 Трамп може запросити Путіна на наступний саміт "Великої сімки", - Bloomberg

Про це йдеться в публікації Bloomberg, пише Цензор.НЕТ.
"Президент Дональд Трамп каже, що "безумовно можливо", що він запросить Володимира Путіна як гостя на саміт "Великої сімки" в США наступного року, щоб створити точку дотику з іншими країнами", - повідомляє Bloomberg.
У неділю, 25 серпня, Трамп виступив у Біарріці (Франція) перед початком денної сесії G7.
"Раніше він закликав повністю повернути Путіна в те, що колись було "вісімкою", тоді як країни-члени блоку відмовилися прийняти реадмісію щодо Росії, яку вигнали з групи через її військові дії в Україні", - нагадали в Bloomberg.
"Я думаю, що набагато доречніше повернути Росію", - сказав він. Однак інші світові лідери висловилися проти цієї ідеї.
Правильно. Это ж зашквар.
Додаток - планета земля - порт Певек - 69°42'21"N 170°18'04"E, погляньте на шлейфи забруднення в океан
Вітаю чукотку...це в тому випадку якщо доплеве:
Плавучий энергоблок обслуживает персонал из 86 человек. Для них на 6-этажном "Ломоносове" даже предусмотрели бассейн, две бани - финскую и русскую, тренажерный зал, бар и курительную комнату. (побанились, поупражнялісь, напилися і спалили)
Им есть что обсуждать)
Маккейн був правий що заборонив цій потворі бути присутнім на своїх похоронах
Trump and Putin: Agents of Chabad-Lubavitch (+ Trump and Putin's Lubavitch-assigned roles)
пусть сначала пригласит к себе в "оральный кабинет" Белого дома...а там...как понравиться)))
(дамы.. пардон)