 Терористи не проводять інженерних робіт із демонтажу укріплень у Станиці Луганській, - українська сторона СЦКК

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі ООС.

В інформації зазначається: "Наголошуємо, що на 9.00 із боку окупаційної влади жодних інженерних робіт не проводиться.

Зауважимо, що на зазначену ділянку прибули представники СММ ОБСЄ з метою оцінки оперативної обстановки, з'ясування поточного стану справ на нашому боці і заходів, що проводяться.

Варто зазначити, що українська сторона змушена зупинити всі роботи до початку синхронного демонтажу на ділянці розведення номер 1".

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