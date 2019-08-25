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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:ветерани (361) марш (229)

 Ветерани на візках і милицях і портрети загиблих героїв, - зворушливі моменти Маршу Захисників України. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Марші Захисників України, який відбувся 24 серпня в центрі Києва, серед найзворушливіших моментів - участь ветеранів на милицях та інвалідних візках і група родичів загиблих воїнів із їхніми портретами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пишуть користувачі соцмереж.

Ветерани на візках і милицях і портрети загиблих героїв, - зворушливі моменти Маршу Захисників України 01

Фото, відео - Віктор Залевський у фейсбуці

Ветерани на візках і милицях і портрети загиблих героїв, - зворушливі моменти Маршу Захисників України 02
Ветерани на візках і милицях і портрети загиблих героїв, - зворушливі моменти Маршу Захисників України 03
Ветерани на візках і милицях і портрети загиблих героїв, - зворушливі моменти Маршу Захисників України 04
Ветерани на візках і милицях і портрети загиблих героїв, - зворушливі моменти Маршу Захисників України 05
Ветерани на візках і милицях і портрети загиблих героїв, - зворушливі моменти Маршу Захисників України 06
Ветерани на візках і милицях і портрети загиблих героїв, - зворушливі моменти Маршу Захисників України 07
Ветерани на візках і милицях і портрети загиблих героїв, - зворушливі моменти Маршу Захисників України 08
Ветерани на візках і милицях і портрети загиблих героїв, - зворушливі моменти Маршу Захисників України 09
Ветерани на візках і милицях і портрети загиблих героїв, - зворушливі моменти Маршу Захисників України 10

Фото - Depo.ua

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144616
 
   
 Топ коментарі
 
Вал Мишель‏ @VALMICHEL7 15 ч.15 часов назад

Ветераны на колясках и костылях и портреты погибших Героев, - трогательные моменты Марша защитников Украины - Цензор.НЕТ 8146

Поправьте, если не прав: Супер-пупер шоумен вместо парада хотел показать «как надо», а вышло унылое говно с поющими трусами. То есть обосрался, в чем якобы профи.
Кто-то ещё не понял, что оно НИЧЕГО НЕ УМЕЕТ, кроме как читать по бумажке чужие тексты и постить фотки в ФБ? НИЧЕГО.
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Больное ты тело. Именно Зеля делит людей. Баран ты тупой. Во время инаугурации он сказал Ляшко: "не делите людей...". Вчера же: " Мы разные". Зеля малорос, ему украинцев не понять никогда. А тебе тем более.
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Все логично.
Две Украины:
- Одна на диване перед телеком в дырявых трениках зырит сватов и 95-й квартал.
- Вторая бьется насмерть с Роисей (спонсором Сватов и 95-квартала).

- Одна устраивает за бюджетные деньги из Дня независимости бл#дство во главе с шутом ЗЕ.
- Вторая самоорганизовывается на парад защитников Украины.

И в этом нет ничего страшного. Потому, что от первой части все равно никакой пользы Украине нет (осталось сделать так, чтобы и вреда тоже не было).
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Кацапчику, хіба тобі ніхто не казав що українці на звуки "чё" і "дЬІк" стріляють без попередження? Посидь у спамі, парашнику пазорний.
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P.S. Гадаєш, дурнику, яйцуковичу просто так дозволили "перемогти" на виборах у 2010?
не просто так. А щоби бидло. яке за нього голосувало, занурилося у своє же лайно по паківку. Ось так і зараз. Тільки бидло цього не розуміє. А потім буде пізно кричати "Гевалд!"
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Все логично.
Две Украины:
- Одна на диване перед телеком в дырявых трениках зырит сватов и 95-й квартал.
- Вторая бьется насмерть с Роисей (спонсором Сватов и 95-квартала).

- Одна устраивает за бюджетные деньги из Дня независимости бл#дство во главе с шутом ЗЕ.
- Вторая самоорганизовывается на парад защитников Украины.

