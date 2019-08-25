 Терористи не проводять інженерних робіт із демонтажу укріплень у Станиці Луганській, - українська сторона СЦКК

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі ООС.
В інформації зазначається: "Наголошуємо, що на 9.00 із боку окупаційної влади жодних інженерних робіт не проводиться.
Зауважимо, що на зазначену ділянку прибули представники СММ ОБСЄ з метою оцінки оперативної обстановки, з'ясування поточного стану справ на нашому боці і заходів, що проводяться.
Варто зазначити, що українська сторона змушена зупинити всі роботи до початку синхронного демонтажу на ділянці розведення номер 1".
Какой там даун был в 2016 году?
Кому то это еще не ясно...?
то держава Україна і "мінські договорняки"...ім до дупи ваші договорняки
вони роблять свою "лднр" і вбивають українців
Україна каже --ось документи..ніяких чужих жителів
..а .я в дупі маю ваші документи..ви ще будете платити мені що я тут живу
тебе четко показали, чего стоят все договоры с рашкой, тебе ясно растолковали как именно Зеленский собирается решать проблемы на Донбассе и что из этого выходит. а тебе все "нехай"? да на х@р такой президент нужен?! пусть скорее закон об импичменте подписывает, мудило. чем быстрее подпишет, тем быстрее в рашу укатит. может еще и "Новую волну" застанет...
А новоиспеченный "президент мира" со своими шавками, будет скулить о перемирии.
Просто таки невероятный сценарий.
И главное, никаких предпосылок для этого не было.