 Зеленський нагородив орденами та медалями низку шахтарів із нагоди професійного свята

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ № 624/2019 опубліковано на сайті глави держави.

Гірників нагородили "за вагомий особистий внесок у зміцнення енергетичного потенціалу держави, забезпечення сталої роботи вугільної промисловості, високий професіоналізм".

Зокрема, одну людину було нагороджено орденом "За заслуги" II ступеня, чотири людини отримали ордени "За заслуги" III ступеня.

Трьох осіб нагороджено орденом княгині Ольги III ступеня, 16 осіб - орденом "За доблесну шахтарську працю" III ступеня.

Медаль "За працю і звитягу" отримали 13 осіб.

Крім того, цим указом одній людині було присвоєно почесне звання "Заслужений гірник України", ще 16 осіб отримали звання "Заслужений шахтар України".

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