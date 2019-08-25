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 Суспільство
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Все про:НАБУ (2079) Ситник (510)

 Жодне розслідування, розпочате НАБУ, не розвалилося, - Ситник

Жодне розслідування, якими займається Національне антикорупційне бюро України (НАБУ), ще не розвалилося. Про це заявив директор відомства Артем Ситник.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі "Українського радіо".

"Справа ще жодна не розвалилась, бо жодне рішення не набрало чинності, жоден виправдувальний вирок не набрав чинності. І це лише перша інстанція", - сказав він.

На думку директора НАБУ, поява Антикорупційного суду дозволить правосуддю стати якіснішим.

"У цьому і була ідея створення Антикорупційного суду - і судді відбиралися іноземними експертами - що все ж таки правосуддя буде відрізнятися від того, коли судді керуються зовсім не законом, не доказами, а тими факторами, які зараз їх оточують", - підкреслив Ситник.

Читайте також: Зеленський помирив Ситника з Холодницьким, - Бутусов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144614
 
 
 Топ коментарі
 
Ни один вор, дело которого расследовало Набу не сидит
Так будет правильнее.
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Ни одно раследование, начатое НАБУ, ни к чему не привело
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Так Зеленский же мешал с роялем
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А что думают по этому поводу порохорашисты?
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Ни одно раследование, начатое НАБУ, ни к чему не привело
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Скоро на роялі буде грати сивочолий екс-гетьман.
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Вони хоч думають, а зебіли - тільки хєрячать на роялях. Редакоторові "двійка" по граматиці. Якесь нове слово "расселдование" видумав. Хоча виходячи з суті - то Ситник каже правду: "расселдования" не завалились, розвалились розслідування.
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Раньше Сытник ездил в Козин и служил Пороху, а теперь места встреч поменялись и тот, кто даёт указания
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Молодці...........
А тепер саджайте баригу з підбарижниками - будете героями.
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щас вообще будет интересно если подадут в конституционный суд Украины о признании не конституционным назначение Президентом Украины Главы НАБУ это будет мощным результатом антикоррупционной реформы
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Пошерстять і Конституційний суд. Залищаться в ньому одні патрєти на стінах.
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Изучай, идиот, значение слова "барыга".
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Ни один вор, дело которого расследовало Набу не сидит
Так будет правильнее.
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Интересно когда НАБУ придет домой к порошенке,там тоже будут картины типа мошонки,Петя цезарь,Петя ампиратор,Петя нобелевский лаурият в области воровства
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раселдование? Тяжело писать после праздника?
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Сильное заявление главного в Украине по борьбе с коррупцией
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Сытник как всегда прав.Ведь он брехун еще тот - портновский.
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Портнов врёт? Так предоставь факты,пока что Петя в панике🐽
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Фамилия Портнов вызывает у Петра Алексеевича неконтролируемый приступ диареи . Ни Сытник, ни Холодницкий , ни Труба не представляют опасности , на каждого есть папочка .....А здесь должок конкретный и принципиальный . Юридический многосерийный триллер . Непредсказуемый финал .
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Так фактично Портнов і править Україною. Зебіл лише виконує свою роль, дурити народ.
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Раньше ты писал что миром правит Израиль или уже коррективы внесли в методичку?
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Вы , Вова , наверное , специалист в вопросах госуправления , знакомы с ней не понаслышке ? В каком министерстве работаете ? Кстати , сколько классов окончили ?
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Это тот Портнов вызывает у тебя оргазм, который обеспечил юридическое обоснование возвращения Фирташу 17 миллиардов кубов газа, конфискованного Юлей?
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Портянка сбежал из страны вслед за своим хазяином яныком,он автор законов 16января ,знал что делал.
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Портнов и Порошенко два работали на Януковича,много интересного могут рассказать,учитывая панику Порошенко,много чего узнаем про лжепатриота
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Налогоплательщики Украины платят сотрудникам НАБУ немаленькие зарплаты за то , что дела не развалены ? Сытник терят после ухода Порошенко ориентиры .
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Тогда почему Порошенко до сих пор не в СИЗО.
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У мене питання - а як порохоботи відреагують???? Скажуть зрада???
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Они сейчас напишут, что президент сейчас Зе, и от него все проблемы.
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Отож ,и не развалилось и не собралось и все благодаря нашему незабвенному противнику коррупции Петру Алексеевичу
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все фигуранты,по отношению к которым набу имитировало расследование теперь не могут быть повторно привлечены к ответственности.то есть недосягаемы для правосудия.
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Це ви про шо, шановні? НАБУ закрило справу Гонтарєвої двічі,бо не мають доказів того, що відпочинок державного службовця на Мальдівах це не нормально. У них справи не розвалюються, бо вони їх просто закривають
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Не развалилось, но и логически не было завершено. Пиар на пустом месте и попытки доказать новой власти собственную нужность и важность
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Тю, та а шо тоді сталося із справою Гладковського? Вона чомусь не в суді і не розвалюється, то що з нею? вже 2 роки Ситник не хоче бачити, як Гладковський краде в армії, тому і справа не рушить з місця
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т.е. под это дело можно еще столетиями получать и зарплаты и премии...
а итогов - ноль целых шиш десятых (только казну выгребают до дна... на содержанок)))
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В Украине априори невозможно создать антикоррупционное ведомство !
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Труханов, например, уже второй год ящики клепает ))
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Балабол с толстой ξοποй. Уже на его месте, кто-то другой тысячу взяточников в тюрьму бы посадил.
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оскільки НАБУ почало працювати,а не імітувати роботу лише коли Ситник зрозумів,що Порошенко ВСЕ,ТО ЦІ РЕАЛЬНІ СПРАВИ І НЕ МОГЛИ РОЗВАЛИТИСЬ СУТО З ПРОЦЕДУРНИХ ПРИЧИН..всі суди тривають місяцями..
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про ЧТО вы трындите?
Назовите хотя бы 2-3 примера " расследование, которыми занимается Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), еще не развалилось"
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