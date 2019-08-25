 Зеленський привітав українських шахтарів із професійним святом, - Офіс президента

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
"Щоденна наполеглива праця й високий професіоналізм шахтарів є запорукою стабільної роботи вітчизняного паливно-енергетичного комплексу, здатного задовольнити потребу національного товаровиробника у якісному енергоносії та забезпечити теплом і світлом кожну українську домівку", - йдеться у привітанні глави держави.
Володимир Зеленський зазначив, що сьогодні перед шахтарями постають нові виклики і відповідальні завдання.
"Вірю, що в процесі реформування та оновлення галузі ми спільними зусиллями досягнемо енергетичної незалежності країни. Переконаний, що ваша мужність і відданість справі й надалі сприятимуть сталому соціально-економічному розвитку держави та підвищенню рівня добробуту наших громадян", - зазначив президент України.
Глава держави побажав шахтарям міцного здоров'я, миру, родинного благополуччя та вагомих трудових звершень.
"З нагоди Дня шахтаря президент вперше за останні роки відзначив українських гірників державними нагородами", - повідомили в пресслужбі.
Это нужно. Водить моих земляков по датам, событиям, затрагивая, тыкая, как котят в молоко - вот, вспоминай, смотри! Иногда, получается, иногда, нет! Но я же из Донбасса, и у меня, знаете ли, тоже, характер! Поэтому пишу, и когда получаю письма и звонки, понимаю, все мы делаем правильно. Донбасс болен! Россия заразила его ненавистью и шовинизмом, сексизмом и расизмом, старшебратием и меньшовартистью, поэтому садимся, берем за руку больного и разговариваем!
На День шахтера, а отмечать его начали в УССР с 1948 года, Донбасс баловали «вкусняшками», дающими право трудовому человеку раз в год почувствовать себя нужным: премии, грамоты, сервизы, талоны на приобретение дефицитной мебели и ключи от квартир, и бесплатную водку - "бутылек". При этом День шахтера праздновали исключительно в самих шахтерских городах. так происходило замыливание дефицитных недоработок совка и разделение на трудовые элиты. Так на Донбассе был взращен культ, карго-культ людей, презирающих все вокруг, что не связано с шахтой. Врач, учитель, уборщица, интеллигент здесь были люди третьего класса. Первый класс, живущий в тех же, ну, почти тех же условиях, был шахтеры. Единственное, чем различались трудовые слои, это была зарплата. Не более. Все они выравнивались очередями, беганьем за дефицитом, и были всего лишь движущей силой "пролетариата", а вернее, платформой, дающей жизнь и питание для московского-кгбшного совка.
В 1956 году в УССР была утвержден ведомственный нагрудной знак «Шахтерская слава», что тут же усилило важность профессии и культа шахтера. Ведомственные награды до этого были лишь у КГБистов, ментов и военно-пропагандистского ведомства.
Кстати, празднованию Дня шахтера и карго-культу шахтеров горняки Донбасса должны сказать спасибо вовсе не "СССР", Москве или "старшему русскому брату". Это инициатива их же земляков, тодашних министров угольной промышленности, выходцев из Донбасса Оника и Засядько.
Здесь были отличия, так, например, Донецк полыхал салютами и концертами, а Луганск отделывался скромными официозами. В Луганске нет шахт, поэтому весь пик празднований переносился в Свердловск, Ровеньки, Антрацит, Краснодон, Стаханов и Первомайск.
Изюминка празднования - выступление звезды. Мой Свердловск, Луганской области помнит и Валерия Леонтьева в пик его славы, и ВИА «Синяя птица», и «Верасы», и Софию Ротару, и Анну Вески. С середины 2000-х, отряхнув с себя пыль нищеты 90-х, Свердловск на День шахтера важно приглашал «Лесоповал», Потапа, Лободу и Шатунова. И уже с середины июля в городах не умолкали разговоры - кто будет из звезд на Дне шахтера в маленьких неприглядных шахтерских городах.
Да, как вы поняли, в 90-е День шахтера не отмечали. Нет, конечно же, были поздравления и официальные мероприятия, но больше пили, сидя по домам и сдав украденный на шахтах в преддверии праздника металлолом.
День шахтера всегда праздновали в последнее воскресенье августа. Это, раз! «Звезда» была всегда, это, два!
