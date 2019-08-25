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Все про:Карпати (83) вандалізм (256)

 Вандали пошкодили обладнання обсерваторії на горі Піп Іван. ФОТО

На горі Піп Іван 22 серпня в Міжнародному науковому центрі "Обсерваторія" на Прикарпатті невідомі вчинили акт вандалізму - пошкодили систему громовідведення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міжнародний науковий центр "Обсерваторія".

"22 серпня в обсерваторії на горі Піп Іван невідомі вчинили акт вандалізму. Вони залізли на мідний дах будівлі і пошкодили систему громовідведення", - йдеться в повідомленні.

"Туристи" поводилися зухвало і нахабно, не звертали уваги на чергових рятувального поста, які намагалися їх зупинити.

Збитки оцінено у 600 тис. гривень.

Наразі будівлю обсерваторії на горі Піп Іван закрито для відвідування туристами, оскільки ведуться ремонтно-реставраційні роботи з її відновлення.

Зазначається, що це не перший випадок вандалізму.

"Кілька років тому інші неадеквати також вилізли на мідний дах обсерваторії та пошкодили значну її частину. Після цього випадку була встановлена ​​апаратура, яка дозволяє фіксувати неправомірні дії громадян на вершині гори", - заявили в обсерваторії.

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Вандали пошкодили обладнання обсерваторії на горі Піп Іван 01

Вандали пошкодили обладнання обсерваторії на горі Піп Іван 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144608
 
 
 Топ коментарі
 
камери все зафіксували.... то чому вони ще не в СІЗО? чи поліція в Карпатах займається виключно кришуванням вирубок?
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Тогда, сразу же, в соцсетях просили помощи в опознании этих мерзавцев.
Интересно, опознали?

И где была аваковская полиция со своими вертолетами?
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Всі сили було віддано боротьбі з Порошенком...відпочивають...
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Оперативно"ЩО"? Подали новину чи спрацювали правоохоронці"
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місцеві мешканці "турістам"з фєдєрастії=грабіжникам ЗРОБИЛИ ЗАУВАЖЕННЯ "сраною-лопатою-по-хуцпатій-пиці". Після лікування в ветеринарному пункті відбудеться суд над фєдєрастами
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Забудь про соль. Это миф. Или тогда соли должно быть 28 грамм или больше )) На всю длину ствола, да ))
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Не фига не миф)
Резиновая пуля или дробь (для 12калибра) тоже лёгкая)
Патрон почти веса не имеет, а лупит мало не покажется)
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Блииин... Ну, Вы лично пробовали работать с тем "тереном" ??
Детский сад, вторая четверть ))
Вы в курсе, что там навеска пороха 0,7 грамма?
Не стреляет - пшикает. Что пулей "терен", что картечью "терен".
Не хочу сейчас грузить формулами, но поверьте на слово.
Все это полная ерунда.
А соль может влупить метров с пяти, пока она в контейнере. На 20 метрах (с солью, наверное, намного меньше) контейнер отлетает, а соль.. А что соль? Ничего. Никакого эффекта.
==
Думаю, если делать самокрут с стандартной навеской пороха (1,2 гр, примерно), толку будет столько же.
==
Совет - не занимайтесь ерундой по самообороне. Нормальная картечь 32 гр. - наше всьо ))
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На людях не проверял)
Гипсокартон пулей с 10метров легко навылет)
Менты на майдане, я так думаю, этими же пулями стреляли
Да и не давно в новостях было по мужику резиновой дробью шмальнули, так следы не приятные были)
Картечь то есть) но это уже если попал, то в лучшем случае инвалид)
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Какая плять картечь? Шо ты мелешь? Если всех идиотов лупить картечью то охотники остануться без дроби.
Дам достаточно было простого балончика с тереном.
Черти вам даже ложку давать нельзя в руки а то сами себя грохните.
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Оборудование например 6000 стоит, а по бумагах 600 тысяч, разницу отката по карманах, при порохе это нормально было, все со всеми делились.
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Ара, так ты и в откатах волокешь, не только в укрполитике?! Талантище какой, алмаз.
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Это не откат, а тупое отмывание средств городского бюджета через завышение цены на товар и услуги, откат получит собственник предприятия, кторый подпишется под завышенной и продаст товар.
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Та хоть и государственный бюджет, суть от этого не меняется.
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им пох с чего воровать Вандали пошкодили обладнання обсерваторії на горі Піп Іван - Цензор.НЕТ 4302 Вандали пошкодили обладнання обсерваторії на горі Піп Іван - Цензор.НЕТ 4302
вон клячки себе на германию уже натащили))))
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москалі звикли до вандалізму..рагулі і хохли-східняки від них особливо не відрізняються за ментальністю..Марішка Дунаєва не дивно що цих молодих дебілів захищає..

