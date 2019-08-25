 Співробітники російського СІЗО влаштували погром у камері фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" Ісмаїлова, - адвокат

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомляє кримський адвокат Маммет Мамбетов.

"Попри те, що моя черга на зустріч із моїм підзахисним була рання, зустрітися з ним мені вдалося ближче до обіду. Причиною цього став погром, влаштований в його камері співробітниками ФСВП. За словами Рустема, це вже другий за останні два тижні. Так нове керівництво СІЗО встановлює свої порядки. У камері все догори дригом. Все переламано. Що шукали, незрозуміло. Сам Рустем, звичайно ж, обурений тим, що відбувається, оскільки це скоротило час нашого спілкування і, звичайно, залишило неприємний осад", - йдеться в повідомленні.

Адвокат повідомив, що обговорив з Ісмаїловим процес підготовки до майбутнього розгляду апеляційної скарги на вирок.

Читайте також: Фігурант "справи Хізб ут-Тахрір" Аділов оголосив сухе голодування, - "Кримська солідарність"

Нагадаємо, 27 березня російські силовики провели масові обшуки в будинках кримських татар в окупованому Криму. У ФСБ РФ заявили, що затримали 20 учасників організації "Хізб ут-Тахрір", яку в Росії вважають терористичною.

Організація "Кримська солідарність" повідомила, що деяким кримським татарам під час обшуку підкинули заборонену літературу.

Дев'ятьох затриманих заарештували 27 березня. Ще 11 - 28 березня.

28 березня стало відомо про затримання ще трьох осіб - стримерів і цивільних журналістів "Кримської солідарності". Їх теж заарештували.

Євросоюз і США засудили обшуки в будинках кримських татар. Міністерство закордонних справ України зажадало від Росії припинити переслідування кримських татар в анексованому Криму.

За фактом незаконних обшуків українські правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 162 Кримінального кодексу України (порушення недоторканності житла).

Читайте також: Свідок у "справі Хізб ут-Тахрір" Бекіров зізнався, що обмовив обвинуваченого Сейтосманова, - адвокат Курбедінов