2013 год - пик расцвета угледобывающей отрасли, стремительное обевропеивание городов. Донецк и Луганск становятся городами музеев, парков, роз и площадками для спортивных побед и площадками для звезд уровня супер-стар - «Океан Эльзы», Бейонсе….
Самое тоскливое празднование Дня шахтера - это голодные 90-е, которые на Донбассе быстро забыли, не вынеся из них уроков. Шахтеры, как и другие жители Донбасса не умеют ни учить историю, ни анализировать, ни выносить уроки из опыта. Здесь живут от зарплаты до зарплаты, от Дня шахтера до Дня шахтера, не заморачиваясь на лишнем. К лишнему здесь относят многое, а вернее, все, что не имеет отношения лично к человеку, его дому и шахте.
Управление городом, забота о нем, участие в жизни города, требования к модернизации шахт, рабочих мест, выполнение экологических норм предприятиями - это не о шахтерах. Это о политике. То есть пусть кто-то и где-то, а мы, шахтеры, просто выполним, от нас ничего не зависит. Главное, что дадут в качестве поощрения, главное, урвать, пусть и заплатив взятку, главное, чтобы было только у него, а не у соседа.
А еще День шахтера, несмотря ни на что, всегда был поводом сказать - Донбасс, сила, Донбасс не поставить на колени, Донбасс всех кормит! Какое-то помешательство на величии и желании доказать всем и вся. Именно на этой теме до войны во время празднования Дня шахтера начинались все драки в городах, проходчики и ремонтники нещадно лупили друг друга, доказывая, кто на шахте "всех кормит".
Что-что, а «величие шахтера» здесь вскармливалось, ведь это самое бесплатное из поощрений, потрепать по холке, и вместо квартиры или машины, дать грамоту и сказать «молодец». Униженные, затравленные, с вбитой на генном уровне рабской натурой люди, очень хотели быть значимыми. Это давало внушенное им чувство «величия и необыкновенной важности шахтерского труда».
Кстати, к слову, так сказать. Только на Донбассе любое насилие, в том числе и семейное, оправдывалось величием шахтерского труда. Избитые жены поясняли избитым детям - наш папа зарабатывает деньги, он устал, надо терпеть.
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Вот маргинальность, инфантильность, жадность, безразличие к себе и окружающему миру, абсолютное раболепие, шовинизм, повиновение и неумение логически мыслить сыграли с жителями Луганской и Донецкой областей злую русскую шутку. Все их страхи, фобии, величие и тупость были суммированы пропагандистами-психологами из ФСБ и …
Если внимательно просмотреть и прослушать все информационные маркеры, которые легко воспринимались населением Востока Украины и которыми поджигали Донбасс на войну триколорным шнуром, в них нет ничего такого, что не найдешь в людях. Пропагандисты просто давали жителям этого края то, что они уже носили в себе: высокомерие, величие, жадность, страх, страх, страх.
Когда человек является носителем фобий и повиновения, ему все равно кому подчиняться и чего бояться: начальника участка или бандеровцев. Разве можно было бы поднять на войну население, которое не хотело бы грабить и убивать непонятных иных, брать штурмом супермаркеты чужих городов в надежде украсть, отжать? Разве можно было бы внушить населению все эти марочко-прилепино-басуринские пугалки о распятых мальчиках, если бы внутри те, кто с этим соглашался, не держали бы мечту, мечту вот так поступать с людьми? И оправдание русским, уничтожившим, вырезавшим, изнасиловавшим и разграбившим этот край придумали именно жители Донбасса, так, как бы оправдывали себя лично. Война и пропаганда - это просто, просто удовлетворение личных желаний и страхов.
И вот, Донбасс, в некоторой своей части, называемой ОРДиЛО или «новороссия», или «лнр» и «днр», получил долгожданную «свободу» от укров. Получил! Но частью России он так и не стал. Разные политические амбиции, разные векторы и даже разный менталитет так и не дали «народу Донбасса» стать «русскими людьми». «Заботливые» русские «братья», брезгливо морщат нос, называя «великих шахтеров» - хахлами, едут отрабатывать кредиты, грабя некогда богатый регион Украины.
«Донбасс-арена» поросла травой, как и былая слава Донбасса!
