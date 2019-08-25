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 Політика України
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Все про:Довбенко (2) Бігус (39) Богдан Андрій (138) Вавриш (6)

 Богдан провів День Незалежності України на весіллі Довбенка в Сен-Тропе, - Bihus.Info. ФОТО

Керівник Офісу президента Андрій Богдан і відомий київський забудовник Андрій Вавриш три дні, зокрема День Незалежності України, провели на весіллі "смотрящего" за Мін'юстом Андрія Довбенка.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Bihus.info", присутність Богдана зафіксували журналісти телепрограми "Наші гроші з Денисом Бігусом".

"Весілля святкували в Сен-Тропе на півдні Франції. Богдан прибув на весілля 22 серпня, коли молодята влаштовували так зване "пре-паті". Третій день святкування припав на День Незалежності. І поки президент Володимир Зеленський приймав офіційні делегації і був присутній на параді в центрі міста, керівник його Офісу відпочивав на приватній яхті", - повідомляє "Bihus.info".

Зазначається, що обраниця Довбенка Ганна Огренчук та Богдан були в Асоціації правників України.

Зазначимо, що президент Володимир Зеленський включив Огренчук до складу комісії, яка працюватиме над реінтеграцією Донбасу.

Читайте також: Богдан через суд хоче спростування від ЗМІ інформації про нібито неодноразовий перетин ним кордону з РФ і Білоруссю, - Офіс президента про позов його глави до журналістів

Богдан провів День Незалежності України на весіллі Довбенка в Сен-Тропе, - Bihus.Info 01
Богдан провів День Незалежності України на весіллі Довбенка в Сен-Тропе, - Bihus.Info 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144610
 
   
 Топ коментарі
 
Так это давно стало понятно: назначенцы беглого олигарха Бени не имеют к Украине никакого отношения. Для них Украина лишь место откуда можно попытаться выкачать деньги (ЗВР пока не разграблен - руководство Нацбанка сопротивляется).
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У Богдана только жизнь наладилась, а вы тут со своими вопросами....это он еще только разминается... Богдан провел День Независимости Украины на свадьбе Довбенко в Сен-Тропе, - "Наші гроші з Денисом Бігусом" - Цензор.НЕТ 9780
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Продублировали зашквар пупса. А то с первого раза не понятно,какое дерьмище до власти дорвалось.
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При Пэци я как то не задавался себе вопросом:"А где и когда отдыхает глава его администрации Ложкин,Райнин или Филатов".Да и Бигуса то же это не интересовало.Ну и слава богу.Может это конечно выглядит по свински со стороны Богдана.Но это клерк,нанятый Зеленским,а не верховный главнокомандующий,нанятый народом.Мне главное,что бы президент во время войны на Мальдивах или Сейшелах не отдыхал инкогнито.Мало ли что может быть на далеких островах.У кацапов спецназ шустрый.Раз и потерялся главнокомандующий.А если потеряется Богдан-не беда.Вовик себе другого найдет.
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Зебилы вы вместо обороны страны от врага боясь войны избрали ганьбу... скоро то и то станет для вас реалом...Мы кто за Пороха если придет время на колени не станем перед Пуйло и уйдем в подполье или в партизаны а вы рабами были,есть и будете..
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Нарид, выбирающий вместо свободы колбасу, не получает ни колбасы, ни свободы.
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Порох - политический труп,как и Ющенко.Его время кануло в лета навсегда и безповоротно.А с новым генпрокурором и начавшим работу антикоррупционным судом,Пэцюня может решить свалить со страны по тихому.Ну как Вовчара или Лерка Гонтарева.Что тогда делать будешь порохобот?С собой боров тебя точно не возьмет.
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а лічний клоуне путлера в єто время за двоїх віддувався, працював імітував скорботу на Майдані для свїх зебілів
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Не. Это нормальное состояние быдла.

ЗЕ сделал ставку на незыблемые константы прастога нарида - скотство и жлобство.
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При борове Бигуса не интересовало,где отдыхал глава администрации Свынни Ложкин,Райнин или Филатов.А сам боров на Мальдивах инкогнито снимал стресс во время войны.
Мельчает Бигус.И это прекрасно раз прицепиться больше не к чему.
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