И в этом нет ничего страшного. Потому, что от первой части все равно никакой пользы Украине нет (осталось сделать так, чтобы и вреда тоже не было).
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Есть много разных рецептов - от "хлеба и зрелищ" с принудительной занятостью до физического выпиливания.
Пока наше жлобье не будет переформатировано в некое подобие сытых бюргеров, его можно только в стойле держать, а не оставлять на свободный выпас. Самое смешное, что люмпенат только это понимает и уважает. Роися тому доказательство.
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"от "хлеба и зрелищ" с принудительной занятостью"
Вот да.
Чтобы "копали от забора и до обеда".

"Самое смешное, что люмпенат только это понимает и уважает. Роися тому доказательство."
Да-да-да.
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Вторая бьется насмерть с Роисей (спонсором Сватов и 95-квартала).-перед телеком в дырявых трениках Ветерани на візках і милицях і портрети загиблих героїв, - зворушливі моменти Маршу Захисників України - Цензор.НЕТ 7459
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это Праздник со слезами на глазах! слыхал такое?
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А що ж людям стрибати,як на День Перемоги, що нас призивають Опоблоківці робити кожного року? Не хочуть 8 Травня робити День пам'яті та примирення, бо ж не треба забувати. Уже 74 роки, як закінчилась та війна, і ветеранів, які брали участь у ній, залишились одиниці. Їх уже фізично не може бути: мої діди, ветерани війни,були народжені у 1909 та 1918 роках. *******, скільки б їм зараз було? А десятки тих, кого зараз транслюють, як ветеранів, які крокують ще у строю, яким на вигляд років 80, я не знаю, хто вони. Ще з десяток років, і Дню пам'яті і примирення - бути, бо ті роки будуть все далі відходити в історію. А сьогоднішю війну робити чимось символічним, не реальним, не існуючим, - просто злочин.Ось ідуть люди, які лише вчора з окопів, ось матері і діти, які ще вчора оплакували свою дитину і батька, це все - сьогодні, болить і кровотичить, і зробити з цього фарс - не вийде, вони не дадуть.
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Мой отец 1925 г.р. Ушел на фронт в 1943 г когда освободили Сумы. Папе тогда бло 18 лет.
Ушел в Вечность в 2001 г. на 76 году жизни. Прошло 18 лет...И сколько сейчас этих ветеранов.
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так воно же засцяло парад проводити бо там військові зі зброєю.
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Американці мають контрактну армію. Призову у них немає, забезпечення добре, тому вони сприймають це, як небезпечну роботу, за яку добре платять. І у них немає війни. А наші люди йшли на смерть не грошей заради. І мабуть вони заслужили хоча б це, якщо кращого їм не можуть дати.І це не так багато, чи не так? Чи вам жаль?
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Украина-не россия! слыхал такое?
это в расиюшке не положено раскрывать рот на сЦаря,бо могут и дубиной огреть по хребту Ветерани на візках і милицях і портрети загиблих героїв, - зворушливі моменти Маршу Захисників України - Цензор.НЕТ 1346
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Это было еще и задолго до выборов президента. В основном, доставалось ЮВТ, затем переключились на Зеленского! А порохоботы разные- родные, крымские, лугандонские. российские, из дальнего зарубежья. Петро создал могучую интернациональную армию порохоботов, но получился пшик!
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Попсовка в чепчике на Хрещатике и Тина Кароль со своими накрашенными ... это нечто... выбивающего из ряда... Как ИНДИКАТОР обозначающий каков тыл и каков фронт страны, которая ввергнута в войну, которой не видно конца.
И в которой почти нет шансов победить.
И в некотором роде, это осквернение памяти жертв этой безжалостной войны.
Это как будто бы соприкоснулась тупая сытая беззаботность тыла и фронта, который не только по линии разграничения, но по семьях тех, чьи отцы, матери, дети, внуки в окопах или ожидают повесток из военкоматов.
И те, которые покалечены - тех, которых жизнь физически разделилась на ДО и ПОСЛЕ.
Шоу на Хрещатике давало чудесную картинку, но в нем не было души...
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Я понимаю порохоботов, они все проплаченные, а вы ветераны АТО, учавствовали в марше, организованном Порошенко - мародером и убийцем. Когда был Иловайский котел в 2014 году, когда гибли ваши побратимы, эта тварь порох переганяла в оффшоры свое бабло, потому что думал смыватся, не за вас, а за свою шкуру переживал. Неужели вы так низко упали, что согласились в этом марше учавствовать.
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Что б ты соображал, недоумок, где Зелино бабло, в офшорах, фильмы на россии крутит, бизнес на крови? Сегодня еще один парень погиб, потому, что "нужноперестать стрелять". В 15-16 году они головы не могли поднять, а сейчас из пацанов мишени сделали. И да, это шли колонны воинов, то есть порохоботов и ни тебе вояке компьютерному судить, ты то у мамы под юбкой прятался как и зеля.
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Порохоботная срань вылезла, еще скажи при порохе наших бойцов не убивали, котлов не устраивали, боескладов не взрывали, петрусик ничего не воровал, у него на рашке бизнеса небыло.
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Убивали, но убивали в бою, как воинов, а не как баранов, а на счет воровал посмотри отчеты Форбс, если знаешь что это такое, сколько было до войны и сколько после. Ты просто чмо трусливое.
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Тебе не понять. Ты не воевал. Кроме того у тебя зебилизм головного мозга.
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Суки кацапські,дивіться! Ніколи,чуєте ніколи не буде вам прощення!
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Ни одной власти на земле не добиться такой самоорганизации. Честь и хвала Украинцам. Не смотря на воров президентов, не смотря на капитулянтом клоунов продажных. Не поставите вы суки этот народ на колени.

"Я видел это собственными глазами. Люди, не разговаривавшие годами, - шли в одном Марше… Люди, которых я не знаю, подходили и обнимались. Люди, которые плакали. Люди, которые сорвали голос, которые не могли больше хлопать и только улыбались, глядя на бесконечную реку, текущую посреди огромного разгоряченного города. Люди. До черта людей", - отметил он.

По словам Болдырева, участники Марша улыбались друг другу, извинялись, протискивались, поднимали детей, хлопали друг друга по плечу, никто не ожидал такого.

"Я опять окунулся в войну, я не пошел в коробке и сначала пожалел об этом, а потом понял - я хлопаю и кричу "Дякую!" своим побратимам, и мне, с*ка, есть за что их благодарить. Бо я видел вас не с флагами и в медалях - я видел людей в пыльной степи и в тяжелых брониках, в зимних посадках и с автоматами, в грязной форме, с уставшими глазами, видел их - все эти, с*ка, пять с половиной лет… Спасибо, парни и девушки. Побратими и посестри. Вы даже не понимаете, что вы сделали. И я, прости, не смогу объяснить это словами. Только увидеть. Собственными глазами", - подытожил он.
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Снимаю шляпу перед этими ребятами.

Но вот в соседней ветке новость - Богдан приехал на свадьбу ублюдка-решалы Довбенко в Сен-Тропе.

Народу - парад вышиванок. Себе - грязные миллиарды.

Эта власть идет по стопам попередников.
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Им плевать на кровь и слезы народа. Деньги - вот конечная цель.
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Не можна спокійно дивитися на ці свiтлини, особливо ті на яких дітки несуть портрети своїх тат ......... Як можна це все пробачити цим створінням кацапським ???
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Хто пробачить ублюдкам -російським фашистам за смерть батьків, синів чоловіків.??? Коли сирітсво в дитинстві--найбільше горе (сам таке пережив) А кацапським прихильникам 95 кварталу ,яким поїсти, попити. посмітись нагадуємо. що біда приходить і до вас,
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Подівіться в очі рідним які несуть портрети загиблих--скільки в них суму і болі. Вбивці--будьте ви прокляті і Богом і людьми!!!
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Немає і не буде прощення ублюдкам які розпочали цю безглузду кроваву і нікому не потрібну бійню!
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