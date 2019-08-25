EN|RU|UK
Теми дня: Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 За кордоном
  553  2
Все про:G-7 (188) протест (977) саміт (239) зіткнення (120)

 Поліція затримала 68 противників саміту "Великої сімки" у Франції, - AFP

Увечері першого дня саміту країн "Великої сімки" відбулися зіткнення протестувальників із поліцією неподалік Біаріцца. Демонстранти кидали каміння в правоохоронців, а ті відповідали сльозогінним газом і водометами.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "DW", про це повідомляє агентство "AFP".

Увечері в суботу, 24 серпня, противники саміту "Великої сімки" почали кидати каміння в силовиків, які заблокували їм прохід до мосту в містечку Байонна, що неподалік Біаріцца, де зустрічаються лідери G7. У відповідь поліцейські застосували сльозогінний газ і водомети, постраждалих немає. Унаслідок сутичок правоохоронці затримали 68 осіб, 38 із них взяли під варту.

Водночас інші протести у сусідніх містах минули спокійно. Зокрема, протестна акція у містах Андай та Ірун з обох боків французько-іспанського кордону була мирною. За словами організаторів, у ній взяли участь 15 тисяч людей. Поліція повідомила про 9 тисяч учасників. Організатори мирної акції в Андаї повідомили у твітері, що, з огляду на велику кількість поліції, вирішили скасувати заплановані на неділю акції протесту в семи місцевостях поблизу Біарріца. Зазначається, що в акціях протесту брали участь антиглобалісти, екоактивісти та представники "жовтих жилетів".

Французька влада обмежила доступ до Біарріца, де триває саміт G7. На час його проведення до міста можуть потрапити лише місцеві жителі та робітники, які там працюють. Також до міста відправили близько 13,2 тис. поліцейських і жандармів та декількох прокурорів для охорони правопорядку.

Нагадаємо, вчора, 24 серпня, стартував саміт "Великої сімки" у французькому місті Біаріцц. Франція, яка цього року головує в G7, головним пріоритетом саміту визначила боротьбу з нерівністю.

Читайте також: Берлін перед самітом G7: "Повернення до формату G8 із Росією наразі не обговорюється"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144607
 
   
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Шукав картінку по слову "антиглобалісти". Во, - знайшов. )))


 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору