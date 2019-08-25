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Все про:Держприкордонслужба (2222) контрабанда (985) цигарки (398)

 Контрабандисти покинули понад 4,6 тис. пачок сигарет на кордоні з Румунією, - Держприкордонслужба

На українсько-румунському кордоні під час спроби затримання контрабандистів останні покинули на місці понад 4 тис. пачок сигарет.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби України.

"Вчора під час реалізації оперативної інформації поблизу державного кордону виявлено рух групи невідомих осіб із пакунками. Під час спроби затримання прикордонниками відділу "Селятин" Чернівецького загону здійснено один попереджувальний постріл вгору з пристрою для відстрілу гумовими кулями. Невідомі особи почали тікати в тил ділянки українсько-румунського кордону, покинувши на місці 10 пакунків тютюнових виробів", - йдеться в повідомленні.

Наразі пошукові заходи вже завершено. Виявлені тютюнові вироби (4620 пачок сигарет) доставлено до прикордонного підрозділу.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144611
 
   
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Рапорт: "До кінця 2019 року, особовий склад застави повністю забезпечений тютюновими виробами за рахунок волонтерських структур".
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Со словами к пограничникам "ну, когда вы уже накуритесь? ".... Контрабандисты бросили более 4,6 тыс пачек сигарет на границе с Румынией, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 708
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укурятся менты - вусмерть - и контрабаса будет - ео и так горы )))))))))))
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от же шустрые ребята. как ящерица, хвост отбросили... вот кого надо привлекать для снабжения ВСУ дефицитными деталями из-за поребрика. а то Свинарчуки какие-то... Контрабандисти покинули понад 4,6 тис. пачок сигарет на кордоні з Румунією, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 5531
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