 З порушенням термінів розмитнення в країні перебуває майже 195 тис. "євроблях", - ДФС

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили на запит Galnet у Державній фіскальній службі (ДФС) України.

Йдеться про машини, які в'їхали до України в режимах "транзит" і "тимчасове ввезення".

У ДФС зазначили, що з 22 серпня ввели нові штрафні санкції за порушення під час переміщення транспортних засобів у митних режимах тимчасового ввезення та транзиту (штраф у 170 тис. грн або конфіскація автомобіля), якщо термін перевищено на понад 30 діб, а також у разі втрати або розкомплектування машини.

Верховна Рада 15 травня ухвалила в другому читанні і загалом проект закону №8371 про внесення змін до Податкового кодексу, яким продовжила пільговий період розмитнення "євроблях" до кінця серпня. Пільговий період до прийняття закону закінчувався 24 травня, після чого за керування автомобілем з іноземною реєстрацією передбачався штраф у розмірі 170 тис. грн.

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