленским, - президент Молдовы Додон - Цензор.НЕТ 648
От Макрона до колорада г...одона Рассчитываю на проведение в ближайшее время встречи с Зеленским, - президент Молдовы Додон - Цензор.НЕТ 6038
Следующая станция - Ростов
Рассчитываю на проведение в ближайшее время встречи с Зеленским, - президент Молдовы Додон - Цензор.НЕТ 6889
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интересно посмотреть на зелю с колорадкой.
когда , наконец, прилепит?
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путя назначил зеле официального куратора ????
поздравляю зебенят ))))))
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Два "долдона" встретятся и осыпят комплиментами, друг друга...Старший "долдон", научит младшего, как удобней "подстелиться"...
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Этот тоже будет рассказывать о мире и дружбе народов?Холуй путинский!
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Молдаване - да! Но к ним приклеились так же, как и Укре - намертво!
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Соберутся два голубка и будут вместе кукарекать.
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Про долю Молдавського Бариги-Плахотнюка..Корєша нашого Бариги..
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Почему за три месяца новой власти не восстановлены санкции против завода в Приднестровье, про отмену которых весной кричали из каждого утюга принципиальные журналисты, эксперты и простые граждане?
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Шойгу праздновал вна днях в Кишинёве 75 летие освобождения Молдавии..Страна оттяпавшая часть молдавии запрвляет на празднике.Большего мазохизма я не знал.
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Микола Бульба

@SantaNikol

·15 ч

Ситуация с моряками похоже такая: через 2 недели Путин должен был либо отпустить моряков, либо у РФ пошли бы проблемы с заходом в чужие порты. Путин попросил Зеленского помочь ему и тот помог. Пленных не отпустят, как было постановлено трибуналом, а обменяют.
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Путин попросил Зеленского помочь ему и тот помог -- В ЧЕМ ПОМОГ? КОНКРЕТНО
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ПО ТЕМЕ ВОПРОСА ЕСТЬ ЧТО ОТВЕТИТЬ, ТУПОЙ? ЧИ ТЫ ЗАРИСОВАЛСЯ АБЫ ЧОТА ПЁРДНУТЬ?
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Шо ты за девчушка непонятливая??? Или ты в глаза долбишься??? Прочитай, прочти еще раз и еще разок...постарайся сложить пазл...
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ПРОЧИТАЙ ЕЩЕ РАЗ МОЙ ВОПРОС И ОТВЕТЬ. ЕСЛИ ОТВЕТИТЬ НЕЧЕГО - СХОДИ НА ЙУХ И НЕ ЗАСОРЯЙ ЦЕНЗОР СВОИМИ ВЫСЕРАМИ.
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Ты рога с капс лока убери наконец,чухонец с полом неопределившийся
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Если не понял, о чем пишут, попытайся прочесть еще раз, разбей прочитанное на части, попытайся осмыслить каждую. Если с десятого раза не дойдет - тогда уже проси помощи. Хотя В Вашем случае это вряд ли поможет - против природы не попрешь!

Путину дадут сохранить лицо, кацапы самоутвердятся, мы потеряем часть "обменного фонда", признаем свою "вину" и для всего мира будем тряпками. Не доходит? А я предупреждал!
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ТЫ ТУПОЙ? ЕЩЕ РАЗ ВОПРОС ПОВТОРИТЬ? ОК, РАЗЛОЖУ СВОЙ ПРОСТЕЙШИЙ ВОПРОС НА МОЛЕКУЛЫ, КАК ДЛЯ ТУПЫХ

1.Путин попросил Зеленского помочь ему и тот помог -- КАКИМ ОБРАЗОМ ЗЕЛЕНСКИЙ ПОМОГ ПУТИНУ ИМЕННО В ОТВЕТ НА ПРОСЬБУ ПОСЛЕДНЕГО? В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЛАСЬ ПРОСЬБА ПУТИНА К ЗЕЛЕНСКОМУ?

