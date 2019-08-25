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Все про:СІЗО (417) кримські татари (1417) Хізб ут-Тахрір (20)

 Співробітники російського СІЗО влаштували погром у камері фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" Ісмаїлова, - адвокат

Співробітники російського СІЗО "влаштували погром" у камері засудженого до 14 років позбавлення волі фігуранта сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір", кримського татарина Рустема Ісмаїлова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомляє кримський адвокат Маммет Мамбетов.

"Попри те, що моя черга на зустріч із моїм підзахисним була рання, зустрітися з ним мені вдалося ближче до обіду. Причиною цього став погром, влаштований в його камері співробітниками ФСВП. За словами Рустема, це вже другий за останні два тижні. Так нове керівництво СІЗО встановлює свої порядки. У камері все догори дригом. Все переламано. Що шукали, незрозуміло. Сам Рустем, звичайно ж, обурений тим, що відбувається, оскільки це скоротило час нашого спілкування і, звичайно, залишило неприємний осад", - йдеться в повідомленні.

Адвокат повідомив, що обговорив з Ісмаїловим процес підготовки до майбутнього розгляду апеляційної скарги на вирок.

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Нагадаємо, 27 березня російські силовики провели масові обшуки в будинках кримських татар в окупованому Криму. У ФСБ РФ заявили, що затримали 20 учасників організації "Хізб ут-Тахрір", яку в Росії вважають терористичною.

Організація "Кримська солідарність" повідомила, що деяким кримським татарам під час обшуку підкинули заборонену літературу.

Дев'ятьох затриманих заарештували 27 березня. Ще 11 - 28 березня.

28 березня стало відомо про затримання ще трьох осіб - стримерів і цивільних журналістів "Кримської солідарності". Їх теж заарештували.

Євросоюз і США засудили обшуки в будинках кримських татар. Міністерство закордонних справ України зажадало від Росії припинити переслідування кримських татар в анексованому Криму.

За фактом незаконних обшуків українські правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 162 Кримінального кодексу України (порушення недоторканності житла).

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Співробітники російського СІЗО влаштували погром у камері фігуранта справи Хізб ут-Тахрір Ісмаїлова, - адвокат 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144604
 
 
 Топ коментарі
 
Ні, це переслідування татар за те, що вони татари.
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Як можна зробити погром в камері?
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Таке саме у значно більших масштабах було б у інших містах України, з усіма націями, що живуть тут, якби не майже розвалена голодна армія та добровольці не пішли б у бій.
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Ні, це переслідування татар за те, що вони татари.
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Я розумію що татар переслідують,але шо це за організація?Це ж не пластуни чи скаути.
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Ну вони хочуть свій арабський халіфат, але виключно політичним шляхом без тероризму. Але це відомості з вікіпедії, усієї суті я не знаю.
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Не має значення,що то за організація у даному випадку.Вона не заборонена в Україні,отже переслідувати того чоловіка кацапи не мають права.
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Это первая стадия вербовки в игил. Сначала проповедуют мировой халифат мирными способами, потом поскольку добровольно все туда не пойдут - немирными.
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нет...если вникать и разбираться - это разные организации (я наверное не смогу объяснить...)
Хизб ут-Тахри́р - партия освобождения... декларируемые цели организации - восстановление справедливого исламского образа жизни и Исламского государства (халифата) и воплощения в нём исламской системы, на основе убеждения и переубеждения..

ИГИЛ - исламское государство (транскрипция слова) - террористическая организация...
идеология организации - создание Исламского государства, основанного на шариатском праве и реализации этого плана исключительно с помощью силы и принуждения.

(как то так...но если копнуть глубже - я пасс !)
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Ні, саме більше що робить Хизб ут-Тахрир, це проводить конфернції, жодного теракту, в порівнянні з ними москалі в сто разів більше терористи.
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Таке саме у значно більших масштабах було б у інших містах України, з усіма націями, що живуть тут, якби не майже розвалена голодна армія та добровольці не пішли б у бій.
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Таке саме?На Донбасі загинуло 13 тисяч Українців.
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Буває...........
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"Мстят и пакостят только мелкие подлецы и трусы, которые осознают свою слабость, и понимают, что их оппонент, морально, сильнее их... Сильные натуры - выше подобного..."
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Если б татар было больше, они б уже сами кого-нибудь геноцид или. Животный мир он такой...
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Адвокат явно некомпетентен, да и просто лошара. В камере СИЗО "что искали непонятно"! Запрет на периодических шмонах ищут. Он получается даже этого не знает. Не дай Бог кому-то такого адвоката, который не может грамотно сформулировать свои претензии. Да и что там в камере менты могли поломать?! Нары и парашу? Бестолочь он - одним словом...
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Самое любопытное,что в Крыму татарам пофиг,их вполне устраивает ситуация.Кацапы преследуют только исламистов,а вот торгашам на рынках Лафа .Им пофигу Россия,Украина, Турция лишь бы торговля была.Почему то за тахировцев беспокоится Украина,а вот татарам в Крыму по барабану Главное чтоб турист шел и лаваш-ьастурма продавалась.
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В камере все верх дном. Все переломано....

А что там такое "все" в камере? Это не пятизвездочный отель, это камера. Нары стол стул вот и все. Что там "все перелолмано"? Или сломали мангал, холодильник и компьютер?
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