ЦЕ Ж НЕ ЇХНЄ..
Тут або штрафи, або відразу на місці пи..дити..Аж до крові
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Это то что хотят чинуши на "восстановление".
Реальный ущерб может быть и в 1000 раз меньше
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Вандалы,готы,вест готы ...- Живут в наших сердцах ))
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а помоему просто хозяин - ты тут хозяин а не гость ...
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Тогда, сразу же, в соцсетях просили помощи в опознании этих мерзавцев.
Интересно, опознали?

И где была аваковская полиция со своими вертолетами?
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Ну вы же пять лет его не критиковали. Вот он и продолжает в том же духе.
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Я его никогда и не хвалила. Писала добрые слова только о патрульной полиции, которой больше занимались грузинки.
А вот многие из тех, кто его буквально проклинал, сегодня пишут, что он молодец.
Да и новая власть уже заявила, что он может остаться на своем посту.
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Всі сили було віддано боротьбі з Порошенком...відпочивають...
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Глисты который Парашенко вырастил у себя в животе его же и убили. А ведь люди предупреждали еще в 2014 году что Рюкзаков мразь, убийца и сепар, когда он хладнокровно еще Музычка застрелил и обставил ето как самоубийство. Как сейчас помню как порохосрань горой стояла за Рюкзакова мол он очень для страны полезный.
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ну да - а донбасс и прочие батальоны - это так - по приколу ))
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А там незрозуміло, гелікоптерний отряд мав би базуватись на Буковині, але наші ніяк не можуть виділити землю , а франківці готові надати, тому поки що нема гелікоптерів.
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Ну то мали би оперативно реагувати іншими методами, там же встановлена система спостереження і вандалів намагались зупинити якісь рятівники.

"Несколько лет назад другие неадекваты так же вылезли на медную крышу Обсерватории и повредили значительную ее часть.
После этого случая была установлена аппаратура, которая позволяет фиксировать неправомерные действия граждан на вершине горы",

Источник: https://censor.net.ua/n3144608
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Та ладно, звичайна побутова ситуація, нема що мчсникам робити ніж за кожним туристом бігати, це рівень дільничого.
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Поліція має цим займатись, фізіономії зафіксовані.
Пройшло вже кілька днів. Коментарі від поліції є?
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Этих малолетних долбодятлов кто-то спонсирует.
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камери все зафіксували.... то чому вони ще не в СІЗО? чи поліція в Карпатах займається виключно кришуванням вирубок?
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Вони не в СІЗО тому що після затримання швидко зясується що шкода не 600 000, а максимум 600 гривень. Вандали пошкодили обладнання обсерваторії на горі Піп Іван - Цензор.НЕТ 1986
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Хоч і 600 грн.
Якщо цим мавпам хочеться кудись видертись, нехай лізуть на дерево або гору, все це було там поруч із ними.
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Поведінка типових порохососів.
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Почекали, прикинули, скільки можна буде просити на ремонт, помножили на сто.
Через рік повторили.
Круговорот грошей в карпатській природі.
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Хай навіть так, може такі величезні суми стануть наукою для малолітнього бидла!

У Прибалтиці за кинутий не в урну недопалок штраф 100 євро. Прибрати недопалок ж не коштує 100 євро, правда? Зате це дисциплінує народ, хоча по-справжньому возбухали під час введення штрафів хіба місцеві "нєгражданє")))
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Це не "сусідня з рембудконторою" будівля у місті. Це гора. Куди все треба якось підняти, плюс ремотне обладнання плюс електролабораторію для вимірювань під час здачі-прийомки виконаних робіт.
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А якщо замовити "проект" антенни, то мова вже може йти про мільйони...
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Чем занимается увд паспортного стола? Неужели нельзя пробитиь по базе эту чмороту?Попросите американцев!
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Ну так пускай за свой счет и восстанавливают. Или опять за счет налогоплательщиков все
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А етих уродов хоть кто то искал? Ето же раз плюнуть их найти тем более по фото и по телефонам пробить. Если местные то просто зайти в сельсовет и спросить, если приезжие то гостинницы обойти и спросить администратора. Но ето не для нашей страны где мусора сами преступники
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На фото невидно никаких повреждений громоотвода. Видимо парни решили сфотографироваться, у одного из них в руках предмет, похожий на фотоаппарат. Ну, может огрызнулись на дежурных... Так теперь на них всех собак повесят, - припишут, что было и чего не было. Там из оборудования, всего то, стальная проволока, закопанная в землю, с громким названием - громоотвод, явно не стоящий 600 тысяч. Бедные пацаны.
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Ну пацаны по любому не бедные, а дурные.
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та вже діти збагнули що ТУТ ЛИШЕ ґебельси пукіна між собою спілкуються
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Так їх затримали ? Вони будуть відшкодовувати збитки і мотати срок в тюрмі ? Україну можна вважати державою , в повному розумінні цього слова ?
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Той, що в чорній футболці, дуже зовні схожий на кацапського дурня-блогера, що товарними вагонами їздить і має погоняло "Кузен"
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