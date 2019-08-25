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Все про:G-7 (188) Трюдо Джастін (88) Джонсон Борис (113)

 Канада та Велика Британія проти повернення Росії до "Великої сімки"

Росію не можна повертати до складу G7 до того часу, поки вона не припинить агресію проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомили в офісі глави уряду Канади.

Про це йшлося під час зустрічі прем'єр-міністрів Канади Джастіна Трюдо і Великої Британії Бориса Джонсона.

"Прем'єр-міністри обговорили відносини з Росією та погодилися, що РФ не варто повертати до G7, поки вона не припинить агресію проти України", - розповіли у Трюдо.

Серед інших міжнародних тем, обговорених Трюдо і Джонсоном, була Венесуела, напруженість у Перській затоці і ситуація в Кашмірі. "Що стосується Гонконгу, то вони обидва підкреслили важливість свободи слова та зібрань", - зазначили в офісі глави уряду Канади.

Крім цього, під час розмови йшлося також про відносини між Канадою та Об’єднаним Королівством після виходу Великої Британії зі складу ЄС. "Обговорюючи Brexit і майбутнє торгівлі між Канадою і Великою Британією, прем'єр-міністри Трюдо і Джонсон підтвердили свій інтерес до забезпечення того, щоб громадяни і підприємці Канади і Об'єднаного Королівства і надалі отримували вигоду та процвітали від глибоких і продуктивних торговельних відносин. Вони домовилися про скору зустріч торговельних представників для роботи над досягненням цього результату", - запевнили у Трюдо.

Зазначимо, що зустріч Трюдо і Джонсона відбулась у рамках саміту лідерів країн "Великої сімки", який триває цими днями у французькому Біаріцці.

