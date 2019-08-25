EN|RU|UK
Теми дня: Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Політика України
  28450  361
Все про:Довбенко (2) Бігус (39) Богдан Андрій (138) Вавриш (6)

 Богдан провів День Незалежності України на весіллі "смотрящего" за Мін'юстом Довбенка в Сен-Тропе, - Bihus.Info. ФОТО

Керівник Офісу президента Андрій Богдан і відомий київський забудовник Андрій Вавриш три дні, зокрема День Незалежності України, провели на весіллі "смотрящего" за Мін'юстом Андрія Довбенка.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Bihus.info", присутність Богдана зафіксували журналісти телепрограми "Наші гроші з Денисом Бігусом".

"Весілля святкували в Сен-Тропе на півдні Франції. Богдан прибув на весілля 22 серпня, коли молодята влаштовували так зване "пре-паті". Третій день святкування припав на День Незалежності. І поки президент Володимир Зеленський приймав офіційні делегації і був присутній на параді в центрі міста, керівник його Офісу відпочивав на приватній яхті", - повідомляє "Bihus.info".

Зазначається, що обраниця Довбенка Ганна Огренчук та Богдан були в Асоціації правників України.

Зазначимо, що президент Володимир Зеленський включив Огренчук до складу комісії, яка працюватиме над реінтеграцією Донбасу.

Читайте також: Богдан через суд хоче спростування від ЗМІ інформації про нібито неодноразовий перетин ним кордону з РФ і Білоруссю, - Офіс президента про позов його глави до журналістів

Богдан провів День Незалежності України на весіллі смотрящего за Мінюстом Довбенка в Сен-Тропе, - Bihus.Info 01
Богдан провів День Незалежності України на весіллі смотрящего за Мінюстом Довбенка в Сен-Тропе, - Bihus.Info 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144610
 
 
 Топ коментарі
 
Так это давно стало понятно: назначенцы беглого олигарха Бени не имеют к Украине никакого отношения. Для них Украина лишь место откуда можно попытаться выкачать деньги (ЗВР пока не разграблен - руководство Нацбанка сопротивляется).
 показати весь коментар
 
У Богдана только жизнь наладилась, а вы тут со своими вопросами....это он еще только разминается... Богдан провел День Независимости Украины на свадьбе Довбенко в Сен-Тропе, - "Наші гроші з Денисом Бігусом" - Цензор.НЕТ 9780
 показати весь коментар
 
Продублировали зашквар пупса. А то с первого раза не понятно,какое дерьмище до власти дорвалось.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 4 з 4
<<<1 2 3 4
 
А в 1992 году ты был советским человеком?Я уже тогда был гражданином свободной от совка страны.А ты как был совком,так совком и остался.Хоть в Дании,хоть в Калмыкии.
 показати весь коментар
 
 
Я был совком , а теперь я гражданин свободного мира . Ты со зависти это пишешь, я это понимаю . Если я бы остаться в Украине, я тоже бы так писал и завидовал свободным людям
 показати весь коментар
 
Какого,какого мира?Свободного?На форуме Цензора постоянно околачиваешься.В Дании такого форума нема?Или с языком туговато Ивану?Или местные датчане тебя игнорируют?А туда еще.Свободный человек,а с украинцами на форуме трекаешь.Совок ты.Потому и к нам лезешь на форум.По прошлому скучаешь.Ничего.Бывает.
 показати весь коментар
 
Почему я здесь , это только из за того , что за первою родину обидно , за людей живущих там , но мне не жалко зебилов . Что касается датчан , я постоянно смотрю новости , я в курсе всех событий в Дании. Датчанам я такого не пишу , потому что они правильные люди . Мне нравишься их менталитет. Они сами не пишут гадостей .
 показати весь коментар
 
И ещё , я же езжу в Украину , и не хочется приезжать в страну 3-го мира , где нет людей , а населения деградировавшее.
 показати весь коментар
 
Иван.Ты гутаришь,что датчане сами не пишут гадостей?А кто тогда за них это делает?Кто тебе тексты твои пишет?
Вот дружок ты и спалился.Я конечно догадывался,а теперь уж точно.Соевого борова работа,т.е. тексты.
 показати весь коментар
 
Тупой ? Откуда вы такие берётесь тупие ? Что я спалился ? Я когда-то писал , что я датчанин? Ты настолько тупой , что не понимаешь разницу , между быть датчанином и гражданином Дании? Я гражданин Дании , но я не датчанин и никогда им не буду . Я УКРАИНЕЦ ! Аминь .
 показати весь коментар
 
Вот по этому народ Украины и проголосовал за независимость вместе с украинскими патриотами и диссидентами.А гомосоветикус такие как ты Кашпировского смотрели,или бабки в МММ вкладывали.
 показати весь коментар
 
А я то думал,то в девяностых,когда Украина получила независимость от совка,народ голосовал вместе с Вячеславом Чорноволом,Степаном Хмарою,Левко Лукьяненко против коммуняк и кацапского братства.Оказывается по мнению Ивана датского,мы были Зебилами и деграданами.Молодца Ифааан.Как говорится Иван-он и в африке Иван.
 показати весь коментар
 
