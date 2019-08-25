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 Суспільство
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Все про:розмитнення (103) ДФС (2303) євробляхи (139)

 З порушенням термінів розмитнення в країні перебуває майже 195 тис. "євроблях", - ДФС

Станом на 19 серпня на території України з порушенням термінів вивезення за межі країни перебуває понад 194,8 тис. транспортних засобів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили на запит Galnet у Державній фіскальній службі (ДФС) України.

Йдеться про машини, які в'їхали до України в режимах "транзит" і "тимчасове ввезення".

У ДФС зазначили, що з 22 серпня ввели нові штрафні санкції за порушення під час переміщення транспортних засобів у митних режимах тимчасового ввезення та транзиту (штраф у 170 тис. грн або конфіскація автомобіля), якщо термін перевищено на понад 30 діб, а також у разі втрати або розкомплектування машини.

Верховна Рада 15 травня ухвалила в другому читанні і загалом проект закону №8371 про внесення змін до Податкового кодексу, яким продовжила пільговий період розмитнення "євроблях" до кінця серпня. Пільговий період до прийняття закону закінчувався 24 травня, після чого за керування автомобілем з іноземною реєстрацією передбачався штраф у розмірі 170 тис. грн.

Читайте також: Заступник голови ДФС Кривіцький розповів, що чекає власників неоформлених євроблях

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144618
 
   
 Топ коментарі
 
Бомжи, а не граждане.....носят. секонд... ездят на металлоломе...жрут дешевое дерьмо...пьют дешевое пойло....быдло пузатое одним словом.
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Граждане Украины имеют права на дешёвую растаможку,а кто против враг народа,как Южанина
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Поляки массово ввозят подержанные авто из Германии,горазда больше,чем Украины и никому в голову не придет их назвать бомжами,а все потому что они люди,а ты завистливое быдло
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хітроср ки і бандюки це ті хто такі податки ввів на авто і не лиш авто
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Надо сделать растаможку 1к. доллров запретить ввоз машин младше 2004 года и не надо ничего больше выдумывать. Задолбал уже этот цирк с бляхарями
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