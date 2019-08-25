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 Українські прикордонники не пропустили через лінію розмежування 282 людини через відсутність документів. ІНФОГРАФІКА

Минулого тижня через відсутність документів у пропуску через лінію розмежування було відмовлено 282 особам.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомляє пресцентр ООС.

"Минулого тижня в установленому порядку через лінію розмежування було оформлено 309,5 тис. громадян і 36,2 тис. транспортних засобів. Було відмовлено в пропуску через лінію зіткнення 282 особам через недоліки в документах, відсутність необхідного переліку документів", - йдеться в повідомленні .

Прикордонними нарядами було виявлено 31 паспортний документ України з ознаками часткової підробки.

Українські прикордонники не пропустили через лінію розмежування 282 людини через відсутність документів 01

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"Також прикордонниками було оформлено 59 внутрішньо переміщених осіб, які через гуманітарну кризу та систематичне порушення прав людини з боку окупаційної адміністрації Російської Федерації змушені були покинути місця свого постійного проживання і шукати кращого життя на контрольованій українською владою території", - йдеться в повідомленні.

Українські прикордонники не пропустили через лінію розмежування 282 людини через відсутність документів 02

Зазначається, що до адміністративної відповідальності в КПВВ на лінії розмежування було притягнуто 18 громадян за перетин державного кордону України з РФ у недіючих пунктах пропуску на тимчасово неконтрольованій ділянці українсько-російського кордону.

Українські прикордонники не пропустили через лінію розмежування 282 людини через відсутність документів 03

Матеріали справ про адміністративні правопорушення складено щодо 3 іноземців, які порушили правила перебування на території України.

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Українські прикордонники не пропустили через лінію розмежування 282 людини через відсутність документів 04
Українські прикордонники не пропустили через лінію розмежування 282 людини через відсутність документів 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144620
 
   
 Топ коментарі
 
Це ті хто сжігал український паспорт, а тепер за харчами до хунти йдуть. А обдроченці українських паспортів не видають Украинские пограничники не пропустили через линию разграничения 282 человека из-за отсутствия документов - Цензор.НЕТ 2183
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Целые коронованы кормильцев в Украину идут.
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Старі п"рдуни не скільки за харчами їдуть, скільки за нашими грошима у вигляді пенсій, це такий собі пенсійний туризм до кривавої хунти. А Зєля їм будує пункти видачі пенсій з кімнатами відпочинку прямісінько в сірій зоні, щоб полегшити їм без шкоди для здоров'я отримувати бандерівські пенсії.
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Це ті хто сжігал український паспорт, а тепер за харчами до хунти йдуть. А обдроченці українських паспортів не видають
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Старі п"рдуни не скільки за харчами їдуть, скільки за нашими грошима у вигляді пенсій, це такий собі пенсійний туризм до кривавої хунти. А Зєля їм будує пункти видачі пенсій з кімнатами відпочинку прямісінько в сірій зоні, щоб полегшити їм без шкоди для здоров'я отримувати бандерівські пенсії.
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Целые коронованы кормильцев в Украину идут.
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в Україні хунта і бандєровци--то якого я***у***х..
ааа...То жітелі процветающіхся сран
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Охренеть новость.
Типа будни колхозника или день доярки!
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Нет у украинцев гордости!!! Этих ублюдков надо останавливать всех и разворачивать обратно!!!
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там два варианта
или крестик
или трусы
или отдать пенсии и эта возня сократится в 100 раз
или не давать пенсии и эта возня сократится в 100 раз

а сегодня это никому не нужная возня
все сепары получают пенсии
пенсии не получала моя мама, которая по референдумам не бегала.
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