Народ голосовал ? Я поражаюсь вашей тупости ! Народ и спустя 28 лет и не может голосовать . Если бы народ мог голосовать , то страной бы не управляли воры , бандиты , олигархи и клоуны . Уровень жизни в Украине подтверждает что народ не голосует.
 показати весь коментар
 
 
Народ за независимость голосовал в 1990 году.А не сейчас.Читать разучился?Или паркинсон не дремлет?А может альцгеймер?Ничего в Дании медицина на уровне.Надеюсь медстраховка у тебя есть?
 показати весь коментар
 
Ты тупой и потому не понимаешь , о чем я пишу . Ты настолько тупой , что не понимаешь, что народу сказал телевизор голосовать за это , народ и за это голосует . Сказал телевизор голосовать за клоуна , он и проголосовал , так само и было в 1991 году .
 показати весь коментар
 
 
Ну если я тупой,то ты острый,как член у комара.Сиди в своей Дании,и не распотякивай,как и за кого мы голосуем.Не твое это датское дело.Трамп и Макром Вову поздравили на второй день после выборов.А какойто датский Иван никак не успокоится.Ажжж смешно,право
Лучше ответь.Медстраховка датская есть?
 показати весь коментар
 
Я имею право , тут писать , так как я по крови являюсь частью Украины ! Не важно где ты живёшь, важно кто ты по крови. Если ты по крови Поляк , то и Польша будет тебя волновать ? Логично? Нет ! В Дании нет страховки , мы платим большой налог !
 показати весь коментар
 
Во во.Со Свыннею на Мальдивах во время войны- цэ було круто.А вот с Богданом у Сан-Тропе,ну как то мелковато.
 показати весь коментар
 
 
Новое лицо новой власти Богдан на свадьбе в Сен-Тропе у решалы клана Курченка-Януковича, смотрящего за Минюстом времен Порошенка - господина Довбенко. Невеста на свадьбе тоже под стать - известная киевская судебная решала Анна Огренчук.

Следующие 5 лет будет весело. Особенно жалко Зебилов искренне верящих, что новая власть пришла не воровать, а обустоить их нищенское жалкое существование.
 показати весь коментар
 
 
Ну шо ви вчепились до того богдана? Он хароший! Ето мозгі єго нємного нє того, а так усьо нормально! Он же не віноватий!
 показати весь коментар
 
 
Спочатку треба запхати до буцигарні соєвого Мародьора а па савмєстітєльству Баригу ПОПу, шоб здав усі схеми...5 років ця наволочь вкрала в України..Якщо Зеленський буде продовжувати в тих самих традиціях через 5 років теж має відповісти
 показати весь коментар
 
 
Пійди до лікаря, хай він тебе перекодує...
 показати весь коментар
 
 
За пять лет Пэциного царствия никому и нах... Не нужно было,где отдыхали главы Свынячей администрации Ложкин,Райнин,Шимкив,Филатов.А тут бааа какая новость.Свадьба,у Сан-Тропе.Да еще и кто?Богдан.Мало ли сколько таких Богданов у Вовика еще будет?
 показати весь коментар
 
 
Вот когда Лерка Гонтарева при борове цельный год за наш счет отдыхала-вот это паскудство.Еще и зарплату получала как глава НБУ.Вот это было халасе.Да Петины адепты?А Богдан в выходной у Сен-Тропе:"Ааааа,караул,зрааадаааа!"
 показати весь коментар
 
 
цельная кацапа, ну чого тобі тут шастати
 показати весь коментар
 
 
Цэ ты до Лерки обращаешься?Так не по адресу.Вона на берегах Туманного Альбиона отдыхает.Или работает?Что впрочем одно и то же.
 показати весь коментар
 
 
Убрали в спам мой коммент,что выше был.Про то как Лерка Гонтарева цельный год на посаде главы НБУ в отпуске была.Отдыхала так сказать и харчевалась за наш счет и наши налоги.Вот это по моему был беспредел.А Богдан?В выходной,за свои бабки,и на свадьбе?Ну как то не интересно.Правда.
 показати весь коментар
 
 
Выпей зеленки и убейся об паребрик, тварь кацапская
 показати весь коментар
 
 
Людмила.Зеленка внутрь?Ну цэ ж вредно.Или ты так привыкла?И о бордюр головой?Ну цэ ты савсэм мазохистка.Но я не Супрун.Советы давать не буду.Зеленку пьешь?О бордюр головой бьешся?Дело хозяйское.Продолжай в том же духе.
 показати весь коментар
 
у зеленского тоже выходной был? Богдан провів День Незалежності України на весіллі "смотрящего" за Мін'юстом Довбенка в Сен-Тропе, - Bihus.Info - Цензор.НЕТ 9573 тогда какого хрена он на параде был? Для тех кто в танке, для официальных лиц государства День Независимости - не выходной, а рабочий день.
 показати весь коментар
 
И шо? Секретарша шо должна с президентом парад встречать?
У неё более важные дела.
Не вижу зрады и новости впритык!
 показати весь коментар
 
