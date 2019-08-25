 Радник Трампа Болтон намагається запобігти купівлі української компанії "Мотор Січ" Китаєм, - The Wall Street Journal

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "The Wall Street Journal".
"Американський радник із національної безпеки Джон Болтон намагається перешкодити майбутньому придбанню Китаєм української аерокосмічної компанії на тій підставі, що це дасть Пекіну життєво важливі оборонні технології, вважають високопоставлені представники адміністрації США, обізнані з цим питанням", - зазначає "WSJ".
У виданні зазначають, що особистий інтерес і участь Болтона в цій угоді, визнані високопоставленими представниками адміністрації США, підкреслюють важливість цієї справи для зміцнення національної безпеки США.
Також ЗМІ повідомляють, що наступного тижня Болтон відвідає Київ, де планує зустріч із керівництвом ПАТ "Мотор Січ".
"Мотор Січ" - один із найбільших світових виробників двигунів для авіаційної техніки, а також промислових газотурбінних установок. Постачає продукцію у понад 100 країн світу.
Кому хочемо - тому і продаємо.
Китай не союзник України, часто-густо голосує в ООН разом із рашею.
тепер можна купити все--і Гренландію...і зоров'я і довголіття..
за гроші...великі гроші
Китайські Skyrizon і Xinwei Group вже подали на узгодження в Антимонопольний комітет України угоду з купівлі понад 50% акцій заводу "Мотор Січ".
"Китайські компанії вже купили акції. Тепер рішення за АМКУ, коли воно буде - ми не знаємо", - повідомив директор із зв'язків з громадськістю ВАТ "Мотор Січ" Анатолій Малиш.
Туск рассказал, что Трамп предлагал вернуть Россию в G7 потому что, по мнению Трампа, «аннексия была частично оправдана и нужно смириться с этим фактом». Похоже, что видео с девочками, «золотым дождём» и рыжим стариком всё же имеются на Лубянке.
Так они продают Украину
днищсобытие... да как же так - батьки выдумывали-выдумывали высокотехнологические продукты, працювали-працювали в товарных масштабах и такой тухлый финал...
Китайцы молодцы заметили угасающий завод и предложили сделку,американцы встали в позу
Посмотрим кто кого