Ветерани на візках і милицях і портрети загиблих героїв, - зворушливі моменти Маршу Захисників України. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
На Марші Захисників України, який відбувся 24 серпня в центрі Києва, серед найзворушливіших моментів - участь ветеранів на милицях та інвалідних візках і група родичів загиблих воїнів із їхніми портретами.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пишуть користувачі соцмереж.
Поправьте, если не прав: Супер-пупер шоумен вместо парада хотел показать «как надо», а вышло унылое говно с поющими трусами. То есть обосрался, в чем якобы профи. Кто-то ещё не понял, что оно НИЧЕГО НЕ УМЕЕТ, кроме как читать по бумажке чужие тексты и постить фотки в ФБ? НИЧЕГО.
Больное ты тело. Именно Зеля делит людей. Баран ты тупой. Во время инаугурации он сказал Ляшко: "не делите людей...". Вчера же: " Мы разные". Зеля малорос, ему украинцев не понять никогда. А тебе тем более.
не просто так. А щоби бидло. яке за нього голосувало, занурилося у своє же лайно по паківку. Ось так і зараз. Тільки бидло цього не розуміє. А потім буде пізно кричати "Гевалд!"
Две Украины:
- Одна на диване перед телеком в дырявых трениках зырит сватов и 95-й квартал.
- Вторая бьется насмерть с Роисей (спонсором Сватов и 95-квартала).
- Одна устраивает за бюджетные деньги из Дня независимости бл#дство во главе с шутом ЗЕ.
- Вторая самоорганизовывается на парад защитников Украины.
И в этом нет ничего страшного. Потому, что от первой части все равно никакой пользы Украине нет (осталось сделать так, чтобы и вреда тоже не было).
Пока наше жлобье не будет переформатировано в некое подобие сытых бюргеров, его можно только в стойле держать, а не оставлять на свободный выпас. Самое смешное, что люмпенат только это понимает и уважает. Роися тому доказательство.
Вот да.
Чтобы "копали от забора и до обеда".
"Самое смешное, что люмпенат только это понимает и уважает. Роися тому доказательство."
Да-да-да.
Ушел в Вечность в 2001 г. на 76 году жизни. Прошло 18 лет...И сколько сейчас этих ветеранов.
это в расиюшке не положено раскрывать рот на сЦаря,бо могут и дубиной огреть по хребту
И в которой почти нет шансов победить.
И в некотором роде, это осквернение памяти жертв этой безжалостной войны.
Это как будто бы соприкоснулась тупая сытая беззаботность тыла и фронта, который не только по линии разграничения, но по семьях тех, чьи отцы, матери, дети, внуки в окопах или ожидают повесток из военкоматов.
И те, которые покалечены - тех, которых жизнь физически разделилась на ДО и ПОСЛЕ.
Шоу на Хрещатике давало чудесную картинку, но в нем не было души...
"Я видел это собственными глазами. Люди, не разговаривавшие годами, - шли в одном Марше… Люди, которых я не знаю, подходили и обнимались. Люди, которые плакали. Люди, которые сорвали голос, которые не могли больше хлопать и только улыбались, глядя на бесконечную реку, текущую посреди огромного разгоряченного города. Люди. До черта людей", - отметил он.
По словам Болдырева, участники Марша улыбались друг другу, извинялись, протискивались, поднимали детей, хлопали друг друга по плечу, никто не ожидал такого.
"Я опять окунулся в войну, я не пошел в коробке и сначала пожалел об этом, а потом понял - я хлопаю и кричу "Дякую!" своим побратимам, и мне, с*ка, есть за что их благодарить. Бо я видел вас не с флагами и в медалях - я видел людей в пыльной степи и в тяжелых брониках, в зимних посадках и с автоматами, в грязной форме, с уставшими глазами, видел их - все эти, с*ка, пять с половиной лет… Спасибо, парни и девушки. Побратими и посестри. Вы даже не понимаете, что вы сделали. И я, прости, не смогу объяснить это словами. Только увидеть. Собственными глазами", - подытожил он.
Но вот в соседней ветке новость - Богдан приехал на свадьбу ублюдка-решалы Довбенко в Сен-Тропе.
Народу - парад вышиванок. Себе - грязные миллиарды.
Эта власть идет по стопам попередников.