Завдяки полеглим та Героям. які пройшли Хрещатиком маємо вільні вибори. На яких такі не вдячні тварі прийшли до влади. Маємо що маємо! Львівського рагуля могила справить!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
ЗАВДЯКИ ТВАРЯМ (В ТОМ ЧИСЛЕ; КАК И РАИССИ), КОИХ ВЫ ЗАЩИЩАЕТЕ, И ПОЯВИЛИСЬ ГЕРОИ, БЛАГОДАРЯ КОТОРЫМ МЫ ИМЕЕМ СВОБОДНЫЕ ВЫБОРЫ.
ВКЛЮЧАЙ УЖЕ ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННУЮ СВЯЗЬ, ЖыВОТНОЕ
 показати весь коментар
 
есть бабло, есть независимость, а народу- парад вышиванки
 показати весь коментар
 
Біжи Баканову кляузу накатай- обіжений! Марадьори- соєві тролеботи- невмирущі! Бу га га!
 показати весь коментар
 
 
Забули ще згадати,що Довбенко-не тільки рєшала в мінюсті,але й юрист Курченка,і ,о удівітєльноє совпадєніє !! Наближений до утікача-олігарха Сергія Курченка директор російської фірми "Газ альянс" Роман Перегудов у неділю, 18 серпня 2019 року, рейсом Відень-Київ прилетів до України

Olga Vasilevskaya-Smagliuk
Мені розповіли, що 18 серпня рейсом Відень-Київ прилетіла цікава особа - права рука Сергія Курченка, директор російської фірми «Газ альянс» Роман Перегудов. Ця його фірма постачає газ на окуповану територію Донбасу і «експортує» звідти вугілля в РФ.
Останні кілька років, як повідомляють джерела, Перегудов проходив у СБУ як свідок по справі з фінансування тероризму. Органи навіть не могли викликати його на допити - уникав. За законом, він мав би бути затриманий і, як мінімум, допитаний на кордоні.
Щоб безперешкодно потрапити на територію України, потрібно було заплатити 30 тисяч доларів. Стільки ж правлять за виїзд. Кажуть, це нормальна такса для працівників Служби безпеки за зустріч і супроводження особи, яка не хоче приковувати до себе увагу прикордонників.
 показати весь коментар
 
 
Богдан, Довбенко, Курченко, Перегудов, Огренчук... ЗЕ_електорат дав їм владу тому що вони невинні придуркуваті лохи, чи тому що ЗЕ_електорат це найреакційніша частина бувших регіоналів?
 показати весь коментар
 
 
Нихай гуляет у нас свободная страна, но если гости и молодые будут у власти то це вже
зграя мародерив и зрада.
 показати весь коментар
 
"Отметим, что президент Владимир Зеленский включил Огренчук в состав Комиссии, которая будет работать над реинтеграцией Донбасса"
Эти нареинтегрируют...
 показати весь коментар
 
 
Богдан по своему...весело отпраздновал день Независимости (см.видио)

https://youtu.be/_W0uz8PcvKk

Политик посетил праздничную вечеринку в местном ресторане L'Opera.
СМИ нашли в сторис Instagram видео, на котором Богдан поет гимн Украины во главе процессии девушек гоу-гоу, которые несли бутылки с шампанским и бенгальским огнем.



 показати весь коментар
 
 
Одна "шайба"-Грымчак уже впоймана.Следующие на подходе.Ждемс.
 показати весь коментар
 
я відразу зрозумів шо бОгдан патріот,шкода просто що біля преЗЕдента не було і не нашіптував йому правильні слова
 показати весь коментар
 
 
Как бе намекает... говорят Дыбенко так и останется состоящим и весь беспредел регистрации также... нет слов...
 показати весь коментар
 
рыло дегенерата, но в Украине у таких бооольшие возможности
 показати весь коментар
 
 
Ахахахаххахахаххахахха!... свинособаки зебилы, вы, конченое чмо!.... Богдан провів День Незалежності України на весіллі "смотрящего" за Мін'юстом Довбенка в Сен-Тропе, - Bihus.Info - Цензор.НЕТ 5651
 показати весь коментар
 
Какой национальности Андрей Довбенко я надеюсь рассказывать не надо ?
 показати весь коментар
 
Такой же как и Портнов. Селекция жидов и ********** во власть это предмет многочисленных и мировых воен.
 показати весь коментар
 
еще 100 дней не прошло, а зеленые вафлеглоты наловили столько шайб, что Порошенко за 5 лет не поймал! надеюсь уроды вчера увидели, как за неделю организовывается майдан в 200 тыс))) у стриптизерши губешник и рученки дрожали, броник и пуленепробиваемые памперсы хоть как то успокоили. Витя на Ростов, а эти видать САн-#опе местечко греют.
 показати весь коментар
 
 
Одна "шайба"-Грымчак уже впоймана.Ждем остальных.Шайбу!Шайбу!
 показати весь коментар
 
пфф, а они где-то утверждали что День Независимости Украины - их праздник?
 показати весь коментар
 
Достаем друг друга из спама, чтоб у ботвы всех ориентаций рога отсохли.
 показати весь коментар
Сторінка 4 з 4
<<<1 2 3 4
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору