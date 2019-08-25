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Все про:Китай (234) Мотор_СІч (15) США (5304) Болтон (52)

 Радник Трампа Болтон намагається запобігти купівлі української компанії "Мотор Січ" Китаєм, - The Wall Street Journal

Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон намагається запобігти майбутньому придбанню Китаєм української аерокосмічної компанії "Мотор Січ".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "The Wall Street Journal".

"Американський радник із національної безпеки Джон Болтон намагається перешкодити майбутньому придбанню Китаєм української аерокосмічної компанії на тій підставі, що це дасть Пекіну життєво важливі оборонні технології, вважають високопоставлені представники адміністрації США, обізнані з цим питанням", - зазначає "WSJ".

У виданні зазначають, що особистий інтерес і участь Болтона в цій угоді, визнані високопоставленими представниками адміністрації США, підкреслюють важливість цієї справи для зміцнення національної безпеки США.

Також ЗМІ повідомляють, що наступного тижня Болтон відвідає Київ, де планує зустріч із керівництвом ПАТ "Мотор Січ".

"Мотор Січ" - один із найбільших світових виробників двигунів для авіаційної техніки, а також промислових газотурбінних установок. Постачає продукцію у понад 100 країн світу.

Читайте також: Продаж Китаю дасть шанс "Мотор Січі" вийти на китайський ринок, зберегти колектив і портфель замовлень, - ЦТС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144615
 
 
 Топ коментарі
 
Правильно робить.
Китай не союзник України, часто-густо голосує в ООН разом із рашею.
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Ножкою ще топні, продавець.
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Такі підприємства взагалі повинні належати державі і мати заборону на продаж будь-кому.Спільні проекти,співпраця можлива,але не продаж
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Піндоси - годі сунути носа у внутрішні справи України!!!

