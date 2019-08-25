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Все про:Зеленський (2478) нагорода (537) шахтарі (123)

 Зеленський нагородив орденами та медалями низку шахтарів із нагоди професійного свята

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня шахтаря.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ № 624/2019 опубліковано на сайті глави держави.

Гірників нагородили "за вагомий особистий внесок у зміцнення енергетичного потенціалу держави, забезпечення сталої роботи вугільної промисловості, високий професіоналізм".

Зокрема, одну людину було нагороджено орденом "За заслуги" II ступеня, чотири людини отримали ордени "За заслуги" III ступеня.

Трьох осіб нагороджено орденом княгині Ольги III ступеня, 16 осіб - орденом "За доблесну шахтарську працю" III ступеня.

Медаль "За працю і звитягу" отримали 13 осіб.

Крім того, цим указом одній людині було присвоєно почесне звання "Заслужений гірник України", ще 16 осіб отримали звання "Заслужений шахтар України".

Читайте також: Зеленський привітав українських шахтарів із професійним святом, - Офіс президента

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144621
 
 
 Топ коментарі
 
Військовий парад на День Незалежності - "совок". Нагородження у день Шахтаря працівників гірничої галузі ореденами/медалями - не "совок". Ви б, хлопці з ОПУЗу (офіс прєзіка України Зе), визначилися та склали перелік того, що вважаєте "совком".
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Лугандонские "шахтеры" тоже граждане Украины.
Почему Зеленский их не награждает ?
За сегодня они отличились: один наш воин убит и трое ранены.
Вова, ты уже получил СМС из штаба?

Ты уже отдал приказ ни в коем случае не открывать ответный огонь ? 👿
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За свободу от киевской хунты воюю тлишь местные шахтеры и трактористы!
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За свободу от киевской хунты воюю тлишь местные шахтеры и трактористы!
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Лугандонские "шахтеры" тоже граждане Украины.
Почему Зеленский их не награждает ?
За сегодня они отличились: один наш воин убит и трое ранены.
Вова, ты уже получил СМС из штаба?

Ты уже отдал приказ ни в коем случае не открывать ответный огонь ? 👿
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Надеюсь, что многомесячные задолженности по зарплате погасили шахтерам в честь праздника? Или денег нет, но вы держитесь...?
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Військовий парад на День Незалежності - "совок". Нагородження у день Шахтаря працівників гірничої галузі ореденами/медалями - не "совок". Ви б, хлопці з ОПУЗу (офіс прєзіка України Зе), визначилися та склали перелік того, що вважаєте "совком".
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На офіс не тягне, лише на кантору. КПУЗ.
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нельзя так бездумно каждый год медалями/орденами разбрасываться, они обесцениваются.
Люди просто делают свою работу. Лучше премией поощрять, а не разводить совок.
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у нас, оказывается, "устойчивая работа угольной промышленности"
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Так Пансельванские чуваки шо-то зажали уголек,одну баржу прислали когда-то в Одессу и все.И то неизвестно,может она з Новоросийска или Таганрога приплыла.
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им бы еще бы зар/платы выплатить,
награды на хлеб не намажешь и сыт не будешь
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И где-то в поле забетонировать им гектар земли, чтобы, если какие-требования, могли ездить туда касками стучать.
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Комменты под статьями "Порошенко наградил……" /гибрид медальки вешать умеет/ читал статью на тему во сколько Украине обходятся медальки. /мне медальки даром не нужны,/ Кинуть косточку шестёркам ,то дело святое / награждённому лучше бы дало не висюльку а краденными у него же деньгами/Вот такая работа как раз для его: ленточки резать, медальками награждать, грозные заявы на СМИ выкладывать... Любит наш гидрант это дело.
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В забой, этого пятуха зелёного, дать отбойный молоток, пусть хотя бы нишу на два распила возьмёт, клоун недоделанный. Поздравить бы его балдой по голове.
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Когда не знаешь что делать - повесь на грудь кому-то медальку! Правда, ЗЕ!
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Это директоров убыточных шахт орденами и медалями наградили...и роботяг горноробочих что лопатой махают？
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Да здравствует союз нерушимый республик ! Привет совок . Вот почему вы не будете с зеленским в ЕС и НАТО , потому что у него совдепоский менталитет
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Если посмотреть указ зебобика...то более половины награждены за доблестный труд на благо ахметки...половина из награжденных работают в дтэк...
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Странно что самого ахметки там нет...забыли наверное...или в секретной части указа наградили...😀
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Хотелось бы задать вопрос:
Сколько наград получили ротердамские шахтеры?
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На кой хрен награждать подземных рукожопов, какой подвиг они совершили?
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Воно або відпочиває або записує ролікі для ютубу або нагороджує або надає громадянство - коли буде працювати?
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Совковый ДЕБИЛИЗМ (когда РАБОВ поощряли побрякушками)! За любую работу нужно просто ПЛАТИТЬ соответственно вложенным усилиям и рискам, если шахты нерентабельны то нужно просто их закрывать!
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Раша уже закрыла все шахты на ордле и вывезла заводы.
Можно теперь развивать с\х и зеленый туризм.
А так же можно еще специальный вид туризма развивать.
Заповедник идиотизма.

