 Канада та Велика Британія проти повернення Росії до "Великої сімки"

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомили в офісі глави уряду Канади.

Про це йшлося під час зустрічі прем'єр-міністрів Канади Джастіна Трюдо і Великої Британії Бориса Джонсона.

"Прем'єр-міністри обговорили відносини з Росією та погодилися, що РФ не варто повертати до G7, поки вона не припинить агресію проти України", - розповіли у Трюдо.

Серед інших міжнародних тем, обговорених Трюдо і Джонсоном, була Венесуела, напруженість у Перській затоці і ситуація в Кашмірі. "Що стосується Гонконгу, то вони обидва підкреслили важливість свободи слова та зібрань", - зазначили в офісі глави уряду Канади.

Крім цього, під час розмови йшлося також про відносини між Канадою та Об’єднаним Королівством після виходу Великої Британії зі складу ЄС. "Обговорюючи Brexit і майбутнє торгівлі між Канадою і Великою Британією, прем'єр-міністри Трюдо і Джонсон підтвердили свій інтерес до забезпечення того, щоб громадяни і підприємці Канади і Об'єднаного Королівства і надалі отримували вигоду та процвітали від глибоких і продуктивних торговельних відносин. Вони домовилися про скору зустріч торговельних представників для роботи над досягненням цього результату", - запевнили у Трюдо.

Зазначимо, що зустріч Трюдо і Джонсона відбулась у рамках саміту лідерів країн "Великої сімки", який триває цими днями у французькому Біаріцці.

Читайте також: Макрон і Трамп у рамках саміту G7 обговорять ситуацію в Україні