 Богдан провів День Незалежності України на весіллі Довбенка в Сен-Тропе, - Bihus.Info. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Bihus.info", присутність Богдана зафіксували журналісти телепрограми "Наші гроші з Денисом Бігусом".

"Весілля святкували в Сен-Тропе на півдні Франції. Богдан прибув на весілля 22 серпня, коли молодята влаштовували так зване "пре-паті". Третій день святкування припав на День Незалежності. І поки президент Володимир Зеленський приймав офіційні делегації і був присутній на параді в центрі міста, керівник його Офісу відпочивав на приватній яхті", - повідомляє "Bihus.info".

Зазначається, що обраниця Довбенка Ганна Огренчук та Богдан були в Асоціації правників України.

Зазначимо, що президент Володимир Зеленський включив Огренчук до складу комісії, яка працюватиме над реінтеграцією Донбасу.

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