2.Путину дадут сохранить лицо -- ЗЕЛЕНСКИЙ ДАСТ? КАКИМ ОБРАЗОМ?
3.кацапы самоутвердятся -- ЗЕЛЕНСКИЙ ВЛИЯЕТ НА САМОУТВЕРЖДЕНИЕ (ЕСЛИ ДА, КАКИМ ОБРАЗОМ)?
4.и для всего мира будем тряпками -- МЫ И ТАК ДЛЯ ВСЕГО МИРА "ТРЯПКИ", ХОТЯ Я ТАК И НЕ СЧИТАЮ.
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"Пленных не отпустят, как было постановлено трибуналом, а обменяют."
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Путин попросил Зеленского помочь ему и тот помог
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"Пленных не отпустят, как было постановлено трибуналом, а обменяют."
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ДАЙ ССЫЛКУ НА ВИДЕО ГДЕ ПУТЛЕР ПРОСИТ "ЗЕЛЕНСКИЙ, А ДАВАЙ МОРЯКОВ МЫ НЕ ОТПУСТИМ В СООТВЕТСТВИИ С РЕШЕНИЕМ ТРИБУНАЛА, А ОБМЕНЯЕМ!", А ЗЕЛЕНСКИЙ ОТВЕЧАЕТ "ХОРОШО. ЭТО В МОЕЙ КОМПЕТЕНЦИИ".
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Ты чего к людям пристаешь? Водки нет, иди домой.
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Колорадская шестерка Ху..ла - Дондон надеется на встречу? прощупать и доложить все Х..йлу? пшел... со своими встречами. и все ту да же... в трещиу Пуйлу...
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У меня вопрос к молд и укр президентам!
Какого хр-на это Приднестровье ещё живёт?
Вы как два пальца обоссать можете им перекрыть кислород. Они бы за 5-10 лет бы сдохли. Но из за вашей политики (типа денег на крови) они ещё шо то вякают.
И вообще - как рашинские солдаты и материалы попадают на базу в Приднестровье? Шо глазки закрываем?
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ВОПРОС АДРЕСОВАТЬ ПРЕДЫДУЩИМ ПРЕЗИДЕНТАМ УКРАИНЫ.
НО ВАЩЕ, ЖИВЕТ ПО ТОЙ ЖЕ ПРИЧИНЕ, ПОЧЕМУ "ЖИВУТ" ОРДЛО, КРЫМ, ОСЕТИЯ, АБХАЗИЯ - РАИССЯ.
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Осетия, Крым, Абхазия живет потому что у них есть граница с Кацапстаном! А вот Преднестровье однозначно живет потому что Украина и Молдавия продолжают стоять раком к казламордым!
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НАПРИМЕР, В СИРИИ ТОЖЕ ЕСТЬ ГРАНИЦА С КАЦАПСТАНОМ? ДЛЯ НИХ НЕ ВАЖНО ЕСТЬ ГРАНИЦА ИЛИ НЕТ. НЕУЖЕЛИ ДО СИХ ПОР НЕ ПОНЯТНО?
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Причем здесь Сирия? Сирия что кацапская колония?
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А У КАЦАПИИ ЕСТЬ КОЛОНИИ? НЕ ЗНАЛ.
ПОДАВАЙ ЕЩЕ УДИВИТЕЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ! Розраховую на проведення найближчим часом зустрічі із Зеленським, - президент Молдови Додон - Цензор.НЕТ 2722
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скоріше тому що.. Є досі певні домовленості порошенко -путін..
наприклад не рухати деякі інтереси Бариги в росії..
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Извиняюсь. Но у все вас буквы заглавные. Что случилось?
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Если забыли caps то это как ширинка расстёгнутая. Некрасиво. А если умышленно, то к чему эта истерика?
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ПЛЕВАТЬ ЧТО ДЛЯ ТЕБЯ КАПС. ДЛЯ МЕНЯ ЭТО ПРОСТО КНОПКА И СПОСОБ ПОЗЛИТЬ ОРГАНИЗМЫ С ПРИЗНАКАМИ ПСИХОЗА И ЛЕГКОВОЗБУДИМОСТИ.
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срать кдє папала нє пробивал? еффєкт тот же і нажимать нічіво ні нада
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НЕА, НЕ ПРОБОВАЛ. ПОДЕЛИСЬ ОПЫТОМ. ЧТО ЭТО ДАЕТ? Розраховую на проведення найближчим часом зустрічі із Зеленським, - президент Молдови Додон - Цензор.НЕТ 1401
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Lucretia Black

НЕА, НЕ ПРОБОВАЛ

лукреція виявляється бот..

бо саме боти мають ознакою настільки часту зміну поглядів,місця розташування та навіть статі,що часто 'проколюються'
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ШО, СЕРЬЕЗНО? АХАХАХА. СКОЛЬКО РАЗ У МЕНЯ ФЛАЖОК МЕНЯЛСЯ? СКОЛЬКО РАЗ Я ПИСАЛ ГОРОД СВОЕГО ПРОЖИВАНИЯ? СКОЛЬКО РАЗ МЕНЯЛ СВОИ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ?
ОТСЮДА ВЫВОД: ТЫ ГОМОСЕК И ДОЛБИШЬСЯ В ЗАДНИЦУ. У ТЕБЯ ЕСТЬ ВСЕ ПРИЗНАКИ
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пацаны - это кацапский гребень,расходимся..
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Додоша хоче звісточку від Х...ла передати.
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а ***** не заругается на такие слова? Розраховую на проведення найближчим часом зустрічі із Зеленським, - президент Молдови Додон - Цензор.НЕТ 7139

Также он подчеркнул, что Республика Молдова всегда поддерживала, поддерживает и в дальнейшем будет поддерживать территориальную целостность Украины в её международно-признанных границах.Источник: https://censor.net.ua/n3144622
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два путінських ерзац-припізденти зімітують самостійну політику
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Одного рівня чувачки.Знайдуть спільну мову.
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С тобой то чего встречаться черт ты кремлевский. Мало того что ты Додон штопаный предатель своей страны так ты еще и ничего не решаеш. Видать мразота хочет договариваться за приднестровье чтобы не перекрыла Украина газ и транзит росийских войск
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Кхе, в Молдові ситуація куди краща, ніж в нас. Там куди менше зрадників, ніж в Україні, таких як ти, зебіл. Там нема своїх 73/43%зебілів. Там - десь 50/25%.
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Микола Воськало
от ви країна - Україна

у вас сусід украв дитину

котрий із них? не бєларусь?
бо білорусів я боюсь
там лукашенкові уси
дороги, бульба, вєраси...