Известный московский фотожурналист Василий Максимов, сотрудничающий с AFP и "Коммерсантъ", рассказал, зачем РФ на самом деле гоняла на оккупированный Донбасс свои белые КамАЗы.
Максимов в Twitter поделился инсайдом о российской "гуманитарке" на Донбассе, передает "Диалог.UA".

Максимов рассказал о занимательной встрече в одном из московских баров. Она открыла ему глаза на то, что творила Россия на Донбассе.

"Был вчера (24 августа - ред.) в баре ночью. Докопался чувак бухой, девчонки ему наши понравились. Вата, но рассказал интересное, узнав что все мы журналисты - как на "белых" КамАЗах вывозил с Донбасса точные станки и оборудование. Еще и прикалывался - а вы, типа, думали, что они назад пустые ехали? Я его в лоб спросил, готов ли он рассказать на камеру без показа лица и с измененным голосом? Конечно отказался, хоть и бухой. В частности, говорил, что с Луганского патронного они вывозили что-то", - рассказал журналист.

Этот рассказ пьяного водителя КамАЗа сильно впечатлил Максимова, который, к слову, бывал в командировках на оккупированном Донбассе.

"Я наивно удивлялся, а чего они полупустые заезжают, там того груза всего ничего было. Теперь понятно, что они гнали здоровую колонну под вывоз в виде завоза гуманитарки… Я реально был в Макеевке на разгрузке. Огромная фура, а там три палеты сайры всего. В других похоже", - уточнил московский журналист.
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Правильно все Зеленський робить. Крім цього, це не його ідея, він пливе за течією. Від перейменування АП в ОП нічого ж не міняється. Там працюють звичайні радянські (совєтскіє) люди. Президенти міняються, а вони залишаються на місці. Там працювали їхні бабусі і дідусі і будуть працювати їхні онуки і правнуки. Вони плекають традиції і передають їх від покоління до покоління. Не треба їм навязувати чужі для їх менталітету якісь європейські норми і стандарти та інші незрозумілі для них цінності, це травмує їхні душі.
Трудящих треба нагороджувати і стимулювати всіма можливими способами та методами і створювати атмосферу поваги і пошани навколо них. Треба відновити соціалістичне змагання, перехідні прапори, вимпели для передовиків на робочих місцях, суботники, роботу, в один день на тижні, за "того парня" та інші корисні традиції.
У народу відразу пропадуть споживацькі настрої, журавлиним ключем, як з вирію, на батьківщину потягнуться мільйони заробітчан. На святкових демонстраціях всі будуть гукати "Народ і РНБО - єдині!!!", та "Товаріщ Саахов - наш рулєвой!!!"
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традиції.
У народу відразу пропадуть споживацькі настрої,

Трудодни?
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Ось, всі говорили - стане президентом Зеленський, він молодий, совком не інфікований, відразу заснує в Україні Європу, державу в смартфоні, шорти в офісі і весь цивілізований світ почне жителям України люто заздрити. Він, дійсно, пожив у совку недовго, можливо, що й у піонери не встиг вступити, а так і залишився октябронком. Але вся проблема в тому, що совкова інфекція передається не повітряно-капельним шляхом, а подібно до хвороби Зіка через укуси совкових комарів, що призводять до генетичних змін в організмі індивіда ще на стадії його внутріутробного розвитку.
Якщо, навіть, когось такі комарі і не покусали, то є й інші способи, якими при відсутності індивідуальної резистентності совкова інфекція проникає в кору головного мозку.
Так чи інакше, все завершується ходінням по колу.
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