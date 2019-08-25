 Жодне розслідування, розпочате НАБУ, не розвалилося, - Ситник

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі "Українського радіо".
"Справа ще жодна не розвалилась, бо жодне рішення не набрало чинності, жоден виправдувальний вирок не набрав чинності. І це лише перша інстанція", - сказав він.
На думку директора НАБУ, поява Антикорупційного суду дозволить правосуддю стати якіснішим.
"У цьому і була ідея створення Антикорупційного суду - і судді відбиралися іноземними експертами - що все ж таки правосуддя буде відрізнятися від того, коли судді керуються зовсім не законом, не доказами, а тими факторами, які зараз їх оточують", - підкреслив Ситник.
А тепер саджайте баригу з підбарижниками - будете героями.
Так будет правильнее.
а итогов - ноль целых шиш десятых (только казну выгребают до дна... на содержанок)))
Назовите хотя бы 2-3 примера " расследование, которыми занимается Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), еще не развалилось"