День шахтера 2014 год - обстрелы, горящее Зеленополье, размякшая от крови украинских военных Дубовая балка, Должанский и Изваринский котел… Со стороны России через шахтерские города ползут вереницы военной техники, по селам с гиканьем носятся ряженные казаки…Не праздничное настроение списали на «войну», которую «Донбасс не ведет». Шахтеров поздравили, скромно, в рамках ситуации. Правда, флагманы угледобывающей отрасли - Ровеньки, Краснодон и Свердловск - получая зарплату на ТОВ ДТЭК Ахметова позволили себе чуть больше, чем задохнувшийся от войны мир - еду и водку! На день шахтера 2014 года Донбасс смачно затягивался дешевой русской водкой и мружил глаза, вкушая витающий в городах запах крови.
День шахтера 2015 год - уже веселее. Концерт, правда, силами раша-пенсо-артистов, и местных коллективов, но уже грамоты и медали, салют! Но, как-то не совсем понятно, почему больше празднований в Луганске, а не в шахтерских городах, но …главное, что укропы замерзнут без угля! И две пенсии! И не платить за газ и свет, дешевая водка и бензин! Донбасс снова чувствует силу, вернулись все атрибуты сытой жизни.
Война откатилась от приграничья. Ровеньки, Свердловск, Краснодон живут своей, по прежнему богатой и размеренной жизнью. Пенсии и регресс от укропов, пенсии и регресс от раши, зарплата в гривнах, контрабанда. Жизнь удалась! Многие кричат, что им жить лучше, чем при укропии. Это, правда, две, а то и четыре выплаты, махинации с украинскими выплатами (очень много жителей Донбасса получают в Украине «переселенческие» и пенсии на давно умерших родственников), гуманитарка, удобный курс Нацбанка Украины рубль-гривна, деньги на гривневую карточку, торговля наркотой, самогоном, оружием и бензином. Рядом уже закрытые шахты Первомайска, Стаханова и «Луганскугля», разъедающие землю копанки Антрацита и Красного Луча, но…Это не личное, это где-то, это далеко. Близко пенсии, регрессы, дешевые, а то и бесплатные энергоносители, и водка, как же без нее-то!
Каждый город Донбасса, это маленький индивидуум. Он сам за себя. Свердловск никогда не поможет Ровенькам, а Ровеньки Свердловску. Никогда!
Заметьте, на Донбассе нет волонтерских движений, помогающим беженцам или «ополченцам», погорельцам или инвалидам. Каждый сам за себя! Урвать! Тысячи уголовных дел в отношении врачей, учителей, сотрудников больниц и интернатов, «Красного креста», гуманитарных фондов - хищение продуктов и гуманитарки, лекарств, нажива на детях-инвалидах. Да, это настоящее лицо войны! И, скорее всего, настоящее лицо Донбасса. Поэтому стоит взглянуть на эту ситуацию еще
Красная красная кровь
Через час это просто земля
Через два на ней цветы и трава...
Недарма шансоньє совкового андерграунду Юз Алешковський у своїй "Пасхальній" пісні співав:
Смотрю на небо просветленньім взором
Я на троих с утра сообразил
Я єтот день люблю как День Шахтера
Как праздник наших Вооруженньіх сил...
Знаковое фото. Пьяный порохопутин смотрит в спину человеку с большой буквы, до которого это аморальное ничтожество никогда не дорастет, человеку который не побоялся пойти против системы лжи и коррупции, стать президентом и подарить Украине здоровое будущее. Злое недоумение маньяка алкоголика на лице скрыть нельзя, он до сих пор не понимает почему не сработали деньги и помощь фсб.
Вся его жизнь это обман, воровство, убийства и паранойя. Только проданный идиот ставит деньги в основу всего. Есть то что нельзя купить, но это наверное речь об Украине здорового человека.
И это другая история..
И да, это шампанское скоро сменится баландой и надолго. Это неизбежно.
Агония кремлевского прошлого Украины смотрит в спину молодому европейскому будущему процветающей страны.
Нам просто повезло..
Евгений Середа
Это для шутников про постучать касками и прочих зебобиков слышавших звон но не знающих о чем он.
Пачиму забыл про миталлургов?
А доярки что, хуже? Меньше заслужывают уважения?