Кому хочемо - тому і продаємо.
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Кому захотів бувший червоний директор, що вкрав собі цей завод, тому й продав.
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Порошенко некогда было мотор сичью заниматься,бегал за Саакашвили,а потом выборы
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Та да ,слышим это постоянно,особенно по РАША и РОШЕН СМИ
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В этом и беда , коммуняки типа Ефремова, Васадзе ИТП превращают Украину в сельхоз державу
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Китаезы пиндосов разхренячат запросто.
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рохренячать.а що тоді вони підроблювати будуть?)
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Та да,тепловозы ТЭ33А и то в Казахстане штампуют з 2009года.
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Не понятно зачем им пендосы за счет которых они кормятся и которые где то там за океаном. Когда вот за "забором" необьятные просторы Рабсии которые Китаю хватит осваивать на сотни лет вперед?!
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Зачем Китаю это? У них под боком такая жирная на ресурсы рашка
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У першу чергу твою зашкварену тушку продамо.
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Жираф большой - ему видней.... Просто дивно, що амери ніхрена нам не допомагають, зате лізуть і командують у всі дірки. Нема щоб поїхати до Пуйла і наказати припинити ерефії всі оборонні контракти з Хіною.
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Шоб не продавати, ТРЕБА вкласти кошти! Інакше ще одно живе підприємство(на основі НАУКИ) буде випускати каструлі.......І тоді і далі, обгрунтовано, буде капут! Треба Южмаш, Антонов ....підняти ЛЮБИМИ способами! Нехай янкі допоможуть, чи викуплять акції.... Молоді інженери та науковці МАЛИ б роботу і ГРОШІ В УКРАЇНІ і, відповідно повагу світу!
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Правильно робить.
Китай не союзник України, часто-густо голосує в ООН разом із рашею.
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колись говорили--- що за гроші здоров'я не купиш..
тепер можна купити все--і Гренландію...і зоров'я і довголіття..
за гроші...великі гроші
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Стефан..--то в мене думка летить скоріше за букви Радник Трампа Болтон намагається запобігти купівлі української компанії "Мотор Січ" Китаєм, - The Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 6503
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яка думка? Таке враженя, що ти не думав зовсім, коли писав всі свої дописи.
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А советник Трампа не хочет заключить контракт на поставку наших самолётов в США?
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А почему нет? Если Украине никто не помог, то почему бы нам не обменять Мотор Сич на пару ядерных боеголовок у китайцев? Или создать с Китаем совместное производство ядерных ракет. Кстати Европа пошла на сближение с кремлем чтобы Рашка не сотрудничала с Китаем. Может и нам тоже такую тактику применить? Советник Трампа Болтон пытается предотвратить покупку украинской компании "Мотор Сич" Китаем, - The Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 2952
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Нельзя торговать между странами элементами ядерного оружия.
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Так Украина это ядерное оружие в любом военторге купить может,там и купит,а ты можешь пожаловаться в ООН,а лучше в Спортлото,там тебя выслушаю🐰🐰🐰
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Такі підприємства взагалі повинні належати державі і мати заборону на продаж будь-кому.Спільні проекти,співпраця можлива,але не продаж
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Продавати з УМОВОЮ моденізації і випуску більше профільної продукції! Що китайці, шо фінші, аби працювали наші інженери та вчені, податки нам...А що, Ахметов, Пінчук... рідніші "наші"? Ще автозавод новий японський терміново будувати! Єсть метал, все єсть модернізувати Росаву....Це шлях РОЗВИТКУ і благополуччя!
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Китайцам завод в Запорожье нафиг не нужен, им нужны разработки и патенты на продукцию. Они просто начнут производство в Китае, а в Украине всё схлопнется. Как миноритарный акционер я против продажи 😁
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Они чертежи уже итак скопировали скорее всего. В контракте пишутся обязанности наладить производство в Украине. Нужно только нормальный контракт написать с четким механизмом ответственности за невыполнение - например Украина может завод национализировать и.т.д. Все может быть нормально.
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А где госпакет Мотор-Сичь ? Стратегическое предприятие , вьіпускающее авиадвигатели для всей линейки Ан-ов , вертолетов Ми , и , внимание , для КРЬІЛАТЬХ РАКЕТ !
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Ну обычно что-то взамен предлагают...
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США наиболее выгодно чтоб Мотор Сич вообще прекратил существование. Но уж точно не работал на Китай или РФ. Советник Трампа Болтон пытается предотвратить покупку украинской компании "Мотор Сич" Китаем, - The Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 4920
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Мнение расеяна о США очень важно на этом форуме Советник Трампа Болтон пытается предотвратить покупку украинской компании "Мотор Сич" Китаем, - The Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 896
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Пока что РФ,а не США выкупала и банкротила заводы в Украине при еров множества,так что не пиши глупости,в Украине все от мала до велика знают кто подлый враг,а к о союзник🇺🇸🇺🇦
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Нну, тут дело такое...Он, кроме глупостей, ничего больше и не пишет) Вот вчера, к примеру, шедевр выдал, что россия сейчас единолично находится в G8 и, возможно, примет 7 стран назад, если те хорошо попросят Радник Трампа Болтон намагається запобігти купівлі української компанії "Мотор Січ" Китаєм, - The Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 8594
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Такие заводы надо загружать работой Украине.ЮМЗ,ХАЗ,мотор сичь,ФЭД ,ХКБМ и другие должны стать предметом особой заботы ЗЕ.Самое главное там- сохранить и преумножить кадры,а мясо нарастёт.
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Та не глупости пишешь,на месте этих бесполезных заводов,нужно поставить ларьки Рошен или ты агент кремля,против конхэт?
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Эти заводы строились в расчёте на обслуживание потребностей СССР. А после распада СССР переключились на обслуживание потребностей России (какие хоть и значительно меньше чем у СССР, но на порядок больше чем у Украины). А на кого им работать теперь? Украине не загрузить их самостоятельно на полную мощность.
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На потребности России хватит 10 коров,что бы выработать стратегический навоз,для лепки петуха,все остально,у вас тонет или взрывается,это не ваше,вот лепка из навоза ваше,вы же не японцы в самом деле,а россияне🌈
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Без Мотор-Сичи можно ставить крест на Антонове , но козломордого єксперта М-ко єто устраивает.
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хороший коммент, конечно же - США - главный враг Украины! стреляют по нам ежедневно с разных калибров!
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Китайські Skyrizon і Xinwei Group вже подали на узгодження в Антимонопольний комітет України угоду з купівлі понад 50% акцій заводу "Мотор Січ".
"Китайські компанії вже купили акції. Тепер рішення за АМКУ, коли воно буде - ми не знаємо", - повідомив директор із зв'язків з громадськістю ВАТ "Мотор Січ" Анатолій Малиш.
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купить они могут что угодно, но пока сделку не одобрит АМПУ, она не действительна.
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Китайцы сопрут все технологии и на этом все закончится. Будет как с ИСМ, в Китае больше 10и заводов по синтезу алмазов, а в нашем ветер гуляет в цехах.
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Так это китайци мешают вам заводы осваивать?
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Украину кроме бабла , ничего не интересует ! Пусть цензор расскажет ,как Украина с каждой тонны зерна на экспорт ,платила китайцам 5 баксов .
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Украину кроме бабла , ничего не интересует ! Пусть цензор расскажет ,как Украина с каждой тонны зерна на экспорт ,платила китайцам 5 баксов .
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Может, конкретно Богуслаева ничто кроме денег не интересует ?
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нужно еще Цензору рассказать, как древние укры выкопали Черное море, а потом подсаливали все впадающие в эту яму реки. Ху..лопы поверили в эту хрень без вопросов. Может еще где кроме Ху..лостана найдутся такие же тупорылые.
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Зе всё порешает.Безотлагательно.В свете последних событий на американо -китайском фронте Украине следует забыть о Китае,а ориентироваться только на США.
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Вал Мишель‏ @VALMICHEL7 12 ч.12 часов назад

