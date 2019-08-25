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Все про:G-7 (188) Росія (19455) саміт (239) Трамп (1927)

 Трамп може запросити Путіна на наступний саміт "Великої сімки", - Bloomberg

Росію можуть запросити як гостя до "Великої сімки" наступного року.

Про це йдеться в публікації Bloomberg, пише Цензор.НЕТ.

"Президент Дональд Трамп каже, що "безумовно можливо", що він запросить Володимира Путіна як гостя на саміт "Великої сімки" в США наступного року, щоб створити точку дотику з іншими країнами", - повідомляє Bloomberg.

У неділю, 25 серпня, Трамп виступив у Біарріці (Франція) перед початком денної сесії G7.

"Раніше він закликав повністю повернути Путіна в те, що колись було "вісімкою", тоді як країни-члени блоку відмовилися прийняти реадмісію щодо Росії, яку вигнали з групи через її військові дії в Україні", - нагадали в Bloomberg.

"Я думаю, що набагато доречніше повернути Росію", - сказав він. Однак інші світові лідери висловилися проти цієї ідеї.

Читайте також: Трамп повторно виступив за повернення РФ у G7: "Я думаю, що Росія має бути частиною цього". ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144609
 
 
 Топ коментарі
 
Старый мудак никак не успокоится
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Не факт, что оба старых мудака доживут до следующего саммита...
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Сидітиме на приставній табурєткє.
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Не факт, что оба старых мудака доживут до следующего саммита...
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Показує Трампушка морквинку Пуйлу. До слідуючого року може й забутися.
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Однако другие мировые лидеры высказались против этой идеи.

Правильно. Это ж зашквар.
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Интересный типок этот Трамп, тут вроде куйла приглашает, а за кулисами включает куйлу гонку вооружений) поведение укротителя)
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Верно. Трамп говорит, обещает. Он вынужден говорить, обещать, ибо от ***** все-таки зависим, бабло нужно отрабатывать. Но говорить не значит жениться. Всегда можно развести руками и от всего откреститься, мол, сенат и конгресс, сякие-такие, не дают мне развернуться (во многом так оно и есть). Поэтому дедушка Трамп говорит одно, а потом делает другое (или же его заставляют делать другое, побив тихонько где-то в туалете Белого дома). А если и пригласит, то, вполне возможно, тоже тихонько попинает где-то в углу. Не просто же так ***** везде со своими кружками шляется.
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не верно.. Америка не столь президентская страна.. сколь парламентская.. И хоть за внешние связи отвечает президент.. парламент ещё должен это утвердить.. А часто парламент делает вопреки.. а не Трамп
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Нормально, може піндоси запросять фуйло постояти збоку, а може передумають....
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Порохососы,Зеленский здесь непричем
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Ассад, Х_йло, Ин не прогадали з Трампом, на його фоні навіть Обама здається яструбом.
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Да у ***** гонору как у Барбоски блох, он в качестве гостя не поедет, поэтому это троллинг
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а шо, там уже чемоданы некому носить?...
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Але ж курва перемкнуло цього рудого довбня на тому *******..Вiн мабуть ще й мастурбує на його свiтлини
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Вибори в наступному році,от і заграє Трампуша з американським ватяним електоратом.
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Трамп и путлер слились в экстазе на почве ненависти к Обаме.Неразлейвода плять.Им вдвоем за отдельным столиком будет о чем поговорить на этом саммите. Трамп может пригласить Путина на следующий саммит "Большой семерки", - Bloomberg - Цензор.НЕТ 6148
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Как так ? Уже не Весьмирснами ? Порохоботы налетай .Свежая зрадонька как клаван всёпрасрал за 3 месяца шо было надбано непосильными трудами сывосечового за 5 лет. А ежели бы не 73% то оон то показал бы этим западным недотёпам где раки у нас зимуют . Раком бы к Доне пополз через моря окияны благать про ихние санкции и напоминать про ихние нетлющие ценности. Пару гей парадов бы по стране провёл и может один даже возглавил чтоб ценности общие показать
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Патлатая кремлядская консерва уже не может сдерживать своё гнильё и вот-вот бомбанёт.
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Ну в 20 году выборы в США и трмплеру будет вряд ли до Вовы из кремля
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Там у Трампа главный конкурент Байден, а он в Украине испачкался. Трампу выгодно раздуть скандал против него и за одно выставить Украину как недруга США.
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Трамп любит ущербных - то с ким чен ыном он "встречается", теперь путлера ему подавай. Старый тролль. Проклинаем путена и раиссю как можем: ВИДЕО
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Тільки ***** за окремий столик з обов'язковою подачею блінов на лопаті Трамп може запросити Путіна на наступний саміт "Великої сімки", - Bloomberg - Цензор.НЕТ 2131
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Как петуха на зоне,в отдельный угол,за отдельный столик,с отдельной посудой,со своей дырявой чашкой.
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Отношение Трампа к Путину можно охарактеризовать словами Попандопуло из Свадьбы в Малиновке.... "и шо я в тебя такой влюбленный"
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Попандопуло как то отдал приказ по танкеру, потом за 10 минут до атаки, передумал...
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Зачем публиковать подобные вбросы? Автор деньги отрабатывает?
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Тим часом:"Ядерный "Титаник". Первая в мире плавучая АЭС отправляется на Чукотку
Додаток - планета земля - порт Певек - 69°42'21"N 170°18'04"E, погляньте на шлейфи забруднення в океан
Вітаю чукотку...це в тому випадку якщо доплеве:

