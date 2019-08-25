 Радник Трампа Болтон намагається запобігти купівлі української компанії "Мотор Січ" Китаєм, - The Wall Street Journal

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "The Wall Street Journal".

"Американський радник із національної безпеки Джон Болтон намагається перешкодити майбутньому придбанню Китаєм української аерокосмічної компанії на тій підставі, що це дасть Пекіну життєво важливі оборонні технології, вважають високопоставлені представники адміністрації США, обізнані з цим питанням", - зазначає "WSJ".

У виданні зазначають, що особистий інтерес і участь Болтона в цій угоді, визнані високопоставленими представниками адміністрації США, підкреслюють важливість цієї справи для зміцнення національної безпеки США.

Також ЗМІ повідомляють, що наступного тижня Болтон відвідає Київ, де планує зустріч із керівництвом ПАТ "Мотор Січ".

"Мотор Січ" - один із найбільших світових виробників двигунів для авіаційної техніки, а також промислових газотурбінних установок. Постачає продукцію у понад 100 країн світу.

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