Радник Трампа Болтон намагається запобігти купівлі української компанії "Мотор Січ" Китаєм, - The Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 3532

Туск рассказал, что Трамп предлагал вернуть Россию в G7 потому что, по мнению Трампа, «аннексия была частично оправдана и нужно смириться с этим фактом». Похоже, что видео с девочками, «золотым дождём» и рыжим стариком всё же имеются на Лубянке.
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комерсы управляют Державой, Украина вторична!
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ты не путай коммерсантов и олигархов. Первые думают о стране своей деятельности, для вторых страна просто территория грабежа со всеми вытекающими. ахметов тому яркий пример, впрочем как и все остальные.
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Нужно менять, отказ продажи на АН-64А Апач


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Пізно вср...ся! Покупка вже зроблена! Блін,як же так ? За українським дерібаном навіть америкоси не вженуться...
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Еще антимонопольный комитет, где сделку расторгнут по причине стратегического и монопольного.
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Китаёзам нельзя это продавать, категорически....эти мудилы китайцы и наши "представители крупного бизнеса" нихера сами не создали, только и занимаются пи@дить интелектуальную собственность и ращвиваться за чужой счет! Заводу будет писец если комунякам продать.
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Продать бы всех коммерсантов на органы
Так они продают Украину
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а зачем он им?... Радник Трампа Болтон намагається запобігти купівлі української компанії "Мотор Січ" Китаєм, - The Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 5275 ты хоть в курсе, что Сич это лишь производственные мощности , а разработка двигателей всегда была в Ленинграде-Питере на Климова? Кацапы уже и сами их делают... Радник Трампа Болтон намагається запобігти купівлі української компанії "Мотор Січ" Китаєм, - The Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 1725
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Мотор-Сич продают китайцам?... Радник Трампа Болтон намагається запобігти купівлі української компанії "Мотор Січ" Китаєм, - The Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 6888 вот это днищсобытие... Радник Трампа Болтон намагається запобігти купівлі української компанії "Мотор Січ" Китаєм, - The Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 4376 да как же так - батьки выдумывали-выдумывали высокотехнологические продукты, працювали-працювали в товарных масштабах и такой тухлый финал...
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На АМКУ надеждьі мало , єта контора неоднократно принимала решения , наносящие колоссальньій вред Украине. Например , с фиктивной перепродажей РУСАЛом Дерипаски Николаевского глиноземного завода , чтобьі избежать материальной ответственности за уничтожение Запорожского алюминиевого комбината, в сотни миллионов долларов.
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Болтон за океаном це розуміє, а наші зебіли цього не розуміють, мля... Радник Трампа Болтон намагається запобігти купівлі української компанії "Мотор Січ" Китаєм, - The Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 5788
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В КМ еще грося, а в ГПУ еще картавый. Поэтому богуслаев торопится, соевый.
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И тут в Украине происходит торговая война между Китаем и Америкой...
Китайцы молодцы заметили угасающий завод и предложили сделку,американцы встали в позу
Посмотрим кто кого
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