поляки? скажете - .уйня
но нєт - волинская рєзня!
украли дзєцко пшeки кляті
закрили в себе в польській хаті...

а може то оті мадяри
давно вже, гади, воду варять
могли і вкрасти дітвака
натура їхня отака

чи от словаки - теж сусіди
і дуже хитрі індівіди
тихенькі, скромні, а дитину
вкрадуть буквально за хвилину

чи он румуни й молдовани
теж проти нас готують плани
і не помітиш як дитятко
вкрадуть, а потім взяткі гладкі

у будапешті, братиславі
у бухаресті і варшаві
і у кишиневі славнім місті
промову слухали врочисту
і думали, про кого ж мова
та не назвав сусіда вова...
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Молда́вська Автоно́мна Радя́нська Соціалісти́чна Респу́бліка(початково - Автоно́мна Молда́вська Соціалісти́чна Радя́нська Респу́бліка, молд./рум.Репу́блика Аутоно́мэ Сове́тикэ Сочиали́стэ Молдовеня́скэ, рос. Молдавская Автономная Советская Социалистическая Республика) - автономна республіка у складі Української РСР. Проіснувала з 12 жовтня 1924 до 2 серпня 1940 року. Включала лівобережну частину ******** Молдови (Придністров'я) і частину ******** України.
Адміністративний центр (столиця) - місто Балта (нині - Україна), з 1928 - Бірзула[джерело?] (Україна), з 1929 - Тирасполь (Молдова). 1940, після анексії Бессарабії з боку СРСР, західну (придністровську) частину автономії разом з більшою частиною Бессарабії було об'єднано в новостворену Молдавську РСР, а північно-східні райони МАРСР - передано до складу Одеської областіУкраїни.
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Встретятся два контрацептива, один *****, а другой бени😂
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как бы додон не старался услужить володе путину военные части рф как стояли ПНР так и будут стоять хотя срок вывода войск давно истек и руский мир которым они засевали молодую республику никуда не делся да и подвижок никаких нету и не будет я бы сравнил это как собака которая лает гавкает но не кого не кусает так он любит европу так отпалировал володе одно место что месия додон едит к нам помагать уригулировать вопрос с лднр запасаемся попкорном и занимаем места возле телевизора кино продолжают крутить будет теску володи учить как правильно заниматся палировкой
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Симптоматично: прекрасное тянется к прекрасному. Розраховую на проведення найближчим часом зустрічі із Зеленським, - президент Молдови Додон - Цензор.НЕТ 8408))))))
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"Скажи кто твой друг - и я скажу кто ты." Додон, таки разглядел в Зебиле родственную душу?
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Скоро наверное Зеленский Цензор закроет, потому что Бутусов здесь в открытую за Порошенко топит, всех неугодных или банит, или комментарии удаляет.
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О, демократія працює. Щось я не пригадаю, щоб канал Г+Г намагалися закрити.
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Схоже на те, вони ж інакше не вміють. Кажуть коміки в реальному житті є доволі злобні люди.
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это особая фишка зебилов - посадить/закрыть/уничтожить.... как и у их побратимов - мышебратьев... это говорит о многом!....
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треба буде цей комент (хоча... спам...) десь занотувати, як приклад зебільного дебілізму.
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Лютый враг Украины президент Молдовы ранее официально называл оккупированный кремлёвскими фашистами )(уйла Крым « территорией России» (при том, что оккупированный Москвой приднестровский регион ПМР, всегда называл молдавским). И он всегда неоднократно заявлял что от своих слов о российском Крыме - то есть от антиукраинского заявления, которое поставило под сомнение территориальную целостность Украины - наш враг Додон не отказывался никогда и не откажется, в том числе и в присутствии своего главного господина - )(уйла путлина.
Из за этих антиукраинских действий проклятый Додон после своего избрания президентом Молдовы так ни разу не добился встречи с президентом Украины Петром Порошенко.
Что, а теперь этот враг Украины Дадон хочет расказать что крым российский уже нашему новому ....резиденту ЗЕбилу - украинофобу надеясь что тот капитулянт и он поймёт его?
Но если такая преступная встреча этих двух прокремлёвских Иуд действительно произойдет, она будет означать продажный отказ от основных принципов территориальной целостности внешней политики и суверинитета украинского государства и капитуляции его.
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Хутинский пуесос будет делиться опытом продажи страны
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