 Богдан провів День Незалежності України на весіллі "смотрящего" за Мін'юстом Довбенка в Сен-Тропе, - Bihus.Info. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Bihus.info", присутність Богдана зафіксували журналісти телепрограми "Наші гроші з Денисом Бігусом".
"Весілля святкували в Сен-Тропе на півдні Франції. Богдан прибув на весілля 22 серпня, коли молодята влаштовували так зване "пре-паті". Третій день святкування припав на День Незалежності. І поки президент Володимир Зеленський приймав офіційні делегації і був присутній на параді в центрі міста, керівник його Офісу відпочивав на приватній яхті", - повідомляє "Bihus.info".
Зазначається, що обраниця Довбенка Ганна Огренчук та Богдан були в Асоціації правників України.
Зазначимо, що президент Володимир Зеленський включив Огренчук до складу комісії, яка працюватиме над реінтеграцією Донбасу.
Вот дружок ты и спалился.Я конечно догадывался,а теперь уж точно.Соевого борова работа,т.е. тексты.
Лучше ответь.Медстраховка датская есть?
Следующие 5 лет будет весело. Особенно жалко Зебилов искренне верящих, что новая власть пришла не воровать, а обустоить их нищенское жалкое существование.
У неё более важные дела.
Не вижу зрады и новости впритык!
ВКЛЮЧАЙ УЖЕ ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННУЮ СВЯЗЬ, ЖыВОТНОЕ
Olga Vasilevskaya-Smagliuk
Мені розповіли, що 18 серпня рейсом Відень-Київ прилетіла цікава особа - права рука Сергія Курченка, директор російської фірми «Газ альянс» Роман Перегудов. Ця його фірма постачає газ на окуповану територію Донбасу і «експортує» звідти вугілля в РФ.
Останні кілька років, як повідомляють джерела, Перегудов проходив у СБУ як свідок по справі з фінансування тероризму. Органи навіть не могли викликати його на допити - уникав. За законом, він мав би бути затриманий і, як мінімум, допитаний на кордоні.
Щоб безперешкодно потрапити на територію України, потрібно було заплатити 30 тисяч доларів. Стільки ж правлять за виїзд. Кажуть, це нормальна такса для працівників Служби безпеки за зустріч і супроводження особи, яка не хоче приковувати до себе увагу прикордонників.
зграя мародерив и зрада.
Эти нареинтегрируют...
https://youtu.be/_W0uz8PcvKk
Политик посетил праздничную вечеринку в местном ресторане L'Opera.
СМИ нашли в сторис Instagram видео, на котором Богдан поет гимн Украины во главе процессии девушек гоу-гоу, которые несли бутылки с шампанским и бенгальским огнем.
свинособакизебилы, вы, конченое чмо!....