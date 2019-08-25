 Контрабандисти покинули понад 4,6 тис. пачок сигарет на кордоні з Румунією, - Держприкордонслужба

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби України.

"Вчора під час реалізації оперативної інформації поблизу державного кордону виявлено рух групи невідомих осіб із пакунками. Під час спроби затримання прикордонниками відділу "Селятин" Чернівецького загону здійснено один попереджувальний постріл вгору з пристрою для відстрілу гумовими кулями. Невідомі особи почали тікати в тил ділянки українсько-румунського кордону, покинувши на місці 10 пакунків тютюнових виробів", - йдеться в повідомленні.

Наразі пошукові заходи вже завершено. Виявлені тютюнові вироби (4620 пачок сигарет) доставлено до прикордонного підрозділу.

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