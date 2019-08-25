 Розраховую на проведення найближчим часом зустрічі із Зеленським, - президент Молдови Додон

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці.
"Для Республіки Молдова найважливішим пріоритетом був і залишається поступальний розвиток добросусідських, дружніх відносин з Україною за різними напрямками, заснованим на конструктивному і взаємовигідному партнерстві та довірі", - йдеться в повідомленні.
Також він підкреслив, що Республіка Молдова завжди підтримувала, підтримує і надалі підтримуватиме територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах.
Крім того, президент Молдови заявив, що хоче найближчим часом зустрітися із Зеленським.
"Розраховую на проведення найближчим часом двосторонньої зустрічі, на якій ми могли б обговорити весь спектр питань, що стосуються молдавсько-українських відносин", - підсумував Додон.
НУ И КАК ОНО - В ЧУЖОМ ГАВНЕ КОВЫРЯТЬСЯ И ПРОБОВАТЬ НА ЗУБ?
"У КОГО ЧО БОЛИТ - ТОТ О ТОМ И ГОВОРИТ". ТАК ШО ГУЛЯЙ МИМО, КАЛОЕД УЕВ
ТЕБЕ С ЗЕМЕРОМ СКЕНТОВАТЬСЯ НАДО - БУДЕТЕ ВМЕСТЕ ГАВНО И СОПЛИ ЖРАТЬ
От Макрона до колорада г...одона
Следующая станция - Ростов
когда , наконец, прилепит?
поздравляю зебенят ))))))
Микола Бульба
@SantaNikol
·15 ч
Ситуация с моряками похоже такая: через 2 недели Путин должен был либо отпустить моряков, либо у РФ пошли бы проблемы с заходом в чужие порты. Путин попросил Зеленского помочь ему и тот помог. Пленных не отпустят, как было постановлено трибуналом, а обменяют.
Путину дадут сохранить лицо, кацапы самоутвердятся, мы потеряем часть "обменного фонда", признаем свою "вину" и для всего мира будем тряпками. Не доходит? А я предупреждал!
КАКДЛЯ ТУПЫХ
1.Путин попросил Зеленского помочь ему и тот помог -- КАКИМ ОБРАЗОМ ЗЕЛЕНСКИЙ ПОМОГ ПУТИНУ ИМЕННО В ОТВЕТ НА ПРОСЬБУ ПОСЛЕДНЕГО? В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЛАСЬ ПРОСЬБА ПУТИНА К ЗЕЛЕНСКОМУ?
2.Путину дадут сохранить лицо -- ЗЕЛЕНСКИЙ ДАСТ? КАКИМ ОБРАЗОМ?
3.кацапы самоутвердятся -- ЗЕЛЕНСКИЙ ВЛИЯЕТ НА САМОУТВЕРЖДЕНИЕ (ЕСЛИ ДА, КАКИМ ОБРАЗОМ)?
4.и для всего мира будем тряпками -- МЫ И ТАК ДЛЯ ВСЕГО МИРА "ТРЯПКИ", ХОТЯ Я ТАК И НЕ СЧИТАЮ.
Какого хр-на это Приднестровье ещё живёт?
Вы как два пальца обоссать можете им перекрыть кислород. Они бы за 5-10 лет бы сдохли. Но из за вашей политики (типа денег на крови) они ещё шо то вякают.
И вообще - как рашинские солдаты и материалы попадают на базу в Приднестровье? Шо глазки закрываем?
НО ВАЩЕ, ЖИВЕТ ПО ТОЙ ЖЕ ПРИЧИНЕ, ПОЧЕМУ "ЖИВУТ" ОРДЛО, КРЫМ, ОСЕТИЯ, АБХАЗИЯ - РАИССЯ.
ПОДАВАЙ ЕЩЕ УДИВИТЕЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ!
наприклад не рухати деякі інтереси Бариги в росії..
НЕА, НЕ ПРОБОВАЛ
лукреція виявляється бот..
бо саме боти мають ознакою настільки часту зміну поглядів,місця розташування та навіть статі,що часто 'проколюються'
ОТСЮДА ВЫВОД: ТЫ ГОМОСЕК И ДОЛБИШЬСЯ В ЗАДНИЦУ. У ТЕБЯ ЕСТЬ ВСЕ ПРИЗНАКИ
Также он подчеркнул, что Республика Молдова всегда поддерживала, поддерживает и в дальнейшем будет поддерживать территориальную целостность Украины в её международно-признанных границах.Источник: https://censor.net.ua/n3144622
от ви країна - Україна
у вас сусід украв дитину
котрий із них? не бєларусь?
бо білорусів я боюсь
там лукашенкові уси
дороги, бульба, вєраси...
поляки? скажете - .уйня
но нєт - волинская рєзня!
украли дзєцко пшeки кляті
закрили в себе в польській хаті...
а може то оті мадяри
давно вже, гади, воду варять
могли і вкрасти дітвака
натура їхня отака
чи от словаки - теж сусіди
і дуже хитрі індівіди
тихенькі, скромні, а дитину
вкрадуть буквально за хвилину
чи он румуни й молдовани
теж проти нас готують плани
і не помітиш як дитятко
вкрадуть, а потім взяткі гладкі
у будапешті, братиславі
у бухаресті і варшаві
і у кишиневі славнім місті
промову слухали врочисту
і думали, про кого ж мова
та не назвав сусіда вова...
Адміністративний центр (столиця) - місто Балта (нині - Україна), з 1928 - Бірзула[джерело?] (Україна), з 1929 - Тирасполь (Молдова). 1940, після анексії Бессарабії з боку СРСР, західну (придністровську) частину автономії разом з більшою частиною Бессарабії було об'єднано в новостворену Молдавську РСР, а північно-східні райони МАРСР - передано до складу Одеської областіУкраїни.
Из за этих антиукраинских действий проклятый Додон после своего избрания президентом Молдовы так ни разу не добился встречи с президентом Украины Петром Порошенко.
Что, а теперь этот враг Украины Дадон хочет расказать что крым российский уже нашему новому ....резиденту ЗЕбилу - украинофобу надеясь что тот капитулянт и он поймёт его?
Но если такая преступная встреча этих двух прокремлёвских Иуд действительно произойдет, она будет означать продажный отказ от основных принципов территориальной целостности внешней политики и суверинитета украинского государства и капитуляции его.