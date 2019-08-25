 Канада та Велика Британія проти повернення Росії до "Великої сімки"

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомили в офісі глави уряду Канади.
Про це йшлося під час зустрічі прем'єр-міністрів Канади Джастіна Трюдо і Великої Британії Бориса Джонсона.
"Прем'єр-міністри обговорили відносини з Росією та погодилися, що РФ не варто повертати до G7, поки вона не припинить агресію проти України", - розповіли у Трюдо.
Серед інших міжнародних тем, обговорених Трюдо і Джонсоном, була Венесуела, напруженість у Перській затоці і ситуація в Кашмірі. "Що стосується Гонконгу, то вони обидва підкреслили важливість свободи слова та зібрань", - зазначили в офісі глави уряду Канади.
Крім цього, під час розмови йшлося також про відносини між Канадою та Об’єднаним Королівством після виходу Великої Британії зі складу ЄС. "Обговорюючи Brexit і майбутнє торгівлі між Канадою і Великою Британією, прем'єр-міністри Трюдо і Джонсон підтвердили свій інтерес до забезпечення того, щоб громадяни і підприємці Канади і Об'єднаного Королівства і надалі отримували вигоду та процвітали від глибоких і продуктивних торговельних відносин. Вони домовилися про скору зустріч торговельних представників для роботи над досягненням цього результату", - запевнили у Трюдо.
Зазначимо, що зустріч Трюдо і Джонсона відбулась у рамках саміту лідерів країн "Великої сімки", який триває цими днями у французькому Біаріцці.
Їм набагато важливіше вчорашнє місцеперебування Богдана, ніж повернення рашки у Ж-7
ти як баба, чітко знаєш на 100%. Не думаєш, а знаєш. Як баба. Як тупа безграмотна баба.
Буде більш доказовіше і аргументованіше...
А потім вже задавай питання, а то зовсім не зрозуміло, що ти хочеш )))
Плюс это новость припала на пересменку))
Чем ближе 29-ое августа, тем хуже у них дела обстоят...
Говорят, что вся надежда на слепой траст )))
Но слепой траст, настолько слепой, что в упор не видит порохоботов)))
Слозімєшайутмнєґаваріть...
Росія здається - сама не піднімала питання про повернення в цю "сімку"
https://www.google.com/amp/s/www.ukrinform.ua/amp/rubric-world/2766410-na-nastupnij-samit-g7-krase-zaprositi-ukrainu-a-ne-rosiu-tusk.html