Читайте також: Макрон і Трамп у рамках саміту G7 обговорять ситуацію в Україні

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144603
 
   
 Топ коментарі
 
УКРАИНЦЫ -БЕГИТЕ ПРОЧЬ ОТ РУСКОГО МИРА -ЗАЩИЩАЙТЕСЬ ДО ПОСЛЕДНЕЙ КАПЛИ КРОВИ -РОСИЯ ЭТО - ЧУМА -СПИД -СИФИЛИС И РАК В ОДНОМ ФЛАКОНЕ -ЗАМЕШАННОМ НА ТОТАЛЬНОЙ И МНОГОУРОВНЕВОЙ ЛЖИ
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прописные истины - агрессор должен быть сурово наказан, а контакты с ним портят репутацию.
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Тут пишут о встрече премьеров этих двух стран.
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А что Меркель уже за возвращение, ещё три дня назад была против...
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Тут пишут о встрече премьеров этих двух стран.
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Хоть 2 страны из семерки имеют не слабоумных правителей и вменяемые.
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Я имею ввиду только из тех стран,которые в G7.
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G7 реально Раше не нужна, даже задаром, неужели не понятно? Макрон и Меркель кричат, что Раша к Китаю бежит. Так и есть, будущее за Китаем. Рассказать кто "Мотор Сiч" покупает? А здесь все про Сибирь терки.
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какое за китаем будущее? он зависим от всего ресурсов рынков сбыта инвестиций...он развивается пока ему дают это делать...его легко заменить если надо
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прописные истины - агрессор должен быть сурово наказан, а контакты с ним портят репутацию.
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Хахахах ну это мощная санкция против России.
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Знаєш, чому дорівнює безкінечно велика сума безкінечно малих величин?
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когда ценой войны есть жизни людей нужно эту падаль принуждать к миру сейчас же без промедлений
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"нужно эту падаль принуждать к миру сейчас же без промедлений" т.е. извиниться перед вовой и попросить повлиять на "другую сторону"?
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Да Пусть этот )(уйло извинится перед Вовой, заберет свое кацапье из окуппированных территорий и заплатит Россия Украине моральный материальный ущерб
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Пойми с.ка КРЫМ это территория Украины
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Была... 6 лет назад. Ушла вместе с населением в соответствии с уставом ООН.
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а чому дорівнює безкінечно велика сума безкінечно малих величин?
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Контактов с бандитом не прекращают,но в приличное общество пока не пускают.Говорят апгрейд по Украине нужен.Поматросили и бросили.Даже Меркель дульку Моське свирепому скрутила.
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тут буде мало коментів, бо песиків такі дрібниці не цікавлять.
Їм набагато важливіше вчорашнє місцеперебування Богдана, ніж повернення рашки у Ж-7
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А це якраз і залежить від "Блазня" та його "блазенят"... Якщо "Блазень" відкрито "забив", на "Марш захисників" (хоча там народу було набагато більше, ніж на його "балет-шоу", під назвою "Хода гідності", до тогож, головні учасники - воїни, туди були відправлені в наказовому порядку), а його головне "блазеня" поїхало кьянті і грапу смоктать, в Сен-Тропе, то ми й думаємо - " чи це ті люди, яких бентежить доля України?" . Так що, як себе буде вести "партія 95-го кврталу", так будуть реагувать і в "G7"...
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ти вже давно не думаєш, не бреши
ти як баба, чітко знаєш на 100%. Не думаєш, а знаєш. Як баба. Як тупа безграмотна баба.
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Повтори ще кілька разів:"ти вже давно не думаєш, не бреши ти як баба, чітко знаєш на 100%. Не думаєш, а знаєш. Як баба. Як тупа безграмотна баба."
Буде більш доказовіше і аргументованіше...
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Мене цікавить думка України. Слуги народу проти чи за?
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Похмелись спочатку!
А потім вже задавай питання, а то зовсім не зрозуміло, що ти хочеш )))
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Ждут методички))
Плюс это новость припала на пересменку))
Чем ближе 29-ое августа, тем хуже у них дела обстоят...
Говорят, что вся надежда на слепой траст )))
Но слепой траст, настолько слепой, что в упор не видит порохоботов)))
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может анакондовцы ждут твита от консервы-пономаря?
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И соколиха с арестантом притихли . Ну как там флот британский ? Доплыл ли до Одессы наконец после инцидента с нашими катерами в керченском проливе .В ноябре прошлого года.Вышел на берег.Смотрю-нет пока .....Наверное ещё на марше Канада та Велика Британія проти повернення Росії до "Великої сімки" - Цензор.НЕТ 4030
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А цензоровские хрюкоботы ЗА, здорово шо это дерьмо почти никто не читает
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УКРАИНЦЫ -БЕГИТЕ ПРОЧЬ ОТ РУСКОГО МИРА -ЗАЩИЩАЙТЕСЬ ДО ПОСЛЕДНЕЙ КАПЛИ КРОВИ -РОСИЯ ЭТО - ЧУМА -СПИД -СИФИЛИС И РАК В ОДНОМ ФЛАКОНЕ -ЗАМЕШАННОМ НА ТОТАЛЬНОЙ И МНОГОУРОВНЕВОЙ ЛЖИ
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чума спид сифилис и рак, хорошо сказал. на самом деле все еще хуже
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А хто-небудь пояснить мені, фіглі Рашка взагалі в цій вісімці опинилася? Ну в неї ж там найслабша економіка! Чому в вісімці москалі, а не Китай, наприклад, який скоро США обжене?
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По ВВП, Китай, США уже обогнал, поэтому его в G7 и нет. Там надо послушных держать. Это мертвая тусовка, их саммиты, как поминки.
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Тем не менее, ордынцы так хотят в G7, что аж краска на рогах лущиться.
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Так што это получаицца, казламордые кацапы будут и дальше сасать сидя на бутылке, што-ль ??? Канада та Велика Британія проти повернення Росії до "Великої сімки" - Цензор.НЕТ 830
Слозімєшайутмнєґаваріть...


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Так в чому проблема?
Росія здається - сама не піднімала питання про повернення в цю "сімку"
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Только после выхода из Донбасса и Крыма возможен будет возврат в G7
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Макрон знає .що Меркель трям..і хоче взяти лідерство за контролем ЄС..бо моолодий енергічний...тим більше що в Франції протести..
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" торік у Канаді одна американська зрадлива і продажна політична шльондра рудої масті запропонувала знову запросити Росію до G7, відкрито заявивши, що анексія Криму Росією була частково виправданою.
https://www.google.com/amp/s/www.ukrinform.ua/amp/rubric-world/2766410-na-nastupnij-samit-g7-krase-zaprositi-ukrainu-a-ne-rosiu-tusk.html
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