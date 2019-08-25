 Вандали пошкодили обладнання обсерваторії на горі Піп Іван. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міжнародний науковий центр "Обсерваторія".
"22 серпня в обсерваторії на горі Піп Іван невідомі вчинили акт вандалізму. Вони залізли на мідний дах будівлі і пошкодили систему громовідведення", - йдеться в повідомленні.
"Туристи" поводилися зухвало і нахабно, не звертали уваги на чергових рятувального поста, які намагалися їх зупинити.
Збитки оцінено у 600 тис. гривень.
Наразі будівлю обсерваторії на горі Піп Іван закрито для відвідування туристами, оскільки ведуться ремонтно-реставраційні роботи з її відновлення.
Зазначається, що це не перший випадок вандалізму.
"Кілька років тому інші неадеквати також вилізли на мідний дах обсерваторії та пошкодили значну її частину. Після цього випадку була встановлена апаратура, яка дозволяє фіксувати неправомірні дії громадян на вершині гори", - заявили в обсерваторії.
Резиновая пуля или дробь (для 12калибра) тоже лёгкая)
Патрон почти веса не имеет, а лупит мало не покажется)
Детский сад, вторая четверть ))
Вы в курсе, что там навеска пороха 0,7 грамма?
Не стреляет - пшикает. Что пулей "терен", что картечью "терен".
Не хочу сейчас грузить формулами, но поверьте на слово.
Все это полная ерунда.
А соль может влупить метров с пяти, пока она в контейнере. На 20 метрах (с солью, наверное, намного меньше) контейнер отлетает, а соль.. А что соль? Ничего. Никакого эффекта.
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Думаю, если делать самокрут с стандартной навеской пороха (1,2 гр, примерно), толку будет столько же.
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Совет - не занимайтесь ерундой по самообороне. Нормальная картечь 32 гр. - наше всьо ))
Гипсокартон пулей с 10метров легко навылет)
Менты на майдане, я так думаю, этими же пулями стреляли
Да и не давно в новостях было по мужику резиновой дробью шмальнули, так следы не приятные были)
Картечь то есть) но это уже если попал, то в лучшем случае инвалид)
Дам достаточно было простого балончика с тереном.
Черти вам даже ложку давать нельзя в руки а то сами себя грохните.
вон клячки себе на германию уже натащили))))
ЦЕ Ж НЕ ЇХНЄ..
Тут або штрафи, або відразу на місці пи..дити..Аж до крові
Реальный ущерб может быть и в 1000 раз меньше
Интересно, опознали?
И где была аваковская полиция со своими вертолетами?
А вот многие из тех, кто его буквально проклинал, сегодня пишут, что он молодец.
Да и новая власть уже заявила, что он может остаться на своем посту.
"Несколько лет назад другие неадекваты так же вылезли на медную крышу Обсерватории и повредили значительную ее часть.
После этого случая была установлена аппаратура, которая позволяет фиксировать неправомерные действия граждан на вершине горы",
Источник: https://censor.net.ua/n3144608
Пройшло вже кілька днів. Коментарі від поліції є?
Якщо цим мавпам хочеться кудись видертись, нехай лізуть на дерево або гору, все це було там поруч із ними.
Через рік повторили.
Круговорот грошей в карпатській природі.
У Прибалтиці за кинутий не в урну недопалок штраф 100 євро. Прибрати недопалок ж не коштує 100 євро, правда? Зате це дисциплінує народ, хоча по-справжньому возбухали під час введення штрафів хіба місцеві "нєгражданє")))