 Зеленський нагородив орденами та медалями низку шахтарів із нагоди професійного свята

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ № 624/2019 опубліковано на сайті глави держави.
Гірників нагородили "за вагомий особистий внесок у зміцнення енергетичного потенціалу держави, забезпечення сталої роботи вугільної промисловості, високий професіоналізм".
Зокрема, одну людину було нагороджено орденом "За заслуги" II ступеня, чотири людини отримали ордени "За заслуги" III ступеня.
Трьох осіб нагороджено орденом княгині Ольги III ступеня, 16 осіб - орденом "За доблесну шахтарську працю" III ступеня.
Медаль "За працю і звитягу" отримали 13 осіб.
Крім того, цим указом одній людині було присвоєно почесне звання "Заслужений гірник України", ще 16 осіб отримали звання "Заслужений шахтар України".
Почему Зеленский их не награждает ?
За сегодня они отличились: один наш воин убит и трое ранены.
Вова, ты уже получил СМС из штаба?
Ты уже отдал приказ ни в коем случае не открывать ответный огонь ? 👿
Люди просто делают свою работу. Лучше премией поощрять, а не разводить совок.
награды на хлеб не намажешь и сыт не будешь
Сколько наград получили ротердамские шахтеры?
Можно теперь развивать с\х и зеленый туризм.
А так же можно еще специальный вид туризма развивать.
Заповедник идиотизма.
Известный московский фотожурналист Василий Максимов, сотрудничающий с AFP и "Коммерсантъ", рассказал, зачем РФ на самом деле гоняла на оккупированный Донбасс свои белые КамАЗы.
Максимов в Twitter поделился инсайдом о российской "гуманитарке" на Донбассе, передает "Диалог.UA".
Максимов рассказал о занимательной встрече в одном из московских баров. Она открыла ему глаза на то, что творила Россия на Донбассе.
"Был вчера (24 августа - ред.) в баре ночью. Докопался чувак бухой, девчонки ему наши понравились. Вата, но рассказал интересное, узнав что все мы журналисты - как на "белых" КамАЗах вывозил с Донбасса точные станки и оборудование. Еще и прикалывался - а вы, типа, думали, что они назад пустые ехали? Я его в лоб спросил, готов ли он рассказать на камеру без показа лица и с измененным голосом? Конечно отказался, хоть и бухой. В частности, говорил, что с Луганского патронного они вывозили что-то", - рассказал журналист.
Этот рассказ пьяного водителя КамАЗа сильно впечатлил Максимова, который, к слову, бывал в командировках на оккупированном Донбассе.
"Я наивно удивлялся, а чего они полупустые заезжают, там того груза всего ничего было. Теперь понятно, что они гнали здоровую колонну под вывоз в виде завоза гуманитарки… Я реально был в Макеевке на разгрузке. Огромная фура, а там три палеты сайры всего. В других похоже", - уточнил московский журналист.
Трудящих треба нагороджувати і стимулювати всіма можливими способами та методами і створювати атмосферу поваги і пошани навколо них. Треба відновити соціалістичне змагання, перехідні прапори, вимпели для передовиків на робочих місцях, суботники, роботу, в один день на тижні, за "того парня" та інші корисні традиції.
У народу відразу пропадуть споживацькі настрої, журавлиним ключем, як з вирію, на батьківщину потягнуться мільйони заробітчан. На святкових демонстраціях всі будуть гукати "Народ і РНБО - єдині!!!", та "Товаріщ Саахов - наш рулєвой!!!"
У народу відразу пропадуть споживацькі настрої,
Трудодни?
Якщо, навіть, когось такі комарі і не покусали, то є й інші способи, якими при відсутності індивідуальної резистентності совкова інфекція проникає в кору головного мозку.
Так чи інакше, все завершується ходінням по колу.