Плавучий энергоблок обслуживает персонал из 86 человек. Для них на 6-этажном "Ломоносове" даже предусмотрели бассейн, две бани - финскую и русскую, тренажерный зал, бар и курительную комнату. (побанились, поупражнялісь, напилися і спалили)
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Трамп пусть пригласит ещё и лидера КНДР Трамп може запросити Путіна на наступний саміт "Великої сімки", - Bloomberg - Цензор.НЕТ 1879
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Ну как раз и соберутся три девицы под окном,Ким Чен Ын,Трамп и *****))
Им есть что обсуждать)
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пока там пу пригласят, Зе уже на чемоданах...
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Зрадлива і продажна американська політична шльондра рудої масті
Маккейн був правий що заборонив цій потворі бути присутнім на своїх похоронах
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Где там у нас картинка нищего оборвыша, подглядывающего на цивилизацию, через полуоткрытую дверь?... Она, как раз, неплохо дополнит слова Трампа...
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Трам може. Він путєна вже на діючий запросив. Трамп може запросити Путіна на наступний саміт "Великої сімки", - Bloomberg - Цензор.НЕТ 5751
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Один сукин сын просто крадёт и хватает всё, что "плохо лежит", другой "купить" пытается, и обижается на закономерный отказ... Да кретина, два идиота и авантюриста, две ошибки человечества и природы, два недоразумения во все смыслах.
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ну пригласить он может куда угодно..
пусть сначала пригласит к себе в "оральный кабинет" Белого дома...а там...как понравиться)))
(дамы.. пардон)
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Приглашение на саммит в будущем, всего лишь движения языком. В последнее время на первый план вышла озабоченность возможного союза РФ и Китая. Трамп не имеет возможности вести войну против обоих стран. Приходиться периодически бросать косточку Путину в виде комплиментов, чтобы предотвратить форсирование оформления военного союза Пекина и Москвы. Этот союз значительно усилит Китай в плане модернизации военной промышленности, которая станет использовать российские технологии.
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Трампу не интересно с другими лидерами, они, по его мнению, ноют про экологию, да и вообще, не чета США. То ли дело РФ - вот с кем ему интересно потягаться, в том числе в разных военных конфликтах, в гонке вооружений и т.д., вот с кем можно обсудить передел мир и расширение сфер влияния. Поэтому Трампа к нему и тянет.
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